15 cycles les plus dignes d’intérêt, classés

Autant nous détestons l’admettre, la télé-réalité a tendance à être le plaisir coupable de tout le monde. Et le réseau le sait car il y a beaucoup de choix pour ceux qui veulent plonger dans le genre de vrai, sorte de faux monde d’émissions de téléréalité. Des vraies femmes au foyer de tout, aux émissions de cuisine et aux célébrités, il y en a vraiment pour tous les goûts.

America’s Next Top Model est un excellent exemple d’une série qui a attiré les fans du monde entier. L’émission est devenue si populaire que le format original, l’idée originale du mannequin Tyra Banks, a duré 22 cycles. Avec chaque épisode, nous avons pu faire l’expérience de la compétition acharnée que traversent les mannequins dans le monde de la mode, des séances photo folles, des critiques sévères et beaucoup de drames.

Chaque cycle a ses propres mérites, mais certains sont certainement plus excitants à regarder que d’autres. Et quand il s’agit de télé-réalité, il ne s’agit pas nécessairement de la qualité des candidats, mais plutôt du facteur divertissement. Dans cet esprit, il est temps de classer les 10 cycles les plus dignes du prochain Top Model américain.

Mis à jour le 11 avril 2020 par Mariana Fernandes: Avec 24 saisons du prochain Top Model américain à choisir, il est difficile de garder une liste comme celle-ci limitée à dix entrées. C’est le salon qui a introduit le monde de la modélisation dans le monde entier, et bien qu’il ait subi plusieurs changements au fil des ans, il reste encore emblématique pour plusieurs raisons. Juste au cas où vous ne seriez pas au courant de l’émission ou si vous souhaitez revisiter les meilleurs moments, continuez à lire pour découvrir les meilleures saisons pour remplir vos sessions de frénésie!

15 Cycle 12 – Moments inattendus

Le moment où Celia résiste seule à Tyra rend ce cycle digne de ce nom. Mais il y a beaucoup plus que la 12e édition du spectacle a à offrir, y compris l’introduction d’Allison aux yeux écarquillés, qui est revenu plus tard pour participer à All-Stars et est l’un des modèles les plus célèbres à sortir du Next Top américain Modèle.

Le casting n’est peut-être pas aussi mémorable et génial que les autres figurant sur cette liste, mais cela va encore loin en matière de divertissement. Ça vaut vraiment le coup d’oeil!

14 Cycle 7 – Véritable modélisation

Si vous souhaitez regarder un cycle du Next Top Model américain où la modélisation est en fait le principal objectif de l’ensemble, le cycle 7 est fait pour vous. Les saisons antérieures, en général, sont un bon pari pour ceux qui sont plus intéressés par les tenants et aboutissants du monde de la modélisation que les cycles plus anciens – en particulier ceux qui ont présenté des candidats masculins.

Facilement l’un des meilleurs deux premiers à avoir atteint le statut, ce cycle fait un excellent travail en offrant des séances photo mémorables, des concurrents très forts et des «mauvaises filles» de qualité qui aiment susciter du drame.

13 Cycle 5 – Faites entrer la troupe dramatique

Le cycle 5 sera toujours connu pour avoir présenté Lisa D’Amato au monde, la candidate qui est revenue plus tard pour gagner au moment où le cycle All-Stars est arrivé. Si vous cherchez à vous immerger dans le monde de la mode mais que vous voulez toujours un peu plus de divertissement et de théâtre, vous devriez essayer ce cycle.

Lisa va même jusqu’à faire pipi dans une couche, et ce n’est même pas le point culminant de tout cela. En nous donnant un autre top deux incroyablement talentueux, vous ne devriez pas être tenté de le sauter simplement parce qu’il est plus ancien. Nous vous promettons qu’il y a encore beaucoup à déballer!

12 Cycle 10 – Dream Cast

Le prochain Top Model américain est généralement un succès ou un échec quand il s’agit de choisir un casting mémorable de concurrents. Habituellement, seule une poignée d’entre eux restent dans la mémoire des téléspectateurs, et c’est soit parce qu’ils sont très forts, soit qu’ils apportent beaucoup de drame à la table. Comme dans, Lisa D’Amato niveaux de drame.

Mais le cycle 10 a livré sur ce front en présentant Dominique, Fatima, et plus encore. Même si le gagnant est probablement l’un des plus faibles de l’histoire du spectacle, cela n’enlève rien à ce qui est un cycle globalement incroyable.

11 Cycle 11 – La diversification à son meilleur

Le cycle 11 avait des chaussures difficiles à remplir, diffusées après ce qui est toujours considéré comme l’un des meilleurs cycles, avec certains des modèles les plus mémorables. Cependant, il a dépassé les attentes au lieu de les renverser – quelque chose que le prochain Top Model américain est assez tristement célèbre pour faire dans les saisons ultérieures.

