100 humains: qui est l’homme célèbre d’Instagram # 6? | .

100 humains, La nouvelle série originale de documentaires sur la réalité de Netflix, a diverti de nombreuses personnes en ces temps étranges. Cela a également incité certains à en savoir plus sur les bénévoles de l’émission. À la surprise des téléspectateurs, la vie de certains des participants avant 100 Humans est tout aussi intrigante que leur passage dans la série, comme l’influenceur des médias sociaux Human # 6.

La série documentaire 100 Humans sur la réalité des tendances utilise une centaine de personnes pour mener des expériences sociales interactives. Chaque épisode, les animateurs Alie Ward, Sammie Obeid et Zainab Johnson présentent une hypothèse qui examine un comportement humain ou une tendance populaire. Les expériences ont varié de la détermination du sexe qui convient le mieux à la recherche de personnes ayant des préjugés enracinés. Bien que seules des informations sous-jacentes soient données sur les humains, comme elles sont mentionnées dans la série, les médias sociaux nous ont conduit à plus d’informations sur un doux résident de San Diego, en Californie, Human # 6.

Connue pour sa voix particulièrement aiguë et sa perte dans un défi contre un grand ballon rouge, Human # 6, Avalon Warren, s’était déjà fait un nom avant la diffusion de 100 Humans en tant qu’influenceur des médias sociaux. Son compte Instagram en pleine croissance compte plus de 30 000 abonnés et affiche son amour pour le cosplay et World of Warcraft. Ses photos suggèrent également qu’elle est un modèle et, selon ses légendes et ses publications vidéo, elle a le sens de l’humour. Récemment, Warren a posté une vidéo d’elle-même la regardant se démarquer lors de la nouvelle série télé-réalité. Elle a plaisanté en disant qu’elle avait un sosie dans la série et a partagé son expérience pendant le tournage d’il y a deux ans. Voir le post ci-dessous:

Instagram n’est pas le seul point fort de Warren; elle a une chaîne YouTube populaire avec plus de 10 000 abonnés et est apparue sur les vidéos Buzzfeed Teen vs Adult Challenge et sur la chaîne YouTube Totally TV. Sur sa chaîne YouTube, ses téléspectateurs ont la chance de la voir faire tout, de la création de la boisson la plus dégoûtante du monde aux critiques culinaires en passant par les jeux vidéo, à peu près tout ce qu’elle aime faire. La star d’Instagram se considère comme une fière geek et a discuté de son plaisir “de tout ce qui est ringard et geek” sur le podcast Reel Geek Girls, une série d’interviews mettant en évidence des geeks notables pour éliminer les harcèlement que les filles geek traitent en ligne.

Lovable Human # 6 a peut-être été emportée par un ballon sur 100 humains, mais sa douce énergie et sa charmante personnalité continueront à faire grandir ses abonnés Instagram.

