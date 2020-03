15 documentaires à regarder sur Netflix en ce moment (ce n’est pas du vrai crime)

Bien que regarder quelque chose de fictif soit toujours amusant, il y a des moments où nous sommes juste d’humeur à regarder quelque chose de réel et à apprendre quelque chose de nouveau. C’est à ce moment-là qu’un documentaire peut être un bon choix pour démarrer et s’installer avec un bol de pop-corn chaud et beurré. Il existe une tonne de documentaires qui couvrent à peu près tous les sujets que vous voudrez peut-être regarder. Dernièrement, beaucoup de ceux qui ont été libérés ou qui sont devenus populaires sont véritablement criminels. Ceux-ci sont certainement populaires pour une raison, mais parfois, vous n’êtes tout simplement pas d’humeur à regarder un documentaire sur une personne disparue ou quelque chose de similaire.

Heureusement pour ceux qui ne sont pas vraiment d’humeur criminelle, mais qui souhaitent tout de même s’installer et diffuser un bon documentaire sur Netflix, il y en a quelques autres sur le service de streaming qui couvrent une grande variété d’autres sujets. De la science à la musique en passant par des mystères vraiment inhabituels, il existe toutes sortes de documentaires sur Netflix.

Pour voir 10 documentaires que vous pouvez diffuser en continu sur Netflix (ce n’est pas un vrai crime!), Continuez à lire!

Mis à jour par Lacey Womack le 26 mars 2020: Regarder un documentaire intéressant est toujours totalement amusant et c’est un excellent moyen d’apprendre quelque chose de nouveau ou d’en savoir plus sur un sujet qui est déjà intéressant. Il y a déjà une tonne de documentaires et beaucoup sortent tout le temps. Parce qu’il y a tellement de documentaires incroyables sur Netflix, nous sommes revenus à cette liste et l’avons mise à jour avec cinq autres documentaires et docuseries intéressants qui auront des téléspectateurs se grattant la tête.

15 100 Humains

100 Humans est une série télévisée qui a commencé à être diffusée en 2020 sur Netflix. Cette série originale de Netflix a réuni 100 personnes différentes d’horizons culturels complètement divers, chacune ayant ses propres pensées et expériences de vie qui ont contribué à façonner la façon dont elles voient le monde qui les entoure.

La série pose une série de questions et a chacune de ces 100 personnes donner leurs réponses et elle montre la façon dont les gens pensent différemment sur différents sujets et, parfois, la façon dont nous sommes tous les mêmes, malgré nos différences. La série est définitivement amusante et intéressante pour les personnes qui aiment les documentaires sociaux.

14 Les jouets qui nous ont fait

Presque tout le monde a grandi en jouant avec un jouet quelconque. Différents jouets ont augmenté et perdu de leur popularité au fil des ans, mais certains jouets sont restés populaires et sur les étagères des magasins et des mains des enfants pendant des décennies.

The Toys That Made Us est une série documentaire qui a commencé à être diffusée en 2017 sur Netflix. Cette série a trois saisons et suit l’essor (et même parfois l’automne!) De différents jouets et franchises super populaires. Des jouets avec lesquels nous avons tous grandi et que nous avons totalement oubliés aux personnages emblématiques qui ne semblent tout simplement pas perdre leur popularité, cette série est un regard amusant et nostalgique sur la façon dont certains jouets ont façonné nos vies.

13 Paris brûle

Paris Is Burning est sorti en 1990 et malgré ses 30 ans, ce documentaire est toujours très populaire. Ce documentaire suit la culture super unique des dragsters vivant à New York dans les années 80.

La série suit différentes «maisons» d’artistes de dragsters qui se réunissent pour créer des costumes et s’affronter dans des bals élaborés. En plus de montrer cet aspect de la culture, le documentaire examine également la vie de ces artistes en dehors de leurs maisons, y compris les problèmes auxquels ils sont souvent confrontés pour être socialement évités pour diverses raisons.

12 laid délicieux

Ugly Delicious est une docuserie originale de Netflix qui met en vedette le chef primé David Chang. Chang est rejoint par une variété d’artistes, comédiens, activistes et écrivains différents alors qu’il parcourt le monde afin de trouver le meilleur des meilleurs en matière de nourriture dans différentes cultures.

