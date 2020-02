10 rôles que nous voulons voir changer de sexe

Au cours des dernières années, il semble que de plus en plus de redémarrages, de remakes et de reprises se produisent. Ceux-ci donnent aux fans des émissions et films passés, ainsi qu’à une nouvelle génération, la chance de retomber amoureux des histoires ou pour la première fois.

Plusieurs de ces récits ont même échangé les sexes des personnages principaux, tels que les moulages féminins vus dans Ghostbusters (de 2016) et Ocean’s 8 (de 2018) et le couple à bascule dans Overboard (qui est également sorti en 2018 ). Cela étant dit, voici dix autres rôles de genre que nous aimerions voir.

10 Les garçons perdus

En 1987, des acteurs comme Corey Haim, Kiefer Sutherland, Corey Feldman, Dianne Wiest et Edward Herrmann ont joué dans The Lost Boys, qui se concentrait sur un groupe de vampires. À un moment donné, une suite appelée The Lost Girls a été mentionnée, et récemment, il a été question d’une version télévisée qui présenterait les Frog Sisters au lieu des Frog Brothers.

Pendant que nous attendons de voir si l’un de ceux-ci se concrétise, nous pouvons continuer d’espérer qu’une nouvelle histoire sur les vampires féminines se produira. Les gens semblent vraiment apprécier les contes pleins de créatures fantastiques, et si ces grandes dames faisaient vibrer la mode des années 80, comme dans l’original, nous ne serions pas fous.

9 10 choses que je déteste à votre sujet

Une comédie romantique super populaire, 10 Things I Hate About You, est sortie en 1999. Elle mettait en vedette Julia Stiles en tant que lycéenne, Kat, qui était très particulière et studieuse et le regretté Heath Ledger comme le mauvais à l’école. Bien sûr, elle a fini par tomber amoureuse de lui, et professant ses sentiments à travers un poème mémorable.

Et si le garçon droit et intelligent tombait amoureux de la fille énervée? Et s’il était le seul à se lever et à partager tous ses sentiments avec la classe? Et si elle s’adoucissait un peu, lorsqu’elle réalisait qu’elle pouvait aimer quelqu’un comme lui?

8 Le réseau social

De toute évidence, Facebook a été fondé par un homme, et Jesse Eisenberg a joué cet homme, Mark Zuckerberg, dans The Social Network à partir de 2010. Plusieurs autres hommes ont également été présentés, comme Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer et Max Minghella.

Tout le monde est sur les réseaux sociaux, et ce film a très bien fonctionné, car il a donné un aperçu intrigant des coulisses d’une plateforme de médias sociaux populaire. Par conséquent, nous aimerions voir quelque chose d’aussi excitant et réussi qui raconte l’histoire d’une marque dirigée par des femmes.

7 Crépuscule

La série de films Twilight Saga a commencé en 2008, et cette histoire fantastique mettait en vedette Kristen Stewart en tant qu’adolescente nommée Bella Swan et Robert Pattinson en tant que vampire nommé Edward Cullen. Les livres et les films ont tous deux eu un énorme succès, en raison de l’action et de la romance!

Imaginez si les rôles étaient inversés, cependant … Encore une fois, nous aurions une femme vampire, et nous aurions un garçon normal, au lycée. Les deux tomberaient amoureux, et la principale dame devrait protéger son homme. La mère de l’homme ne serait pas sûre de tout cela, mais à la fin, leur relation allait battre les chances et survivre.

6 Psycho

Alfred Hitchcock, le motel effrayant, la grande maison, la scène de la douche… Tout sur Psycho est emblématique, ce qui en fait un véritable classique de l’horreur. Sorti en 1960, il mettait en vedette Anthony Perkins dans le rôle de Norman Bates et Janet Leigh dans le rôle de Marion Crane. Il y avait même une série télévisée préquelle populaire, Bates Motel, avec Freddie Highmore comme personnage principal.

En ce qui concerne les rôles échangés entre les sexes, cependant, c’est une autre histoire à envisager. Les femmes peuvent facilement jouer des méchants effrayants, et il serait intéressant de voir un père dans le fauteuil à bascule révéler à la fin, plutôt qu’une mère.

5 Casablanca

Casablanca a combiné drame de guerre et histoire d’amour lors de sa sortie en 1942, et Humphrey Bogart et Ingrid Bergman sont bien connus pour leurs rôles principaux dans ce film. En fait, il est considéré comme l’un des plus grands films du monde.

Mais, bien sûr, il serait intéressant de voir un remake. L’original est un classique, mais cela permettrait à toute une nouvelle génération de regarder, d’apprécier et d’aimer tout cela. Et là-dedans, les parties principales pourraient être changées, ce qui serait certainement quelque chose à voir.

4 Le Roi Lion

Une bonne quantité de films Disney parlent de princesses, mais il y en a tellement d’autres grands avec des rôles masculins, comme Le Roi Lion de 1994, ainsi que son remake réaliste l’année dernière. Cette histoire raconte que Simba est le prochain à devenir le roi des terres de la fierté.

Nous voulons une reine! Nous voulons une héritière féminine! Nous voulons qu’une mère montre à sa fille que tout ce que la lumière touche sera à elle à un moment donné! Et nous voulons que les femmes expriment de nouvelles versions de Rafiki, Zazu, Timon et Pumbaa, bien sûr.

3 Les consommables

The Expendables est une franchise d’action mettant en vedette des gars coriaces comme Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews, Steve Austin, Mickey Rourke, Chuck Norris, Liam Hemsworth, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. À un moment donné, des rumeurs sont venues qu’une version féminine appelée The ExpendaBelles était en train de se produire et qu’elle pourrait même inclure des actrices comme Meryl Streep, Cameron Diaz et Milla Jovovich.

Pendant que nous nous asseyons et attendons et que nous nous demandons, nous pensons à toutes les nombreuses femmes fortes, frappantes, audacieuses et belles qui pourraient jouer dans tous les différents films et suites et préquelles.

2 Facile A

En 2010, Easy A est sorti, avec des noms comme Emma Stone, Penn Badgley, Stanley Tucci, Patricia Clarkson, Thomas Haden Church, Amanda Bynes, Aly Michalka, Dan Byrd, Cam Gigandet et Lisa Kudrow. Inspiré par The Scarlet Letter, il était centré sur une jeune femme du secondaire et des rumeurs sur ses… activités parascolaires.

Imaginez cette histoire avec un personnage masculin. N’imaginez pas le gars cool stéréotypé sur le campus qui a un moyen avec les dames et est si populaire pour cela. Imaginez plutôt un jeune homme bavard, qui veut de l’amour, qui est ouvert à de nouvelles choses et qui essaie simplement de naviguer dans la vie. Ça pourrait être quelque chose de bien.

1 Certains l’aiment chaud

En 1959, Some Like It Hot est sorti. Il mettait en vedette Tony Curtis et Jack Lemmon en tant que musiciens qui s’habillaient comme des femmes, alors qu’ils fuyaient des gangsters, rejoignaient un groupe de filles et tous deux développaient un béguin pour une femme jouée par Marilyn Monroe.

En 2020, une version mise à jour pourrait incarner deux actrices en tant que musiciens qui s’habillent comme des hommes, alors qu’ils fuient le danger, rejoignent un groupe exclusivement masculin et développent tous deux le béguin pour un homme interprété par une véritable légende. Cela ne peut pas devenir le classique dans lequel Monroe était, mais cela ressemble à une idée divertissante, bien sûr.

