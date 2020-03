10 Wes Anderson espère que ses fans devraient reconnaître

Il y a peu de réalisateurs opérant aujourd’hui avec un style visuel et une approche du cinéma aussi immédiatement reconnaissable que celle de Wes Anderson. De Bottle Rocket à Isle of Dogs, les fans d’Anderson pourraient probablement reconnaître son éclat visuel à partir d’un seul coup projeté sur un mur de briques sale à un kilomètre.

L’un des candidats les plus forts pour le titre de l’auteur moderne, les films d’Anderson répètent souvent des thèmes, des castings, des techniques de caméra et même des archétypes de personnages.La reconnaissance de son style est donc bien plus que profonde. Si vous n’aviez pas remarqué les habitudes répétées du cinéaste jusqu’à présent, ou si vous êtes un fan de longue date qui a besoin d’une validation pour les choses que vous continuez à remarquer, voici 10 de ses habitudes les plus fortes qui apparaissent à maintes reprises.

10 Encadrement symétrique

Ok, mettons de côté le grand et le plus évident. Wes Anderson a une phobie paralysante des angles hollandais. Approchant toujours le cadrage de ses plans avec un angle obligatoire de 90 degrés par rapport à l’action en cours, Anderson cadre chacun de ses plans de manière à ce que vous puissiez les mesurer avec un niveau à bulle.

Souvent, il utilise cette technique pour attirer l’œil du spectateur directement sur les principaux éléments d’une image donnée, les forçant à regarder exactement ce qu’il veut qu’ils fassent. C’est la visualisation de son méticuleux processus de tournage, un trait qui saigne même dans la majorité de ses personnages.

9 Ces listes de distribution

Si les prises de vue droites et la fantaisie constante ne donnent pas l’impression que vous regardez un film de Wes Anderson, alors le fait qu’il met en vedette un certain nombre d’acteurs au point d’obsession (Bill Murray, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Edward Norton, George Clooney ect. Ect.), Certainement.

Peut-être que c’est parce que tout le monde à Hollywood veut être dans un film de Wes Anderson, c’est peut-être parce qu’il a tellement de rôles mineurs mais bien développés dans chaque script, nous ne savons pas. Ce que nous savons, c’est que quiconque tape le générique de ces films mérite une augmentation.

8 Brit Pop

Beaucoup peuvent être familiers avec l’habitude de Quinten Tarantino d’épisser ses propres cicatrices de disques et tout dans ses bandes sonores, Anderson fait quelque chose de similaire qui prévoit des partitions sérieusement sous-estimées. Incluant souvent des classiques britpop des années 1960 pour ajouter au ton nostalgique, rétro et insouciant de ses films.

Cependant, cette habitude pourrait bien disparaître car le Grand Budapest Hotel est apparemment dépourvu de bangers Britpop. On pourrait faire valoir que l’inclusion de I Won’t Hurt You dans Isle of Dogs comble ce trou, mais nous devrons simplement attendre et écouter les offres musicales de The French Dispatch.

7 câpres élaborées

Cela pourrait très bien avoir quelque chose à voir avec Anderson imprimant une partie de sa propre personnalité sur celle de ses personnages, mais quelqu’un d’autre a-t-il déjà remarqué que la plupart de ses films tournent autour d’une sorte de câpre, comprenant souvent un “Alors, c’est le plan “scène”?

Fantastique M. Fox, The Grand Budapest Hotel, et surtout Bottle Rocket (dans lequel “Le plan” implique le reste de la vie du personnage) comprenaient tous une câpre, que ce soit un braquage ou une évasion d’une certaine description, pour n’en nommer que quelques-uns . Nous ne nous plaignons pas, ce sont des séquences visuellement passionnantes et brillamment bien écrites, nous le signalons simplement.

6 Deadpan Delivery

Nous avons déjà passé en revue la liste apparemment interminable de talents d’acteur que Wes Anderson attire dans ses efforts cinématographiques, ce qui devient également rapidement apparent est sa capacité à diriger ledit talent. Il a une vision très claire quand il s’agit de mélanger sa comédie et son drame, et c’est de garder la livraison aussi sèche que possible.

