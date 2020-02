10 raisons pour lesquelles Jerry et Elaine ne sont pas de vrais amis

Jerry et Elaine de Seinfeld ne pouvaient ni être un vrai couple ni être de vrais amis. Définir leur camaraderie est l’une des tâches les plus difficiles, qu’étaient-elles les unes après les autres? Certes, les deux ont établi des précédents exemplaires au nom de l’amitié: Jerry lui prête son argent, offre ses clés de voiture et même son appartement pour rester pour le week-end.

Dans des dizaines d’autres cas, les deux ont volontairement fait tout leur possible pour se faire mal. Quel ami laisserait l’autre ami entrer dans son appartement empoisonné? Ou, quel ami vous appellerait un «monstre» devant votre ex? Aujourd’hui, nous comptons 10 raisons pour lesquelles l’amitié de Jerry et Elaine ne s’envole pas.

10 Offre folle pour Jerry’s Couch

Il y a une petite règle d’amitié. Lorsqu’un ami se porte extrêmement bien, il doit être le plus grand homme. Nous parlons de Jerry dans “The Robbery”. George a presque vendu à Jerry un endroit fantastique dans un quartier sûr. Il est venu avec une cheminée et une arrière-cour où l’on pouvait faire un barbecue. Jerry l’a presque pris.

Mais avant que Jerry n’emménage dans son nouvel appartement, il voulait se débarrasser de certains vieux trucs. Il est assez évident qu’Elaine ne va pas si bien financièrement à l’époque, elle fait une offre pour le canapé. Jerry ne l’emmènera pas dans son nouvel appartement, autant faire de l’argent avec son ami. Il demande 150 $.

9 Jerry l’a ignorée tout le temps chez Pamela

Elaine a invité Jerry à la fête d’anniversaire de Pamela comme son plus un. Lorsque vous avez accepté d’être quelqu’un de plus, vous avez l’obligation d’afficher un comportement amical. Jerry, cependant, fait le contraire.

Jerry agit comme un ditz irrité dès qu’ils atteignent le Trianon. Il n’est pas intéressé à être là, mais une femme à table attire son attention. Jerry flirte avec sa femme, fourrant son lieu de travail dans son esprit. Elaine se sent isolée assise juste à côté de lui. Quand elle fait un effort pour parler à Jerry, il veut que quelqu’un l’arrête.

Huit regrets d’avoir obtenu Elaine un appartement dans son immeuble

La pauvre Elaine ne va pas si bien, territorialement. Son colocataire est un huard, sa place tombe. Jerry obtient Elaine un appartement dans son immeuble, seulement pour 400 $. Elaine est tellement extatique, nous pouvons voir son classique “sortir!” pousser. Quelques secondes plus tard, Jerry regrette d’avoir placé Elaine juste au-dessus de lui.

C’est en partie parce qu’ils étaient ex et en partie parce qu’elle dit qu’elle va être chez lui tout le temps. Le premier point n’a pas beaucoup de poids, ils ont tous deux décidé d’être platoniques. Le second n’est qu’une excuse pour expulser Elaine. C’est une professionnelle qui travaille, avec des engagements sociaux et Jerry aussi. Kramer semble toujours valser par la porte de Jerry. Cela ne le dérange pas, pourquoi vouloir Elaine à bout de bras?

7 Jerry a offert à Elaine affamée 50 $ pour avoir volé un rouleau d’oeufs

Jerry peut être vraiment méchant parfois. Comme par exemple dans «The Chinese Restaurant», une Elaine affamée s’est vu offrir 50 $ pour avoir volé un rouleau d’oeufs sur une table à manger.

Les trois d’entre eux, George, Elaine et Jerry sont incapables d’obtenir une table au restaurant. Le propriétaire ne fera pas exception, Jerry non plus. Elaine montre clairement qu’elle est affamée. Jerry de tous les gens devrait connaître le bas seuil de faim d’Elaine. Au lieu de l’emmener ailleurs, il lui demande de prendre de la nourriture dans les assiettes des autres. “Il y a 50 dollars dedans pour vous si vous le faites”, explique Jerry.

6 Elaine se plaint de Jerry à son ex

Quel genre d’amie va voir un ex de son amie juste pour jouer avec sa collection de jouets? Le genre Elaine. Dans “The Merv Griffin Show”, Jerry a drogué sa petite amie Celia avec le mauvais type de médicament, afin de la comatoser. Cela lui donne amplement le temps de jouer avec sa collection de jouets. Celia est particulièrement possessive de ses jouets.

