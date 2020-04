15 chefs-d’œuvre de science-fiction que vous n’avez probablement jamais vus

En 1902, le tout premier film de science-fiction, Le Voyage dans la Lune, fait ses débuts. Avec un temps record de 18 minutes, le film a été célébré pour sa place dans l’histoire. Depuis lors, des cinéastes de toutes sortes ont cherché à apporter leurs visions uniques au genre de la science-fiction. Plus que tout autre genre cinématographique, la science-fiction est incroyablement malléable. Vous pouvez raconter toutes sortes d’histoires avec les tropes d’un film de science-fiction en toile de fond.

Cependant, il n’y a que peu de temps au monde pour s’asseoir et regarder n’importe quel film, sans parler de la science-fiction époustouflante qui définit le genre. Pour chaque The Matrix, il y a un film comme Equilibrium ou Existenz. Des films comme Strange Days, Flash Gordon et Dark City sont tous des favoris cultes et ont trouvé leur public. Les classiques comme Star Trek II et Planet Of The Apes ne sont pas seulement certains des meilleurs films de science-fiction de tous les temps, ils sont parmi les meilleurs films de tous les temps. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à certaines des œuvres les plus sous-estimées du genre.

Mis à jour le 17 avril 2020 par Shawn S. Lealos: Il y a toujours un grand film de science-fiction à voir, mais les meilleurs sont souvent ceux que vous auriez pu manquer en regardant simplement les superproductions. En fait, ce sont les petits films qui n’ont jamais attiré l’attention du grand public qui ont apporté les histoires de science-fiction les plus uniques et les plus révolutionnaires. Des futurs dystopiques aux thrillers de voyage dans le temps aux classiques cultes bien-aimés, nous avons trouvé cinq autres chefs-d’œuvre de science-fiction que vous auriez pu manquer.

15 REPO MAN (1984)

Sorti en 1984, Repo Man est un film indépendant avec Emilio Estevez et Harry Dean Stanton, le premier film d’Alex Cox. Le film a Estevez en tant que jeune rockeur punk nommé Otto, qui est attiré pour aider à reprendre possession d’une Chevy Malibu de 1964 qui a quelque chose de mystérieux et mortel dans son coffre. Bien sûr, tout a à voir avec les extraterrestres, les ovnis et les télévangélistes. Le film est un véritable classique culte, et quiconque veut le voir a juste besoin de le vérifier sur la collection Criterion.

14 LUNE (2009)

Duncan Jones a fait ses débuts au cinéma en 2009 avec le film Moon. Les gens qui n’ont vu que ses efforts sur grand écran dans Source Code et Warcraft savent qu’il est talentueux, mais son chef-d’œuvre est toujours ce film en vedette avec Sam Rockwell. Le film raconte l’histoire d’un seul astronaute purgeant un poste de trois ans seul sur une base lunaire. Cependant, lorsque son temps touche à sa fin, il commence à voir d’autres versions de lui-même et pense qu’il perd cet esprit.

13 HORAIRES (2007)

Sorti en 2007, Timecrimes est un film de voyage dans le temps en espagnol. Réalisé par Nacho Vigalondo, il s’agit d’un film de science-fiction qui oblige le spectateur à vraiment réfléchir à ce qu’il voit. La chose confuse et complexe dans Timecrimes est que le film joue avec le voyage dans le temps, prenant l’histoire en boucles et puis balançant cela avec plus de boucles jusqu’à ce que personne ne soit vraiment sûr de ce qui se passe jusqu’à la fin lorsque les téléspectateurs se rendent compte que rien n’est comme il semble.

12 EX MACHINE (2015)

Alex Garland est revenu au grand écran avec Ex Machina en 2015 et a créé un film de science-fiction qui brouille les lignes de la morale. Domhnall Gleeson joue le rôle d’un jeune programmeur qui obtient le droit de venir travailler pour un génie technologique excentrique (Oscar Isaac). C’est ici qu’il voit un robot avancé (Alicia Vikander) et a développé une relation avec elle. Le film entier mène à un point culminant où les fans débattent de ce qui est bien ou mal à la fin.

11 DARK CITY (1988)

Alex Proyas a réalisé Dark City en 1998 avec Jennifer Connelly et Kiefer Sutherland dans les rôles principaux. Ce film est un chef-d’œuvre de science-fiction. Ce n’est pas seulement un thriller de science-fiction, mais c’est aussi un grand détective noir. Le film a un cadre magnifique, une ville qui ne voit jamais la lumière du jour et une sensation claustrophobe avec des insomniaques et une ville qui change de forme, ce qui le fait se démarquer des autres. Il s’agit d’un film de science-fiction que tous ceux qui aiment le genre doivent voir.

10 Un garçon et son chien (1975)

Tout le monde sait que le meilleur ami de l’homme est son chien. En 2024, c’est exactement ce dont Vic aura besoin pour survivre dans les déserts du désert à la recherche de nourriture. Un des premiers rôles de Don Johnson voit Vic et son toutou Blood (ils peuvent communiquer par télépathie) entrer dans une société souterraine.

C’est un film étrange et légèrement expérimental qui est antérieur à beaucoup de films post-apocalyptiques les plus connus et les plus populaires qui ont suivi.

9 cube (1997)

Les cubes de Rubik peuvent être déroutants et frustrants. Imaginez être piégé à l’intérieur d’un géant, où presque chaque pièce est un piège. Dans le film de science-fiction / d’horreur, Cube, c’est exactement ce qui se passe. Plusieurs étrangers se réveillent et ne savent pas où ils se trouvent, pourquoi ils sont pris au piège ou pourquoi ils sont retenus captifs ensemble.

