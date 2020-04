15 détails cachés dans l’inconnu tout le monde a complètement manqué

Depuis le tout premier épisode de The Stranger de Netflix, basé sur le roman Harlan Coben de 2015 du même nom, les secrets et les mensonges menacent de briser une communauté de banlieue britannique idyllique. Au fur et à mesure que la série progresse, des amis et voisins de longue date d’Adam Price (Richard Armitage) se révèlent capables de tromperie indicible, et le plus grand secret de tous plane sur la famille Price comme un nuage noir.

Des fausses grossesses aux histoires d’amour secrètes, aux cadavres cachés et à la vengeance, The Stranger expose la saleté à tout le monde, les fait chanter pour les soumettre. Alors qu’Adam se précipite pour découvrir son véritable motif et la raison de la disparition de sa femme, les indices mènent à plus de questions que de réponses. Voici 10 détails cachés dans The Stranger que tout le monde a complètement manqués.

Mis à jour le 12 avril 2020 par Kayleena Pierce-Bohen: Alors que l’intérêt pour les séries de vrai crime et de mystère continue de s’intensifier, nous revisitons l’un des thrillers les plus dynamiques de Netflix, The Stranger. Il fournit un réseau d’indices très complexe, avec de nombreux faux départs et des harengs rouges qui laissent les téléspectateurs deviner jusqu’à la finale explosive.

15 LE SONOGRAMME

Lorsque The Stranger s’approche d’Adam avec la nouvelle déchirante que sa femme a truqué sa troisième grossesse, il ne la croit pas. La graine du doute est plantée, cependant, et il se précipite chez lui pour revoir les échographies de ses enfants. Après avoir comparé les trois, il recherche immédiatement “Novelty Funsy” en ligne.

Quel détail l’a informé? Les échographies de ses fils avaient le nom de l’hôpital imprimé en haut (le même hôpital où Dante a été traité), et le troisième (le faux générique acheté auprès de Novelty Funsy) daté de 2017 ne l’était pas. Ils se spécialisent également dans les fausses blessures et les faux tests de grossesse.

14 LES COBENS ONT DES CAMÉOS

Harlan Coben, l’auteur à succès du thriller de tournage de pages du New York Times, a écrit The Stranger en 2015, l’un des sept romans sur un thème similaire. Les téléspectateurs curieux de savoir à quoi il ressemble n’ont qu’à regarder le détective devant l’ordinateur dans “l’épisode 2” de la série Netflix.

Une bonne écriture semble fonctionner dans la famille, et si les téléspectateurs prêtent attention au générique de “Episode 5”, ils pourraient juste voir le nom “Charlotte Coben” apparaître sur leurs écrans. C’est la fille de Harlan Coben, qui a écrit l’arc dans cet épisode.

13 QU’EST-CE QU’UN NOM?

Alors que The Stranger peut bouleverser la vie d’une personne au hasard, la plupart d’entre eux ont des raisons pour son interférence. Si les téléspectateurs prêtent attention à Martin (Stephen Rea) dans “Episode 6”, ils pourraient l’écouter pour révéler le sexe de l’enfant qu’il a eu avec sa femme décédée.

Ses aveux de meurtre se réfèrent simplement à ce que son enfant soit nommé “Chris”, mais la chute du nom innocent finit par devenir un indice majeur dans le dernier épisode. Même si Adam a grandi en vivant à côté de Martin et de sa famille, il n’a jamais su que Martin avait un jeune enfant car il était beaucoup plus âgé et a finalement déménagé.

12 L’INVASION BRITANNIQUE

Le roman Stranger se déroule à l’origine aux États-Unis, principalement dans les banlieues de l’Ohio, du New Jersey et de la Pennsylvanie. La série Netflix se déroule en Angleterre, obligeant à tout changer, de la culture de banlieue aux détails de l’enquête policière.

Le roman original avait beaucoup plus d’armes à feu, mais en raison des lois très strictes du Royaume-Uni sur les armes à feu, elles n’apparaissent qu’à des moments très clés de la série. Les fils d’Adam ont essayé le football (soccer) au lieu de la crosse (comme dans le roman), et chaque conversation tendue a eu lieu autour d’une tasse de thé et d’un scone.

