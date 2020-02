10 spectacles à surveiller pour les fans de BoJack Horseman

Explorer des thèmes tels que la dépression, le dégoût de soi, la sexualité et ce que signifie être humain tout en conservant une réputation de comédie et de bon spectacle, est une chose difficile à faire, mais BoJack Horseman a certainement livré au fil des ans.

CONNEXES: 10 meilleures citations de BoJack Horseman

Eh bien, la série BoJack a finalement pris fin à la demande de Netflix, et il est probable que le spectacle satirique avec sa distribution anthropomorphique et son penchant pour explorer certaines des réalités les plus complexes de la vie humaine (et Horseman) a laissé un grand trou dans les fans ” cœurs. Bien que la série ne soit définitivement pas comme les autres, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de grandes émissions de télévision qui ne peuvent pas gratter les mêmes démangeaisons. Voici quelques suggestions.

10 flocons

Si la partie de BoJack Horseman que vous manquerez probablement le plus est BoJack lui-même, pourrions-nous recommander de vérifier l’autre série originale de Netflix de Will Arnett, Flaked? Arnett est à la fois créateur et star de cette émission sur un alcoolique en convalescence à Venice Beach portant un bagage émotionnel sérieux.

Semble familier? C’est parce que c’est essentiellement BoJack Horseman en live-action, explorant certains des mêmes thèmes de l’abus d’alcool et de la dépression tout en présentant un ton vif de Venice Beach. Le spectacle n’est pas parfait, mais avec des personnages aussi imparfaits mais adorables, et seulement 2 saisons, qu’avez-vous à perdre?

9 Tuca & Bertie

L’un des facteurs très uniques de BoJack Horseman que les fans adoraient était le style artistique et les personnages anthropomorphes créés par Lisa Hanawalt. Eh bien, bonne nouvelle, elle a un autre original Netflix qui arbore les mêmes cosmétiques bizarres dans Tuca & Bertie.

CONNEXES: Tuca et Bertie: 5 choses que ça fait mieux que BoJack Horseman (& 5 ça fait pire)

Alors qu’à première vue, Tuca & Bertie peut sembler être un spin-off de BoJack Horseman, ce n’est pas le cas. Adoptant une approche beaucoup plus surréaliste de sa comédie et de sa narration, il aborde des thèmes très différents, tout en se concentrant principalement sur l’idée de se découvrir. Ce pourrait être une bête différente, mais c’est quand même une bonne montre et un régal pour les yeux.

8 Californication

Il est sûr de dire que BoJack Horseman était à son meilleur lorsque BoJack était à son pire, et il en va de même pour la Californication de Showtime et son protagoniste, Hank Moody, joué par l’ancien de The X-Files, David Duchovny. Le spectacle explore un terrain similaire dans ce qui rend exactement un personnage complètement irrémédiable.

Présentée pendant sept saisons, la série se concentre sur un écrivain détestable mais narcissique de New York qui se retrouve entouré par les habitants ensoleillés et naïfs de la Californie. Comme BoJack, Hank a tendance à compliquer ses relations par son attitude indulgente, sa consommation d’alcool et de drogues, le menant à des endroits sombres. Donc, si vous avez aimé BoJack Horseman pour son humour noir et ses thèmes, essayez Californication.

7 Poupée russe

Si vous avez vraiment commencé à apprécier BoJack Horseman en tant que spectacle quand il a commencé à ruminer et à rejeter son narcissisme et d’autres traits de personnalité négatifs, vous obtiendrez vraiment un coup de pied de Russian Doll. Cet original de Netflix mettant en vedette Natasha Lyonne voit son protagoniste narcissique et impulsif coincé dans une boucle temporelle semblable à Groundhog Day jusqu’à ce qu’elle apprenne à changer ses manières.

CONNEXES: Poupée russe: 5 choses que nous voulons voir dans la saison 2 (et 5 que nous ne voyons pas)

Cela fait partie de la vague actuelle de dissections de personnages qui permet à son public de se délecter des défauts d’un personnage avant de plonger son monde dans un changement de vision. De plus, la saison 2 approche à grands pas.

6 Tu es le pire

Aimez-vous regarder des gens terribles avec des affrontements d’ego massifs? BoJack Horseman et FX sitcom You’re The Worst partagent la nature explosive du narcissisme et le fait de faire la mauvaise chose non pas par méchanceté mais simplement par manque de compassion.

En se concentrant sur la relation entre les égoïstes délirants Jimmy, un écrivain aussi égoïste qu’insensible, et Gretchen, un directeur des relations publiques cynique aux tendances sérieusement autodestructrices, la série circule autour de l’amour et du cynisme. Les discussions sur la place de l’amour romantique dans le monde réel sont monnaie courante dans You’re The Worst, tout comme dans BoJack Horseman.

