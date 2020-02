10 scènes de films Disney emblématiques

Lorsque vous pensez à Disney et aux films qui en sont issus, des dizaines d’images peuvent vous apparaître dans la tête. Vous imaginez peut-être des princesses qui aspirent à la fenêtre ou divers héros qui se lancent dans des voyages aventureux. Walt Disney apporte des films au cinéma depuis des décennies, et à chaque nouveau, de nouvelles scènes sont intégrées dans nos mémoires.

Bien que nous aimions que Disney continue de produire de nouveaux films, il existe des films plus anciens qui ont des scènes si classiques que nous les connaissons tous comme le dos de nos mains. Les fans peuvent souvent les décrire en détail de mémoire, et chaque moment Disney occupe une place spéciale dans nos cœurs. Voici 10 scènes emblématiques de films Disney que nous savons juste que vous ne pouvez pas oublier:

10 Tarzan – Battre sa poitrine

Quand vous pensez à Tarzan, l’homme élevé dans la jungle, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit? Outre sa famille de singes aimants et son pagne marron à la mode, vous pensez probablement à son célèbre cri et à son poinçon de poitrine. Tout a commencé quand Tarzan était un jeune garçon, et il imitait différents animaux et les sons qu’ils émettaient.

Après avoir chanté dans sa salle de gym jungle d’une mère, elle suggère qu’il essaie de trouver son propre son. Cela conduit Tarzan à perfectionner son soufflet que nous connaissons tous aujourd’hui. Chaque fois que quelqu’un l’entend, ils savent immédiatement que c’est Tarzan!

9 Pocahontas – Wave

À la fin de son film, Pocahontas court au bord d’une falaise pour regarder son nouvel ami John emmené par bateau. L’ancre est levée et les Anglais sont prêts à retourner d’où ils viennent. Le vent se lève, envoyant un tourbillon de feuilles devant Pocahontas jusqu’à John sur le bateau.

Même si John aime mieux les hellos que les adieux, il lève la main et le bras pour saluer Pocahontas de la manière qu’elle lui a enseignée. Elle fait de même d’où elle se tient sur son rocher, alors que les couleurs du vent continuent de souffler dans ses cheveux. C’est un moment que nous regardons avec des émotions mitigées, mais on ne peut nier que sa vague est puissante et émouvante.

8 Peter Pan – Voler

Qu’obtenez-vous lorsque vous mélangez la foi, la confiance et la poussière de lutin? Une aventure pas comme les autres! Peter Pan et son ami féerique Tinker Bell ont volé dans la chambre de Wendy à la recherche de son ombre, et il ne faut pas longtemps avant que Wendy et ses frères soient saupoudrés de poudre de lutin scintillante magique et volent dans la pièce avec lui!

Bientôt, la pépinière n’est pas le seul décor pour leur envolée, et Peter Pan les emmène à travers Londres en route vers Neverland avec le morceau “You Can Fly”, qui joue en arrière-plan. C’est une scène qui nous fait tous souhaiter de pouvoir faire le voyage jusqu’à la deuxième étoile à droite, tout droit jusqu’au matin.

7 La petite sirène – Hair Flip

Il y a de fortes chances que si vous étiez un enfant aux cheveux longs qui aimait nager et qui se trouvait être un fan de La Petite Sirène, vous avez essayé le flip de cheveux Ariel classique. Partout, des enfants jaillissaient de l’eau et tournaient la tête en arrière dans l’espoir d’avoir l’air aussi majestueux qu’Ariel l’a fait à l’écran.

Malheureusement, les enfants ont souvent rencontré un visage plein de cheveux mouillés ou un muscle tiré, et nous n’avons jamais pu obtenir l’éclat de l’eau juste. Pourtant, c’est une scène préférée parmi tant d’autres qui nous fait tous croire que nous sommes des sirènes.

6 La Belle et la Bête – Danse

La Bête a eu son bain et une coupe de cheveux, et Belle est vêtue d’une belle robe de bal jaune doré. Les deux se rencontrent dans les escaliers, et la Bête guide la princesse pour qu’elle soit sur la piste de danse. Ils participent ensemble à une valse timide tandis que Mme Potts chante «Beauty and the Beast», avec le petit Chip à côté d’elle, en regardant Belle et Beast devenir plus à l’aise l’un avec l’autre et synchroniser leurs mouvements.