11 PORNO REVENGE

Lorsque The Stranger s’approche d’une femme dans un bowling et explique que des vidéos pornographiques d’elle ont été divulguées en ligne, la femme explique qu’elle les connaît déjà – ils étaient du “porno de vengeance” de son ancien petit ami, avec qui elle a rompu, et est maintenant fiancé à quelqu’un d’autre.

L’étranger l’informe que c’est son fiancé actuel qui a divulgué les vidéos alors qu’elle était encore avec son ancien petit ami, dans l’espoir qu’elle romprait avec lui. Alors, comment sont-ils “vengeance porno?” Au Royaume-Uni, tout matériel pornographique divulgué de cette manière est appelé «pornographie de vengeance» par la loi, quel que soit le moment où il est publié, plutôt que son titre propre, «abus sexuel basé sur l’image».

10 QU’EST-CE QUE LE CHAPEAU?

Adam est surpris dans “Episode 4” lorsque son père décide au hasard de se présenter au match de football de son fils. Son père a abandonné sa famille quand il était jeune, laissant Adam s’occuper de sa mère malade, qui a fini par mourir devant lui (comme les téléspectateurs l’apprennent dans “Episode 5”).

Une des premières choses qu’Adam remarque – à part l’apparition soudaine de son père – est son chapeau. Il n’a jamais connu que son père portait un chapeau, surtout pas une casquette de baseball bleue. Le chapeau est presque identique à celui porté par The Stranger et préfigure son importance pour la famille Price comme le produit d’une liaison entre le père d’Adam et la femme de Martin.

9 PISTOLET À FUMER

Dans le dernier épisode passionnant de la série, Adam et Tripp se disputent au milieu des bois sur le lieu de sépulture de Corinne. Adam finit par tirer sur Tripp après avoir découvert le corps de Corinne, et Tripp avoue son meurtre. Pour empêcher Adam d’aller en prison, DC Johanna Griffin doit réfléchir rapidement.

Elle essuie son arme à feu et, dans une scène qui clignote et vous allez le manquer, la plante derrière une brique dans le mur de la scène du crime (l’appartement d’Ingrid et Chris). Comme il s’agit de l’arme à feu personnelle de Katz, cela le reliera à la mort de Tripp, laissant Adam libéré de prison.

8 L’HÔTEL BOLITAR

Lorsque Johanna Griffin et son équipe ont monté la piqûre du papa de sucre de Kimberley, ils lui ont demandé de le rencontrer au “Bolitar Hotel”, espérant qu’ils pourront l’arrêter et l’utiliser pour en savoir plus sur le chantage de The Stranger ainsi que sur le meurtre de Heidi.

Le Bolitar Hotel doit son nom à Myron Bolitar, le personnage principal de plusieurs livres de l’auteur Harlan Coben, dont le premier. Comme Stephen King, les romans de Coben se déroulent dans un univers partagé, avec des personnages d’un livre faisant souvent de petites apparitions dans un autre.

7 BOB ET L’ÉTRANGER

Tard dans la série, les téléspectateurs apprennent que Bob, l’entraîneur bourru du club de football auquel appartient le fils d’Adam, est l’homme responsable de l’embauche de The Stranger. Il voulait qu’elle enquête sur le détournement de fonds du club par Corinne Price en tant que trésorière, sans se rendre compte que c’était Tripp qui l’avait accusée de son propre vol d’argent.

Bob tenait à blâmer quelqu’un d’autre et à effacer son propre nom parce qu’il craignait que la communauté ne le considère comme un opportuniste désespéré, une rumeur que Tripp était trop heureux de faire circuler. Dans le tout premier épisode, il rappelle à Adam que la seule raison pour laquelle Bob a accordé une place à un joueur dans l’équipe universitaire était que son père était un chasseur de têtes réussi.

6 PROBLÈMES D’ARGENT

Pour certains téléspectateurs, il peut sembler que le monologue de Doug Tripp dans le dernier épisode de la série est sorti de nulle part. Pourquoi a-t-il volé des fonds au club de football, sachant surtout qu’il ne pourrait jamais les rembourser? Si les téléspectateurs prêtent attention à Tripp au fur et à mesure que la série progresse, ils noteront que son style de vie nécessitait dès le début de grosses sommes d’argent.

