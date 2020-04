15 films à regarder si vous aimez James Bond

James Bond est l’un des personnages de films les plus emblématiques de tous les temps. Le super espion a honoré nos écrans pendant plus de 50 ans et a laissé une impression sur le monde du cinéma. En conséquence de cette vaste histoire cinématographique, les films de James Bond ont créé certains des clichés qui sont devenus si enracinés dans le genre thriller d’espionnage.

Bien que ces clichés puissent être drôles aujourd’hui et ouverts à des parodies comme Austin Powers, ils ont fait du genre espion ce qu’il est aujourd’hui en inspirant d’innombrables films d’espionnage. Cette étendue de films de qualité dans le genre espion permet aux fans de Bond de regarder de nombreux films différents pendant les intervalles entre les sorties de films de Bond. Cet article répertorie 10 films que vous devriez regarder si vous aimez James Bond.

Mis à jour le 20 avril 2020 par Mariana Fernandes: Les films d’espionnage vieilliront-ils jamais? La réponse évidente ici n’est absolument pas! Les identités secrètes, les scènes de combat incroyables, les romances inattendues … il y a beaucoup à aimer dans ce genre de film. Il n’est pas étonnant que des franchises comme James Bond soient si populaires auprès du public. Heureusement pour tout le monde, il existe de nombreux films dans le style de 007 qui vous donneront envie d’envisager une carrière dans une agence des services secrets. Regarde!

15 Blonde atomique

Atomic Blonde de 2017 est ce qui se passe lorsque James Bond est repensé comme une espionne badass. En tant que membre du MI6 elle-même, Lorraine Broughton de Charlize Theron se retrouve jetée au milieu de la guerre froide pour découvrir qui a assassiné son collègue et récupérer une liste importante, le chaos s’ensuit.

Charlize Theron a tout mis en œuvre pour se préparer à ce rôle, et les scènes d’action sont le meilleur témoignage de son engagement envers la physique exigeante du film. Atomic Blonde est amusant, passionnant et une expérience de visionnement plus qu’agréable.

14 nord par nord-ouest

Alfred Hitchcock est un maître du cinéma, réussissant à garder le public accroché à l’écran malgré les thèmes grossiers et les récits cauchemardesques pour lesquels il est devenu connu. Son chef-d’œuvre de 1956, North By Northwest, n’est qu’un des nombreux films d’Hitchcock que nous vous invitons à regarder, mais c’est un merveilleux début.

Nominé pour trois Oscars, le film est un thriller mystère qui suit un cadre publicitaire de New York alors qu’il se retrouve en fuite pour sa vie après avoir été confondu avec un agent du gouvernement par des espions internationaux très dangereux.

13 Le long est venu une araignée

Cela ne vaut généralement pas mieux que Morgan Freeman, même dans un film qui n’a pas attiré l’attention du grand public et des éloges. Along Came A Spider est aussi mystérieux et exaltant que le titre le suggère, et il incarne Freeman en tant que détective en deuil.

Enrôlé pour enquêter sur l’enlèvement étrange de la fille d’un membre du Congrès qui aurait dû être protégé par les services secrets, le détective Alex Cross se retrouve emmêlé dans un réseau de secrets et de personnes dangereuses. C’est la deuxième fois que l’acteur affronte le personnage du livre de James Patterson, et il propose un spectacle incroyable.

12 Trois jours du condor

Robert Redford et Faye Dunaway étaient deux des stars hollywoodiennes les plus recherchées des années 70, et ce film passionnant de 1975 les rassemble dans le bon vieux 007 – avec beaucoup d’action et beaucoup de mystère.

Redford joue le rôle d’un type de chercheur de rat de bibliothèque de la CIA qui trouve tous ses collègues morts et doit trouver un moyen de dépasser la partie responsable et de rester en vie dans le processus, malgré son manque de savoir-faire physique.

11 La vie des autres

Ce film allemand primé aux Oscars manque peut-être de l’action intense qui définit James Bond, mais cela en fait une pique avec l’atmosphère inconfortable et suspensive qui continue de suivre le public tout au long de l’expérience.

The Lives Of Others a été créé en 2006 et il n’a pas tardé à gagner un culte, ainsi que l’attention du public. À la suite d’un agent de police secret qui s’implique trop dans la vie du couple qu’il surveille, The Lives of Others est complètement différent de tout ce que vous avez vu auparavant.

10 bricoleur, tailleur, soldat, espion

Une adaptation du roman d’espionnage classique, Tinker, Tailor, Soldier, Spy est un thriller qui se déroule pendant la guerre froide. Le film suit George Smiley (Gary Oldman), un ancien espion britannique réembauché par le gouvernement britannique pour enquêter sur le MI6.

Le film a été un succès critique, de nombreux critiques louant le magnifique travail du réalisateur. L’intrigue peut sembler dense et compliquée, mais Tomas Alfredson a réussi à faire un film qui était agréable et captivant. En plus du travail du réalisateur, les performances de son casting stellaire ont également été saluées par la critique.

9 Kingsman

La franchise Kingman est fortement inspirée de la franchise James Bond mais ajoute sa propre touche au genre espion. Plutôt que l’organisation d’espionnage Kingsman étant gouvernementale, l’organisation semble être un organisme indépendant. Le film suit un jeune homme appelé Eggsy alors qu’il rejoint l’organisation Kingsman et s’implique dans les plans d’un groupe maléfique.

