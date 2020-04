15 citations les plus mémorables de la franchise John Wick

La saga John Wick se poursuit ce mois-ci avec John Wick: Chapitre 3 – Parabellum (dont le titre signifie «Préparez-vous à la guerre»), promettant une action globale dans la communauté des assassins. Espérons que la franchise ne s’arrêtera pas de sitôt, car le PDG du studio Lionsgate a déclaré qu’il prévoyait d’en faire “une franchise d’action à titres multiples”, tandis que Keanu Reeves continue de s’agrandir et de s’améliorer dans le rôle.

Alors qu’il affronte des légions de compagnons assassins et vengeait son chien et sa voiture, Wick a amassé un certain nombre de lignes mémorables. Voici dix des meilleures lignes de la franchise.

Mis à jour par Ben Sherlock le 7 avril 2020: Depuis la première publication de cette liste, la franchise John Wick a été rejointe par un autre titre. John Wick: Chapitre 3 – Parabellum a prouvé que la série n’était pas encore à bout de souffle, que Keanu Reeves était toujours aussi dur à cuire que jamais et qu’il restait beaucoup d’histoires à raconter sur un certain Baba Yaga. Le trio a apporté un tas de nouvelles citations mémorables à la table, nous avons donc mis à jour cette liste avec quelques lignes de Parabellum.

15 «Para Bellum».

Peu de fans de John Wick savaient ce que le titre Parabellum signifiait lorsqu’ils sont entrés dans le troisième opus de la franchise, mais ils savaient certainement ce que cela signifiait à la fin du film.

Lorsque le Continental est sur le point d’être envahi par des hommes de main et que John et Charon se préparent à les éliminer, Winston dit: «Para bellum», et les sous-titres se lisent: «Préparez-vous à la guerre».

14 “Il a abattu mon chien.” “J’ai compris.”

Halle Berry était apparemment une grande fan de la franchise John Wick et a demandé aux producteurs si elle pouvait avoir un rôle dans John Wick: Chapter 3 – Parabellum. D’où le génial personnage de Sofia, qui est pratiquement imparable quand elle est armée de ses deux chiens d’attaque à ses côtés.

Quand l’un des méchants de la trisquelette tire sur l’un de ses chiens et qu’elle se consume avec un désir de vengeance, elle dit à John: “Il a tiré sur mon chien”, et John répond simplement: “Je comprends.”

13 “Je l’ai vu une fois tuer trois hommes dans un bar … avec un crayon.”

Dans le premier film de John Wick, lorsque Wick annonce pour la première fois son intention de poursuivre le fils de Viggo, Viggo tente d’illustrer à son fils le genre de danger grave dans lequel il se trouve. Ces premières scènes établissent le statut légendaire de John parmi la communauté des assassins.

Viggo dit à son fils: «John est un homme de concentration, d’engagement, de pure volonté … quelque chose que vous connaissez très peu. Je l’ai vu une fois tuer trois hommes dans un bar … avec un crayon. Avec un crayon f * cking! ” Dans la suite, nous avons pu voir John tuer des gens avec un crayon.

12 “Rien n’est jamais juste une conversation avec toi, John.”

Chaque fois que John Wick va quelque part, cela conduit généralement à une bagarre brutale au couteau ou à une fusillade intense. Dans le troisième film, il dit à Sofia: “Sofia, nous n’entrons pas comme dans le passé. Juste une conversation. “

Et elle répond: “Rien n’est jamais juste une conversation avec toi, John.” Elle a raison; avec John, les choses dégénèrent généralement assez rapidement.

11 «Pistolets. Beaucoup d’armes à feu. “

Dans John Wick: Chapitre 3 – Parabellum, lorsque John s’associe à Winston pour repousser les méchants, Winston lui demande ce dont il a besoin. John répond simplement: «Guns. Beaucoup d’armes à feu. ” La ligne est tirée directement de Neo, l’un des autres rôles emblématiques de Keanu Reeves.

