14 affiches de films de science-fiction hilarantes des années 80

Dans les années 1980, les peurs et les paranoïa liées à la technologie et à la cellule familiale étaient de grands thèmes dans les films de science-fiction et d’horreur. Utilisant des éléments de thrillers d’action, de longs métrages sur les créatures et de films d’invasion extraterrestre, la décennie a produit de la science-fiction très intéressante, ainsi que des affiches de films d’accompagnement très intéressantes.

Alors que tous les films de science-fiction des années 1980 ne peuvent pas être aussi bons que des chefs-d’œuvre mécaniques comme Blade Runner et RoboCop, certains d’entre eux ont fait de leur mieux, même si cela signifiait voler directement de ces films de genre innovants. Les vues optiques suscitées par les affiches de cinéma ci-dessous envisagent des univers alternatifs marqués par des visiteurs intergalactiques aux dents pointues, au cyborg David Carradines et aux soulèvements de robots. Plein de camp et d’absurdité à petit budget, les films mis en évidence sur cette liste vous rendront probablement heureux que, alors que les années 1980 sont révolues depuis longtemps, Internet a fait du bon travail pour préserver l’héritage de la décennie.

14 Hangar 18 (1980)

Les films échouent lorsque l’histoire ou la mise en scène ne correspondent pas à ce que les acteurs peuvent faire. Le Hangar 18 en est un exemple. Le thriller de science-fiction a joué avec Darrin McGavin, Robert Vaughn et Gary Collins. Le tout avec un grand CV d’apparitions à la télévision et au cinéma. Malheureusement, ils n’ont pas pu faire fonctionner le film.

L’intrigue elle-même est intrigante. Un satellite lancé par la navette spatiale s’écrase sur un vaisseau spatial extraterrestre, tuant les passagers. Les astronautes de la navette voient ce qui se passe, mais la NASA leur dit de se taire. Quand ils découvrent que l’engin extraterrestre est stocké dans un endroit appelé Hangar 18, les astronautes tentent d’y accéder afin de révéler la vérité au public.

13 Megaforce (1982)

Selon le slogan, la devise de Megaforce est “Deeds Not Words”. C’est ce que fait Ace Hunter, joué par Barry Bostwick, et son équipe de soldats internationaux dans ce film d’action de science-fiction. Il est rempli de motos et de poussettes de dunes qui tirent des lasers. D’une certaine manière, Megaforce est comme The Road Warrior, sauf nettoyant.

L’intrigue suit un trope de base dans ce genre. Ace et ses troupes se préparent pour la bataille; Ace rencontre une nouvelle recrue pour laquelle il tombe amoureux; Megaforce a des ennuis; Ace propose un plan brillant; le mauvais dictateur est vaincu. En fin de compte, c’est une version de Star Wars au niveau de la rue.

12 2019: Après la chute de New York (1983)

Eh bien, nous sommes certainement heureux que les événements de ce film de science-fiction italien (2019 – Dopo la caduta di New York) ne se soient pas réalisés. Sinon, cela aurait été écrit au milieu d’une apocalypse fumante. De plus, nous serions à la recherche de la dernière femme fertile sur Terre.

C’est l’histoire que raconte le film. Deux décennies après une guerre nucléaire, tout le monde est devenu stérile à cause du rayonnement constant. Cependant, une femme se trouve à Manhattan qui peut avoir des enfants. C’est au héros du film, Parsifal, de trouver cette femme et de la faire sortir de Manhattan sous contrôle ennemi. Ce n’est pas une coïncidence, l’intrigue est similaire à la plus réussie Escape from New York. Le réalisateur du film a été influencé par le film de 1981.

11 Godzilla 1985 (1985)

Les redémarrages de franchise ne sont pas une chose du 21e siècle. Cela s’est également produit dans les années 80. Par exemple, la série de films Godzilla a redémarré en 1984 avec la sortie japonaise d’un nouveau film. Il a rendu la puissante créature marine du film de 1956. Pas celui qui nous a sauvés de Mothra.