Ce qui rend cette distribution si géniale, c’est sa diversité, non seulement en ce qui concerne l’apparence, mais également en termes de personnalités, d’objectifs, d’histoires et de relations. Après avoir été diffusée pendant si longtemps, la série devait proposer quelque chose d’unique, et c’est exactement ce qu’a fait le cycle 11.

10 Cycle 20 – Allumez-le

Dites ce que vous pensez de l’introduction des garçons dans la compétition, cela a donné une certaine télé-réalité de qualité. Au fil du temps, la concurrence a vraiment commencé à devenir moins un modèle de haute couture sérieux et réussi, et beaucoup plus à devenir une star de la réalité, qui vient de devenir mannequin. Tout cela, bien sûr, soutenu par les médias sociaux.

le cycle 20 nous a apporté des personnages incroyablement divertissants, y compris un gars de camion de crème glacée repéré par Tyra elle-même, un concurrent avec une petite amie qui est devenue chaude et a dérangé avec l’une des filles (plus un tissage très discutable), et juste une poignée de plaisir moments en général. Ça vaut vraiment le coup!

9 cycle 8 – Pannes et appels

Ce cycle est une poignée. Il atterrit sur cette liste car vous ne vous ennuierez certainement pas en le regardant! Les regards seuls suffisent à nous faire rire, étant donné que tous les modèles ont l’air de sortir d’une machine à remonter le temps qui remonte à la fin des années 90, et des séances photo? Holy moly, Tyra était sûre de se sentir créative dans ce cycle.

En plus de tout cela, le cycle 8 nous a également donné des personnages inoubliables. Nous avions Natasha, la mariée russe par courrier (oui, vous avez bien lu) qui passait souvent du temps seule avec son mari au téléphone. La fille était en fait un grand modèle, et elle a connu le meilleur retour de l’histoire d’ANTM en Bretagne, le gosse ennuyeux qui l’a perdue quand elle était en retard sur le défi d’aller voir. “Je veux juste vous dire que certaines personnes ont la guerre dans leur pays” – moment d’or, ici même.

8 cycle 22 – Guys & Gals 3.0

Pour la troisième fois, nous avons eu une compétition mixte, avec des garçons et des filles se battant pour le titre de America’s Next Model. Encore une fois, il n’y avait pas grand-chose en termes de haute couture (ou de mode du tout, pour être honnête), mais il y avait beaucoup de moments juteux pour nous divertir, et probablement les meilleurs modèles masculins à ce jour!

Si rien d’autre, nous avons obtenu le joyau qui était Nyle, le premier concurrent masculin et sourd à avoir remporté le spectacle. Nyle a apporté des moments très touchants, tandis que Devin a apporté le drame, Mikey a apporté les regards et, heureusement, Tyra s’est débarrassée de la partie des médias sociaux du jugement. Franchement, c’était tout simplement terrible.

7 cycle 13 – Les Petites

Partout, les filles courtes se réjouissaient lorsque Tyra a annoncé que le cycle 13 serait réservé aux filles de 5’7 ” ou moins. Pour la première fois dans l’histoire du défilé, les mannequins qui rêvaient de devenir un grand acteur de l’industrie de la mode mais qui ont été abandonnées en raison de leur taille ont eu la chance de prouver leur valeur et de concourir sur le prochain Top Model américain.

Il n’y avait pas beaucoup de drame dans ce cycle, mais c’était amusant, et il a essayé de se concentrer un peu pour aider les filles en ce qui concerne leurs chances de devenir de véritables modèles. Il avait un ton légèrement plus professionnel, il n’y avait pas le méchant typique, et avec un cycle 15, il mérite d’être regardé parce que, pour un changement, il se concentrait davantage sur le fait d’être un spectacle sur la modélisation qu’autre chose.

6 cycle 19 – College Edition

Tyra n’était rien d’autre qu’inventive, et vers la fin du spectacle, elle était vraiment en train de cueillir des pailles afin de maintenir l’élan du spectacle. Quand il était temps que le cycle 19 arrive, nous avons pu voir des étudiantes de tout le pays essayer la série, ce qui a peut-être donné le cycle le plus aigu de tous les temps.

Cela vaut la peine surtout parce que nous avons eu tellement de changements énormes. La juge bien-aimée Miss J et le directeur créatif Jay Alexander étaient partis et ont été remplacés par Rob Evans (ne demandez pas) et Bryanboy, qui était censé être la voix des fans sur les réseaux sociaux (encore une fois, ne demandez pas). Même si les changements n’étaient pas pour le mieux, cela donnait un peu un nouveau visage au spectacle, et c’est toujours une bonne prémisse pour une frénésie de spectacle qui dure depuis des siècles.

