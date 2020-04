15 émissions à regarder si vous aimez casser

Breaking Bad, le drame d’action à succès de Vince Gilligan, est en train de faire son retour ces jours-ci. Entre le marathon des 10 ans sur AMC, le succès continu du spin-off Better Call Saul et le film Netflix montrant les conséquences de Jesse, El Camino, “The Blue” est de retour en force. Cette renaissance a introduit une foule de nouveaux fans dans ce drame passionnant, tout en rappelant aux anciens fans ce qui le rendait si génial.

Avec cette exposition renouvelée, beaucoup se demandent probablement où ils peuvent trouver un spectacle dans la même veine que cette gambade unique en son genre.

Jamais peur! Avec cette liste, nous chercherons à vous fournir dix spectacles stellaires qui rappellent largement Breaking Bad sous une forme ou une autre.

Mis à jour par Stephen LaGioia le 9 avril 2020: Bien qu’il ait plus de dix ans, Breaking Bad est toujours aussi fort et sur le radar pour beaucoup. C’est en partie grâce à la récente première de la 5e saison de Better Call Saul, acclamée par la critique. Malgré son âge, les frasques de cet anti-héros devenu maître-pivot constituent toujours une montre convaincante. Pourtant, il y aura toujours un désir ardent pour d’autres émissions chargées de criminalité qui sont de même dur et riches. Ainsi, nous avons jugé approprié d’ajouter des entrées plus dignes à notre liste de grands programmes dans la veine du drame d’action de Vince Gilligan.

15 Mieux appeler Saul

Cela peut sembler un choix évident, mais rétrospectivement, nous pensons que nous ferions un spectacle similaire si nous ne l’avions pas inclus.

Non seulement nous obtenons le retour de l’avocat rusé Saul Goodman dans le rôle principal, mais la série présente d’autres personnages mémorables de Breaking Bad comme Tuco Salamanca, Mike Ehrmantraut et le méchant glacial Gus Fring.

Comme vous pouvez l’imaginer à partir d’un spin-off BB, Better Call Saul sonne similaire à la fois dans sa prémisse et son ton, alors que nous regardons un protagoniste opprimé devenir un anti-héros et plonger dans le monde criminel du Nouveau-Mexique. Bien qu’il y ait beaucoup d’humour loufoque via les zingers typiques de Goodman, ce spectacle criminel met l’accent sur des éléments plus dramatiques.

14 Le Bouclier

Breaking Bad a été particulièrement efficace pour montrer que même la personne la plus honnête peut être corrompue dans certaines circonstances. Ce drame criminel souligne de la même manière ce récit édifiant, mettant l’accent sur la corruption policière dans le quartier fictif de Farmington à Los Angeles.

L’émission primée de Shawn Ryan a captivé le public pendant 7 saisons avec ses intrigues passionnantes impliquant tout, des seigneurs de la drogue aux entorses. Comme Breaking Bad, ce drame présente un côté plus sombre et plus rauque de la société américaine, et il est d’autant plus captivant à cause de cela.

13 Boardwalk Empire

La notion de contrebande d’alcool peut ne pas sembler être une prémisse particulièrement intense ou à enjeux élevés. Pourtant, cela a été considéré comme un crime majeur vers l’Amérique des années 1920, et cette émission de crime d’époque excelle à emmener ses téléspectateurs dans l’ère brève mais turbulente de la prohibition.

Au cours de sa période de 2010 à 2014, Boardwalk Empire a décroché 57 Primetime Emmy Awards tout en remportant 20. C’est notamment grâce à des performances convaincantes, des récits dynamiques et des décors authentiques qui peignent joliment la scène.

12 oz

Comme c’est le cas avec Breaking Bad, Oz de Tom Fontana présente un drame riche et mémorable avec une inclinaison granuleuse au cours d’une poignée de saisons.

Malgré son milieu carcéral ciblé, Oz offre de la profondeur et de l’intrigue en basculant entre différents personnages de divers traits et positions morales – rebondissant des prisonniers vers le personnel, jusqu’au gardien. Cela peut certainement être comparé à l’émission de Gilligan, tout comme les décès souvent inattendus et choquants.

Avec des succès comme The Sopranos, cette émission a contribué à propulser HBO dans la stratosphère en termes d’influence télévisuelle.

11 The Walking Dead

Bien qu’il n’y ait pas de zombies dans Breaking Bad, il y a certainement une quantité similaire de sang et de corps au cours de cette amusante horreur. Étant basé sur une importante série de bandes dessinées, ce thriller zombie ne manque pas de construction du monde et d’action passionnante.