C’est probablement la meilleure façon de décrire le style d’Anderson à un inconnu. Des mondes fantaisistes et fantaisistes et des intrigues qui frisent l’absurde, avec des personnages et des dialogues idiots souvent également absurdes, le tout livré avec un sérieux inébranlable.

5 périodes de temps ambiguë

Mis à part les vagues vagues de l’onde des années 30, 60, 70 et dans un avenir proche, quand est-ce que l’un de ces films se déroule réellement? Le Grand Budapest Hotel est clairement quelque part dans les années 30, mais une chronologie bizarre d’Anderson dans laquelle des équipements modernes existent. Fantastique M. Fox pourrait être les années 60 ou 70, l’accent sur «pourrait l’être». Et Isle of Dogs est un futur proche non spécifique.

Cependant, tout le reste est à deviner, avec un ensemble de vêtements et d’accessoires se situant entre l’établissement de l’ère et le choix stylistique. Des films comme Bottle Rocket, The Royal Tenenbaums et The Life Aquatic semblent perpétuellement coincés entre les années 70 et l’époque moderne, la propre réalité de poche d’Anderson.

4 Moralité grise

Alors que certains films de Wes Anderson peuvent inclure des antagonistes qui entrent certainement dans la catégorie des méchants (littéraux) virevoltants de moustache, la grande majorité de ses relations protagonistes / antagonistes ne sont pas définies en termes de morale et de noir et blanc. Il présente plutôt des personnages principaux et des méchants profondément imparfaits qui attirent souvent beaucoup de sympathies.

Prenez son plus récent méchant, le maire Kobayashi, qui donne ses reins pour sauver la vie de son neveu, il n’est peut-être pas un saint, mais il n’est pas un méchant pur et simple. Tout cela a à voir avec son thème constamment récurrent de la nature humaine et le fait qu’être humain, c’est être imparfait, une échelle en constante évolution de l’idéalisme contre le cynisme, qui garde même ses sorties de réalisateur les plus similaires au frais.

3 habitudes de fumer

Wes Anderson pense-t-il toujours que fumer est cool? Soit cela, soit combiné à son obsession du béret, il doit avoir un faible pour les stéréotypes français. Quoi qu’il en soit, tous ses films incluent au moins un personnage central qui fume ou développe l’habitude au cours du film.

Bob de Bottle Rocket, Royal et Margot dans The Royal Tenenbaums, et les trois personnages principaux de Rushmore, vous devez vous demander s’il inclut intentionnellement le trait de caractère. Ce qu’il doit, étant donné qu’il avait une équipe d’animateurs en stop motion l’inclure dans Fantastic Mr. Fox. Ne vous inquiétez pas, les animaux ne fument pas, c’est juste Bean.

2 cartes de titre

Il est probable qu’Anderson revienne à une époque plus simple de l’histoire du cinéma, vous seriez très stressé de trouver une entrée dans sa filmographie qui n’inclut pas une carte de titre d’ouverture nostalgique jaune ou une structure semblable à un chapitre qui rompt l’intrigue. Sérieusement, le gars est vraiment dans sa police lunatique jaune.

L’ensemble de la pratique prend tout son sens et est mieux illustré par le Grand Budapest Hotel. Divisé en chapitres, dont certains sont structurés comme celui d’un livre, il maintient le film fluide et donne au public un moment pour réfléchir entre les films une grande variété de scénarios. Pas une technique qui fonctionne pour chaque film, mais une technique qu’Anderson utilise pleinement.

1 Cet objectif large

Vous aurez remarqué que la grande majorité de cette liste comprend les techniques de réalisation les plus prolifiques qu’Anderson a utilisées au cours de sa carrière. Eh bien, aucun de ceux-ci n’est tout aussi synonyme de son métier que son utilisation de l’objectif large. Il fournit une image claire et uniforme et garantit autant de choses peuvent être entassées dans le cadre que Anderson le souhaite.

Cela se traduit par la plupart de ses prises de vue de paysages et de lieux ressemblant davantage à des peintures en mouvement. Quelque chose que, dans le passé, les critiques ont décrit comme faisant ressembler ses personnages à des jouets marchant autour des maisons de poupées. Vous pouvez prendre cela comme un positif ou un négatif, mais dans les deux cas, c’est sans doute le seul trope de Wes Anderson responsable de l’unicité de son style visuel.

