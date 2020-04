15 émissions de télévision pour les personnes qui manquent comment j’ai rencontré votre mère

Comment j’ai rencontré ta mère a cessé d’émettre en 2014 et beaucoup d’entre nous se sont retrouvés sans l’une des comédies les plus fiables de l’époque. Même aujourd’hui, cinq ans après la diffusion de cet épisode final controversé, nous cherchons désespérément quelque chose pour combler ce trou en forme de mère dans notre vie.

CONNEXES: 10 meilleures références à la culture pop sur la façon dont j’ai rencontré votre mère

Si vous traversez une situation similaire, alors notre liste de recommandations pourrait vous aider à prendre une décision sur ce que vous allez regarder ensuite. Nous avons regardé diverses émissions de télévision, anciennes et nouvelles, et trouvé dix émissions que les fans de How I Met Your Mother devraient absolument regarder. J’espère que vous trouverez quelque chose à votre goût.

Mis à jour le 14 avril 2020 par Mariana Fernandes: La soif de bonnes comédies légères qui traitent des thèmes de l’amitié, de l’amour et, dans une certaine mesure, de la famille, est sans fin. Mais heureusement pour les téléspectateurs du monde entier, les services de télévision et de streaming sont les cadeaux qui continuent de donner. Juste au cas où vous auriez regardé toutes les émissions de la liste originale (peut-être même plus d’une fois), nous vous soutenons. Continuez à lire pour trouver encore plus d’émissions comme How I Met Your Mother!

15 GOMMAGES

Le fait que Scrubs a été diffusé pendant neuf ans et compte près de 200 épisodes en dit long sur combien les gens ont aimé la série. Après sa conclusion en 2010, il semble que Scrubs a réussi à échapper à beaucoup de radars, même si elle est largement considérée comme une série hilarante et prête à l’emploi.

Suivant le personnage de Zach Braff, J.D., alors qu’il navigue dans la vie et apprend l’amour et les amitiés, ce spectacle est fait pour les fans de How I Met Your Mother. C’est essentiellement le même spectacle si vous changez le pub de MacLaren avec un hôpital … en quelque sorte.

14 DEUX ET DEMI HOMME

Dites ce que vous voulez à propos de Two and a Half Man, mais la vérité est que cette comédie animée a réussi à être diffusée pendant douze saisons et un total énorme de 262 épisodes. Et n’oublions pas les deux nominations aux Golden Globe Awards qui témoignent de la qualité de la série et du style comique original.

Tout y est: Charlie Sheen, Ashton Kutcher, romance, rires et liens entre la famille et les amis. C’est la recette parfaite pour quiconque n’a toujours pas surmonté le fait que Ted s’est retrouvé avec Robin et a besoin de croire à nouveau à l’amour.

13 LE SPECTACLE DES 70

En parlant d’Ashton Kutcher, pourquoi ne pas faire un voyage dans le passé et revisiter le spectacle ultime des années 70 qui a été tourné dans les années 90? Ce spectacle des années 70 aurait peut-être pris fin en 2006, mais le culte de la série gagné ne cesse de croître à mesure que de plus en plus de générations découvrent qu’il existe.

C’est une comédie légère qui passe tout son temps à suivre un groupe restreint d’amis alors qu’ils apprennent ce que signifie grandir dans les sphères de la famille, de l’amour et de l’amitié. Nous sommes presque convaincus que c’est ce que seraient Ted, Lily, Marshall et Robin s’ils avaient été adolescents à l’époque.

12 SEXE ET LA VILLE

Sex and the City ne consiste pas à trouver votre meilleure moitié. Oui, le groupe central composé de Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda passe beaucoup de temps à discuter du sujet et à sauter d’une relation à l’autre dans l’espoir de découvrir, une fois pour toutes, ce que l’amour signifie.

En son cœur, le spectacle est sur l’amitié. Le message est que vos âmes sœurs peuvent être vos amis, et Sex and the City reste l’une des plus belles lettres d’amour à l’amitié jamais traduites à l’écran. De plus, l’amitié, la comédie et New York City? Ce sont des vibrations de How I Met Your Mother.

