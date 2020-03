15 détails cachés tout le monde a complètement disparu

Le dernier film d’Ari Aster, Midsommar, est un film de rupture soigneusement déguisé caché dans les vêtements d’un film d’horreur populaire. Se déroulant sur environ six mois, elle suit l’étudiante Dani qui, ébranlée après la mort brutale de sa famille, rejoint son petit ami et ses amis lors d’un voyage en Suède pour participer à un festival d’été.

Le film a été un succès certain, notamment pour ses personnages très bien écrits et son scénario et son cadre originaux. Cependant, une partie de ce qui semble jouer pour le succès du film réside dans ses couches et ses couches de détails. Beaucoup de films auront des significations cachées dans le but que vous remarquiez plus et compreniez mieux l’intrigue à chaque visionnage. Cette liste examinera dix des significations cachées du film et comment elles pourraient changer ce que nous pensons du film dans son ensemble – des gâchis à venir.

CONNEXES: 10 films d’horreur folk à regarder si vous aimez Midsommar

Mis à jour par Madison Lennon le 4 mars 2020: Midsommar était l’un des films d’horreur les plus remarquables et a parlé de l’année dernière. Il a solidifié Ari Aster en tant que réalisateur d’horreur à regarder après son précédent film acclamé par la critique, Hereditary. Depuis la sortie du film, les fans ont parcouru le film dans l’espoir de trouver du sous-texte, des détails cachés, des préfigurations et des indices sur l’histoire et ses thèmes. Nous avons décidé de mettre à jour cette liste avec quelques détails cachés car il y a beaucoup à trouver.

15 Traumatisme crânien

Les fans d’Ari Aster ont peut-être commencé à remarquer une tendance à voir un traumatisme crânien dans ses films. Dans Hereditary, l’une des scènes les plus troublantes et les plus choquantes du film montrait Charlie se faisant couper la tête par un poteau de téléphone alors qu’elle sortait la tête par la fenêtre.

À Midsommar, nous voyons les conséquences de la scène du suicide rituel et plusieurs gros plans macabres d’une tête brisée. Selon un article de Esquire, Aster aime utiliser des images qui l’ont terrorisé enfant. Il a également déclaré qu’il ne cesserait jamais d’utiliser des injections de traumatisme crânien dans ses films, alors préparez-vous en conséquence.

14 Tick Phobia

Dans le film, Mark panique à propos des tiques. Plusieurs autres personnages le taquinent à ce sujet, mais cela est basé sur la peur réelle des tiques d’Ari Aster. Comme nous l’avons mentionné dans l’entrée ci-dessus, Aster aime baser les choses dans ses histoires sur sa propre vie.

Certaines personnes font face aux traumatismes et à leurs peurs en les utilisant dans leur art, et Aster est définitivement ce type de personne. Il porterait également au moins deux paires de chaussettes en marchant dans des endroits connus pour les tiques pour essayer de les empêcher de s’accrocher à lui.

13 Aigle de sang

Peu de gens ont peut-être compris ce qui se passait pendant la scène de la mort de Simon. Son corps a été montré écorché vif avec ses poumons étendus comme des ailes d’une manière extrêmement viscérale et sanglante. Le film ne donne aux téléspectateurs qu’un bref aperçu, assez pour vous horrifier mais pas pour absorber pleinement ce que vous voyez.

Le culte avait utilisé une ancienne exécution rituelle nordique connue sous le nom de Blood Eagle pour tuer Simon. C’est encore plus terrifiant parce que Simon était vivant quand c’est arrivé et même quand Christian l’a trouvé. Ce n’était pas seulement ses poumons tirés non plus, mais nous n’allons pas plus loin dans la description, vous pouvez toujours mettre le film en pause si vous voulez regarder de plus près. Ick.

12 Skin The Fool

Il peut être facile de manquer ce qui arrive à Mark lors de votre première visionnage du film, car il se passe tellement de choses. Vous vous souvenez de la scène où Josh se faufile la nuit pour prendre une photo interdite du livre caché du culte? Il est confronté à quelqu’un portant un masque terrifiant, mais ce que vous avez peut-être manqué, c’est que le masque qu’il porte est de la peau de Mark.