5 cycle 21 – Les Boyzz sont de retour

La deuxième fois que le prochain Top Model américain a eu les garçons, c’était définitivement le meilleur des trois. Le casting était extrêmement diversifié, les défis étaient amusants et l’une des filles en a fait un modèle de travail bien connu! Winnie Harlow, qui a une affection cutanée appelée vitiligo, n’a pas atteint la fin, mais est toujours l’un des candidats les plus titrés de l’histoire de la série.

De plus, nous avons eu un frat boy qui faisait la fête chaque nuit comme s’il était toujours dans sa fraternité, nous avons eu Roméo, le bizarre autoproclamé qui a été expulsé en raison d’une altercation physique, Denzel et son dieu affreux tissage de barbe, et un beaucoup de drame en général! Il n’y a pas un seul moment ennuyeux pendant ce cycle, alors regardez.

4 cycle 17 – All-Stars dans la maison

Boy oh boy, ce cycle était vraiment quelque chose. Pour chaque émission diffusée depuis des années, il y a toujours un cycle dédié à certains des précédents concurrents que les fans ont ratés. Pour le prochain Top Model américain, Tyra a semblé choisir à la main ceux que nous aimions absolument détester au fil des ans. De plus, ce fut le dernier cycle qui nous a bénis avec Tyra, Nigel et l’icône de la mode André Leon Talley.

L’enfant sauvage Lisa D’Amata a fini par gagner le cycle, mais seulement parce que la préférée de tout le monde, Angelea, a été expulsée de façon inattendue du spectacle, même après que les juges aient décidé de lui donner le titre. Des années plus tard, nous avons découvert que cela s’était produit en raison de sa carrière antérieure d’escorte, qui a énervé tout le monde, c’est le moins qu’on puisse dire. Quoi qu’il en soit, c’est un cycle assez divertissant, qui ramène certaines des personnalités les plus intéressantes qui ont jamais honoré le spectacle.

3 cycle 2 – Oh le drame!

le cycle 2 était en fait un chef-d’œuvre, en ce sens qu’il donnait un peu de tout aux fans. Lorsque vous regardez un spectacle, vous vous attendez à être diverti et à ressentir un tas d’émotions tout au long du tout, et c’est exactement ce que Tyra et les filles nous ont donné pendant le deuxième cycle du spectacle.

Le gagnant Yolanda était juste phénoménal, nous avions nos divas, nous avions nos amoureux, et nous avions un drame très sérieux. si vous connaissez le spectacle, vous vous souvenez certainement de Shandi, qui reste, à ce jour, l’un des concurrents les plus mémorables du spectacle. Non pas parce qu’elle était un modèle fantastique, mais parce qu’elle a trompé son petit ami à Milan et nous a donné une confrontation digne d’une telenovela – par téléphone.

2 cycle 15 – Le numéro de Vogue Italia

Les vrais fans de mode et de mannequin adoreront ce cycle du Next Top Model américain. À en juger par le ton de l’ensemble, c’était probablement le moment où Tyra a décidé d’essayer de donner au spectacle une crédibilité réelle dans le monde de la modélisation. Le prix principal est passé d’un spread sur Seventeen à un spread sur Vogue Italia.

Les juges invités étaient tout simplement emblématiques, les défis et les séances photos hurlaient à la haute couture, et la gagnante, Ann Ward, était une véritable gagnante. Quand il s’agit de ce qui devrait être l’essence et l’objectif principal de l’émission, le cycle 15 était définitivement le pic. Quelques cycles plus tard, cependant, nous sommes revenus à la folie de la télé-réalité. Nous ne nous plaignons pas …

1 cycle 18 – Invasion britannique

Le prochain Top Model américain est devenu suffisamment célèbre et pertinent pour générer des dizaines de retombées dans le monde. Au fil des ans, nous avons eu la version australienne, la version asiatique … et la version britannique. Encore une fois, étant la force de production créative qu’elle est, Tyra a eu l’idée de créer un cycle qui réunissait des candidats américains et des candidats britanniques qui – attendez-le – avaient déjà participé à la version de leur pays de l’émission. Haleter!

Les filles britanniques étaient indéniablement meilleures, mais la raison pour laquelle ce cycle est digne de frénésie est honnêtement à cause d’un seul moment. Ce cycle, la méchante fille Kelly Cutrone a rejoint le jury, et les choses sont devenues particulièrement laides lors d’une confrontation entre elle et la candidate britannique Louise. Il y avait beaucoup de cris, de larmes et de sacs emballés. Iconique, pour dire le moins.