Il est divorcé et, en tant qu’enseignant d’éducation physique, ne devrait pas s’attendre à avoir le salaire pour vivre dans l’une des belles maisons que font les prix. Il a une belle voiture, et le département des costumes se fait un devoir de l’habiller avec des vêtements de sport flashy et coûteux.

5 L’INTÉRÊT DE KATZ À MALBEC40

En un clin d’œil et vous allez le manquer “échange avec Katz et Larry Powers, les téléspectateurs peuvent apprendre pourquoi exactement Katz doit aller à certains extrêmes pour rester son chef de la sécurité. En tant que Malbec40, Powers naviguait sur SugarBabies.com, et ses infidélités allaient à l’encontre de son intégrité en tant que COO d’une “application éthique” qu’il développait.

Katz doit protéger la réputation de Powers à tout prix, car l’investissement dans l’application est la seule chose qui permet à sa fille Olivia d’obtenir le traitement médical dont elle a besoin pour sa «maladie» inconnue. Son salaire d’agent de police ne suffit pas et si Powers tombe, la santé de sa fille pourrait décliner.

4 MALADIE MYSTÈRE D’OLIVIA

Alors que les téléspectateurs apprennent plus tard dans la série, la «maladie mystérieuse» d’Olivia est due à l’utilisation lente, méthodique et progressive du poison à rat dans son alimentation. Bien qu’elle soit traitée par divers médecins, sa maladie reste inexpliquée et sa mère n’est jamais déterminée à être la coupable.

Le poison de rat à faible dose ne présente qu’une carence en vitamine K, observée dans un panel sanguin complet. Même si un poison est suspecté, les résultats d’un test initial peuvent être négatifs. Ce n’est qu’après avoir exclu une variété d’autres facteurs (alimentation, mode de vie, etc.) que des tests plus sensibles spécifiquement pour le poison à rat sont effectués.

3 LA PASSERELLE D’ADAM AVEC L’ÉTRANGER

L’épisode 7 de la course à pied est l’un des nombreux moments passionnants de la série, d’autant plus qu’il fait allusion au fait qu’Adam Price a finalement rattrapé The Stranger et a pu l’interroger sur sa femme disparue. Il sait que s’il la rattrape, il sera un peu plus près de trouver Corrine.

Alors pourquoi court-il si lentement? Adam est un coureur – il a vu plusieurs fois au cours de la série sortir pour un jogging. La course emmène la paire à travers l’hôpital, dans toute la ville et jusqu’aux voies ferrées, et Adam garde un rythme soutenu car, comme tout bon coureur de fond le sait, un sprinter finira par se fatiguer.

2 PORTE-CLÉS DE CORRINE

Après que Patrick Katz ait interrogé Heidi au café, les choses deviennent incontrôlables et il l’assassine de sang-froid. Il tente de couvrir ses traces en visitant l’école où sa meilleure amie Corrine enseigne et en obtenant son porte-clés dans sa classe. Il plante cela sur les lieux du crime pour chasser les autorités de son odeur.

Il n’y a qu’un seul problème avec son plan – la mère de Daisy (un collègue enseignant) confirme que le porte-clés était obsolète et âgé d’au moins un an. Cela aurait dû avertir les enquêteurs que quelque chose n’allait pas dans l’incident (en plus des meilleurs amis se retournant soudainement les uns contre les autres).

1 MIKE ET L’ALPACA

Lorsque l’inspecteur Johanna Griffin et son partenaire trouvent l’alpaga décapité au milieu de la route, DC Griffin souligne qu’il y a une marque de morsure en forme de croissant sur sa jambe, indiquant qu’il a été mordu par un humain (même s’il manque un bicuspide).

Finalement, Mike Tripp se révèle avoir été celui qui a décapité l’alpaga avec une pelle alors qu’il était haut sur PCP, sauf qu’il y a une chose que les téléspectateurs avertis remarqueront; il ne manque pas de bicuspide, ce qui signifie qu’il n’est peut-être pas nécessairement celui à mâcher sa jambe.