Contrairement au drame de Gilligan, certains fans ont noté cette épopée de 11 saisons pour avoir peut-être dépassé un peu son accueil. Quoi qu’il en soit, les aventures de l’adjoint Rick Grimes et de la compagnie offrent de nombreux moments de «bord de votre siège», en particulier dans ses premières saisons.

L’acteur de Grimes, Andrew Lincoln, a même cité l’inspiration de la série de Gilligan en préparation de son rôle dans The Walking Dead. Cela a du sens, car le spectacle contient un thème occidental tout aussi granuleux.

10 Banshee

Bien qu’il soit un peu exagéré et lourd sur l’action par rapport au Breaking Bad plus modéré, il y a certainement des aspects de ce palpitant Cinemax qui rappellent le spectacle de Gilligan. Banshee est un conte plein de corruption, d’anti-héros et de beaucoup de sang pour démarrer.

Au lieu que des pousseurs de drogue déplacent de la méthamphétamine, l’émission présente un gang de voleurs de diamants qui se retrouvent en désaccord avec leur ancien patron, un mafieux ukrainien nommé Rabbit. Les parallèles vont au-delà de l’intrigue et s’étendent au protagoniste; un ex-détenu qui prend une nouvelle identité pour se protéger de la découverte. Le spectacle accueille une multitude de personnages colorés et beaucoup de fromage bourré d’action tout au long.

9 Orange est le nouveau noir

Breaking Bad propose un drame captivant infusé d’une comédie assez sombre pour équilibrer les choses. C’est également le cas avec cette série à succès Netflix, Orange Is the New Black. Cette émission primée a fait revenir les téléspectateurs pendant 7 saisons, devenant la série originale la plus regardée des services de streaming. Cela ne surprend pas les millions de fans de la série, car les manigances de la prison de cette distribution dynamique fournissent une télévision unique et fascinante.

Le spectacle prend également une pause dans le cadre sombre de cette prison pour femmes, présentant des flashbacks dramatiques des événements majeurs de différents personnages. Comme le spectacle classique d’AMC, cette comédie dramatique utilise des intrigues profondes et axées sur les personnages, avec des nuances granuleuses pour étoffer son récit.

8 Collecte de sang

Les niveaux d’action campy sont définitivement montés au maximum dans ce spectacle d’action centré sur la voiture dystopique. Pourtant, c’est ce qui en fait une montre si amusante. La prémisse – qui implique une société anarchique et des moteurs de voiture qui fonctionnent avec du sang humain – fait que Breaking Bad a l’air dompté en comparaison. Pourtant, cette série ringarde de Syfy est susceptible d’attirer une grande partie de son même public, avec son infusion d’action, de drame et de soulagement comique pour faire bonne mesure.

Les protagonistes Arthur et Grace, interprétés de manière convaincante par Alan Ritchson et Christina Ochoa, servent de pièces maîtresses dans ce paysage violent, chaotique et (littéralement) divisé. Nous voulons voir ces personnages prendre le dessus et gagner cette course à travers les États-Unis – malgré le fait qu’ils alimentent parfois un corps dans leur moteur pour le faire.

7 Heureux!

Cette comédie noire loufoque sur Syfy roule avec une prémisse presque aussi absurde que notre entrée précédente, mais tout aussi passionnante.

Il y a certainement des vibrations de Walter White en ce qui concerne le détective de police grisonnant et opprimé Nick Sax (Christopher Meloni), qui a plongé dans une vie de toxicomanie et qui semble avoir quitté son rocker. Ce protagoniste troublé mais sympathique est complimenté par – de toutes choses – une créature animée exprimée de manière amusante par Patton Oswalt.

Nous constatons bientôt que cette bestiole étrange est la manifestation d’un ami imaginaire d’une petite fille, qui a été kidnappée par un homme psychotique déguisé en Père Noël. L’émission présente divers détournements et beaucoup de violence alors que la créature, “Smoothie”, le conduit à l’enfant kidnappé. Oui – c’est un jeu assez particulier. Pourtant, cela vaut la peine d’être vérifié, en particulier pour les fans d’histoires sombres et tordues avec une bonne dose d’humour.

6 Bois mort

Passant les vitesses à un programme un peu plus sobre, mais non moins nuancé, Deadwood a la particularité d’être un drame occidental assez moderne qui est vraiment captivant. Les fans vous diront que si cette émission HBO de courte durée n’a duré que quelques saisons, chacun des 36 épisodes regorge de drames de personnages et d’intrigues palpitantes.

