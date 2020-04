15 émissions à voir absolument pour les fans de True Detective

La troisième saison tant attendue de True Detective présente le même ton sombre et le même style de film noir qui a fait de la première saison un tel succès auprès des critiques et du public. On ne sait pas combien de temps l’attente durera pour une autre saison de la série HBO, cependant, en attendant, les fans pourraient vouloir trouver une nouvelle série mystère à laquelle s’adonner.

CONNEXES: Le prochain véritable épisode de détective a un camée photo McConaughey & Harrelson

Heureusement, il existe de nombreuses options intéressantes pour les personnes qui aiment un peu d’obscurité dans leurs divertissements. Non seulement ces émissions sont aussi convaincantes et addictives que True Detective, mais elles présentent également des histoires qui vous tiendront au courant jusqu’à la fin.

Mis à jour par Madison Lennon le 7 avril 2020: True Detective n’est plus diffusé depuis un certain temps maintenant, mais la première saison se présente toujours comme l’un des meilleurs drames policiers de tous les temps. Les deux saisons suivantes ont fait l’objet de nombreux débats, mais la série est toujours un must pour les accros du crime.

Nous avons décidé de mettre à jour la liste suivante avec plus d’émissions à regarder si vous êtes un grand fan de True Detective. La grande variété ci-dessous devrait vous donner beaucoup de choix parmi ceux qui correspondent le mieux à votre humeur.

Hannibal

Hannibal est un peu plus sombre que True Detective en ce que l’un de ses personnages principaux est à la fois un tueur en série et un cannibale, mais les émissions ont des similitudes frappantes dans le ton. Une grande partie de l’imagerie et du symbolisme est même similaire dans la première saison, comme l’utilisation des bois de cerf.

Mais Hannibal suit le profileur criminel Will Graham, qui a une capacité inquiétante de sympathiser avec les psychopathes. Cela fait de lui un personnage convaincant et un excellent atout pour son métier.

La tuerie

Comme True Detective, The Killing suit une paire de co-détectives qui ont des styles de travail fondamentalement différents, bien qu’une chose qui change la donne par rapport à la série HBO est que The Killing a un rôle féminin.

Il s’agit d’un crime procédural fondé sur le caractère. La première saison tourne autour de la résolution du meurtre d’une fille locale qui finit par faire partie d’un complot politique compliqué. L’émission a duré quatre saisons et est actuellement disponible en streaming sur Netflix.

Haut du lac

Elisabeth Moss incarne le détective Robin Griffin dans ce drame mystérieux étrange, mordant et plein de suspense. Robin est chargé de résoudre la mystérieuse disparition de Tui, 12 ans, qui était enceinte au moment de sa disparition. Curieusement, elle a également été vue pour la dernière fois debout au milieu d’un lac gelé.

C’est un spectacle très dérangeant, comme vous pouvez l’imaginer par le seul sujet. En train d’essayer de résoudre la disparition de Tui, Robin découvre un étrange camp de femmes, un seigneur de la drogue, et elle est obligée de faire face aux événements traumatisants de son passé.

Fargo

Fargo est un autre drame policier d’anthologie. Il est basé sur le film culte populaire du même nom. Il s’agit d’une série acclamée par la critique qui a remporté plusieurs prix au cours de ses trois saisons. La série a également été renouvelée pour une quatrième saison, bien que l’on ne sache pas actuellement quand elle fera ses débuts.

En plus d’être une série policière convaincante, Fargo a beaucoup de comédie noire qui la distingue des autres émissions similaires à la télévision. La première saison s’articule autour d’une série de meurtres qui, selon la police, pourraient être liés à un vendeur d’assurance.

L’étranger

The Outsider est une autre série HBO convaincante et elle est basée sur le livre de Stephen King du même nom. La série met en vedette un certain nombre d’acteurs de premier plan, dont Cynthia Erivo, Jason Bateman et Ben Mendelsohn. C’est un drame policier qui tourne autour de la découverte du cadavre mutilé d’un jeune garçon.

Initialement, le boîtier semble être très simple, mais il devient rapidement évident que quelque chose de très étrange, et potentiellement surnaturel, se prépare sous la surface du boîtier. L’intégralité de la première saison est désormais disponible en streaming sur HBO.

