15 détails cachés que vous avez manqués dans le film

Knives Out de Rian Johnson est l’un des films de l’année les plus acclamés par la critique et l’un des favoris du public. L’hommage inventif aux mystères classiques des assassinats d’armes blanches se concentre sur un auteur à succès qui meurt lors d’une réunion de famille et ses proches dysfonctionnels deviennent les suspects.

Le casting de stars et l’humour plein d’esprit en font une balade amusante du début à la fin, mais le mystère brillamment construit est ce qui vous oblige à revoir le film. Avec de nombreuses astuces et blagues amusantes, il y a beaucoup à retirer des visionnements répétés. Voici quelques détails cachés que vous avez manqués dans Knives Out.

Mis à jour par Colin McCormick le 19 mars 2020: Knives Out est devenu l’un des films les plus populaires de l’année dernière et avec la récente sortie de la vidéo à domicile, les fans peuvent désormais profiter des films encore et encore. Et c’est le genre de film qui demande à être regardé plusieurs fois car il révèle à chaque fois quelque chose de nouveau. Rian Johnson a inclus tellement de conseils et d’indices amusants tout au long du film que nous avons pensé qu’il était nécessaire d’ajouter quelques détails cachés amusants à cette liste.

15 Portrait d’Harlan

Lorsque nous apercevons pour la première fois l’intérieur du manoir de Thrombey, qui est le cadre principal du film, l’une des premières choses que nous remarquons est le grand portrait du patriarche de la famille, Harlan Thrombey. Le regard sévère et stoïque de Harlan sur cette photo semble suggérer qu’il est la figure intimidante qui surplombe tout.

Cependant, lorsque nous voyons le tableau vers la fin du film, quelque chose a changé. Une fois que Marta est débarrassée de tout acte répréhensible et prend le contrôle de la maison, elle va regarder le portrait. Le regard sévère et sévère sur le visage de Harlan est maintenant remplacé par un sourire approbateur.

14 versions différentes de la même histoire

Lorsque nous sommes initiés à la grande famille Thrombey, ils ne ressemblent pas nécessairement à de mauvaises personnes. Cependant, leurs manières égocentriques et complices commencent bientôt à briller. Bien sûr, Rian Johnson fait allusion à cela dès le début.

Lorsque chacun des enfants Thrombey raconte sa version de la nuit de la fête d’anniversaire de Harlan, nous voyons leur version des événements avec un petit détail qui ne cesse de changer. Chacun des enfants se représente aux côtés de Harlan lorsque le gâteau arrive, laissant entendre qu’ils essaient maintenant de se présenter comme des enfants parfaits.

13 Quelque chose est en marche

À la fin du film, Marta demande à Benoit Blanc quand il a commencé à soupçonner qu’elle avait quelque chose à voir avec la mort de Harlan. Il dit que lorsqu’il l’a rencontrée pour la première fois, il a immédiatement remarqué la tache de sang sur sa chaussure.

En repensant à cette scène où ils se rencontrent pour la première fois, Blanc jette un regard supplémentaire sur ses pieds. Il semble également faire allusion à cette connaissance tout au long du film à l’insu de Marta. Il continue de faire des commentaires comme “Quelque chose est en marche” ou “le jeu est en marche” dirigé vers Marta et faisant allusion à l’indice majeur qu’il a remarqué.

12 Baseball

Avec tant de choses qui se passent dans le film, il est facile d’ignorer les gains brillants dans certaines des petites parcelles secondaires. Un tel sous-complot implique Harlan révélant à sa fille Linda que son mari Richard avait une liaison. En fin de compte, Richard a joué un rôle majeur en faisant découvrir à Linda.

Après que Richard a vu la lettre que Harlan a écrite à Linda est apparemment vierge, il jette le baseball de Harlan par la fenêtre. Blanc trouve plus tard le ballon et le lance pour le chien. Le chien apporte plus tard le ballon à Linda qui le rend au bureau de Harlan, où elle trouve la lettre. Si Richard n’avait pas lancé le ballon, la lettre aurait pu passer inaperçue.

