10 spectacles à regarder si vous manquez de jolis petits menteurs

Cela fait un certain temps maintenant que Pretty Little Liars a terminé son histoire pour de bon. Depuis lors, l’émission a maintenu sa popularité grâce au streaming et aux achats. Les gens aiment débattre de la série même maintenant, longtemps après que la torsion finale de l’intrigue a été révélée.

Si vous êtes prêt à passer à autre chose, vous pourriez envisager d’essayer l’un des nombreux spectacles que nous avons énumérés ci-dessous qui offrent des thèmes et des scénarios similaires à l’ancien drame Freeform. De Riverdale à vous en passant par Big Little Lies, il existe de nombreuses émissions de télévision qui pourraient même vous plaire plus que Pretty Little Liars.

10 Riverdale

Si vous voulez regarder un drame pour adolescents avec des tueurs fous et beaucoup de secrets, tous condensés dans une petite ville – alors ne cherchez pas plus loin que Riverdale. Cela dit, Riverdale est beaucoup plus sombre que Pretty Little Liars, à la fois au sens littéral et dans son objet.

Il vire souvent dangereusement près d’un territoire surnaturel et a tout, des sectes aux multiples tueurs en série. Cela dit, cela devrait convenir à tous ceux qui manquent les intrigues plus sauvages de Pretty Little Liars, après tout, c’était un spectacle avec sa propre part de matériel cauchemardesque.

9 Gossip Girl

Gossip Girl et Pretty Little Liars partagent de nombreuses similitudes grâce aux deux séries centrées sur des adolescents dont la vie est radicalement modifiée par une présence invisible qui semble tout savoir. La principale différence est que Gossip Girl a beaucoup moins de meurtres et de tortures psychologiques. Cependant, Gossip Girl et A partagent des similitudes frappantes.

Les deux sont une force directrice pour le scandale et le drame tout au long du spectacle. Cela dit, trouver l’identité de Gossip Girl n’est pas aussi important dans l’émission basée à Manhattan que trouver A sur PLL.

8 Vous

Vous êtes le genre de spectacle que vous obtiendriez si Pretty Little Liars était entièrement réalisé du point de vue de A. Vous incarnez Penn Badgely comme un “gentil” énervant qui est en fait un harceleur terrifiant et meurtrier.

Parfois, Pretty Little Liars a viré près d’un territoire d’horreur, mais vous y résidez certainement. Vivre dans l’esprit d’un tueur sociopathe comme Joe suffit à faire ramper votre peau. Le pire, c’est que la plupart du temps, il croit vraiment qu’il est un bon gars et que les gens qu’il tourmente méritent ce qu’ils obtiennent.

7 grands petits mensonges

Big Little Lies obtient souvent en plaisantant par rapport à Pretty Little Liars puisque leurs titres sont des parallèles presque parfaits les uns des autres. Big Little Lies est un spectacle beaucoup plus adulte et est souvent considéré comme l’un des meilleurs sur HBO. Il a été nominé pour de nombreux prix et a même remporté certains d’entre eux, dont un Emmy Award pour Nicole Kidman et Alex Skarsgard.

Big Little Lies est le type de spectacle que vous voudrez regarder lorsque vous en aurez marre des histoires absurdes et des trous de l’intrigue massifs dans Pretty Little Liars. Si vous avez besoin de quelque chose d’un peu plus ancré et mieux écrit, ne manquez pas la série HBO et lisez le livre sur lequel elle est basée, si vous en avez l’occasion.

6 13 raisons pour lesquelles

13 Reasons Why est un drame pour adolescents très sombre et réaliste (parfois) sur Netflix. La série a courtisé un peu de controverse pendant sa course en raison de la nature graphique de la violence qu’elle montre envers ses jeunes personnages.

Il traite largement du suicide, des abus sexuels, du viol, de l’homophobie et de presque tout ce à quoi vous pouvez penser. Certaines personnes aiment le spectacle, d’autres estiment qu’il glorifie certains de ses thèmes plus sombres. Mais il y a quelque chose de addictif à cela, et il présente une approche très différente du drame pour adolescents que la plupart des autres sur les ondes.

5 Les favoris

The Fosters est un drame familial divertissant qui suit un groupe d’enfants adoptifs adoptés par un couple de lesbiennes nommé Lena et Stef. La série est connue pour sa diversité et ses intrigues intrigantes.

La plupart des gens qui regardent la série peuvent trouver quelque chose à se rapporter ou un personnage dans lequel ils semblent se refléter. Une fois que vous avez terminé avec The Fosters, vous pouvez même passer à sa série dérivée réussie, Good Trouble, qui est toujours diffusée sur Freeform.

4 Dynastie

Dynasty est un drame familial, contrairement à Pretty Little Liars, mais le nombre de scandales et d’intrigues folles est très similaire à ce que vous avez vu sur PLL. Dynasty suit l’histoire de l’héritage de la famille Carrington et de leurs stratagèmes compliqués.

Une grande partie de l’émission se concentre sur Fallon Carrington, joué excellemment par Elizabeth Gillies. Elle vous rappellera un peu la vieille école Alison DiLaurentis. De plus, le spectacle a des combats de chats à gogo et beaucoup de rebondissements de style feuilleton.

3 Comment s’en tirer avec le meurtre

How to Get Away with Murder est probablement une émission dont beaucoup de personnages de Pretty Little Liars auraient bénéficié depuis que le meurtre est un facteur clé de l’ancienne série Freeform. Mais si vous n’avez pas encore vu HTGAWM, vous passez à côté.

Viola Davis est une centrale électrique et le spectacle a été créé par Shonda Rhimes, qui est connue comme la reine de la création de rebondissements captivants. Davis joue la séduisante et brillante professeure de droit et avocate de la défense pénale Annalise Keating. L’émission la suit ainsi que sa sélection d’étudiants pour travailler en étroite collaboration avec elle sur des cas spéciaux alors que les vérités obscures sont lentement révélées.

2 Le type audacieux

The Bold Type est une autre série sur Freeform qui a une ambiance similaire à Pretty Little Liars bien qu’elle se penche davantage sur le drame, elle n’a pas les éléments de thriller trouvés dans PLL. The Bold Type se concentre sur un groupe de femmes qui travaille dans un magazine féminin mondial appelé Scarlet.

Il présente plusieurs personnages LGBTQ + et a un fort noyau se concentrant sur l’amitié féminine alors que les personnages tentent de trouver leur voix, leur identité et même leur amour. Il a été inspiré par la rédactrice en chef de la revue réelle nommée Joanna Coles, qui travaille également sur la série.

1 Desperate Housewives

Desperate Housewives est extrêmement similaire à Pretty Little Liars à bien des égards, sauf qu’il suit un casting adulte qui vit dans une banlieue américaine par excellence derrière des clôtures blanches sur Wisteria Lane.

Même si la série n’a pas de chiffre “ A ”, elle contient de nombreux secrets sombres, des complots de meurtre et des histoires et des affaires sordides. C’est aussi savoureux et addictif que Pretty Little Liars et il était extrêmement populaire lorsqu’il a été diffusé sur ABC, il est devenu un succès international.

