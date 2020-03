14 mèmes Jamie et Claire qui sont trop hilarants pour les mots

Soyons réels une seconde: quand vous pensez à Outlander, un tas de choses vous viennent à l’esprit. Faire l’amour passionné, beaucoup de drame, une pincée de science-fiction, un peu plus de drame, beaucoup trop de sang et, bien sûr, une centaine de livres supplémentaires de drame. D’accord, oui, nous avons clairement indiqué que le spectacle est aussi loin de la comédie qu’un spectacle peut l’être, et c’est très bien. Parce que les fans n’ont aucun problème à proposer la comédie eux-mêmes.

Plus souvent qu’autrement, les mèmes liés à un film ou à une émission de télévision se présentent comme un mécanisme d’adaptation pour les fans. Et garçon, Outlander nous a-t-il donné plus que suffisamment de traumatismes pour faire face au cours de sa course! De plus, qui a dit que vous ne pouviez pas trouver une petite comédie même dans les choses les plus sombres? Cette émission est un parfait exemple de ce fait, et le public a sauté dans le train de la création de mèmes parce que, bien, c’est 2020. Que vont-ils faire d’autre? Et parce que Jamie et Claire sont les amants préférés des stars, ils sont la cible privilégiée de cette forme d’art contemporain. Sautons sur 15 des mèmes les plus hilarants de Jamie et Claire!

Mis à jour le 17 mars 2020 par Alyssa Avina. Outlander a montré à maintes reprises qu’il n’est pas étranger à la création d’événements incroyablement dramatiques pour notre couple préféré à surmonter tout au long de la série. Cela nous amène à avoir besoin d’une comédie pour traverser les circonstances pénibles dans lesquelles Jamie et Claire se trouvent constamment. Entrez: Mèmes d’Outlander. Avec la cinquième saison de la série à succès qui vient de débuter le 16 février, nous aurons certainement besoin de plus de rires dans nos vies pour le prochain drame auquel les Frasers seront confrontés ensuite.

14 Jamie n’a aucun problème avec Claire

Il est sûr de dire que Jamie a quotidiennement beaucoup de complications et de problèmes dans sa vie. Il a un prix sur sa tête. Il a le Blackjack Randall menaçant constamment sa vie. Et il a une guerre imminente dont il fera partie lorsque les Jacobites tenteront de se lever.

Mais en ce qui concerne son Sassenach – alias Claire – il n’a absolument aucun problème en ce qui la concerne. Elle rend tous ses problèmes minuscules lorsqu’ils sont ensemble.

13 Qui a besoin d’un luxe moderne?

Cela résume à peu près ce que Claire était prête à sacrifier pour être avec son Écossais, Jamie Fraser. Des antibiotiques pour traiter les infections potentiellement mortelles? Non. L’électricité partout où vous allez? Nan! Plomberie intérieure? Qui en a besoin?! Apparemment, Claire peut mettre tous ces beaux luxes modernes auxquels elle était déjà habituée dans le passé – ou est-ce l’avenir? – juste pour qu’elle puisse être avec Jamie au 18ème siècle.

Et honnêtement? Nous ne pouvons pas exactement lui en vouloir. Jamie Fraser est un beau diable charmant.

12 Comment gagner un argument selon Jamie Fraser

Il y a une grande base de fans féminines d’Outlander, ce qui n’est pas si surprenant quand on regarde quel beau spécimen Jamie Fraser. Et nous ne parlons pas seulement de looks – bien que ceux-ci ne fassent certainement pas de mal – nous parlons de son charme et de son amour et de son dévouement absolus pour Claire.

Il est donc facile de voir pourquoi il serait simple pour Jamie de gagner une dispute avec elle chaque fois qu’il le souhaite simplement en étant son charmant et digne évanouissement. Ajoutez un kilt et elle est finie.

11 Ce qui est sous le kilt d’un homme…

Lorsque Jamie et Claire ont fait connaissance pour la première fois, elle lui a rendu visite aux écuries où il aidait avec les chevaux. Elle lui a apporté le déjeuner et a prévu de vérifier ses blessures lorsque cela s’est produit.

Oui, c’est notre propre Jamie accroupi dans rien d’autre que son kilt alors qu’il la régale avec une histoire de manger de l’herbe. Cela se moque sans vergogne du fait qu’il lui était probablement difficile de faire attention lorsque Jamie était exposée de cette manière.

10 Bienvenue à Fraser’s Ridge, vous tous!

Celui-ci est relativement nouveau, mais il frappe définitivement le clou sur la tête. Alors que les fans attendent patiemment l’arrivée de la cinquième saison d’Outlander, ils ont trouvé un peu de réconfort dans la création de mèmes sur le couple qui, au moment de la première du troisième épisode de la quatrième saison, étaient plus amoureux que jamais (leurs fronts touchaient beaucoup , et nous savons tous que c’est une indication suprême de l’amour, d’accord?).