Ils essaient tous de travailler ensemble pour apprendre un peu les uns sur les autres et s’entraider pour essayer d’échapper à cette boîte. Certains effets sont absolument brutaux pour un film indépendant, comme un filet laser qui a complètement coupé l’un des personnages en morceaux.

8 La boîte (2009)

L’installation seule pour The Box est aussi excitante que terrifiante. Un colis apparaît à votre porte sans étiquette de retour. À l’intérieur d’une boîte en bois avec un bouton rouge. Un étranger défiguré vient chez vous et vous explique qu’il vous donnera un million de dollars si vous décidez d’appuyer sur le bouton. La mise en garde est que quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré auparavant mourra en conséquence.

L’étranger vous donne 100 $ pour votre temps et s’en va. La suite revient à Arthur et Norma Lewis (interprétés par James Marsden et Cameron Diaz) dans cette histoire inspirée de The Twilight Zone.

7 THX-1138 (1971)

Apparemment, tout le monde adorait Star Wars de George Lucas lors de sa sortie. Alors que les événements de la saga se produisent «il y a longtemps dans une galaxie très lointaine», la future canne six ans auparavant dans un film dystopique de science-fiction inquiétant, THX-1138. Le film se déroule au 25e siècle et le monde est dirigé par un robot de police qui contrôle la population. Cette population est maintenue en ligne en utilisant des produits chimiques pour maintenir la conformité de tous les travailleurs.

Des concepts comme la famille, l’amour et l’amitié sont interdits. La société commence à s’effondrer alors qu’un citoyen, THX-1138, commence à se libérer de ses contraintes.

6 Westworld (1973)

De Michael Crichton (Jurassic Park) vient une autre histoire de science-fiction plutôt inquiétante. Le parc à thème futuriste Westworld propose toutes sortes de manèges amusants pour tous ceux qui ont une bonne partie du changement à se livrer, à peu près tout ce que votre cœur et votre esprit désirent.

Peter Martin et son ami John Delane se dirigent vers le parc, qui présente des cow-boys android réalistes prêts pour un duel. Les robots dans une science-fiction signifient presque toujours une panne mécanique quelconque. C’est exactement ce qui se passe lorsque l’androïde gunslinger commence à tirer des balles en direct!

5 scanners (1981)

Au cours de sa carrière, David Cronenberg a donné aux fans de nombreux films de science-fiction / horreur inspirants et impressionnants, et Scanners n’est pas différent. Le film est en avance sur son temps. Dans le film, les scanners sont des personnes nées avec des capacités télépathiques uniques.

Une entreprise appelée ConSec veut utiliser ces personnes pour leurs propres besoins. Pendant les tests, un scanner, Revok, s’avère le plus fort de tous. Il (célèbre) fait exploser la tête d’un autre scanner et s’échappe.

4 Brésil (1985)

Si vous pensez comprendre ce qui se passe au Brésil de Terry Gilliam, vous vous trompez probablement. Allez le regarder à nouveau. Comme beaucoup de films de Gilliam, le film de style Nineteen-Eighty-Four-meets-Monty-Python nécessite plus d’une séance juste pour comprendre l’intrigue du film.

Sam Lowry rêve de sauver une belle femme. Pendant ce temps, grâce à une erreur d’écriture, le gouvernement capture et tue accidentellement Archibald Buttle au lieu du suspect Archibald Tuttle. Lowry est accusé d’avoir avisé la veuve et se rend compte qu’il vient de rencontrer la fille de ses rêves. Ce ne sont que les premières minutes du film! Beaucoup de fans de ce film ont dû le regarder plus d’une fois juste pour tout comprendre, mais pour y rester. Ça en vaut la peine.

3 dans le temps (2011)

En 2169, l’heure est la monnaie du jour. Les humains ont cessé de vieillir après 25 ans et continuent de vivre en fonction du temps qu’ils ont accumulé. Les pauvres et la classe ouvrière ont à peine 24 heures sur leur horloge et doivent travailler quotidiennement pour continuer. Pendant ce temps, l’élite et les riches ont suffisamment de temps pour vivre éternellement.

Will Salas est un ouvrier d’usine qui reçoit 116 ans de temps d’un homme qui avait renoncé à sa propre vie. Bientôt, les chronométreurs sont à leur poursuite (croyant que Salas a tué l’homme), alors que Salas distribue ses 116 ans comme Robin Hood.

2 Contagion (2011)

Souvent, les meilleurs films de science-fiction sont basés sur des événements qui pourraient se produire. Dans Contagion de Steven Soderbergh, un virus mortel a été libéré et menace la planète entière.

C’est une course pour identifier et contenir le virus tout en recherchant un remède et en localisant le patient zéro. Si vous êtes un peu hypocondriaque, vous voudrez peut-être sauter celui-ci.

1 L’île (2005)

En 2019 (oui, en ce moment), au bon prix, vous pouvez être cloné pour des pièces détachées. Non seulement cela, mais votre clone peut gagner une loterie pour être escorté loin de vos amis et de votre famille, à ce qu’ils croient être une vie meilleure.

Malheureusement, cette «vie meilleure» implique en fait d’être démantelée. Lorsque deux clones nommés Lincoln et Jordan découvrent la tromperie, ils s’échappent et tentent de comprendre leur place dans le monde. Cette aventure intrigante est certainement l’un des films les plus sous-estimés de Michael Bay.