Chaque épisode de la série se concentre sur un plat ou une méthode de cuisson unique et montre la façon dont il a évolué au fil du temps et la façon dont différentes influences culturelles ont eu un impact sur la nourriture. La série emmène Chang hors de la cuisine et dans le monde moins raffiné des plats culturels du monde entier.

11 Résumé: L’art du design

Résumé: The Art of Design est une série de docuseries qui a commencé à être diffusée sur Netflix en 2017. La série est intéressante pour tous ceux qui aiment en savoir plus sur la façon dont les designers créent des produits et conçoivent les choses que nous utilisons et regardons tous les jours.

La série suit une variété de designers différents et chaque épisode met en évidence l’un d’entre eux et le travail qu’ils font. Les épisodes vont de l’architecture au design d’intérieur et même à la conception de costumes. Ce sont des articles que beaucoup d’entre nous utilisent ou voient tous les jours et peu de gens pensent que le travail qui les amène à les concevoir est fonctionnel et agréable à regarder, donc ces docuseries sont certainement intéressantes.

10 ReMastered: Diable à la croisée des chemins

ReMastered: Devil at the Crossroads est sorti en 2019 et concerne le musicien de blues Robert Johnson. Johnson est devenu célèbre dans les années 1930 et a depuis été très influent dans le monde de la musique. Ce documentaire jette un regard sur la vie mystérieuse de ce célèbre guitariste et dure moins d’une heure, il est donc parfait à regarder rapidement en soirée.

Le titre de ce documentaire provient d’un mythe qui a entouré la vie de Johnson. Selon ce mythe, la raison pour laquelle Johnson est devenu si célèbre est parce qu’il a rencontré le diable à un carrefour rural au Mississippi et a vendu son âme en échange de gloire et de fortune. Est-ce vrai? Ce documentaire révèle que la vérité de sa vie peut être plus étrange que cette histoire.

9 Expliqué

Explained est une série de documentaires sur Netflix qui couvrent une variété de sujets différents. Il y a deux saisons qui ont été produites avec Netflix par Vox. En plus de la série principale Explained, l’émission a également donné naissance à deux miniséries qui se concentrent chacune sur un seul sujet et les explorent pour un certain nombre d’épisodes.

La série est basée sur la série YouTube de Vox du même nom et suit un format similaire. Certains des sujets expliqués ont été examinés et ont aidé le spectateur à comprendre la K-Pop, l’édition de gènes, les tatouages, les cultes et les pirates. Avec une telle variété de sujets, vous trouverez forcément quelque chose sur lequel vous souhaitez en savoir plus.

8 Dis-moi qui je suis

Perdre la mémoire est définitivement quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens et pour une bonne raison. Oublier qui vous êtes, d’où vous venez et les gens que vous connaissez est terrifiant, mais c’est la réalité pour beaucoup de gens pour diverses raisons. Dans le documentaire Tell Me Who I Am, Alex est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. Heureusement, son frère jumeau Marcus est là pour l’aider à se souvenir de leur vie avant l’accident. Malheureusement, Marcus cache un sombre secret de famille à son frère.

Ce documentaire aborde certains sujets très sombres et toute personne intéressée à le regarder qui pourrait être sensible à ces sujets pourrait vouloir rechercher l’histoire avant de plonger. Mais pour les personnes qui aiment les documentaires sombres qui approfondissent vraiment les sujets sensibles, celui-ci vaut une montre.

7 Dark Tourist

Lors de la planification d’un voyage quelque part, de nombreuses personnes choisissent une destination qui les aidera à se détendre ou à se plonger dans une culture différente et à passer généralement un bon moment. Mais pour certaines personnes, partir en vacances ne signifie pas essayer de nouveaux plats ou se prélasser sur la plage, cela signifie aller quelque part avec une histoire sombre ou un autre type de réputation troublante.

Dark Tourist est un docuseries qui suit exactement ces gens. Dans cette série, un journaliste du nom de David Farrier se rend dans différentes destinations sombres du monde entier et étudie l’emplacement et les raisons pour lesquelles les gens choisissent de s’y rendre. D’un festival vaudou à une maison hantée extrême, ces destinations ne sont pas pour les faibles de cœur.