10. JE SUIS LA NUIT

Cette nouvelle série policière sur TNT de la réalisatrice de Wonder Woman Patty Jenkins raconte l’histoire vraie de Fauna Hodel, une fille biraciale qui a été donnée par sa mère peu de temps après sa naissance. Lorsqu’elle décide de chercher la vérité sur sa famille, Fauna découvre que ses parents peuvent être liés à la tristement célèbre affaire Black Dahlia qui a secoué la ville de Los Angeles en 1947.

Chris Pine joue dans la série en tant que journaliste en disgrâce, travaillant avec Fauna pour découvrir les secrets de son histoire familiale. Pine a parlé de ce que c’était que de travailler à nouveau avec Jenkins, disant à Variety “Je peux confier à Patty ce qui devrait être l’un des éléments génétiques de la direction, qui est de comprendre la psychologie d’un autre humain.”

9. RETOUR À LA MAISON

Retrouvailles tourne une histoire sinueuse et passionnante sur une installation mystérieuse qui aide ostensiblement les soldats qui reviennent du service actif à revenir dans la vie quotidienne. Cependant, l’installation ne se résume pas aux yeux et le mystère se construit à la fois dans le présent et dans l’avenir.

Basé sur un podcast populaire de Gimlet Media et mettant en vedette Julia Roberts, Stephan James et Bobby Cannavale, Homecoming s’inspire des thrillers politiques paranoïaques du passé. Il est produit par le créateur de M. Robot, Sam Esmail. L’émission reviendra pour une deuxième saison, mais ne mettra pas en vedette Julia Roberts.

8. LA NUIT DE

Cette mini-série passionnante de HBO basée sur la première saison de la série britannique Criminal Justice commence par une nuit fatidique dans la vie de Nasir, un étudiant pakistanais-américain (joué par Riz Ahmed), et comment elle le conduit à être accusé du meurtre de une jeune femme. La série explore ensuite l’affaire à travers les tribunaux et l’enquête policière.

CONNEXES: The Night Of Finale Review & Discussion

The Night Of ne surestime pas intelligemment sa main. Le premier épisode permet au public de voir les nombreuses façons dont les choses vont mal se passer pour Nasir plus tard. Le spectacle est un mystère à l’envers, révélant tous les indices qui semblent indiquer la culpabilité de Nasir, mais laissant suffisamment de doute qu’il y a encore des questions auxquelles il faut répondre.

7. MINDHUNTER

Mindhunter, basé sur le livre Mindhunter: Inside the Elite Serial Crime Unit du FBI, se déroule en 1977 et raconte l’histoire des premiers jours du FBI en matière de profilage criminel et de psychologie. La série Netflix suit le travail de deux agents du FBI joués par Jonathan Groff et Holt McCallany alors qu’ils tentent de comprendre comment les tueurs en série pensent afin de mieux traquer les futurs criminels.

David Fincher et Charlize Theron sont les producteurs de la série, Fincher réalisant également quatre épisodes sur dix de la première saison. Le spectacle plonge directement dans l’exploration de l’état d’esprit des tueurs en série et utilise des cas réels afin de s’appuyer sur son histoire.

6. LES AMÉRICAINS

Les Américains de FX viennent peut-être de conclure en mai 2018, mais cela reste un divertissement en temps opportun. Il s’agit d’un thriller politique tendu et à combustion lente qui pourrait se dérouler dans les années 80 mais pourrait être plus pertinent que jamais. Keri Russell et Matthew Rhys incarnent des espions russes vivant aux États-Unis au plus fort de la guerre froide.

CONNEXES: La finale américaine: Keri Russell sachant qu’il était temps de mettre fin à la série

La série tire une grande partie de sa crédibilité du fait que son créateur, Joe Weisberg, a travaillé pour la CIA avant de devenir scénariste de télévision. “Je voulais un travail où je pourrais être un guerrier froid”, a déclaré Weisman au New York Times en 2013, “où vous pouvez être un cinglé sombre et intelligent et faire toutes sortes de trucs fous fascinants.”