Au moment où le secret de Jerry est dévoilé et que Celia en a fini avec lui, Elaine se lie d’amitié avec elle. La mission d’Elaine est de pouvoir jouer avec le four Easy-Bake de Celia. La rusée Elaine réconforte Celia en disant qu’elle est sortie avec Jerry et sait quel monstre il peut être.

5 Jerry Let’s Elaine entre tout seul dans son appartement fumigé

Pure Evil Newman donne des puces à Jerry dans “The Doodle”. La seule façon de s’en débarrasser est de sceller l’endroit pendant 48 heures et d’embuer les puces. L’exterminateur interdit expressément à Jerry d’entrer dans son appartement pendant 48 heures, affirmant que si vous ne voulez pas tuer vos parents, ils ne devraient pas être ici.

Une situation d’urgence émerge pour Elaine, son très important manuscrit FedEx est laissé chez Jerry’s. Elle en a besoin immédiatement pour un entretien d’embauche. Jerry peut avoir sans enthousiasme empêché Elaine d’entrer chez lui, mais finalement, laissons-la entrer. Elaine chasse sauvagement le manuscrit et entre la deuxième fois, Jerry demande un soda de son appartement.

4 Elaine pense que Jerry pense qu’il est bon

L’une des principales fonctions d’une amitié est de s’entraider avec les dates. Et aidez-vous à maintenir la réputation de chacun dans la ville. Elaine semble en faire un travail pathétique. Dans «The Fix-Up», Elaine et son amie Cynthia discutent des hommes. Il semble que Cynthia soit seule et cherche désespérément un partenaire. Elaine prononce les mots suivants à propos de son bon ami, Jerry.

Cynthia: “Est-ce que Jerry est l’un des bons?”

Elaine: “C’est une bonne question. Je pense qu’il le pense.”

Un simple oui ou non aurait suffi, Elaine!

3 bagarre sur cynthia et george

L’amitié de Jerry et Elaine est la plus faible de “The Fix-Up”. Les deux semblent se disputer continuellement au sujet de leurs autres meilleurs amis, qui sont brièvement sortis ensemble, George et Cynthia. Cette petite mise en place leur coûte leur amitié. À un moment donné, Jerry défend ses normes de rencontres en disant qu’elles ne sont pas élevées, car il est sorti avec Elaine. Elle répond en disant qu’elle est sortie avec lui parce que ses standards de rencontres sont trop bas.

Jerry et Elaine se cachent des informations, malgré leur accord sur une divulgation complète sur le couple. Il continue de pointer du doigt vers elle, elle continue de lui gifler les mains. Enfin, ils se touchent les cheveux.

2 Jerry ne défend pas Elaine quand George l’a appelée la perdante du groupe

George et Elaine n’avaient pas de bonnes raisons d’être proches l’un de l’autre. Jerry a toujours été l’homme principal de George. Elaine était l’autre meilleure amie de Jerry. Mais ce n’est guère le cas dans “The Van Buren Boys”. Jerry sort avec Ellen. Jerry arrive à parler à deux des amis d’Ellen, qui agissent comme si c’était un acte de charité de la faire sortir.

Jerry consulte George avec ce nouveau développement. George appelle Cynthia la perdante du groupe. George répond à cela en donnant l’exemple d’Elaine. Elaine est la perdante de leur groupe, selon George. Quelqu’un dont ils se moquent. On pourrait penser que Jerry défendrait cette déclaration absurde, mais non. Il choisit de défendre Ellen à la place. Bon départ, mon pote.

1 Jerry s’est moqué du script de Murphy Brown d’Elaine

“The Keys” est tout à fait un épisode, il conduit à de nombreux malentendus entre les quatre. Jerry enlève ses clés à Kramer et les donne à Elaine. Kramer devient frère clé avec George, l’obligeant à reprendre ses clés à Elaine. Pendant ce temps, Elaine demande ses clés pour les remettre à Jerry, au lieu de George. Après avoir été mis en lock-out à quelques reprises, Jerry force George à se faufiler dans l’appartement d’Elaine pour récupérer ses clés.

Ils vérifient chaque centimètre carré d’Elaine, obtenant enfin un Murphy Brown d’Elaine Benes. Jerry est un peu détrôné d’apprendre qu’Elaine écrit une sitcom. Comme si c’était juste son droit d’être drôle. Heureusement, elle les repousse tous les deux.