5 Fleabag

Même si vous ne cherchiez pas un nouveau spectacle à regarder, vous seriez fou de ne pas donner une montre complète à Fleabag. Cette comédie dramatique de la BBC incroyablement populaire et acclamée par la critique écrite et mettant en vedette Phoebe Waller-Bridge est tout l’humour sombre et plein d’esprit et l’écriture stellaire que vous pourriez manquer maintenant que BoJack est terminé.

Fleabag n’a que deux saisons, mais c’est pour une bonne raison et ne fait qu’ajouter à sa qualité, avec une fin définitive qui pourrait donner à la finale thématique et humaine de BoJack Horseman une course pour son argent. Le Fleabag titulaire n’est peut-être pas aussi toxique que BoJack, mais son esprit sec et son attitude indulgente lui posent le même genre de problèmes. Ajoutez des thèmes de rupture du quatrième mur et de gestion de la mort et de choix de continuer à vivre, et vous avez un gagnant.

4 Wilfred (États-Unis)

Il y a eu deux versions de Wilfred au fil des ans: la comédie australienne originale et plus tard le remake américain. N’hésitez pas à vérifier les deux, mais nous recommandons la version américaine de la comédie surréaliste. Dans l’émission, Ryan (Elijah Wood) est invité à s’occuper du chien de son voisin après sa tentative de suicide ratée. La torsion est que Ryan est la seule personne qui voit Wilfred comme un homme en costume (Jason Gann).

CONNEXES: 10 sitcoms sous-estimés à diffuser sur Netflix

Bien que l’original soit une solide comédie de rire à la minute, la version américaine a en fait duré plus longtemps et a été une occasion rare où un redémarrage américain a dépassé l’original. Approfondir pourquoi Wilfred s’est manifesté dans l’esprit de Ryan et ce que cela signifie pour sa santé mentale, en explorant ce qui l’a conduit au suicide en premier lieu.

3 Orel moral

Ce joyau animé en stop motion est probablement responsable d’ouvrir la voie à des comédies animées humoristiques et déprimantes comme BoJack Horseman et Rick et Morty. En fait, son ton extrêmement sombre était exactement la raison pour laquelle il a été annulé, avec des cadres de Adult Swim inquiets que cela ne dérange certains téléspectateurs. Comment les temps ont changé.

Une satire de la vie en banlieue américaine, le spectacle se concentre sur Orel Puppington alors que lui et sa famille essaient de vivre selon leur code moral chrétien jusqu’à des extrêmes désastreux. C’était un spectacle avec beaucoup d’émotion et de doute dans le système bouillonnant sous la surface qui n’a fait que s’approfondir au fur et à mesure.

2 laids américains

Les comédies animées pour adultes ont été dominées par Adult Swim ces derniers temps, mais avant cela, et même BoJack Horseman, sont venus des Ugly Américains. Diffusé à l’origine en 2010 avec seulement deux saisons, il se concentre sur le travailleur social Mark Lilly, alors qu’il navigue dans un New York cohabité par des humains et un large éventail d’entités surnaturelles.

Son colocataire est un zombie, sa petite amie est la progéniture littérale de Satan (et de son patron), et son ami de travail le plus proche est un sorcier alcoolique. Si un monde fou peuplé de personnages qui ne clignotent même pas à la folie dont ils sont entourés est ce dont vous avez envie, regardez Ugly Americans.

1 Il fait toujours beau à Philadelphie

L’émission qui est devenue l’enfant de l’affiche pour des personnages imparfaits agissant uniquement avec leurs propres intérêts à cœur, It’s Always Sunny In Philadelphia pourrait pencher davantage vers la pure comédie pour explorer les problèmes du monde réel que BoJack Horseman, mais elle utilise pleinement les toxiques les gens dans des situations destructrices et hilarantes à plein effet.

CONNEXES: Il est toujours ensoleillé à Philadelphie: 10 pires choses que le gang a faites à Charlie

Il suit un groupe de inadaptés qui possèdent un bar à Philadelphie appelé Paddy’s Pub alors qu’ils tombent dans diverses mésaventures lucratives. Le casting est adorablement imparfait et joué parfaitement par Glenn Howerton, Kaitlin Olson, Charlie Day, Rob McElhenney et bien sûr Danny DeVito. Il fait assez sombre et ne cesse d’être drôle, donc si des gens terribles coincés dans des situations punitives sont votre sac, c’est celui à regarder.

SUIVANT: BoJack Horseman: 5 moments des derniers épisodes qui nous ont réchauffé le cœur (& 5 qui nous ont refroidis jusqu’aux os)

Prochain

Star Wars: 10 mèmes hilarants de Kylo Ren qui sont trop drôles



A propos de l’auteur

Kieran détient un baccalauréat ès arts en scénarisation et en études cinématographiques, qu’il utilise principalement comme élément de conversation et à titre professionnel à l’occasion. Dans le passé, il a écrit des critiques de films, des nouvelles, des scripts et a agi comme consultant en scénario.

En savoir plus sur Kieran Smith