Plus tôt dans le film, un groupe de personnes jouait à un jeu appelé “skin the fool”, auquel Mark pose une question. Il devient littéralement le fou à la peau après avoir fait pipi sur la branche d’arbre sacré et se faire entraîner par une femme à son sort.

11 Fausse scène

C’est un détail caché dans la bande-annonce et non le film lui-même, mais pendant la bande-annonce officielle de Midsommar, les éditeurs ont donné aux fans un petit faux. Pendant la capture d’écran ci-dessus, nous avons un aperçu de la tristement célèbre scène finale du film où les corps sont déposés dans le temple et incendiés.

Sauf que, comme vous pouvez le voir, la version de la bande-annonce est très différente de la vraie. Les fans aux yeux d’aigle dans les commentaires YouTube et autres forums en ligne ont repéré ce détail. Au lieu de voir l’ours ou les arrangements corporels étranges des autres Américains, nous ne voyons que de gros costumes ressemblant à des matières dangereuses, ce qui semble moins sinistre que la scène réelle.

10 La tapisserie d’ouverture

Midsommar s’ouvre sur une tapisserie résolument effrayante marquant les changements entre l’hiver et l’été. Au début, il semble que la tapisserie représente le passage des saisons avec deux visages effrayants marquant le milieu de l’hiver et de l’été.

Cependant, en y regardant de plus près, les personnages du film apparaissent à chaque étape de la tapisserie, mettant en scène ce qu’ils feront à différents moments du film. Avant même que l’intrigue ne commence, nous avons le sentiment que tout a été planifié à l’avance, comme si tout ce que vous alliez voir était aussi naturel que le passage des saisons.

CONNEXES: Will Pouter, William Jackson Harper et Vilhelm Blomgren Interview: Midsommar

9 miroirs

Comme le film est, à la base, un film de rupture, il nécessite naturellement que son leader, Dani, fasse beaucoup d’auto-réflexion. L’un des moyens les plus efficaces pour le film est d’utiliser des miroirs.

Nous apprenons d’abord la mort de ses parents en voyant leurs corps se refléter dans un miroir. En outre, le film se rapproche le plus d’une peur de saut traditionnelle lorsque Dani voit l’ombre de quelqu’un se refléter dans un miroir. Le film traite beaucoup de la nature de la réalité et de la possibilité de «voir vraiment» le monde qui nous entoure. Il semble qu’Aster utilise des miroirs pour révéler des réflexions, non pas sur les personnages eux-mêmes, mais sur leurs pensées et leurs peurs intérieures. Il y a certainement plus à repérer, alors gardez les yeux ouverts pour les miroirs.

8 Couronne de fleurs

L’un des éléments clés du succès du film est la façon dont il parvient à créer un sentiment d’effroi et à s’attendre à ce que le pire se produise. Peut-être, lors de la première visualisation, comme la tapisserie d’ouverture, il n’est pas immédiatement clair que les personnages principaux peuvent ne pas contrôler leurs actions. Après tout, Dani ne veut vraiment venir que parce que la mort de ses parents l’a laissée très seule et vulnérable.

C’est jusqu’à ce que les téléspectateurs aux yeux d’aigle repèrent une couronne de fleurs à côté des parents morts de Dani. Montré assez tôt dans le film pour que le public ne comprenne pas le contexte et placé suffisamment subtilement pour qu’il puisse l’oublier au moment où Dani arrive en Suède. Cependant, tout cela confirme que la mort de la famille de Dani n’est peut-être pas un accident.

7 Boisson chrétienne

Beaucoup de gens auront remarqué que la boisson de Christian, dans le dernier acte, était d’une couleur différente de celle des autres. Avec le recul, il ne pouvait pas être plus clair pourquoi; il avait été sélectionné pour le rituel d’accouplement traditionnel.

Cependant, lors de la deuxième visualisation, la couleur rouge foncé de la boisson a différentes significations. Beaucoup de rituels de Midsommar tournent autour de la fertilité et du cycle menstruel. Quand Christian a trouvé un poil pubien dans sa nourriture, c’était un avertissement plus évident que ce qui doit maintenant être clairement vu comme du sang mélangé à sa boisson.

6 visages dans les bois

Il y a beaucoup de drogues à Midsommar. Bien sûr, ils font partie du processus de voir la “ vraie ” nature du monde, mais, même ainsi, les personnages principaux passent beaucoup de temps à trébucher et à halluciner. Le réalisateur Ari Aster montre les effets des drogues en faisant bouger les plantes et les fleurs comme si elles respiraient et formaient des formes impossibles.

