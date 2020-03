15 camées célèbres que vous pourriez avoir manqués

En 2019, Grey’s Anatomy existe depuis 14 ans et 15 saisons. Le spectacle durera probablement encore quelques années, car Ellen Pompeo a affirmé que cela ne se terminerait que lorsqu’elle quitterait le spectacle. De 2005 à 2009, Grey’s Anatomy a été le roi du drame et ses classements ont atteint un temps record.

En raison de sa popularité, la série a fait apparaître plusieurs acteurs de premier plan dans divers rôles. Une partie importante de ces apparitions uniques a même été réalisée lorsque ces acteurs n’étaient pas aussi populaires qu’ils le sont maintenant, tandis que les autres étaient déjà des noms énormes. Voici 10 des camées les plus célèbres de Grey’s Anatomy.

Mis à jour par Saim Cheeda le 22 mars 2020: Avec le départ d’Alex Karev de l’émission après plus d’une décennie et demie, les sorties de Grey’s Anatomy sont devenues quelque chose que les fans veulent voir rétrospectivement. Pour cette raison, beaucoup ont réalisé le fait que de nombreuses célébrités de grande envergure sont apparues dans la série.

Parallèlement à cela, certains acteurs ont connu un grand succès ces derniers temps, et avec cela, leur rôle dans Grey’s Anatomy intriguera sans aucun doute les téléspectateurs. Avec tout cela à l’esprit, nous avons ajouté d’autres noms sur cette liste pour que vous puissiez découvrir d’autres épisodes de l’émission.

15 Mandy Moore

La star actuelle de l’ultra-populaire This is Us, Mandy Moore a eu l’une de ses premières incursions à la télévision dramatique avec Grey’s Anatomy, où elle avait un arc prolongé. Son personnage, Mary, était une patiente récurrente de Miranda Bailey, qui a grandi pour avoir un lien avec elle.

Après avoir survécu à l’hôpital en tirant ensemble, Miranda était bouleversée lorsque Mary est tombée dans le coma quelques mois plus tard. Comme elle ne voulait pas se réveiller, Mary a été retirée du système de survie, ce qui en fait peut-être le premier cas où Mandy Moore avait des téléspectateurs en larmes avant de le maîtriser avec This is Us.

14 John Cho

Alors que Cho est devenu connu pour sa capacité à jouer dans des drames après son tour bien reçu dans Missing, il était toujours connu comme un acteur de comédie quand il est apparu dans la saison 2. Ici, il a joué Marshall Stone, un stagiaire de Mercy West, qui s’est endormi en conduisant, ce qui a conduit à un accident de voiture colossal.

Alors que Marshall lui-même allait bien, l’accident a entraîné la mort de la personne qu’il a frappée avec sa voiture. Cela a conduit à une période de chagrin pour lui, car Marshall s’est senti coupable de ce qu’il a fait. Après l’avoir regardé dans Harold & Kumar, ce rôle a vraiment été une agréable surprise de Cho.

13 Christina Ricci

On pourrait penser que Ricci aurait joué un rôle plus important, car à l’époque elle était déjà apparue dans des films populaires comme Addams Family et Sleepy Hollow, mais sa part relativement plus petite en tant qu’ambulancier paramédical Hannah Davies a été oubliée au fil des ans. .

C’était toujours un rôle crucial, car Hannah était la seule raison pour laquelle une bombe n’avait pas explosé à l’hôpital. Avec Hannah empêchant la bombe à l’intérieur d’un patient de s’activer, son apparence était remplie de moments induits par la tension.

12 Jurnee Smollett-Bell

L’une des stars de Birds of Prey, l’actrice a poursuivi son rôle auparavant bien connu en tant que meilleure amie de Michelle Tanner dans Full House avec une apparition dans la finale de la saison 4. Ici, elle a joué Beth, une fille avec une tumeur apparemment inopérable amoureuse d’un garçon avec un problème similaire.

Cette histoire, qui ressemblait à The Fault in Our Stars, s’est terminée de la même manière que le roman alors que Beth a survécu pendant la mort de son petit ami. Plus d’une décennie plus tard, cette apparition attirera certainement plus l’attention puisque l’actrice est maintenant un super-héros.

11 * vert seth

Voici un autre comédien, vous serez surpris de découvrir non seulement un rôle dramatique, mais aussi tragique. Seth Green a joué Nick, un homme souffrant d’une tumeur hypertrophiée au cou. Après l’éclatement de la tumeur, Nick a fini par mourir à cause d’une perte de sang.

Il s’agissait d’un passage de deux épisodes pour Green, au cours duquel il avait fait assez pour gagner la sympathie du public, rendant son moment de mort encore plus triste – ce qui est encore plus dommage car peu de gens ont tendance à se rappeler qu’il n’a jamais été sur Grey’s Anatomie.

10 Faye Dunaway

Emballer un acteur oscarisé est un gros problème pour n’importe quel spectacle, mais Grey’s Anatomy a apporté l’un des gros canons en moulant Faye Dunaway. Elle a joué le Dr Campbell, un médecin doué qui poursuit sa vieillesse.

Le personnage de Dunaway était censé symboliser une ancienne version de Cristina; quelqu’un qui a fait passer sa carrière avant tout et qui ne savait pas quand arrêter. Elle n’était là que pour un seul épisode mais a eu un grand impact en enseignant par inadvertance de précieuses leçons de vie à Cristina et à Owen.