C’est un moment émouvant dans ce conte aussi vieux que le temps, et bientôt Beast prévoit de révéler ses vrais sentiments pour la fille. Si seulement la danse magique pouvait durer éternellement.

5 Fantasia – L’apprenti sorcier

“The Sorcerer’s Apprentice” était à l’origine un poème écrit en 1797, et il a été révisé pour contenir de la musique cent ans plus tard en 1897. Le morceau symphonique a été rendu populaire en 1940 par Walt Disney lorsqu’il l’a inclus dans son film Fantasia.

Mickey Mouse joue le rôle de l’apprenti qui a un peu de mal quand il utilise le chapeau magique du sorcier pour inciter un balai à faire ses corvées pour lui. Le clip classique a été ramené à la vie soixante ans après Fantasia quand il a été réutilisé dans Fantasia 2000, et Mickey était tout aussi adorable que nous nous en souvenons.

4 Cendrillon – Robe à langer

La robe rose originale de Cendrillon faite par ses petits amis souris et oiseaux était magnifique, et elle était ravissante. Malheureusement, ses méchantes demi-sœurs l’ont détruit, ne lui laissant rien à porter au ballon! Cendrillon sort en courant de la maison et s’effondre, sanglotant contre un banc où bientôt, sa fée marraine magique apparaît!

La fée marraine est là pour tout rendre encore meilleur avec une vague de sa baguette magique et un bibbidi bobbidi boo! Non seulement la marraine fée transforme une citrouille en une magnifique voiture, mais elle donne à Cendrillon une nouvelle robe fabuleuse, laissant son ballon prêt et prêt à rencontrer le prince charmant.

3 Aladdin – Tapis volant

Avez-vous déjà voulu montrer le monde, brillant, scintillant splendide? L’un des meilleurs duos de Disney, “A Whole New World”, est joué lors d’une scène classique à Aladdin dont nous nous souvenons tous si bien. Aladdin a fait un vœu avec le génie qui vit dans la lampe magique qu’il a trouvée, et dans les tentatives d’impressionner la belle princesse Jasmine, Aladdin a préparé un tour de tapis magique.

Il emmène la fille faire une visite à vol d’oiseau de la ville, et les deux chantent ensemble à quel point tout est beau et combien il est merveilleux de partager le moment ensemble. C’est suffisant pour nous faire souhaiter que nous puissions faire notre propre promenade en tapis magique avec cette personne spéciale au-dessus de notre ville préférée.

2 Dame et le vagabond – Spaghetti

Tout le monde connaît la célèbre scène de Lady and the Tramp où les deux chiots amoureux croisés étoiles participent ensemble à une soirée romantique en ville, en dégustant une délicieuse assiette de spaghettis devant Tony’s. Avec Tony jouant de l’accordéon et chantant, “Bella Notte”, les canines affamées creusent.

Ils avalent chacun un peu de pâtes, ne réalisant pas qu’ils avalent réellement le même morceau jusqu’à ce qu’ils se rencontrent au milieu lorsque leurs lèvres se touchent. Lady s’éloigne timidement et Tramp lui nez la dernière boulette de viande. Si vous avez déjà eu un rendez-vous et partagé une assiette de spaghettis, vous avez au moins pensé à ce moment d’amour chiot. Des points bonus pour vous si vous offrez à votre date la dernière boulette de viande avec votre nez.

1 Le Roi Lion – Baby Simba

C’est une scène pas comme les autres, où tous les animaux, dans différents classements de la chaîne alimentaire, se réunissent pour assister à la première présentation du futur roi de Pride Rock! Rafiki le babouin semble baptiser le jeune Simba avec l’intérieur d’un fruit cassé et du sable de la fosse aux lions.

Puis il prend le petit ourson et marche jusqu’au bout du rocher avant de le tenir haut pour que tout le monde puisse le voir. Partout, les animaux applaudissent et se prosternent devant le prince lion alors que Rafiki continue de tenir Simba. Cette scène de The Lion King fait la première place sur notre liste, mais c’est un moment que les chats partout souhaitent ne jamais arriver, car ils se retrouvent souvent hissés dans l’air pour le plaisir de leurs propriétaires.