La version américaine du film a été fortement éditée et comprenait la star originale de Godzilla, Raymond Burr. Alors que la version américaine n’a pas fait grand bruit, la version japonaise a plutôt bien fonctionné.

10 TerrorVision (1986)

Revenant aux films B des années 1950 avec son style, TerrorVision se concentre sur un étranger affamé qui s’injecte dans les téléviseurs d’une famille naïve avec beaucoup trop de tubes dans leur domicile. Les problèmes commencent lorsque le satellite de la famille commence à agir.

Lorsqu’un membre de la famille monte sur le toit pour inspecter le problème, il zappe accidentellement le cycloptique E.T. dans les téléviseurs ci-dessous, où il est gratuit de sortir et de se régaler de friandises à proximité, y compris les gens. TerrorVision vous fera certainement faire une pause la prochaine fois que vous allez allumer votre téléviseur, même si c’est juste pour rire.

9 Condorman (1981)

C’est un oiseau! C’est un avion! Oops. C’est juste Condorman. Ce film d’action de la guerre froide met en vedette Michael Crawford en tant qu’écrivain de bandes dessinées nommé Woody Wilkins, qui se trouve avoir un ami dans la CIA qui a besoin d’un volontaire pour l’aider à retrouver une belle transfuge soviétique.

Wilkins s’inscrit pour la tâche, mais il a une mise en garde: il doit être en mesure de revêtir le costume et le personnage du héros de bande dessinée qu’il a créé: Condorman. Son copain est d’accord et Condorman part pour un fantastique voyage plein d’amour et de totalitarisme.

8 Future Force (1989)

Dans le sillage de la popularité de RoboCop, les producteurs de films ont travaillé dur pour reproduire le succès du film avec d’autres versions, mais la plupart de leurs efforts se sont avérés être des répliques bon marché qui abandonnent l’aspect le plus important du film de Paul Verhoeven: son statut de satire.

Future Force se déroule aux États-Unis vers 2020, et les policiers sont devenus des combattants du crime inefficaces. Heureusement, l’organisation de chasseurs de primes justement intitulée C.O.P.S. (Civilian Operated Police Systems) tente de remettre les choses en ordre, et David Carradine incarne un membre de Los Angeles du C.O.P.S., John Tucker, qui est équipé d’un bras robotisé qui tire des lasers. Tucker s’associe à un nerd informatique dans sa quête pour éradiquer les activités criminelles.

7 soldats de zone (1985)

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si quelqu’un combinait un drame de la Seconde Guerre mondiale avec une rencontre extraterrestre? Si votre réponse est oui, alors Zone Troopers est le film pour vous.

Le film suit un peloton de soldats américains en Italie qui semble enveloppé dans les composantes normales de la guerre. Cependant, le film prend une tournure soudaine lorsque, après s’être retiré des lignes ennemies, les soldats subissent une action extraterrestre lorsqu’ils tombent sur un OVNI écrasé. Malheureusement, les nazis ont d’abord abordé les extraterrestres et leur technologie, et maintenant les soldats ont des problèmes bien plus importants à résoudre.

6 The Kindred (1987)

The Kindred est le genre de film qui fait que même la famille la plus dysfonctionnelle ressemble à un rêve. La mère de John, Amanda, généticienne, se réveille dans le coma après de nombreuses années. Les retrouvailles heureuses s’arrêtent brutalement lorsque John apprend que sa mère était au milieu d’une expérience qui a terriblement mal tourné lorsqu’elle a eu son accident. Au milieu de ses aveux, Amanda dit à John qu’il a un frère nommé Anthony.

Peu de temps après, Amanda est tuée par un ancien collègue, le Dr Phillip Lloyd, qui oblige John à se rendre à son domicile d’enfance afin de découvrir la véritable nature des expériences de sa défunte mère et de déterminer s’il a ou non un frère. Il s’avère que les réponses aux deux mystères sont liées: Amanda a utilisé l’ADN de John pour fabriquer une créature humanoïde aquatique, et la créature est son frère, Anthony, qui est toujours vivant dans la maison et a faim de protéines de la variété humaine.