11 Le téléphone manquant

C’est un détail caché intéressant révélé par Rian Johnson lui-même et qui, selon lui, pourrait gâcher de nombreux films à l’avenir.

La plupart des personnages du film sont constamment sur leur téléphone, tous des iPhones. Un personnage que nous ne voyons pas utiliser un tel téléphone est Ransom, qui se révèle plus tard être le vrai tueur. Curieusement, c’était une exigence car Apple ne permet pas aux méchants dans les films d’utiliser leurs produits, révélant ainsi les mauvaises manières de Ransom.

10 Great Nana Wanetta

La famille Thrombey est remplie de personnages intéressants et hilarants. Mais peut-être le plus sous-estimé du groupe est Great Nana Wanetta. Great Nana est une femme incroyablement vieille qui peut à peine entendre et dont la vue n’est pas beaucoup meilleure. Malgré tout cela, elle aide par inadvertance à résoudre le problème avec cette mauvaise vue mais une mémoire vive.

Great Nana est joué par K Callan, un acteur prolifique qui est apparu dans des émissions comme Veep et Justified ces dernières années. Chose intéressante, bien que Great Nana soit censée être la mère de Harlan Thrombey, joué par Christopher Plummer, Callan a en fait quelques années de moins que Plummer.

9 Le camée de Joseph Gordon-Levitt

Bien qu’il ne manque pas de stars dans le film, les fans des films de Johnson ont peut-être remarqué l’absence d’un acteur en particulier. Joseph Gordon-Levitt a joué dans le premier film de Johnson Brick et est depuis apparu d’une manière ou d’une autre dans chacun de ses films.

Eh bien, la tendance a été maintenue dans Knives Out, même si c’est l’une de ses apparitions les plus discrètes. Gordon-Levitt est crédité en tant que détective Hardrock, mais ce n’est que sa voix que nous entendons en tant que policier dans l’émission de crime que la sœur de Marta regarde au début du film.

8 Le pays d’origine de Marta

L’une des grandes surprises du film est qu’avec tous les membres excentriques de la famille, l’histoire concerne vraiment l’infirmière de Harlan, Marta (Ana de Armas). À travers le personnage de Marta, le film aborde des questions intéressantes sur la classe et la race de la manière subtile dont la famille traite Marta.

Bien qu’on lui dise constamment qu’elle fait partie de la famille, il est clair que personne, à part Harlan, ne se soucie suffisamment de connaître Marta ou sa vie. Tout au long du film, les membres de la famille Thrombey mentionnent le pays d’origine de Marta, sauf à chaque fois qu’ils nomment un pays sud-américain différent. Cela implique plus tard que Marta est née en Amérique.

7 Ricky Jay

Johnson semble aimer remplir ses films d’acteurs talentueux qui passent sous le radar. Malheureusement, un de ces acteurs devait apparaître dans Knives Out, mais n’a jamais eu la chance. Ricky Jay était un grand acteur de personnage connu pour ses rôles dans Deadwood et Boogie Nights parmi beaucoup d’autres. Il était également un talentueux magicien de la main et a consulté sur le film de Johnson Brothers Bloom.

Jay devait à l’origine incarner M. Prufrock, l’agent de sécurité de Thrombey, mais il est décédé avant le début du tournage. Un autre bon acteur, M. Emmett Walsh, a joué le rôle, mais une image de Jay apparaît à l’écran juste avant que Walsh n’apparaisse

6 Frank Oz

Bien qu’il y ait de nombreux visages célèbres dans le film, un membre célèbre de la distribution pourrait être passé inaperçu auprès du public. Bien que son nom soit célèbre, son visage n’est pas souvent vu à l’écran. Frank Oz, l’homme derrière Miss Piggy et Yoda, apparaît comme l’avocat qui présente le testament de Harlan à la famille.

