10 raisons pour lesquelles Ned et Robert ne sont pas de vrais amis

La véritable amitié est difficile à trouver dans Game of Thrones. Même ceux qui semblent partager un lien étroit peuvent ne pas être aussi amicaux qu’ils le semblent. Un bon exemple de cela est la relation entre Ned Stark et Robert Baratheon. Ces deux ont une longue histoire ensemble. Ils se sont battus ensemble, ont perdu ensemble et se sont sentis loyaux l’un envers l’autre.

Mais tout au long de cette première saison de Game of Thrones, il devient clair que les années ont déchiré ces deux amis, et ils ne sont peut-être pas les bons amis qu’ils semblent se croire. Voici certaines des raisons pour lesquelles Ned et Robert ne sont pas vraiment amis.

10 La guerre

Ned et Robert ont grandi ensemble en tant que pupilles de Jon Arryn, mais ils sont devenus adultes ensemble lorsqu’ils ont mené une rébellion contre le roi fou Aerys Targaryen. Ils se sont tous deux révélés être des guerriers et des commandants qualifiés, mais la rébellion de Robert a été le premier indice que ces deux hommes étaient très différents.

Bien qu’ils aient tous deux convenu que la guerre était nécessaire, ils y voient très différemment. Robert voit ces temps comme ses jours de gloire et souhaite qu’il mène toujours une guerre. Pendant ce temps, Ned est hanté par ces souvenirs et se contente de vivre tranquillement dans le Nord.

9 Main du roi

Dans le tout premier épisode de la série, Ned et Robert sont réunis après la mort de Jon Arryn. Avec Robert faisant le long voyage à Winterfell, Ned sait immédiatement que le roi lui demandera de servir de main du roi.

Robert agit comme si c’était un choix évident et un honneur de conférer à Ned. Cela confirme simplement que Robert est un homme égoïste qui ne connaît pas du tout Ned. S’il se souciait de son ami, il saurait que quitter sa famille et faire partie du jeu politique à King’s Landing était la dernière chose que Ned voulait.

8 Le sac du débarquement du roi

Ned savait que le règne du roi fou devait prendre fin, mais il était consterné par la façon dont la guerre était arrivée à son terme. Après que Rhaegar Targaryen a été vaincu sur le champ de bataille par Robert, Ned s’est rendu à King’s Landing pour prendre la ville. Cependant, Tywin Lannister l’a battu là-bas et limogé la ville pour montrer sa fidélité à Robert.

En utilisant la confiance d’Aerys contre lui, les Lannister ont assassiné et pillé leur chemin à travers la ville, tuant les jeunes enfants et la femme de Rhaegar dans le processus. Alors que Ned s’attendait à ce que Tywin soit puni pour l’acte barbare, Robert l’a récompensé – au grand dégoût de Ned.

7 Les Direwolves

Bien que les loups-garous aient été un aspect décevant de la série, les livres se concentrent beaucoup plus sur l’importance de ces animaux pour les enfants de House Stark et Ned qui les ont adoptés. Cependant, après l’altercation entre Arya et Joffrey sur la route de King’s Landing, il devient clair que Robert ne se soucie pas de telles choses.

Lorsque le loup-garou d’Arya est accusé d’avoir attaqué Joffrey, mais qu’il disparaît, Robert ordonne à la place au loup-garou de Sansa d’être tué. Il prend la décision de manière si dédaigneuse qu’il ne se soucie manifestement pas de la façon dont cela affecte la famille de Ned ou du genre d’importance qui tient à son ami.

6 Honneur

Il n’y a peut-être personne à Westeros plus honorable que Ned Stark. Il a payé le prix de son honneur à plusieurs reprises auparavant, et on pourrait dire qu’il est honorable d’une faute. Pourtant, il s’en tient à ses principes même lorsque personne autour de lui ne le fait.

Ce sont ces qualités chez Ned qui le rendent d’autant plus déçu chez Robert quand il apprend quel genre de roi il est vraiment. Le royaume tombant dans une dette horrible, Robert passe son temps à boire, à se prostituer et à refuser d’assister aux réunions du petit conseil. Il devient clair que tout respect que Ned avait pour Robert a disparu.

5 Famille

Il n’y a peut-être qu’une seule chose que Ned détient de plus de valeur que son honneur, c’est sa famille. Il est prêt à avouer avoir été faussement accusé de traître, trahissant ses propres croyances car il pense que cela protégera sa famille.

Encore plus déçu pour Ned, la famille est une autre chose qui ne tient pas à Robert. Il avoue détester ses frères, il méprise activement sa femme et il dit qu’il n’a jamais voulu être père. De tels sentiments sont étrangers à Ned et provoquent un fossé encore plus grand entre lui et Robert.

4 Daenerys Targaryen

S’il y a une personne au monde que Robert aimait vraiment, c’est bien Lyanna Stark. Même après toutes ces années, il déteste toujours les Targaryen pour l’avoir éloignée de lui. Alors, quand il apprend que Daenerys était marié à Khal Drogo et est enceinte de son enfant, Robert lui ordonne d’être assassiné.

Cela provoque la plus grande rupture dans la relation de Ned et Robert que nous voyons. Ned est horrifié que Robert envisage de tuer une jeune fille enceinte, mais la soif de sang de Robert ne peut pas être contrôlée. En fin de compte, Robert aurait peut-être eu de bonnes raisons de craindre Daenerys, mais cela a de nouveau montré que ces hommes avaient des croyances très différentes.

3 Jon Snow

Pour une grande partie de l’émission, on a supposé que le seul moment de déshonneur de Ned Stark était de coucher avec une autre femme et d’avoir un salaud: Jon Snow. Cependant, lorsque nous apprenons la vérité sur Jon, cela devient l’un des actes les plus honorables de Ned.

Sachant que ce serait une tache sur son honneur et causerait une rupture avec sa femme, Ned accepte d’élever Jon comme sien pour le protéger. Pendant ce temps, Robert a d’innombrables salauds tout autour de Westeros avec une variété de femmes différentes et fait peu ou rien pour s’occuper d’eux.

2 Lyanna Stark

La vérité sur Jon Snow révèle également un secret sur Lyanna Stark que Ned a emporté dans sa tombe. Alors que tout le monde pensait que Lyanna avait été kidnappée par Rhaegar Targaryen, la vérité est qu’ils étaient amoureux.

Robert a mené une guerre pour récupérer Lyanna, et certains pensent qu’il a utilisé cela comme excuse pour prendre le trône d’Aerys. Alors que Robert considère cela comme une vengeance, Ned se retrouve avec la vérité que Lyanna aurait pu être heureuse et avoir vécu une longue vie s’ils n’étaient pas allés à la guerre.

1 Les Lannister

Lorsque Ned Stark arrive à King’s Landing, il est horrifié de constater que Robert s’est pratiquement entouré de Lannisters. Bien qu’il siège sur le trône de fer, Tywin Lannister est celui qui détient tout le vrai pouvoir. C’est particulièrement bouleversant pour Ned car il comprend ce que sont vraiment les Lannister.

Après avoir vu Tywin renvoyer King’s Landing et Jaime Lannister assassiner le Mad King, Ned les voit comme méchants et corrompus. Le fait que Robert donnerait autant de pouvoir à ces gens montre qu’il se soucie moins des habitants de Westeros que de Ned.