11 LE PRINCE FRAIS DE BEL-AIR

Y aura-t-il jamais un spectacle plus cool que The Fresh Prince of Bel-Air? Probablement, mais cela ne signifie pas que la série ne reste pas l’une des choses les plus uniques et hilarantes à sortir de cette chose folle connue sous le nom des années 90. Will Smith n’est que Will Smith, il porte des tenues colorées et il est entouré de ses proches pendant qu’il le fait.

Le Fresh Prince of Bel-Air a beaucoup à aimer, mais sa nature amusante et ses thèmes d’amitié apaiseront ceux qui manquent le plus à la façon dont je rencontre votre mère.

10 AMIS

D’accord, débarrassons-nous de l’éléphant dans la pièce. Si, par miracle, vous avez réussi à traverser votre vie sans regarder vos amis – premièrement, que diable, et deuxièmement, abandonnez tout ce que vous faites et allez regarder Friends. Sérieusement, si vous aimez HIMYM, vous devez regarder son prédécesseur spirituel.

CONNEXES: 10 émissions à regarder si vous aimez les amis

Friends suit les aventures hilarantes, inspirantes, relatables et divertissantes sans fin de Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey et Ross – un groupe d’amis qui vivent, travaillent, sortent, tombent amoureux, se marient / divorcent et prennent le temps de leur vie à New York. Le spectacle romance l’amitié de la manière la plus merveilleuse et a sans doute la relation la plus populaire qu’ils / elles n’auront jamais mise à l’écran, alias Ross et Rachel. De plus, l’histoire d’amour adorablement douce et aux objectifs relationnels de Chandler et Monica va certainement vous réchauffer le cœur.

9 SEINFELD

L’autre prédécesseur spirituel de HIMYM et à peu près n’importe quoi dans la veine de la comédie qui est sortie au cours des deux dernières décennies, Seinfeld est encore un autre incontournable pour tout fan de sitcoms. Créée par Jerry Seinfeld et Larry David, la série souvent décrite comme «une émission sur rien» suit un groupe d’amis – Jerry, George, Elaine et Kramer – alors qu’ils vont naviguer dans la vie quotidienne à New York et discuter de choses aléatoires que beaucoup d’entre nous ont probablement pensé d’une manière similaire.

CONNEXES: 10 émissions de télévision pour les personnes qui manquent Seinfeld

C’est relatable, parfois même douloureusement, il ne se soucie pas de la continuité, du développement du personnage ou de la romance. C’est pourquoi Seinfeld est une sorte de cousin cynique et sombre de Friends et HIMYM. Mais même si cela ne vous donne pas les gros gains émotionnels que fait HIMYM, il offrira des intrigues hilarantes et habilement conçues qui ne vieilliront jamais et le type d’humour que vous ne recevez pas de la plupart des émissions qui sont diffusées aujourd’hui.

8 FINS HEUREUSES

Happy Endings est le même type de spectacle que Friends and How I Met Your Mother, donc si vous avez aimé ces deux-là, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi Happy Endings. Cela commence avec Dave et Alex, les deux amis qui ont réuni le groupe, rompant le jour de leur mariage et la première saison concerne en grande partie tous les deux, et le reste du groupe, s’occupant des conséquences de la rupture.

CONNEXES: Types de personnalité Myers-Briggs® des personnages Happy Endings

Cependant, le spectacle finit par évoluer vers la sitcom classique “Friends Hanging Out”, à la suite des différentes aventures que ces personnages vivent dans leur vie personnelle et professionnelle. Happy Endings a été félicitée pour sa comédie chaleureuse, qui a été acclamée par la critique et suivie par les fans, de sorte que tout le monde était assez contrarié quand ABC a décidé de la retirer des ondes après seulement trois saisons.

7 FAMILLE MODERNE

À en juger par la prémisse seule, la famille moderne est assez différente de la façon dont j’ai rencontré votre mère, mais elle pourrait toujours être un remplacement approprié. Cette sitcom ABC primée suit trois générations d’une famille diversifiée vivant dans la banlieue de Los Angeles. Tout comme HIMYM est une interprétation hilarante des amitiés, ce spectacle est une interprétation hilarante des nombreuses relations au sein de trois générations d’une famille. Avec autant de personnages et de ménages différents, Modern Family a quelque chose pour tout le monde.