Le film a été salué par la critique pour son attrait visuel, ainsi que pour une solide performance collective d’un casting comprenant Taron Edgerton, Colin Firth et Michael Caine.

8 L’homme de U.N.C.L.E.

L’homme de U.N.C.L.E. est l’un des films les plus sous-estimés de la décennie. Avec Armie Hammer et Henry Cavill, le film suit deux espions, l’un des États-Unis et l’autre de l’Union soviétique, qui doivent travailler ensemble pour arrêter un complot ignoble.

Réalisé par Guy Ritchie, le film présente l’action et l’humour habituels que nous attendons d’un film de Guy Ritchie. Bien que l’intrigue ait été critiquée par certains critiques, il a été convenu que le charisme et les plaisanteries entre les deux personnages principaux font du film une montre très divertissante.

7 L’identité Bourne

The Bourne Identity a changé la donne pour le genre action et espion. Basé sur le roman le plus vendu de Robert Ludlum, l’identité Bourne suit Jason Bourne alors qu’il est sorti de l’océan, s’accrochant à peine à la vie avec quatre trous de balle dans le dos. Souffrant d’amnésie, Bourne doit alors retrouver la vérité sur sa propre identité.

Le film a été un énorme succès tant auprès des critiques qu’au box-office. Le film a été salué par la critique pour son intrigue captivante et visuellement attrayante, ainsi que pour sa capacité à rafraîchir le genre d’espionnage.

6 Mission impossible: Fallout

Le dernier et facilement le meilleur de la série, Mission Impossible: Fallout est un film magnifique. Le film poursuit la tendance de chaque film de Mission Impossible à être meilleur que le précédent. Fallout suit l’équipe du FMI qui tente d’empêcher une attaque nucléaire contre trois villes du monde.

Le film a été acclamé par la critique pour ses scènes d’action époustouflantes et son intrigue captivante qui a réussi à combiner l’humour avec des éléments passionnants de l’intrigue.

5 Le Rocher

Bien que le Rock ne soit pas un film particulièrement connu ou acclamé par la critique, les fans de James Bond voudront peut-être regarder celui-ci. Réalisé par Michael Bay, le film témoigne de la réputation du réalisateur pour l’action (et les explosions) alors qu’il suit l’histoire d’un agent du FBI (Nicholas Cage), qui doit empêcher une attaque au gaz sur Los Angeles.

Ce que les fans de James Bond pourraient être intéressés par ce film, c’est l’inclusion de Sean Connery. Sean Connery incarne un ancien espion britannique qui est un prisonnier fédéral depuis des décennies. Il y a une théorie des fans selon laquelle le personnage de Sean Connery dans ce film est James Bond. Cela vient en grande partie du fait que le personnage est joué par Connery, ancien espion britannique, et dit même une célèbre ligne Bond.

4 Le fichier Ipcress

Sorti en 1965, The Ipcress File est sorti au plus fort de l’ère James Bond. Cependant, plutôt que d’essayer d’être “ un autre ” film Bond, The Ipcress File essaie d’être complètement différent. Michael Caine dépeint le personnage principal, un espion nommé Harry Palmer. Cet espion, par opposition à Bond, doit lutter avec la bureaucratie et mène une vie beaucoup moins exotique qui comprend les achats au supermarché et les omelettes.

Le film vaut certainement le détour. Il présente une performance fantastique de Caine et un complot passionnant qui comprend un scandale de lavage de cerveau et un scientifique kidnappé.

3 Patriot Games

Patriot Games suit l’ancien agent de la CIA Jack Ryan alors qu’il empêche l’IRA d’assassiner un officiel britannique de premier plan. En conséquence, Ryan devient la cible d’un terroriste irlandais joué par Sean Bean.

Basé sur le roman de Tom Clancy, le film est vraiment captivant du début à la fin et comprend des performances exceptionnelles de la distribution, notamment Harrison Ford et Sean Bean. Les scènes d’action et les performances passionnantes compensent largement les quelques défauts du film.

2 Indiana Jones (tous)

Cela pourrait être considéré comme un ajout étrange à cette liste, car Indiana Jones est une archéologue et non une espionne. Cependant, Bond et Indy sont comparés assez souvent, il y a donc suffisamment de justification pour l’inclusion d’Indy ici. Indiana Jones propose des complots ignobles qui nécessitent de voyager dans des endroits exotiques afin de vaincre le méchant, semblable à Bond.

Malgré le fait que Bond est un thriller d’espionnage et Indy est un film d’aventure archéologique, les deux se chevauchent clairement en termes de complots ignobles et d’action passionnante.

1 Argo

Basé sur des événements réels, Argo de 2012 suit l’opération dangereuse pour sauver six Américains des militants pendant la révolution iranienne. Ben Affleck joue le rôle d’un expert de la CIA qui doit élaborer un plan qui permettra d’extraire les Américains en toute sécurité avant leur découverte.

Le film a été un énorme succès auprès des critiques et du grand public. Il a été salué pour son atmosphère tendue et passionnante et ses performances de casting puissantes.