5. OBJETS SHARP

Sharp Objects est une série HBO basée sur le livre du même nom de l’auteure de Gone Girl, Gillian Flynn. La série tourne autour d’une journaliste criminelle incarnée par Amy Adams, qui est renvoyée dans sa ville natale pour couvrir les meurtres de deux filles. Sur place, elle doit affronter certains de ses propres démons et réconcilier son passé.

Réalisé par Jean-Marc Vallée, qui a également dirigé la série acclamée par la critique Big Little Lies, Sharp Objects explore non seulement un mystère de petite ville mais aussi une dynamique familiale endommagée qui a entraîné des années de traumatisme. Tout comme l’histoire de Gone Girl, cette série présente également une conclusion délirante et tortueuse.

4. BROADCHURCH

À l’origine une série télévisée britannique qui a ensuite été adaptée en tant que mini-série américaine intitulée Gracepoint, Broadchurch raconte l’histoire de deux détectives enquêtant sur le meurtre d’un jeune garçon dans une petite ville côtière. David Tenant et Olivia Colman ont joué dans les rôles principaux, Tenant reprenant également son rôle pour Gracepoint.

Broadchurch gagne beaucoup de son attrait en contrastant le crime horrible avec le cadre idyllique de la ville titulaire. Il se concentre également sur la façon dont les habitants de cette petite ville réagissent à l’attention croissante des médias portée à leur domicile. Tenant et Colman réalisent également de grandes performances en tant que détectives qui luttent avec l’affaire à leur manière.

3. LE PECHEUR

The Sinner est une série mystère sur le réseau USA basée sur un livre du même nom de l’auteur Petra Hammesfahr. La première saison est centrée sur une jeune mère (interprétée par Jessica Biel) qui poignarde mortellement un homme sur une plage bondée et le détective (Bill Pullman) qui doit comprendre pourquoi elle l’a fait.

CONNEXES: La revue de la saison 2 de Sinner: Carrie Coon aide à élever le jeu de la série

Ce qui fait de The Sinner une histoire intéressante, c’est que son mystère n’est pas basé sur le «comment» de ce qui s’est passé, mais plutôt sur le «pourquoi». Le public sait déjà que le personnage de Bienne est le meurtrier, mais la vraie tension vient d’essayer d’analyser ce qui l’a poussée à commettre un tel acte en premier lieu. Une deuxième saison, avec Carrie Coon, présentée en première en août 2018.

2. TWIN PEAKS

En ce qui concerne les séries mystères, il n’y a peut-être pas de plus historiquement choisi à part Twin Peaks. La série, créée par Mark Frost et le réalisateur idiosyncrasique David Lynch, a été créée en 1990 sur le réseau ABC. Il a été immédiatement reconnu comme étant l’une des séries dramatiques les plus étranges mais les plus intrigantes à la télévision à l’époque.

Twin Peaks a initialement fonctionné pendant deux saisons. Un film intitulé Twin Peaks: Fire Walk with Me a également été produit. En 2017, l’émission a reçu une troisième saison sur Showtime qui a continué l’histoire des deux premières saisons. Beaucoup de membres de la distribution ont repris leurs rôles d’origine, y compris Kyle MacLachlan.

1. LE FIL

Si vous avez fait votre chemin à travers True Detective et que vous recherchez maintenant une série policière qui est peut-être un peu plus terre-à-terre et pas aussi entêtante, alors vous devriez certainement envisager un aperçu des cinq saisons de The Wire de HBO. . Tout au long de l’émission, The Wire a retracé les chemins des différents criminels de Baltimore et des flics qui tentent de faire tomber leur opération.

La série a été saluée pour sa représentation réaliste du travail de la police, ainsi que pour ses commentaires sociaux mordants et son regard étendu sur les institutions de la ville de Baltimore. Le créateur David Simon a précédemment travaillé comme journaliste pour le Baltimore Sun, il a donc beaucoup d’expérience dans la façon dont la ville gère ses différents problèmes.

SUIVANT: True Detective: 10 faits sur Mahershala Ali de la saison trois

Pourquoi Matrix est si vert sur Netflix et comment regarder avec la couleur d’origine