Cependant, à mesure que le film avance, l’écran est rempli d’images cachées à cause des drogues. Dans une séquence à la fin, une forêt entière prend la forme d’un visage éclatant. Lorsque vous le regardez à nouveau, voyez combien d’images vous pouvez repérer.

5 Utilisation des sous-titres

Bien qu’il se déroule en Suède, la plupart du film est en anglais. Certains personnages, cependant, parlent suédois, mais, fait intéressant, leurs lignes ne sont pas sous-titrées. Il s’agit d’une décision délibérée d’isoler davantage les Américains de leurs hôtes européens, mais cela a également un effet intéressant sur le public.

Nous nous sentons aussi isolés que les personnages principaux, mais, également, tout espoir que nous pouvons avoir d’acquérir des connaissances sur les hôtes alors que nous commençons à les soupçonner est emporté par le manque de sous-titres. Nous sommes piégés, obligés de regarder les événements se dérouler alors qu’ils se produisent sans aucun moyen de nous protéger. C’est un moyen simple mais efficace de créer de l’effroi.

4 Tapisserie de droite à gauche

Dans une séquence, la caméra fait un panoramique de droite à gauche pendant que les personnages principaux explorent leur environnement. Le plan se termine alors qu’il passe sur une série de tapisseries illustrant un rituel. Les tapisseries représentent chacune un aspect du rituel qui se déroule comme dans une bande dessinée. Cependant, ils sont également accrochés et donc présentés dans un ordre de lecture de droite à gauche, ce qui suggère que le temps n’est peut-être pas ce qu’il semble à cet endroit.

Les invités sont déjà confus par la fin du soleil, et des effets comme celui-ci ne sont que l’une des nombreuses façons dont le film joue avec une perspective non linéaire du temps.

3 numéros (8 et 9)

Une autre façon dont le film crée un sens du temps prédéterminé et non linéaire est son utilisation répétée des chiffres 8 et 9. Renversé sur le côté, le nombre 8 fait le symbole de l’infini et est présent dans une grande partie de l’architecture suédoise village. Aussi, dans un bref moment d’explication, l’un des hôtes détaille des éléments de leur culture, en particulier l’idée qu’ils voient leur vie divisée en quatre sections principales – comme les saisons – qui sont composées d’un certain nombre d’années qui sont toutes multiples de 8. La mort vient aux villageois à 72, le nombre que vous obtenez lorsque vous multipliez 8 par 9, et la cérémonie que nous voyons a lieu une fois tous les 90 ans.

2 Utilisation répétée de symboles

Le symbole le plus évidemment répété dans le film est le chiffre de 8. On le voit dans les bâtiments, ainsi que dans la conception d’une grande table à manger. Bien qu’il existe d’autres symboles, ils ont chacun le même effet; ils doivent signifier quelque chose, mais on ne nous donne aucune idée de quoi.

Au lieu de cela, nous sommes obligés de trouver nos propres explications, en utilisant ces détails cachés pour expliquer d’autres détails cachés que nous avons repérés (comme le nombre 8 ou les reflets dans le miroir). C’est une astuce très efficace pour garder nos cerveaux engagés dans la conjecture, mais nous ne savons toujours pas ce qui pourrait arriver ensuite.

1 Deux types de décès

Ari Aster a décrit cela comme un film de rupture, et généralement, cela signifie regarder quelqu’un vivre une rupture et sortir changé de l’autre côté. La façon dont cela fonctionne est très comparable aux attitudes païennes face à une mort liminale. c’était fondamentalement l’idée que quelqu’un meurt, alors leur corps doit être préparé pour leur nouvelle vie dans la société des morts, effectivement ils meurent deux fois.

En prenant toute la structure du film, nous voyons cette idée se concrétiser dans deux morts très différentes; la mort violente de la famille de Dani et la mort solennelle de ses amis qui marquent le début et la fin d’un changement dans la vie de Dani.

SUIVANT: La fin de la demi-mère expliquée: ce qui s’est passé et ce que cela signifie vraiment

Prochain

Chicago PD: les 10 lignes les plus cotées de Voight