11 meilleurs documentaires sur les ovnis sur Netflix en ce moment

Que vous aimiez les documentaires sur les OVNIS parce que, comme Fox Mulder, vous “voulez croire”, vous êtes un passionné d’ovnis inconditionnel qui n’attend que cette divulgation complète, ou vous êtes un sceptique complet qui ne fait que raconter les histoires et les images sont vraiment intéressantes, vous êtes parfaitement fourni par Netflix en ce moment avec du matériel de recherche incroyable. Pas seulement d’un point de vue non plus!

Ces documents couvrent tout, des programmes spatiaux secrets aux hybrides humains-extraterrestres. La méfiance envers le gouvernement et les lumières étranges dans le ciel à minuit abondent, car nous sommes ici avec les 10 meilleurs documents OVNI sur Netflix pour le moment. Enfilez votre chapeau en papier d’aluminium pour qu’ils ne puissent pas lire vos ondes cérébrales!

Mis à jour par Madison Lennon le 15 mars 2020: S’il y a une chose dont nous ne pouvons pas tous en avoir assez, ce sont les extraterrestres. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si les extraterrestres et les ovnis sont réels. Que se passe-t-il réellement dans l’espace et les nombreuses planètes au-delà de la nôtre?

Heureusement, Netflix a beaucoup de documentaires intrigants qui enquêtent sur ces mêmes questions. Nous avons décidé de revenir à cette liste et de la mettre à jour car certaines des anciennes sélections ont depuis été supprimées du service de streaming. Maintenant, vos choix sont reconstitués et c’est le moment idéal pour commencer à binging!

11 Le spectacle Jamie Maussan

Le Jamie Maussan Show est une série de docuseries latino-américaines sur Netflix qui suit le journaliste mexicain et théoricien des ovnis Jamie Maussan alors qu’il interviewe des gens du monde entier sur leur expérience avec des phénomènes inexpliqués.

Dans le premier épisode, il parle à diverses personnes de l’apparence mystérieuse des crop circles. Dans d’autres épisodes, Maussan discute des observations d’OVNI et explore la possibilité que des extraterrestres contrôlent des objets fabriqués par l’homme. Il étudie également le projet Pegasus et de nombreux autres projets et expériences top secrets menés par les États-Unis. Il y a un total de 26 épisodes, chacun s’étalant sur moins d’une demi-heure.

10 L’univers

L’Univers est plus un documentaire fondé qui est en fait plus fondé que la théorie et les complots, mais il a un épisode entier dédié à l’enquête sur les galaxies extraterrestres. Chaque épisode se concentre sur une planète ou une fonction différente de notre univers.

Il y a un épisode entier sur Mars, un sur la Terre, un sur la Lune, et plus encore. L’épisode des galaxies extraterrestres examine ce qui pourrait se produire dans l’un des milliards d’univers existants. Il est déconcertant de penser à quel point nous sommes minuscules par rapport au vaste univers et au continuum d’espace qui nous entoure.

9 Survivant paranormal

Il y a deux saisons de Paranormal Survivor disponibles pour votre plaisir de visionnement sur Netflix. La série est composée de nouvelles histoires et d’histoires de personnes qui auraient eu une certaine interaction avec quelque chose au-delà du domaine de notre compréhension.

La plupart des épisodes traitent d’entités paranormales, de démons et de divers spectres, mais plusieurs d’entre eux concernent des personnes qui croient avoir été enlevées par des extraterrestres. Selon vos croyances sur les fantômes et autres êtres fantasmagoriques qui se cognent dans la nuit, vous pourriez même croire que les extraterrestres sont une version de ces créatures supposées.

8 Bord de l’univers

Edge of Universe ne se concentre pas spécifiquement sur les ovnis, mais il explore l’idée de la vie en dehors de notre monde. Même si les scientifiques n’ont pas encore trouvé une autre planète capable de supporter toutes les formes de vie, la série se demande si la découverte de mondes “semblables à la terre” pourrait être la prochaine grande découverte dans le domaine des voyages dans l’espace.

Les docuseries en trois épisodes remettent en question ce que nous savons de l’univers et combien il nous reste encore à en apprendre. Il traite également des comètes et des astéroïdes et des nombreuses questions que les scientifiques se posent encore.

7 Le code

Le Code est une série documentaire en trois parties de 2011 qui explore le code mathématique à la racine de tout dans notre univers. Chaque épisode révèle des informations fascinantes sur une branche des mathématiques.