L’utilisation par Parabellum de cette ligne n’est qu’une des nombreuses références à la trilogie The Matrix incluse dans les films de John Wick comme clin d’œil au public. Le Bowery King (joué par Laurence Fishburne, qui a joué Morpheus aux côtés de Reeves dans les films The Matrix) a des conteneurs rouges et bleus, un clin d’œil aux pilules rouges et bleues offertes à Thomas Anderson dans The Matrix.

10 “Vous vouliez que je revienne … je suis de retour!”

John Wick: Chapter 2 a continué l’histoire du premier film d’une manière très excitante. À la fin du premier film, il a obtenu un nouveau chien et il semblait prêt à retourner à son existence paisible. Mais les événements du premier film l’ont fait revenir dans le match.

Dans la suite, il dit: “Tu voulais que je revienne … je suis de retour!” Nous avons finalement pu voir John Wick en forme. Il ne s’attendait pas à revenir dans le jeu de la mort dans le premier film, donc il était un peu rouillé, mais dans le second, il est de retour.

9 «Ce f ** kin personne n’est John Wick. Il était autrefois un de nos associés. Ils l’appellent … Baba Yaga. “

Ce fut une grande tragédie en 2017 lorsque le brillant acteur suédois Michael Nyqvist est décédé. Il était surtout connu du public hollywoodien en tant que méchant, mais même alors, il était génial pour jouer ces méchants. Par exemple, il apporte même l’humanité au personnage de Viggo Tarasov dans John Wick. C’est lui qui lui explique le poids des actions de son fils: «Ce n’est pas ce que tu as fait, mon fils, qui me met tellement en colère. C’est à qui vous l’avez fait. “

Iosef demande incrédule: «Qui? Ce f ** roi personne? ” Et puis Viggo nous donne une fenêtre sur la réputation de Wick: «Ce f ** kin personne n’est John Wick. Il était autrefois un de nos associés. Ils l’appellent … Baba Yaga. “

8 “Eh bien, John n’était pas exactement” The Boogeyman “. C’est lui que vous avez envoyé pour tuer le f ** kin ‘Boogeyman.”

Dès que Viggo Tarasov explique à son fils Iosef que l’homme qu’il visait était un assassin qui s’appelait «Baba Yaga», Iosef le traduit pour nous: «« Le Boogeyman? »» Et puis Viggo explique exactement ce qu’il signifiait par le surnom.

Quand il nous dit: “John n’était pas exactement” The Boogeyman “”, nous avons l’impression qu’il est sur le point de dire qu’il n’était pas vraiment si mauvais. Mais il ajoute ensuite: “C’est lui que vous avez envoyé pour tuer le f ** kin ‘Boogeyman.” Uh-oh.

7 «Quel plaisir de vous revoir si tôt, monsieur Wick.»

Cette citation du personnage de Lance Reddick, Charon, reflète également les sentiments du public à propos de la suite. Nous avons adoré le premier film en 2014 et nous avons été ravis lorsque le personnage a refait surface dans des multiplexes en 2017. Et maintenant, en 2019, il est de retour.

Charon est le concierge du Continental et, en ce qui le concerne, Wick avait pris sa retraite, il est donc ravi – et surpris – de le revoir à l’hôtel si tôt. Il y a en fait une série télévisée en développement qui se concentrera sur les activités quotidiennes du Continental. Wick pourrait être apparu dans la série, mais il ne sera pas au centre de l’attention.

6 «Vous avez poignardé le diable dans le dos. Pour lui, ce n’est pas de la vengeance; c’est la justice. “

Ian McShane s’est récemment forgé une niche en tant que gars d’exposition incontournable pour les grandes franchises. Chaque fois que la construction du monde s’effondre et que le public a du mal à tout comprendre, Ian McShane vient tout expliquer. C’était Morgan Freeman, mais maintenant, c’est Ian McShane.

