10 théories folles de Geordi qui ont été confirmées

Avec Picard qui rend les Trekkies fous, les fans ne peuvent s’empêcher de regarder en arrière sur de vieux personnages préférés et de se rappeler combien ils les aimaient. Geordi La Forge, l’ingénieur en chef maladroit mais brillant, était l’un des principaux favoris de Star Trek: TNG. Son amitié avec Data et ses incroyables compétences ⁠ – et son nerdness de haut niveau ⁠ – lui ont vraiment fait plaisir à regarder à l’écran.

CONNEXES: Star Trek: TNG: 5 méchants adorent détester (et 5 ils détestent juste)

Avec de grands personnages, cependant, viennent toujours de grandes théories de fans. Alors, regardons un vieux favori avant que Geordi ne montre inévitablement son visage sur Star Trek: Picard

10 Data était son âme sœur

Malgré toutes les tentatives de relations de Geordi au fil des ans, aucune ne semblait vraiment coller. La seule personne avec laquelle il avait une relation personnelle profonde était son collègue, Data. Maintenant, les fans peuvent se disputer pendant des jours si Geordi et Data ont réellement laissé entendre qu’ils étaient romantiques ou non.

Cependant, tout le monde peut convenir qu’ils étaient tous deux des éléments vitaux de la vie de chacun et des amis les plus proches qu’ils aient jamais eu. Geordi était ouvert et acceptait les idiosyncrasies androïdes de Data, trouvant en lui un ami dévoué et fidèle. La paire se complétait vraiment. Rencontres ou non, sans Némésis, il serait facile de voir ces deux vieillir ensemble.

9 Il irait au-delà de la visière

Alors que la visière de Geordi était absolument emblématique et rassemblait tout son personnage, les fans savaient totalement qu’un jour son look passerait outre. Et bien que cela ne se soit pas produit dans TNG, cela s’est produit dans des histoires ultérieures. Geordi est finalement passé à des contacts techno-lourds qui ont rendu ses yeux bleus électriques et lui ont donné encore plus de capacités qu’auparavant.

Tout le monde aime sa visière classique, mais les contacts étaient un look vraiment génial pour l’ingénieur génial en vieillissant. Les fans étaient probablement assez fiers d’eux-mêmes lorsqu’ils se sont présentés dans Star Trek: First Contact.

8 La promotion

Lors de la première saison de TNG, Geordi n’était qu’un officier ingénieur qui a partagé son savoir-faire sur le pont. Dans le domaine de l’ingénierie, cependant, l’Enterprise est passée par une multitude d’ingénieurs en chef. Il semblait que les scénaristes voulaient Geordi sur le pont pour qu’il puisse être avec l’autre casting principal. Cependant, le mec résolvait la plupart des problèmes mécaniques, même s’il n’était pas en charge.

CONNEXES: 10 sous-intrigues suspendues de TNG que Picard pourrait enfin conclure

Donc, pas étonnant que les fans aient émis l’hypothèse que Geordi obtiendrait un coup de pouce en carrière après cette première saison. Heureusement pour les fans de Geordi (et Geordi lui-même), il a obtenu l’ingénieur en chef le deuxième hit de TNG dans la saison 2.

7 L’engouement de Leah pour le crash et la brûlure de Geordi

Lorsque Geordi avait du mal à faire face à un grave problème avec l’Entreprise, il a consulté la personne qui a aidé à la concevoir: le Dr Leah Brahms. Enfin, pas exactement elle. Il a construit une version hologramme d’elle pour aider à exprimer ses idées et sauver le navire. Cependant, Geordi n’a pas bien rebondi sur sa robotique, alors il a ajouté autant de sa personnalité que possible et elle est devenue plus humaine. Et oui, comme on le fait, Geordi est tombé amoureux d’elle.

Puisque Leah Brahms était une vraie personne dans l’univers, les fans ont théorisé que Geordi et Leah pourraient finalement se rencontrer et pire, connaissant Geordi, ça irait mal ⁠ – mais ils n’auraient jamais pu deviner à quel point.

6 peuvent voir plus que d’autres

Avec autant d’humains dans Starfleet, les réalisateurs ont dû trouver un moyen d’ajouter de l’intérêt et de la diversité au casting. C’est à cela que sert Star Trek. Ils ont donc ajouté un nouveau personnage fascinant d’un ingénieur as qui est aveugle, mais utilise une visière pour l’aider à bien voir pour faire son travail. Il voit différemment, mais la technologie l’aide à réaliser son potentiel.

CONNEXES: Star Trek: 10 mèmes Geordi Logic qui sont vrais et hilarants

Cependant, les seconds fans ont vu des photos de Geordi, ils ont émis l’hypothèse que sa visière signifierait également qu’il pouvait voir certaines choses que ses coéquipiers ne pouvaient pas voir. Cela lui a non seulement permis de voir, mais lui a également donné plus de statistiques et de lectures que la personne moyenne ne pouvait en détecter.

