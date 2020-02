10 raisons pour lesquelles Rachel et Phoebe ne sont pas de vrais amis

En ce qui concerne les groupes d’amitié emblématiques dans les sitcoms, le gang Friends est certainement l’un des plus aimés de tous les temps. Ils sont le cercle social que chaque équipe a essayé d’imiter, l’étalon-or de l’amitié profonde et mince et tout ce qu’elle implique. Ou sont-ils?

Le fait est qu’il semble parfois que Joey, Phoebe, Ross, Monica, Chandler et Rachel n’étaient tout simplement pas aussi proches que nous nous en souvenons. Chaque relation (platonique ou autre) a ses hauts et ses bas, mais parfois les problèmes vont au-delà. Voici quelques raisons pour lesquelles Phoebe et Rachel n’ont peut-être pas été exactement les amis proches que nous pensions être.

10 Rachel a jugé Phoebe pour son style de course

Dans la saison 6 de «Celui où Phoebe court», Rachel et Phoebe (assez prévisible) vont courir ensemble. Toujours excentrique, Phoebe se révèle avoir un style de course joyeux et agitant les bras qui amène les passants à les regarder tous les deux. Rachel est mortifiée par cela et essaie de ne plus courir ensemble en prétendant qu’elle s’était blessée à la cheville avant de se faufiler seule.

Elle est bientôt prise dans un mensonge et un problème fondamental avec leur relation est révélé. L’honnêteté est un élément crucial de toute amitié étroite, donc Rachel n’aurait-elle pas pu mieux gérer la situation? Elle a blessé les sentiments de Phoebe à la fois en ayant honte d’elle et en lui mentant.

9 Ils ont des antécédents si différents

Un autre élément essentiel d’une relation réussie est d’avoir des intérêts communs, quelque chose en commun. Dans le cas de ces deux femmes, il n’y a vraiment rien qui les lie. Regardez simplement la différence dans leurs antécédents.

Rachel, l’une des trois filles d’un riche médecin, a eu le luxe de grandir avec des femmes de chambre et des femmes de ménage. Avant d’emménager avec Monica et d’affirmer son indépendance, elle était l’archétype de la riche gâtée. En revanche, Phoebe a des problèmes d’enfance et de temps passé à vivre dans la rue, car elle propose régulièrement des histoires terribles sur son ancienne vie. Comment les deux pourraient-ils jamais se voir en face?

8 Rachel l’appelle toujours «excentrique»

Nous avons déjà évoqué le fait que Phoebe est définitivement la plus excentrique des amis (même si, dans le coin du gars, Ross a certainement ses moments aussi). Ses manières et croyances curieuses sont à l’origine de la plupart de ses moments les plus drôles.

Est-il juste de se moquer de ses manières plus excentriques? Rachel est parfois particulièrement impitoyable avec cela, rejetant Phoebe comme «excentrique» et, dans un cas, l’appelant «cette hippie stupide». L’amitié consiste à se soutenir et à se comprendre mutuellement, et Rachel a clairement lutté avec ce concept à certains moments.

7 Phoebe a dit au père de Rachel que Rachel était enceinte

Bien sûr, Rachel tombant enceinte de l’enfant de Ross était un énorme problème de bouton chaud dans l’émission. Pour le gang lui-même, certains personnages de soutien et les fans, c’était une affaire énorme. Rachel a pris un certain temps pour arracher le courage de le dire au père, mais elle a également agonisé de le dire à son propre père.

Le Dr Greene, comme nous le savons, est un homme critique et complètement détestable avec un tempérament vicieux. Rachel savait qu’il n’accepterait pas bien les nouvelles, alors quand elle l’a invité dans un restaurant pour lui annoncer doucement, elle a demandé à Phoebe de venir aussi pour un soutien moral. Qu’a fait Phoebe, toujours sans tact? Lâche la vérité, jetant Rachel pour une boucle.

6 Phoebe a jugé Rachel pour avoir choisi une chaîne de massage d’entreprise…

Du gang des Amis, Phoebe semble être le membre ayant la morale et les croyances les plus fortes. Au centre de tout cela se trouve le concept de soutenir les petites entreprises indépendantes sur de grandes chaînes gourmandes. Lorsque Rachel marque un bon pour un massage dans une grande chaîne d’entreprise, des problèmes devaient se poser.

Phoebe demande à son amie de promettre de ne pas utiliser le coupon, mais Rachel va de l’avant et le fait derrière son dos. Cela soulève des problèmes complexes. Rachel avait-elle tort de le faire? Phoebe, à son tour, avait-elle tort d’essayer d’imposer ses propres croyances aux autres? Quelle que soit la façon dont vous le voyez, il y a un problème fondamental ici. Comme nous le verrons ensuite, ce n’était pas non plus la fin du problème.