5 Xtro (1982)

Gorefest britannique déguisé en film de science-fiction, Xtro est un autre long métrage familial sur un père qui est enlevé par des créatures spatiales répugnantes. Tout en jouant à l’extérieur avec son fils Tony, Sam est soudainement projeté dans l’espace par une lumière vive. Trois ans plus tard, il revient sur Terre via le même faisceau de lumière, mais il a été infecté par un juju extraterrestre maléfique qu’il prévoit de répandre sur toute la planète.

L’intrigue du film est un peu absurde et sa violence est exagérée. À la fin, Sam remplit sa mission spatiale aller-retour en récupérant Tony et en l’amenant dans sa nouvelle maison, laissant beaucoup de carnage sur son chemin.

4 Le retour des extraterrestres: le rejeton mortel (1983)

Encore un autre film sur les extraterrestres attaquant une famille qui s’occupe de leurs propres affaires, Return of the Aliens est centré sur une balle de boue extraterrestre à trois têtes qui fait un tour avec une météorite avant qu’elle n’atterrisse sur Terre. La créature cherche des abris dans le sous-sol de la maison la plus proche, où elle croque les parents et éclore des centaines de pontes visqueuses.

Avec ses dents pointues et sa capacité à se reproduire rapidement, l’étranger devient une véritable menace pour les deux garçons vivant dans la maison qui sont maintenant sans parents. Alors que les spawn commencent à dévorer les gens, les frères se regroupent avec des amis pour éradiquer les envahisseurs, prenant des files d’attente de vieux films d’horreur pour obtenir de l’aide.

3 arènes (1989)

Avant que Mortal Kombat ne devienne un long métrage, il y avait Arena. Le film est structuré autour d’un réseau de gladiateurs intergalactiques qui implique des extraterrestres se battant à mort dans une arène massive. Sur la planète lointaine où l’action se déroule, un dirigeant despotique nommé Marc Alaimo contrôle tout avec une poigne de fer.

Finalement, Earthling Steve Armstrong arrive, et il s’entraîne sans relâche pour gagner une chance de se battre aux côtés d’autres gladiateurs. Armstrong a des arrière-pensées: il veut renverser le régime d’Alaimo puis retourner sur sa planète natale, et il espère le faire un coup de poing à la fois.

2 Firewalker (1986)

Firewalker parvient à exploiter la culture aztèque, à se moquer des autochtones nord-américains et à dépouiller le trésor caché de toute excitation. Ce n’est pas le cas pour Indiana Jones. Qui d’autre que Chuck Norris pourrait être à la tête d’un film comme celui-ci?

Norris joue un ancien Marine qui, avec son ami Leo Porter, joué par Lou Gossett, aide une femme à retrouver une ville aztèque perdue et l’or enfoui à l’intérieur. En chemin, ils sont soutenus par des autochtones agressifs qui respectent les stéréotypes unidimensionnels que l’on retrouve dans les vieux westerns. À mesure que les hommes se rapprochent de plus en plus de leur destination, la nature mythique de leur voyage prend de moins en moins de sens.

1 Robot Holocauste (1986)

Conan The Barbarian rencontre The Terminator, Robot Holocaust n’est peut-être pas la vedette d’Arnold Schwarzenegger, mais cela prend certainement des points d’intrigue de ses films. Dans la Terre alternative illustrée dans le film, les robots ont pris le contrôle, et la plupart des humains qui restent sont sous l’enchantement de The Dark One.

D’une manière ou d’une autre, quelques humains ont réussi à éviter l’emprise magique de The Dark One, et ils organisent un soulèvement contre les robots qui ont détruit leur mode de vie. Le problème est que, bien que les robots aient des pistolets à rayons et des armes avancées, les humains n’ont que des pagnes et des épées.

Megan est une bibliothécaire publique de métier obsédée par les intersections entre l'art, la culture et la société. Elle est un nerd pour l'horreur, les mèmes obscurs, l'histoire étrange, les romans graphiques et les séries de science-fiction dignes de frénésie.