Et oui, ils avaient raison. La visière de Geordi les a aidés dans des tonnes de missions. Mais il ne l’utilise pas pour tricher aux parties de poker hebdomadaires.

5 Geordi Mentoring Barclay

Les seconds fans ont rencontré Reginald Barclay, il était comme les côtés les plus maladroits et les plus inquiets de Geordi sous stéroïdes. Bien que Geordi était initialement très ennuyé avec lui et avait du mal à comprendre sa dépendance au holodeck, à la fin de la journée, Geordi voulait juste l’un de ses meilleurs ingénieurs en pleine forme.

Après que l’équipage ait mis Barclay en thérapie, Geordi a commencé à prendre Barclay sous son aile. Il l’a encouragé quand il allait bien et il a essayé de le soutenir quand il avait des moments difficiles. Ils n’avaient pas une relation parfaite, mais les fans ont deviné que Barclay pourrait devenir une partie importante de la croissance de Geordi en tant que leader, et il l’était.

4 Mauvaise chance avec les femmes

D’accord, les gens peuvent faire toutes les blagues qu’ils veulent sur les ingénieurs qui sont mauvais avec les femmes but — mais quand il s’agit de Geordi, ce n’était vraiment pas une blague. Sa relation la plus passionnée était avec une version hologramme d’un autre ingénieur, qu’il a ensuite rampé dans des épisodes ultérieurs.

La seconde où il a eu cette date maladroite avec Christy, les fans ont supposé que les choses ne s’amélioreraient jamais vraiment, et ils avaient raison. En ce qui concerne la romance, Geordi était un Harry Kim sérieux et cela s’est montré. Mais, soi-disant, Geordi pourrait avoir une femme à l’avenir.

3 La vision fixe ne collera jamais

Plusieurs fois, la série a joué avec la fixation de la vision de Geordi, mais ils ne l’ont jamais collée. Nous en sommes heureux parce que, d’une part, Geordi a toujours apprécié les lectures augmentées que sa visière lui a données qui l’ont aidé dans son travail. Deuxièmement, parce que cela aurait vraiment nui à la représentation des personnes handicapées.

CONNEXES: Star Trek: Picard: 5 références à TNG que le spectacle doit faire (et 5 non)

Star Trek a toujours très bien réussi à laisser les personnages désactivés exister dans leurs histoires, et non à les “réparer”. Donc, même si Geordi a flirté avec et parfois apprécié une vision fixe, les fans avaient raison Ge— Geordi est lui-même avec sa visière ou des outils de contact augmentés. Cela ne changera jamais.

2 Futur capitaine

C’est un peu un mème que tous les personnages d’une série Star Trek deviennent des capitaines. Après tout, Sulu, Riker, Worf, Nog et d’autres se sont tous retrouvés capitaines après leurs séries respectives.

Cependant, de tous les personnages secondaires, Geordi était l’un des rares acteurs de TNG à avoir accéléré sa croissance en tant que leader. Il a commencé un ingénieur de base, puis est devenu chef, puis au fil des ans, a construit son équipe d’ingénieurs pour devenir l’un des meilleurs de Starfleet. Il a été le mentor du brillant Reg Barclay, il a affiné les commandes de chaîne et il a même aidé Zefram Cochrane à établir le premier contact.

Les fans ont deviné que Geordi était un futur capitaine parfait, et dans les univers alternatifs et l’avenir possible de Picard, il obtient le titre.

1 liaison avec des synthétiques

Dès que les deuxièmes fans ont vu Geordi avec Data, ils ont émis l’hypothèse que l’ingénieur pourrait être meilleur avec les robots qu’avec les gens, qu’il trouverait un moyen de se lier aux synthétiques plus facilement que la personne moyenne. Au fil des ans, cela s’est avéré vrai. Geordi est tombé amoureux d’un hologramme qu’il a fait, son meilleur ami était un androïde et il a été la première personne à se lier avec l’individu Borg, Hugh.

Geordi se débrouille assez bien avec les humains, mais pour une raison quelconque, il est un chuchoteur synthétique. D’autres personnes peuvent avoir du mal à comprendre les êtres fabriqués à partir de matrices et d’algorithmes et de technologies, mais pas lui. Et c’est magnifique. Compte tenu de la situation synthétique actuelle, peut-être que Geordi pourrait jouer un rôle significatif et émotionnel en Picard, car il les soignait si profondément.

SUIVANT: 5 grandes théories de fans sur Star Trek: Picard qui ont trop de sens (et 5 qui sont tout simplement impossibles)

Prochain

Les 10 meilleures sitcoms de tous les temps (selon IMDb)



A propos de l’auteur

Stéphanie Marceau est écrivain, avocate, joueuse et passionnée de romans classiques. Elle est une super fan éclectique, aimant les bandes dessinées, les films, la télévision, les anime et les livres. Bien qu’écrire des articles soit son travail de jour, elle écrit au noir des livres et des fanfictions. Elle est toujours à la recherche d’histoires audacieuses partout. Nick Carraways n’a pas besoin de postuler.

En savoir plus sur Stéphanie Marceau