Il l’a fait dans Game of Thrones, American Gods, le nouveau redémarrage de Hellboy, et oui, John Wick. Son personnage Winston se présente toujours pour tout expliquer. Il obtient parfois le doublure occasionnelle, comme «Tu as poignardé le diable dans le dos. Pour lui, ce n’est pas de la vengeance; c’est la justice. “

5 “Quiconque vient, qui que ce soit … je les tuerai. Je vais tous les tuer. “

La raison pour laquelle les fans sont si incroyablement excités pour John Wick: Chapitre 3 – Parabellum est que la fin du deuxième a mis en place la suite la plus bourrée d’action à ce jour. Un contrat a été mis sur la tête de John et il a été déclaré «excommunicado» du Continental pour avoir violé leurs règles.

Donc, maintenant, chaque assassin dans le monde cherche à tuer John Wick et il devra y faire face tout seul. Plutôt que d’être terrifié par cette perspective, John la prend sur le menton et dit à Winston: “Winston … dis-leur … Dis-leur tous … Qui vient, qui que ce soit … Je vais les tuer. Je vais tous les tuer. “

4 “Rusty, je suppose.”

L’époque du thriller d’action Sylvester Stallone / Arnold Schwarzenegger est désormais révolue. John Wick est le dernier bastion de ce genre de personnages: infiniment capable, absurdement génial, et toujours avec une doublure dans la chambre.

Wick garde toujours son sang-froid, même dans des circonstances extraordinaires comme être capturé par la mafia russe et attaché à une chaise pour être torturé et finalement tué (du moins c’est ce qu’ils pensent). Winston dit: «Jonathan! Maintenant, si je me souviens bien, n’était-ce pas vous qui étiez chargé de distribuer les coups et non de les recevoir? » et Wick répond simplement: “Rusty, je suppose.” Il prouverait plus tard qu’il n’était pas rouillé.

3 “Tout a un prix.”

Ce qui rend cette ligne encore plus badass, c’est que John la prononce en russe après avoir tué le russe. Il n’est pas nécessaire que ce monoplace soit en russe, car seul John est là pour l’entendre, mais il a plus un sens de fermeture s’il est en russe. C’est un rappel d’une scène antérieure dans laquelle Iosef a essayé d’acheter la voiture de John. John a refusé et il a dit: “Tout a un prix.”

Donc, plus tard, quand John rattrape enfin Iosef et le supplie de ne pas le tuer pour ce qui était «juste» un chien. Mais ensuite John lui tire dessus et lui dit: “Tout a un prix.” Dans ce cas, le prix était la tête d’Iosef – ou, en d’autres termes, la vengeance.

2 “Vous voulez une guerre, ou vous voulez juste me donner une arme à feu?”

Il y a les deux options lorsque John Wick s’est impliqué dans une situation: “Vous voulez une guerre, ou vous voulez juste me donner une arme à feu?” Vous pouvez entrer dans une guerre totale, ou vous pouvez simplement armer Wick. Il prononce cette ligne dans la scène avec le Bowery King, qui a été joué par Laurence Fishburne.

John Wick: Chapter 2 a réuni Fishburne avec Keanu Reeves après que les deux aient joué ensemble dans la trilogie The Matrix. Fishburne devrait reprendre le rôle du Bowery King, avec une part plus importante dans l’intrigue, dans le troisième film à venir.

1 “Je pense que je suis de retour.”

Cette citation s’applique de deux manières différentes. John Wick est de retour dans le jeu des assassins et Keanu Reeves est de retour pour faire des films d’action géniaux. Tout ce monologue résume le film et le personnage:

«Quand Helen est morte, j’ai tout perdu. Jusqu’à ce que ce chien arrive à ma porte. Un dernier cadeau de ma femme. À ce moment, j’ai reçu un semblant d’espoir. Une occasion de pleurer seul. Et ton fils m’a pris ça … volé ça de moi … tué ça de moi! Les gens me demandent toujours si je suis de retour. Et je n’ai pas vraiment eu de réponse. Mais maintenant, oui, je pense que je suis de retour! Donc, vous pouvez soit remettre votre fils, soit mourir en criant à ses côtés! »

