10 théories de fans hilarantes sur la saison 1 de The Witcher, nous sommes heureux d’avoir été démystifiés

The Witcher s’est avéré être l’une des séries les plus populaires à sonner au cours de la nouvelle année, ce qui ne devrait pas surprendre les fans qui attendaient avec impatience sa première juste avant Noël. Les théories des fans ont été lancées pendant des mois avant la première bande-annonce, dans laquelle Henry Cavill était le sorceleur titulaire, un célèbre guerrier tuant des monstres dans un royaume médiéval fantastique.

Pour ceux qui avaient joué aux jeux vidéo de CD Prokect Red et lu les romans d’Andrsej Sapkowski, les théories sur les prémisses de la série concernant le sort de Geralt de Rivia, la sorcière Yennefer et la princesse Ciri étaient toutes relativement logiques. Mais Netflix espérait engager des téléspectateurs périphériques qui ne savaient rien du Witcherverse. Alors que les téléspectateurs diffusaient la série en huit parties, les théories sont devenues plus compliquées, mais maintenant que la saison 2 a été annoncée, nous sommes sûrs d’en attendre beaucoup plus. Voici les 10 pires théories de fans dont nous sommes heureux d’avoir été démystifiées sur The Witcher, maintenant en streaming sur Netflix.

10 JASKIER ÉTAIT UN DOPPELGANGER

Nous rencontrons Jaskier au début de la série, après que Geralt a déjà obtenu le sobriquet “Le boucher de Blaviken”. Jaskier continue de devenir son MC à la mode, annonçant sa présence, exposant ses exploits et bâtissant sa réputation, le tout avec un air joyeux.

Ils se séparent jusqu’à l’épisode 5, où Jaskier laisse entendre que cela fait dix ans qu’ils ne se sont pas vus pour la dernière fois. Nous savons pourquoi Geralt n’a pas vieilli (les essais des sorceleurs lui ont donné des gènes mutants qui ralentissent le processus), et nous savons pourquoi Yennefer ne vieillit pas (son rituel), donc le fait que Jaskier ne semble pas vieillir signifiait que certains les fans ont décidé qu’il était un sosie secrètement pour gagner la confiance de Geralt et ensuite l’assassiner. Apparemment, ils ont raté la ligne où Yen mentionne ses “pattes d’oie”.

9 GERALT SERAIT LE SUPERMAN DU CONTINENT

Quand on y pense vraiment, Geralt et Superman ont beaucoup en commun en plus d’être tous deux joués par Henry Cavill. Les deux occupent un espace étrange dans leurs mondes respectifs, protégeant les humains des monstres tout en étant considérés comme un monstre eux-mêmes. Ils sont tous les deux extrêmement forts, ont de puissantes capacités de régénération et pourraient vivre ostensiblement pour toujours.

Cela étant dit, personne ne voulait vraiment voir Geralt être le surhomme du continent. Cela signifierait qu’il remportait tous les combats sans opposition, et qu’il avait toujours “sauvé la situation”. Le fait qu’il puisse toujours se faire remettre le cul par une horde de nekkers le rend un peu plus relatable et intéressant à regarder.

8 IL POURRAIT COPIER GAME OF THRONES

En plus de présenter des dragons, de la magie et un cadre médiéval, il n’y a pas grand-chose à propos de The Witcher qui vole directement de Game of Thrones. Il a sa propre histoire complexe, impliquant des prophéties et de la providence plutôt que de masquer et de poignarder l’intrigue politique (bien que la reine Calanthe apparaisse parfois comme Cersei-Lite).

La nature du format, qui semble parfois très épisodique, signifie que vous pouvez profiter de l’aventure de Geralt et de Jaskier et tuer des monstres, ainsi que vous retrouver dans l’intrigue de Geralt qui rencontre Ciri pour apaiser le destin.

7 CAHIR SERAIT LE KYLO REN DE LA SÉRIE

Lorsque les remorques The Witcher sont tombées, beaucoup de bruit a été fait au sujet du chevalier dans l’armure noire avec le casque ailé. Son nom se révèle être Cahir, et il dirige l’armée nilfgaardienne sous les ordres de l’empereur. Les fans des jeux savent qu’il est un soldat accompli qui se bat finalement pour sauver Ciri après avoir échoué à la traquer.

Certains téléspectateurs ont plaisanté en disant qu’il était le “Kylo Ren” de la série, un méchant enclin à faire la moue et à faire des caprices jusqu’à ce qu’il établisse un lien fort avec une jeune fille qui a des capacités magiques. La théorie a été encore plus crédible lorsque Ciri a été amenée à apparaître un peu plus âgée qu’elle ne l’était dans les livres / jeux, ce qui a suscité la possibilité d’un lien comme Ren et Rey dans Star Wars.