5… mais y a également travaillé et a menti à ce sujet

Comment Phoebe savait-elle que Rachel était revenue sur sa parole et avait eu un massage à la grande chaîne gourmande? Parce que Phoebe y travaillait secrètement et était la masseuse chargée de masser Rachel!

Une confrontation là-bas aurait pu purifier l’air et être beaucoup plus saine, mais comme Rachel n’avait pas vu son masseur, Phoebe a choisi de se frayer un chemin à travers le travail. Rachel n’a pas vu son visage partout, alors Phoebe a fait semblant d’être une suédoise du nom d’Ikea ​​tout le temps. Rachel a compris et la vérité est finalement apparue (Phoebe a également décidé de démissionner après avoir discuté), mais toute la situation n’était pas nécessaire s’ils étaient honnêtes les uns avec les autres, comme le devraient de bons amis.

4 Phoebe pense que Rachel est trop «vanille»

Comme nous l’avons déjà vu, le parcours et les personnages de Rachel et Phoebe ne pourraient pas être plus différents à certains égards. Rachel va même jusqu’à dire, dans un cas, que Phoebe était susceptible de dériver du groupe à un moment donné car elle ne cadrait pas vraiment avec les autres («vous vivez loin, vous n’êtes pas apparenté… vous soulever à droite »).

Pour sa part, la vie extraordinaire de Phoebe à ce jour lui a laissé des sentiments cinglants envers l’existence «vanille» protégée de Rachel. Dans “The One With Rachel’s Big Kiss”, Melissa, une amie de Rachel’s de l’université, visite et Rachel régale le groupe avec l’histoire d’un baiser ivre que les deux ont partagé. Rachel est étrangement fière de la seule chose «sauvage» qu’elle ait jamais faite, et est exaspérée quand Phoebe refuse de croire que cela s’est produit. “Tu es, tu sais, donc … vanille”, explique Phoebe, ce qui a clairement beaucoup blessé Rachel.

3 Rachel a acheté la table d’apothicaire à Pottery Barn

Dans “Celui avec la table des apothicaires”, Phoebe achète ladite table à Pottery Barn, seulement pour apprendre que Phoebe n’en veut absolument pas dans leur appartement: elle déteste Pottery Barn et tout ce qu’ils représentent.

Comme Phoebe veut que tous ses meubles soient uniques et originaux, Rachel prétend que la table est authentique et qu’elle l’a achetée dans une brocante. Au fil du temps, elle remplit l’appartement de plus en plus de produits de Pottery Barn, sous la même ruse. En fin de compte, Phoebe apprend à l’aimer (et fait même un achat là-bas), mais c’est un autre exemple de l’intolérance des deux envers les croyances de l’autre.

2 Phoebe n’avait aucune patience pour le dilemme de Rachel à propos de Joey et Charlie

Plus tard dans la série, Rachel développe des sentiments pour Joey. À l’époque, il sort avec Charlie, ce qui crée une situation assez compliquée. Rachel se sent impuissante et finit par se confier à Phoebe.

Avant de le faire, les deux femmes proposent d’emmener Charlie faire du shopping, car cette dernière se considère ignorante en ce qui concerne la mode (et Phoebe veut une nouvelle tenue pour surpasser l’ex-Mike de l’époque). Rachel essaie de discuter de la situation qui la préoccupe, seulement pour que Phoebe la licencie en déclarant: «Je suis désolée, Rachel, je n’ai pas le temps pour tes jeux enfantins.» Phoebe est souvent considérée comme considérant ses préoccupations plus importantes que les autres. »(« Je souhaiterais pouvoir, mais je ne veux pas »), et c’est l’un des pires exemples de cela.

1 Ils se sont battus pour avoir le droit d’être la demoiselle d’honneur de Monica

Le mariage tant attendu de Monica et Chandler est l’un des événements les plus importants et les plus attendus de toute la série. Cela a causé pas mal de frictions, surtout entre Phoebe et Rachel.

Monica a décidé que les deux femmes devraient décider laquelle d’entre elles serait sa demoiselle d’honneur entre elles. Ils se sont battus à ce sujet et ont eu divers concours, recourant à des tactiques sournoises pour essayer de balancer les juges Ross et Joey (qui les «auditionnaient» pour le rôle). Finalement, Phoebe a insisté pour que Rachel prenne le rôle après avoir vu les articles que cette dernière avait préparés et combien tout cela signifiait pour elle. C’est juste dommage que les choses soient devenues si vicieuses à l’avance.

