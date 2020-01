10 versions de fans de personnages de Chonky Star Wars qui sont trop adorables

La refonte de nos personnages préférés, qu’ils soient de Star Wars ou de tout autre fandom, utilisant des styles de corps, des capacités, des races, des orientations sexuelles et d’autres représentations diverses, est l’un des meilleurs résultats de fanart partagés dans le monde entier.

Les gens qui n’ont jamais vu quelqu’un comme eux dans le fandom peuvent apprécier de se sentir comme s’ils étaient inclus pour la première fois, et les personnes aux vues étroites sont confrontées à de nouvelles façons car elles sont invitées à apprécier les corps sous toutes leurs formes. Bref, il normalise la condition humaine d’une manière que seul l’art peut. Parfois, cela rend simplement nos personnages préférés plus mignons, comme nous pouvons le voir dans ces interprétations amusantes de personnages chonky de Star Wars.

10 Chunky Yoda

L’artiste Alex Solis a fait de nombreux personnages de Star Wars adorablement gros, y compris cette version de Yoda après un hamburger. Yoda semble être toujours très concentré alors qu’il tente son dernier objectif: apaiser sa faim. Ce déjeuner est bien meilleur que la plupart des choses que nous avons vues sur Dagobah, nous sommes donc presque sûrs qu’il l’a convoqué avec la Force de loin.

Il suffit de regarder les détails sur lui, de ses orteils verts à son sabre léger rentré dans sa ceinture. Solis a cloué les proportions de cette pièce et de ses autres, et l’ajout du hamburger est la parfaite petite langue dans la finition des joues.

9 Fat Ewok

Il est logique qu’il y ait des gros hobbits. Non seulement il y a des corps gras dans toutes les cultures, mais les Ewoks sont aussi un peu comme les versions à poil, quoique un peu plus sanguinaires, des hobbits dans l’univers Star Wars, et de nombreux hobbits sont naturellement chonky aussi. Nous avons tendance à les voir comme des ours en peluche, ce qui est loin de la vérité, mais ils ont juste l’air bien avec une petite pochette comme celle que l’artiste dsilvabarred a dessinée ici.

Certes, cette panse, combinée à la fourrure douce et aux yeux rosés, nous donne envie d’embrasser le “Fat Little Ewok”, comme l’artiste l’a nommé, mais nous savons mieux. Regardez ce qui est presque arrivé à Han et Chewy!

8 Stormtrooper Cutie

Une autre création d’Alex Solis, ce Stormtrooper chonky semble tellement moins menaçant – non seulement parce qu’il est si rond et mignon mais parce qu’il est également en pause déjeuner! Comme Deadpool, ce soldat n’est pas sur le point de courir après l’écume rebelle ou la résistance quand il a un chimichanga chaud en main. Ou peut-être que c’est un burrito? Peu importe, c’est chaud et délicieux, ce qui est probablement une rareté pour les stormtroopers travaillant dans des conditions difficiles.

Coutume de l’art de Solis, ce stormtrooper est très détaillé du casque aux bottes et bien que le soldat ne puisse probablement pas frapper le côté d’une grange, il a définitivement bon goût dans les options de déjeuner rapide.

7 Burgers de Boba

L’idée d’un crossover Boba Fett avec Bob’s Burgers pourrait être un peu trop scandaleux (ou trop génial) pour être imaginé, mais Boba s’est définitivement arrêté pour un hamburger dans l’art d’Alex Solis ici. Le chasseur de primes n’apprécie même pas son repas mais regarde en avant, choqué; a-t-il trouvé le sujet de la chasse d’aujourd’hui? Va-t-il enfin faire venir Han Solo, ou qui que ce soit après cette fois?

Le hamburger de Boba devra peut-être attendre qu’il s’occupe des affaires, mais cela ne nous surprend pas. Il a des questions pressantes à l’esprit. Même ainsi, il a définitivement l’air beaucoup plus accessible dans le travail de Solis, que ce soit à cause de son look tubby irrésistible ou du fait qu’il a un hamburger et non un blaster dans une main.