Le tout est habillé de décors authentiques et solides et de performances solides qui vous donnent l’impression de suivre la vie dure de Seth Bullock et Al Swearengen. Bien qu’il se déroule dans le Dakota du Sud des années 1870, le cadre brutal de Deadwood et son mode de vie sont clairement étrangers et riches, faciles à perdre.

5 mauvaises herbes

Vous pouvez vraiment faire valoir que cette série Showtime, qui a duré de ’05 -’12, est largement “Breaking Bad” avant Breaking Bad, étant donné la richesse des similitudes. Cette dramatique banlieue charmante mais sombre peut être considérée comme une version plus docile de ce spectacle. Il tourne également autour d’un protagoniste troublé vivant une double vie en tant que parent et pousseur de drogue. Pourtant, dans ce cas, c’est une mère célibataire (Mary-Louise Parker) qui vend de la marijuana pour obtenir de la pâte supplémentaire pour sa famille.

Le spectacle accueille également des tonnes de personnages de soutien colorés qui donnent vie au spectacle. Cela va du voisin curieux joué par Elizabeth Perkins, au beau-frère de Nancy, Andy, et au voisin excentrique Doug, joué par Justin Kirk et Kevin Nealon respectivement.

4 Fargo

Cette ramification du film culte Fargo met l’accent sur un angle plus sombre et plus violent que certains de notre liste. Pourtant, comme vous pouvez vous y attendre d’un projet Coen Brothers, vous obtenez toujours beaucoup de cet humour sec et sombre, tandis que nous suivons la flopée d’anti-héros originaux et souvent troublés.

Comme son nom l’indique quelque peu, Fargo, nous voyons un certain nombre de délits, de corruption et de dissimulations intenses et uniques parmi les décors lugubres et froids du Minnesota et du Dakota du Nord. Des performances mémorables de grands noms de la comédie, tels que Billy Bob Thornton, Colin Hanks, et même Bob Odenkirk de Breaking Bad, donnent vie à ce drame captivant et rythmé.

La quatrième saison à venir semble toujours aussi convaincante, car elle met en vedette Chris Rock jouant la tête d’un syndicat du crime en 1950 dans le Missouri.

3 Les Sopranos

Il est difficile de parler de drames d’action à la télévision sans faire entrer l’émission emblématique, The Sopranos, dans la discussion. Cette série dynamique et approfondie est réputée par beaucoup pour sa production de qualité, son écriture nuancée et ses intrigues passionnantes – des traits que les fans de Breaking Bad apprécieront sans aucun doute.

Bien qu’il se soit terminé de manière plutôt “abrupte” à la mi-2007, The Sopranos contient 6 saisons divertissantes riches en détails. Entre autres, nous suivons le gangster Tony Soprano alors qu’il tente d’équilibrer son entreprise criminelle avec la vie de famille. Le défilé HBO de David Chase ressemble à un énorme film de gangster sous forme de télévision, et c’est un des fans de Breaking Bad à ne pas manquer.

2 fils d’anarchie

La vie d’un criminel est généralement remplie de drame et de folie, ce qui tend à rendre la télévision convaincante. Tel est le cas avec Sons of Anarchy, un drame de crime FX qui repose sur des intrigues brutes et sombres pour fournir de nombreux moments de «bord de votre siège». Si le spectacle semble et se sent authentique dans sa présentation et ses hors-la-loi convaincants, c’est en partie grâce à la contribution de David Labrava – un ancien membre des Oakland Hells Angels.

Comme Better Call Saul était à Breaking Bad, cette émission criminelle de renom a également engendré son propre spin-off, le Mayans M.C. de 2018. qui se concentre sur la culture américano-mexicaine.

1 Le fil

Ce drame célèbre de HBO coche la plupart des boîtes clés de Breaking Bad, à part peut-être sur sa teinte comique. Vous avez un commentaire tout aussi complexe sur la société, avec une multitude d’anti-héros opprimés. De même, The Wire transmet également les dangers de forces comme la richesse, le pouvoir et la drogue dans leur capacité à corrompre et à conduire à la violence et au chaos.

Dans un mouvement fargo-esque, chaque saison se fonde sur une prémisse et un cadre différents, passant d’une institution et d’un ensemble de personnages à l’autre. Comme l’explique le créateur David Simon, “[The Wire] concerne la ville américaine et la façon dont nous vivons ensemble. Il s’agit de savoir comment les institutions ont un effet sur les individus. ”

Les influences souvent négatives de ces pouvoirs en jeu rappellent le spectacle de Gilligan, tout comme les épisodes d’action et de drame passionnants.