CONNEXES: Famille moderne: 10 choses qui doivent arriver avant la fin

L’humour léger, l’approche spirituelle de sujets sérieux, les personnages loufoques et relatables, Modern Family a tout pour plaire. Et si c’est la romance que vous recherchez, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup entre les parents, mais aussi beaucoup de sous-intrigues romantiques impliquant leurs enfants adolescents. De plus, cette émission a Phil Dunphy, alias le papa de télévision le plus cool. Désolé, futur Ted.

6 PARCS ET LOISIRS

Un bon nombre de sitcoms reposent trop sur le cynisme, qui, tout en étant une bonne source de comédie, peut aussi être sacrément épuisant. Si vous préférez des émissions où les personnages ne sont pas signifiants les uns avec les autres, comme HIMYM et ses amis, alors vous devriez jeter un œil à Parks and Recreation. Considérez-le comme une vision moins cynique de The Office.

CONNEXES: Parcs et loisirs: les 10 citations les plus pertinentes d’April Ludgate

Parks and Rec est une comédie satirique se déroulant dans le département des parcs de la ville fictive de Pawnee, dans l’Indiana. La série s’articule autour de la directrice adjointe du département, Leslie Knope, une super performante et de son équipe diversifiée de collègues. Le spectacle est connu et apprécié pour ses personnages relatables, ainsi que pour ses relations amoureuses bien représentées et saines, qui devraient plaire aux fans de How I Met Your Mother.

5 LA THÉORIE DU BIG BANG

Les opinions sur la sitcom à succès The Big Bang Theory sont partagées, mais même les critiques les plus durs doivent reconnaître le succès de la série. The Big Bang Theory s’appuie sur la formule éprouvée de la sitcom avec un groupe de jeunes individus en herbe qui connaissent les hauts et les bas de leur vie personnelle et professionnelle.

La torsion avec celui-ci est que la majorité des acteurs sont des scientifiques geek et socialement maladroits, la serveuse / actrice en herbe Penny étant la plus étrange. Naturellement, le spectacle regorge de toutes sortes de références ringardes, ainsi que de nombreuses rumeurs scientifiques. Bien qu’il ne prospère pas sur de grands arcs émotionnels comme HIMYM, il a ses moments. Si cela ne vous dérange pas de remplacer New York par Pasadena et un bar pour une librairie de bandes dessinées / une cafétéria universitaire, vous devriez essayer TBBT.

4 MANDRIN

Pas une sitcom, mais toujours un excellent mélange de comédie et de drame, Chuck est en quelque sorte un joyau sous-estimé. Mettant en vedette M. Shazam lui-même, Zachary Levi, en tant que titulaire de Nerd Herd devenu Intersect, alias CIA / NSA, le spectacle est connu pour son humour décalé, ses références à la culture pop, ses aventures d’espionnage passionnantes et sa narration sincère.

Les épisodes suivent généralement les aventures du trio d’espionnage, Chuck, Sara et Casey, la famille de Chuck, Ellie et Awesome, et les amis Buy More de Chuck, Morgan, Jeff et Lester. Les scénaristes naviguent de manière experte entre la comédie farfelue et les arcs de personnages émotionnels profonds, avec beaucoup de moments touchants, une bonne dose d’ambiance rom-com, de bromance et d’amitiés. Chuck a toutes les caractéristiques d’une sitcom de type HIMYM et tout fan de HIMYM tombera tête baissée pour la relation adorable de Chuck et Sara, ainsi que la bromance de Chuck et Morgan.

3 NOUVELLE FILLE

New Girl est à peu près comment j’ai rencontré la sœur cadette de votre mère – son véritable successeur spirituel. La série suit Jess, la prof de trente ans, qui emménage avec trois colocataires masculins – Nick, Schmidt et Winston – après avoir trouvé son petit ami au lit avec une autre femme. Avec un mélange de comédie et de drame, New Girl nous montre comment ces quatre personnages ainsi que la meilleure amie de Jess, Cece, gèrent toutes les épreuves et les tribulations de leur période d’adolescence prolongée.