9 Abigail Breslin

Bizarrement, Abigail Breslin n’est plus un gros problème maintenant qu’elle l’était quand elle était sur les talons d’une nomination aux Oscars de Little Miss Sunshine. Son apparition a provoqué un événement inhabituel d’un enfant acteur apportant une puissance star importante.

Le personnage qu’elle jouait était celui d’un enfant qui ne ressentait aucune douleur. À son crédit, Abigail a fait un travail phénoménal d’une petite fille dont la «superpuissance» signifiait qu’elle n’avait aucune inquiétude pendant les jours de la jeunesse.

8 Elisabeth Moss

Avant de faire tourner les têtes sur The Handmaiden’s Tale et de remporter des prix à gauche et à droite, Elisabeth Moss est apparue dans un épisode de la saison trois de Grey’s Anatomy. Son rôle n’était guère exceptionnel; rétrospectivement, cependant, les téléspectateurs voudront voir de plus près sa performance compte tenu de sa nouvelle célébrité.

Son personnage était celui d’une jeune femme qui protégeait farouchement sa mère. Comme la plupart des tragédies de Grey’s Anatomy, la mère de son personnage est décédée dans le même épisode, la laissant dévastée.

7 Sarah Chalke

Selon les années passées à la télévision, Sarah Chalke avait déjà accumulé neuf années d’expérience de ses jours sur Scrubs avant de se présenter à Grey’s Anatomy. Cette apparence ramènerait beaucoup de bons souvenirs de ses jours en tant que Dr Elliot Reid, et vous vous attendriez à ce qu’elle connaisse tout le jargon du docteur elle-même pendant l’épisode.

Sarah a joué une mère angoissée par l’état de santé de son fils, qui était gravement malade mais qui était continuellement diagnostiqué comme étant en parfaite santé. L’épisode a souligné à quel point Sarah pouvait faire du théâtre.

6 Doris Roberts

Doris Roberts avait une histoire de jouer une méchante vieille dame de Everybody Loves Raymond et remontait à l’époque en jouant un autre morceau de Grey’s Anatomy. Sa performance était sans aucun doute superbe, mais peu de gens se sentaient mal pour Gladys Pulcher lorsqu’elle est décédée.

L’histoire avait à voir avec Gladys étant une personne riche sur son lit de mort, et Alex voulant lui arracher une grosse somme avant de passer comme don de charité. L’intrigue n’était pas si mémorable, mais Roberts, qui a remporté un Emmy, a été un gros score pour le spectacle.

5 Laurie Metcalf

En parlant des gagnants des Emmy Awards, nous regardons maintenant un autre gagnant à plusieurs reprises avec un nominé aux Oscars. Laurie Metcalf, connue des jeunes téléspectateurs comme la mère de Sheldon dans The Big Bang Theory, est apparue sur Grey’s Anatomy en jouant une autre figure maternelle.

Cette fois-ci, son personnage n’était pas comique; au lieu de cela, c’était un rôle beaucoup plus solennel où son personnage était à son dernier souffle. Elle refuserait de dire à sa fille que son temps était écoulé tout au long de l’épisode, avant de céder à son sort et d’informer sa fille de la mort imminente.

4 Dylan Minnette

Vous n’avez probablement pas reconnu cet enfant, mais il est l’un des jeunes talents les plus en vogue en ce moment en raison du rôle de Dylan dans 13 Reasons Why. Comme il n’a que 22 ans maintenant, son apparition dans un épisode de 2007 n’aurait guère rencontré de buzz important.

Il avait une apparence unique dans la série en tant que jeune garçon avec une condition qui l’a empêché d’avoir des oreilles. Dylan est habitué à jouer des jeunes en difficulté comme on le voit dans 13 Reasons Why, mais ce fut son premier rôle difficile.

3 Demi Lovato

Demi Lovato a eu sa juste part de problèmes médicaux au cours de sa vie, et c’est peut-être la raison pour laquelle elle voulait jouer un patient sur Grey’s Anatomy. Elle était déjà une grande star grâce à son rôle dans Sonny with a Chance, mais cet angle n’était guère joué pour rire.

Son histoire traitait du diagnostic de la mauvaise condition de schizophrénie et l’histoire a réuni Alex et Lexie. Sa performance ne ressemblait en rien à ses concerts à Disney Channel, ce qui ne peut être qu’une bonne chose.

2 Sarah Paulson

Sarah Paulson est dans le jeu d’actrice depuis longtemps, mais ce n’est que récemment – principalement grâce à American Horror Story – qu’elle a connu un énorme succès. Pendant le temps où elle n’était pas si connue, Sarah est apparue sur Grey’s Anatomy dans un rôle très pivot.

Jouant la version plus jeune d’Ellis Gray, Sarah n’était jamais censée voler la vedette à son rôle; un aperçu du début de la vie d’Ellis était la véritable source d’intrigue pour les téléspectateurs. Maintenant, les gens vont surtout le regarder pour Sarah.

1 Millie Bobby Brown

Avant sa folle popularité de Stranger Things, Millie Bobby Brown a joué un rôle très impressionnant dans Grey’s Anatomy en tant que fille de 11 ans qui a sauvé la vie de sa mère grâce à des messages relayés par Owen au téléphone.

Un tremblement de terre avait frappé où elle vivait et la mère de la petite fille avait cessé de respirer; sans issue, l’enfant appelait l’hôpital et suivait les instructions. C’était une partie difficile mais Millie a fait un excellent travail avec. Pas étonnant qu’elle ait remporté le rôle principal quelques années plus tard dans Stranger Things