6 Luke Skywalker

Quand Alex Solis a décidé de ré-imaginer Luke Skywalker sous une forme beaucoup plus chonkier, il s’est assuré de montrer que Luke a toujours ses priorités en ligne: les devoirs Jedi d’abord, puis le hamburger, comme il est montré ici brandissant son sabre laser pendant que son repas attend dans son étui. Luke semble profondément concentré ici alors qu’il navigue dans la simplicité complexe de la Force, et quand il a terminé, il peut avoir son burger en récompense.

La partie la plus mignonne de Chonky Luke doit être ces petites chaussures. Ils sont presque comme des pieds de bébé dans leur rondeur et la re-lumière les rend très mignons.

5 Le père de Luke

Hé, si Dark Vador était vraiment un parent, il saurait ce que ce serait d’être appelé le père de son enfant plutôt que son propre nom, comme beaucoup de papas en font l’expérience. Et bien que Darth ne porte pas exactement des jeans de papa dans le travail d’Alex Solis ici, il a définitivement l’air prêt pour la réunion de PTA avec son taco à la main et sa ceinture remontant légèrement au-dessus de sa taille.

Oui, il sera toujours coiffé avec son sabre laser Sith rouge et son costume noir brillant et élégant qui était beaucoup plus aimé de son petit-fils que ses enfants, mais il se liera certainement aux autres parents lorsqu’ils discuteront de leur amour de la nourriture réconfortante et leurs enfants rebelles et coquins.

4 Dark Maul

Comme le grand stormtrooper douillet, Dark Maul perd un peu de sa menace pas si fantôme lorsqu’il se concentre sur son hamburger au lieu de trancher Jedis en deux avec son sabre laser à double lame. En fait, il ressemble plus à l’oncle qui peut raconter de bonnes blagues et vous montrer où se trouve le meilleur lieu de pêche que la menace que Qui-Gon l’a trouvé.

Solis a vraiment transformé Maul ici sans rien perdre de son look standard, de son maquillage et de sa robe jusqu’à la dernière corne sur sa tête. Une fois qu’il a ouvert ces regards, il peut sembler tout aussi formidable que d’habitude, mais le burger flottant adoucit certainement son look pour le moment.

3 R2-D2 et C-3PO

Alex Solis frappe à nouveau avec cette version super douce de R2-D2 et C-3PO. La rondeur du corps de R2 est mignonne en surcharge et les grosses jambes de 3PO sont si mignonnes que nous voulons les pincer – ou les manger. C’est pratiquement un gros bébé et nous l’adorons. Comme son Yoda chonky, les droïdes de Solis sont tous deux très détaillés, présentant tout ce que nous savons attendre de décennies de médias, et ils sont tous deux étirés proportionnellement d’une manière convaincante qui n’est pas désagréable mais adorable.

Une petite tache de nourriture au coin de la bouche de 3PO est particulièrement convaincante ici et l’hologramme du burger est une touche particulièrement agréable.

2 Fat Yoda

Cette version de Yoda est de l’artiste FGonso2004. Un croisement entre un Yoda qui pourrait apparaître dans Kung Fu Panda et celui qui pourrait conseiller “Fat Thor”, il évoque les deux personnages joufflus attachants avec son ventre doux et rond. Le petit bol de nouilles fumant rend l’image un peu réconfortante même si Yoda semble pouvoir encore botter les fesses de n’importe qui entre ce regard fixe et sa main ferme.

Ce qui est agréable, c’est qu’aucune intégrité de Yoda n’est compromise. Tout comme Thor, il conserve sa valeur et son pouvoir, et il a l’air d’autant plus étreignant en le faisant.

1 Chewy Chewy

Alerte de spoiler Star Wars: Rise of the Skywalker: Chewbacca semble être sorti pour célébrer après avoir finalement obtenu cette médaille! Après l’épreuve qu’il a traversée et tout ce qu’il a perdu au fil des ans, nous ne pourrions certainement pas reprocher à Chewy d’avoir pris un moment ou deux pour lui. Quelle meilleure façon de célébrer qu’avec un hamburger et une boisson fouettée, comme le décrit Alex Solis ici?

Chewie a l’air adorable tout le temps, de toute façon, ce qui est une dissimulation utile pour sa férocité, mais ici, il a l’air encore plus mignon avec sa bouche pleine de burger. Nous aimons la façon dont il apparaît moelleux, ce qui le fait ressembler encore plus à un ours en peluche géant que jamais.