Oz a rencontré Rian Johnson alors qu’il travaillait sur Star Wars: The Last Jedi où ils sont devenus amis. Johnson a convaincu Oz de jouer un petit rôle dans ce film malgré l’aversion d’Oz d’apparaître à la caméra. En fait, cela marque la première apparition d’Oz depuis plus de 20 ans.

5 Le Donut Hole

En tant que détective privé renommé Benoit Blanc, Daniel Craig a la chance de montrer son côté drôle et s’amuse beaucoup avec le rôle. Sa façon de parler longue et décousue peut parfois sembler folle mais avec des nuances de brillance. L’une de ses scènes les plus mémorables est son discours épique et hilarant sur le mystère d’un beignet.

Bien qu’il soit un peu difficile de suivre la pensée de Blanc, l’analogie est étonnamment logique. Mais Johnson a également ajouté un peu de plaisir avec l’anneau de couteaux qui est présent dans de nombreuses scènes. Le monument est au centre des scènes d’interrogatoire ainsi que de la révélation finale du tueur et en reculant, il ressemble à un gros beignet fait de couteaux.

4 La punition de Richard

Avec un si grand casting rempli de personnages intéressants, Johnson résout non seulement le mystère central mais aussi plusieurs des histoires amusantes. Par exemple, nous apprenons au début du film que Richard (Don Johnson) a une liaison que Harlan menace d’exposer dans une lettre à Linda (Jamie Lee Curtis).

Bien que Richard trouve la lettre après la mort de Harlan et voit qu’elle est vierge, il est révélé que Harlan écrirait des lettres à Linda à l’encre invisible et que le secret est découvert. Le dernier plan de Richard le montre avec un œil au beurre noir, vraisemblablement avec l’aimable autorisation de Linda.

3 chiens qui aboient

Johnson a trouvé un moyen génial de créer une approche totalement nouvelle de l’histoire du polar tout en étant capable de s’amuser avec les conventions de genre. Très tôt dans le film, on semble dire exactement qui est responsable de la mort de Harlan. Mais à la fin, la vérité est révélée que Ransom (Chris Evans) a eu une main pour y jouer tout au long.

Comme tout bon mystère, cette révélation a été évoquée tout au long du film. L’un des meilleurs exemples est celui des chiens qui aboient entendus la nuit du meurtre. Lorsque Ransom apparaît pour la première fois dans le film, il est accueilli par les chiens qui aboient, nous disant qu’il se faufilait dans la nuit de la mort de Harlan.

2 Prop Knife

Le script de Johnson est rempli de préfigurations tellement amusantes qui rendent vraiment les visionnements répétés plus amusants. Il y a non seulement des indices que Ransom est le véritable coupable, mais aussi sa chute éventuelle.

Après que Blanc présente toutes les preuves pointant vers Ransom et que Marta le trompe pour qu’il admette le meurtre de Fran, Ransom essaie de se venger. Il attrape un couteau du “donut de couteau” et tente de poignarder Marta, seulement pour découvrir que le couteau est faux. Plus tôt, Harlan critique le mode de vie protégé de Ransom en disant qu’il est incapable de faire la différence entre un accessoire de scène et un vrai couteau.

1 Comment Marta joue le jeu

Marta est vraiment le cœur du film et un personnage extrêmement facile à rooter. Nous voulons qu’elle s’en tire en couvrant ses propres pistes incriminantes et nous voulons que de bonnes choses lui arrivent. C’est une bonne personne entourée de gens égoïstes et malhonnêtes.

Au début du film, Marta et Harlan jouent “Go” et Harlan dit qu’il ne peut pas comprendre comment elle continue de le battre. Elle répond “Parce que je ne joue pas pour te battre. Je joue pour construire un beau modèle.” En fin de compte, tout le monde essayait d’obtenir ce qu’ils voulaient tandis que Marta essayait juste de mettre la bonne chose. Et elle gagne encore.