La prémisse est très similaire à celle de Comment j’ai rencontré votre mère et vos amis, et les personnages sont aussi drôles qu’attachants. Bien que Schmidt soit le favori des fans, tout comme Barney Stinson de Neil Patrick Harris, le spectacle est à son meilleur quand ils sont tous à l’écran ensemble. New Girl a également des sous-intrigues romantiques intéressantes entre Nick et Jess, ainsi que Schmidt et Cece, donc les fans de HIMYM devraient être assez satisfaits de celui-ci.

2 COMMUNAUTÉ

La communauté est un classique culte que tous ceux qui aiment la télévision doivent absolument regarder. À la suite des aventures d’un gang d’éclectiques inadaptés au Greendale Community College, il s’agit d’un spectacle qui s’appuie fortement sur le méta-humour, les références à la culture pop, et part souvent dans des directions inattendues et expérimentales. Par exemple, un épisode d’animation en stop-motion ou un épisode d’hommage Law and Order, pour n’en nommer que quelques-uns.

CONNEXES: Communauté: Les 10 choses les plus folles que Chang ait jamais faites

L’une des choses que nous avons adorées à propos de HIMYM est le style unique de la narration et la communauté l’a à cœur. Les scénaristes élaborent habilement des scénarios élaborés avec un timing comique parfait et une bonne dose de moments émotionnels résonnants. Mettant en vedette l’ancien faux avocat narcissique Jeff Winger, le surenchérisseur hétéro A Annie Edison, la passionnée de la culture pop Abed Nadir, la politiquement intéressée Britta Perry, le quart-arrière au sens de l’humour décalé Troy Barnes, la mère du groupe poule Shirley Bennett et tout le monde. l’oncle raciste Pierce Hawthorne. Bien que Community ne propose pas de sous-intrigues romantiques de niveau HIMYM, sa représentation sincère de divers personnages et amitiés en fait une recommandation digne des fans de HIMYM. Attendez-vous à des histoires brillamment écrites, à un développement de personnage significatif, à des tonnes de grands éclats de rire, à un bon nombre de leçons de vie et à plus d’extravagance de culture pop que vous ne pouvez en gérer.

1 BROOKLYN NINE-NINE

Comment j’ai rencontré ta mère était excellent pour mélanger la comédie avec des moments sérieux. Si c’est ce que vous recherchez, vous devriez vérifier Brooklyn Nine-Nine. Le spectacle tourne autour d’un groupe de détectives au 99th Precinct de Brooklyn. Avec un casting diversifié de personnages, des performances exceptionnelles dans tous les domaines, une écriture exceptionnelle et un timing comique parfait, Brooklyn Nine-Nine est l’une des meilleures comédies de la télévision.

Les personnages sont hilarants, relatables et sympathiques. Jake Peralta est un détective quelque peu enfantin mais talentueux, Raymond Holt, le capitaine robotique de la Cité, Rosa Diaz, le détective effrayant et dur avec un côté doux, Amy Santiago, la névrosée sur-performante, Gina Linetti, le civil égocentrique et sarcastique administrateur, Charles Boyle, l’idiot désespéré romantique et maladroit, et Terry Jeffords, l’adorable géant. La série fait un excellent travail en donnant à chacun des arcs de personnages intéressants et en décrivant diverses amitiés et relations amoureuses. Il a des tonnes d’humour, mais surtout, il a beaucoup de cœur.

SUIVANT: 10 références à la culture pop faites à Brooklyn Nine-Nine

Suivant

Quel personnage de Stranger Things êtes-vous basé sur votre zodiaque?



A propos de l’auteur

Irina Curovic est un écrivain indépendant amoureux des émissions de télévision, des films, des dessins animés, des livres et de la musique, sans ordre particulier. Elle a en quelque sorte l’immense fortune de trouver un travail qui lui permet de passer ses journées à penser, parler et écrire sur les choses qu’elle aime tant et ce fut une expérience formidable. Quand elle ne travaille pas sur des articles pour CBR et ., cette extraterrestre ringarde peut généralement être retrouvée collée à l’écran de télévision avec les derniers épisodes de ses émissions préférées, re-regarder un favori de tous les temps, jouer de la guitare médiocre ou recroquevillé avec un livre. Si vous souhaitez contacter Irina, vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux @irinacurovic

En savoir plus sur Irina Curovic