6 LA SORCIÈRE SERAIT XENA: LA PRINCESSE GUERRIÈRE

Pour les fans de la série de jeux vidéo, The Witcher aurait pu consister en épisodes de monstre de la semaine où Geralt est engagé pour tuer un monstre, est payé sa pièce et Jaskier compose une ballade de ses exploits. Cela a amené certains fans à craindre que la série ne se présente comme une autre version de Xena: Warrior Princess, où Lucy Lawless a fait exactement cela en tant que puissante Amazon.

Heureusement, The Witcher possédait juste assez de camp pour ne pas se prendre aussi au sérieux que Game of Thrones, mais suffisamment pour qu’il ne se transforme pas complètement en un bordel collant. Il a embrassé les aspects banals de la télévision fantastique sans sacrifier sa dignité.

5 YENNEFER ÉTAIT UNE SORCIÈRE

Pour ceux qui n’avaient ni lu les livres ni joué aux jeux, il pouvait y avoir une certaine confusion sur l’identité de Yennefer basée sur les bandes-annonces, d’autant plus qu’ils montraient à la fois sa magie et Geralt utilisant des signes. De nombreux téléspectateurs, avant de comprendre la différence d’utilisateurs magiques de la série, pensaient qu’elle (comme Geralt) était une sorceleuse.

Les sorciers étaient peu nombreux au moment où Geralt de Rivia a commencé sa formation, et il s’avère que la plupart meurent par la main d’un monstre avant d’atteindre la vieillesse. Yennefer est fondamentalement sans âge comme Geralt, mais parce qu’elle est une puissante sorcière, pas une sorceleuse.

4 IL Y AURAIT UN TRIANGLE D’AMOUR AVEC YEN ET TRISS

Dans la série de jeux vidéo, il y a deux femmes principales dans la vie romantique de Geralt; Yennefer et Triss. Si vous avez terminé les jeux (jusqu’à Witcher 3: Wild Hunt), vous aurez décidé avec qui il passe le plus clair de son temps selon que vous êtes Team Yen ou Team Triss.

Dans la série de livres, Triss figurait beaucoup moins en évidence, mais cela n’empêchait pas les fans de décider que The Witcher allait se concentrer sur Geralt jonglant avec Triss et Yen au milieu d’un triangle amoureux coquin. En réalité, la série a prouvé que s’il devait y avoir un triangle amoureux, ce serait entre Geralt, Yen et Jaskier.

3 GERALT ÉTAIT QUELQUE SORT DE DÉMON

Vous devriez jouer aux jeux The Witcher pour savoir qu’avant la bataille, les sorciers repoussent plusieurs potions pour gagner en endurance lors d’épisodes épuisants avec un monstre. Plus ils boivent de potions, plus ils empoisonnent leur corps, marchant sur une fine ligne entre la vie et la mort pour stimuler les mutagènes déjà présents dans leur corps.

Cependant, si tout ce que vous avez fait était de vous concentrer sur Geralt à la chair de poule aux yeux noirs, vous auriez pu penser qu’il était une sorte de démon, et que les sorciers étaient mi-hommes, mi-monstres. La vérité est, ils le sont en quelque sorte, grâce au Procès des Graminées et aux périls de leur formation de sorceleur, mais pas dans cette mesure.

2 YENNEFER A UTILISÉ LA MAGIE POUR SE FAIRE BEAU

Bien que Yennefer soit une puissante sorcière, elle n’utilise pas un glamour perpétuel pour se faire belle comme la femme rouge dans Game of Thrones. Une certaine confusion est née en raison de la nature magique du rituel qu’elle a subi à Aretuza, mais le fait demeure que cela s’apparentait à sa chirurgie plastique.

Souvent, les filles jugées trop laides pour pouvoir se marier étaient vendues par leur famille à des sorcières qui les formeraient à la magie. S’ils s’avéraient habiles et réussis, ils subiraient des rituels qui les rendraient attrayants afin de pouvoir représenter l’ordre dans les cours royales du continent.

1 GERALT ET CIRI ONT ÉTÉ DESTINÉS À SE MARIER

Quand le mot est sorti qu’ils changeaient l’âge de Ciri pour la série Netflix, certains fans se sont demandé si c’était parce que son personnage allait être transformé en un amour pour Geralt. Dans les livres et dans les jeux, elle est sa fille adoptive, mais Geralt est un renard argenté qui vieillit très lentement, il était donc toujours possible que Ciri ait une histoire différente.

Cependant, une fois que la série a fait ses débuts, il était clair que Geralt était encore beaucoup plus âgé que Ciri, et le récit de son adoption l’a été à la moitié de la série. La seule raison pour laquelle Ciri a vieilli un peu était à cause de la légalité des tournages de nuit avec des mineurs.