L’idée est que les nombres et les codes cachés dans notre monde ont la capacité d’expliquer tout ce qui se passe à un moment donné. Ils discutent même des tueurs en série et des secrets du monde que nous n’avons jamais considérés auparavant. Vous pourriez être surpris par tout ce que vous apprenez dans cette série obsédante et par ce qu’elle révèle sur l’humanité.

6 Non acquitté

Unacknowledged est un excellent doc OVNI car il n’a pas peur du gouvernement de faire de son mieux pour couvrir la conspiration extraterrestre. Le Dr Stephen Greer apporte des tonnes d’ex-militaires avec des autorisations de haut niveau provenant de nombreuses branches différentes du gouvernement, toutes à des époques différentes de l’histoire des États-Unis. Ce sont des gens qui ont servi sous de nombreuses administrations différentes.

Selon lui et bon nombre de ces experts, la phase finale consiste à créer une société de la peur en exagérant et en augmentant ce qu’ils décrivent comme un faux drapeau pour convaincre la population qu’ils sont attaqués par une menace des étoiles, unifiant ainsi de nombreux des nations opposées du monde.

5 Bob Lazar: Zone 51 et soucoupes volantes

Bob Lazar est un personnage assez unique. Il n’y a personne comme lui dans la communauté OVNI, ce qui en fait une montre intéressante à coup sûr. Il affirme avoir été recruté pour travailler dans la zone 51, afin de procéder à l’ingénierie inverse d’un aéronef récupéré sur des extraterrestres.

Bien que beaucoup ne croient pas ces affirmations, la vraie raison de regarder ce document ou l’un des autres est d’être informé en bonne santé de ce qui pourrait se passer. Il ne s’agit pas de croyance ou d’incrédulité, le divertissement seul en considérant ces idées ne peut pas être sous-estimé.

4 anciens extraterrestres

Qu’est-ce qu’une liste de bons documents OVNI si vous n’incluez pas le classique History Channel Ancient Aliens? Des mèmes engendrés par Giorgio A. Tsoukalos et ses cheveux fous, au célèbre UFOlogist Zecharia Sitchin, auteur du livre incontournable Chariots Of The Gods, ces docuseries ont tout quand il s’agit du discours OVNI moderne.

Cela étant dit, ce n’est pas une série qu’il faut négliger de prendre un grain de sel en regardant. Bien qu’il soit instructif pour trouver un bon point de départ lorsqu’il s’agit de sélectionner des sujets liés aux OVNIS, les personnes interrogées n’hésitent pas à sauter à n’importe quel objet rond représenté dans une peinture rupestre en tant qu’ovni.

3 Conspirations

Conspiracies, malgré son nom extrêmement créatif, est une montre vraiment intéressante. Il y a des épisodes sur Pearl Harbor, l’idée qu’Adolf Hitler est peut-être sorti de son bunker suicide et qu’il peut y avoir des structures artificielles sur Mars, quelque chose que cette liste n’a pas encore eu l’occasion de mentionner.

Mis à part le visage géant qui agit comme miniature de l’épisode extraterrestre, cette série explore également le cas de Robert Taylor, qui était si convaincant dans sa description d’une rencontre avec un OVNI que les forces de l’ordre ont ouvert une enquête à ce sujet.

2 Le livre des secrets de l’Amérique

America’s Book Of Secrets est encore une autre docuseries qui explore une petite liste de complots ou d’autres faits litigieux allant de sujets tels que les dissimulations gouvernementales, les enlèvements extraterrestres et les rencontres des trois autres types, et juste les phénomènes bizarres généraux de Fortean.

Celui-ci porte principalement sur des choses comme la zone 51 et d’autres bases militaires, telles que la base aérienne Wright-Patterson dans l’Ohio, où l’épave de Roswell a été prise après l’accident.

1 La recherche de la vie dans l’espace

La dernière entrée de cette liste est un peu plus fondée que la plupart des autres, car elle concerne principalement les informations recueillies auprès de scientifiques assis dans des observatoires, en particulier ceux qui regardent les lunes de Jupiter, dont certaines sont faites de glace et ont déjà été montrées micro-organismes.

À ce stade, il ne s’agit vraiment pas de savoir s’il y a de la vie en dehors de notre planète Terre. Il s’agit de savoir comment il devient intelligent par rapport à celui des humains.