CONNEXES: Outlander: 10 choses dans la saison 1 qui n’ont de sens que si vous lisez les livres

Jamie et Claire ont quitté River Run, et ils sont partis à la recherche du terrain qui serait leur nouvelle maison. Les choses sont devenues un peu bizarres, Claire ayant des visions d’un leader amérindien. Ils trouvent ce bel endroit avec des vues à couper le souffle qu’ils décident de cocher toutes les cases, alors c’est tout! Et les Amérindiens? Peu importe, il y a des fraises des bois!

9 Bien, tu peux rester

Vous connaissez ces couples qui se disputent toujours à propos de bêtises et se disputent sur quelle marque de ketchup acheter? Mais au fond, vous savez qu’ils ne le font que pour se faire chier un peu? Et il n’y a rien à part les licornes, les arcs-en-ciel et les papillons quand ils se regardent? Ces couples sont les meilleurs. Il suffit de regarder Claire et Jamie (sans la marque de ketchup, bien sûr).

Imaginer un Jamie très fatigué venant se coucher et à peine donner un sens à ce qu’il dit, féliciter Claire alors qu’elle semble un peu agacée est adorable. C’est encore plus adorable quand ledit Jamie attrape enfin les zzzzzs bien nécessaires et Claire a ce sourire maladroit, “J’adore vraiment ce dork”. Et c’est aussi hilarant parce que le visage de Jamie est hilarant. Doublez les points!

8 Le blues du bain à remous

Est-ce amusant de prendre des personnages qui se situent évidemment dans des périodes complètement différentes et d’essayer d’imaginer comment ils agiraient s’ils étaient au 21e siècle? Levez la main si vous n’êtes pas coupable d’essayer de trouver les conversations que Tyrion Lannister aurait avec Cersei, ou les émojis Lagertha enverraient Ragnar quand ils étaient encore mariés.

CONNEXES: 10 choses qu’ils ont coupées des livres de la première saison d’Outlander

Bien sûr, les fans d’Outlander feraient exactement cela et proposeraient des conversations entre Jamie et Claire. Celui-ci est particulièrement drôle. Ce n’est pas parce que Jamie a un téléphone maintenant qu’il est sur le point de changer qui il est! Ce n’est pas grave cependant, avec tout ce charme, il ne finira pas en prison à coup sûr. De plus, des points bonus pour imaginer Jamie et Claire dans un bain à remous. Regardez tous les fans entrer dans une fusion complète et à part entière.

7 Que fais-je de ma vie?

Écoute, Jamie est fantastique. Il l’est vraiment, il suffit de demander à n’importe quel homme et femme qui ont pris la peine de regarder au moins un épisode de l’émission. Ce n’est pas seulement qu’il est grand, fort et beau. Le mec a également un cœur d’or, il aime profondément, il se sent fortement, et il n’y a pas beaucoup de personnages qui peuvent prétendre avoir le même courage que Jamie affiche sur une constante.

Mais il est aussi extrêmement impulsif. Ce n’est pas comme si nous pouvions lui en vouloir, c’est un guerrier écossais né au XVIIIe siècle, et tout le monde sait que les gens étaient gouvernés par la testostérone et la soif de sang à l’époque. Plus qu’ils ne le sont maintenant, au moins! Ce n’est pas étonnant que Claire se retrouve un peu un peu frustrée parfois, mais bon – au moins, nous en tirons d’excellents mèmes.

6 #NotAllHighlanders

Règle numéro un dans le monde Outlander: vous ne parlez pas d’Outlander. Non je rigole! Tout le monde sait que la règle numéro un est de ne pas jouer avec Claire Fraser, car cette dame vous servira les fesses sur un plateau d’argent. Surtout si elle a eu une journée difficile … surtout si vous lui mettez la nervosité … et surtout si vous êtes justement son mari.

CONNEXES: Outlander: les 10 citations les plus romantiques de Jamie

C’est une chose naturelle qui a tendance à se produire lorsque deux personnes sont mariées, vous gagnez simplement le droit d’être ennuyé par elles plus facilement que par d’autres personnes. L’amour est là, tout comme la passion (nous essayons toujours de trouver des scènes d’amour plus chaudes que celles d’Outlander). Donc, c’est d’accord si Claire vous tue avec ses yeux seuls lorsque vous la frappez avec #NotAllHighlanders.