6 Pourri

Rotten a commencé à être diffusé sur Netflix en 2018 et il y a actuellement deux saisons sur le service de streaming. Cette série suit la production de différents aliments et changera votre façon de voir les choses que vous mangez pour toujours. Chaque épisode de Rotten prend un type de nourriture et fait une enquête sur la production et tous les problèmes qui surviennent au cours de ce processus.

Certains des aliments qui ont été couverts sur Rotten comprennent l’eau en bouteille, le chocolat et l’ail. La série soulève des problèmes et des questions avec des aliments courants auxquels beaucoup de gens n’auraient jamais pensé et est définitivement une docusérie qui suscite la réflexion.

5 Jack de tous les métiers

Jack of All Trades est un documentaire basé sur le sport qui a également une intrigue familiale réconfortante. Ce documentaire suit le monde des cartes de baseball à collectionner, mais suit également une relation familiale compliquée dans une intrigue secondaire surprenante mais bienvenue.

Quiconque pratique le sport depuis un certain temps sait que dans les années 90, la popularité des cartes de baseball a considérablement augmenté et que certaines d’entre elles valent une tonne d’argent. Ce documentaire fait suite à ce boom et à la série d’événements qui mènent à la chute de la popularité et de la valeur des cartes les plus recherchées.

4 cassé

Broken est une série documentaire qui a commencé à être diffusée en 2019 et est un excellent choix pour tous ceux qui préfèrent les documentaires sociaux. Cette série a une variété d’épisodes, afin que les téléspectateurs puissent choisir ceux qui semblent les plus intéressants ou simplement s’asseoir et se gaver de toute la série.

Ces docuseries suivent le marketing des produits et la tromperie ou la négligence qui peut conduire à certains problèmes majeurs avec les consommateurs. Du maquillage de contrefaçon qui peut contenir des produits chimiques nocifs au plastique que les entreprises prétendent être recyclable dans le cas contraire, ce documentaire couvre une variété de produits.

3 Jim et Andy: le grand au-delà

Beaucoup d’acteurs se passionnent vraiment pour les personnages qu’ils jouent. Lorsque Jim Carrey a joué dans le film Man on the Moon, il est devenu l’un de ces acteurs en restant dans le personnage d’Andy Kaufman pratiquement tout le temps.

Jim & Andy: The Great Beyond est un documentaire qui suit la réalisation de Man on the Moon et le combine avec des interviews contemporaines de Jim Carrey sur son expérience de tournage du film. Ce documentaire est sorti en 2017, près de deux décennies après Man on the Moon et les rumeurs sur le comportement bizarre de Carrey sur le plateau. Le documentaire est un regard intéressant sur la réalisation de ce film et la carrière de Carrey.

2 baignoires sur Broadway

Bathtubs Over Broadway est un excellent documentaire pour tous ceux qui aiment les comédies musicales. Ce documentaire original et sincère jette un regard sur le monde des comédies musicales industrielles qui ont été mises en place par les grandes entreprises au cours des années 1950 et 1970 pour les employés de ces sociétés.

C’est un monde de comédies musicales que peu de gens savaient même exister. C’est bizarre d’imaginer des entreprises comme McDonald’s et Ford qui mettent en scène de grandes productions pour leurs employés, mais ce documentaire plonge dans l’histoire de ces productions et en montre même de rares enregistrements.

1 Fyre

Fyre est l’un des deux documentaires qui ont été créés sur Fyre Festival, un festival de musique qui devait avoir lieu en 2017 avant que l’événement ne se passe mal et a été diffusé sur tous les réseaux sociaux. Hulu a créé un documentaire similaire et bien que beaucoup de gens prétendent que les téléspectateurs devraient regarder les deux, c’est le seul disponible sur Netflix.

Le documentaire suit la planification du festival Fyre, comment tout s’est mal passé avec l’événement et les conséquences de l’événement. Ce documentaire a été coproduit par Jerry Media, la société de médias sociaux qui a aidé à promouvoir le Festival Fyre.