5 Une telle honte, beaucoup de minou

Tu sais quoi, Jamie et Claire ont été touchées par un ange. Béni par les anciens dieux et les nouveaux. Avez-vous une idée à quel point les mariages les plus arrangés ont été désastreux? Sérieusement, imaginez vivre entre le 12ème et le 19ème siècle et avoir la personne avec qui vous partagerez le reste de votre vie avec quelqu’un d’autre. Non, vous n’avez absolument rien à dire à ce sujet. Cela semble assez misérable, non?

Eh bien, ce n’était pas un problème pour ces deux tourtereaux, qui se trouvaient justement tombés follement et profondément amoureux l’un de l’autre. À en juger par les yeux de Jamie, l’homme sait qu’il a gagné à la loterie de mariage arrangé et tous ceux qui ont au moins un œil qui fonctionne peuvent dire que la chimie comme ça ne peut pas être achetée. Même s’il y avait encore des dowrys à l’époque. Mais vous obtenez l’essentiel.

4 Oh mon garçon, reste cool Jamie

Il n’y avait pas de bouche fermée dans ce monde lorsque Jamie a annoncé sa virginité au monde. Demandez à n’importe quel historien – il était incroyablement courant pour les hommes d’avoir des relations sexuelles avec des femmes avant leur mariage, et encore plus pour eux d’avoir des affaires après coup. Si vous étiez une femme, les choses étaient un peu plus compliquées, mais n’entrons pas dans les détails.

CONNEXES: Outlander: 10 faits sur Jamie et Claire tirés des livres que le spectacle laisse de côté

L’innocence de Jamie a déclenché une énorme quantité de réactions drôles et a donné lieu à des mèmes assez hilarants. L’homme était déjà éperdument amoureux de Claire avant leur mariage, et spéculer sur ses pensées quand elle se rapprochait un peu ou offrait un geste aimable est toujours un exercice amusant. Affaire au point, ce mème particulier. Pas besoin de rougir, James!

3 OkCupid Quoi?

Jamie, tu es beau et les pommettes parfaites ne peuvent pas toujours te sortir des ennuis! Mais il n’y a pas de honte à essayer, non? Il n’y a aucune autre relation dans l’histoire des livres, des films et de la télévision qui correspond tout à fait à celle de Claire et de l’homme écossais. c’est une voyageuse dans le temps des années 40, après tout. Pouvez-vous imaginer à quoi cela doit ressembler?

Mais allons encore plus loin – imaginez si elle venait du 21e siècle. Vous savez, le même qui a des mèmes, et Tinder et OkCupid. Si nous étions Jamie, nous serions également un peu surpris par le tout. Mais il est assez sûr de supposer que Claire n’a pas besoin d’une application de rencontres, étant donné qu’elle a déjà remporté le jackpot du mari. Même s’il s’agit d’un jackpot sur le thème du 18ème siècle!

2 Pourquoi Dieu, POURQUOI?!

Nous savons que ceux-ci se rapprochaient avant de se marier, et Jamie était déjà un aspirant de niveau Jonas Brothers pour Claire. Elle y arrivait toujours et un mariage arrangé est toujours un mariage arrangé. Même si tout s’est passé pour le mieux, nous ressentons toujours pour elle et pour toutes les femmes dans le passé qui ont été forcées de se marier avec des gens qu’elles n’aimaient pas ou ne connaissaient même pas.

CONNEXES: Les 10 scènes les plus parlées d’Outlander

Mais nous ressentons aussi pour le pauvre Jamie, qui était déjà tellement amoureux d’elle qu’un rejet le mettrait en colère. Oui, nous voyons que vous essayez de rester ensemble, mais au fond de vous, vous vous effondrez. Bonne nouvelle cependant! Vous vous mariez tous les deux, faites de beaux bébés qui voyagent dans le temps et avez des scènes torrides au milieu de la forêt. Pas de panique!

1 Tu es quoi maintenant

Revenons à la virginité de Jamie parce que, bien … nous devons. C’est toujours un énorme choc, même si cela fait quatre saisons. Pouvez-vous imaginer être une femme des années 40, qui va épouser un homme magnifique du XVIIIe siècle, et il se révèle être vierge? Le cerveau de Claire est probablement passé à l’overdrive, pensant à une vie de moments de chambre moins que souhaitables.

Nous ne pouvons pas vous en vouloir, Claire, nous avons tous bu une gorgée de quelque chose de légèrement alcoolisé quand nous avons entendu la nouvelle. Apparemment, cependant, Jamie est né avec un cadeau. S’il y a quelque chose pour lequel Outlander est connu, c’est pour ne pas s’éloigner de l’aspect sexuel de la relation du couple principal. Et pour cause, alors bravo à ça!

SUIVANT: Outlander: 10 faits sur Craigh Na Dun et les pierres que vous avez manquées

Prochain

Les années 70 montrent les 10 scénarios les plus détestés