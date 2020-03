15 films à regarder si vous avez aimé la série Hunger Games

Bien que la série Hunger Games ait divisé les téléspectateurs sur la question de savoir si l’adaptation cinématographique extrêmement réussie est à la hauteur de la qualité de la série de livres tout à fait brillante, il ne fait aucun doute qu’elle est l’une des plus grandes franchises de tous les temps, avec des légions de fans dévoués tout autour le monde.

Bien qu’il suive principalement une force motrice unique derrière son histoire, il y a quelques films qui établissent des parallèles dans le ton ou ont des scénarios dystopiques et tueurs d’enfants similaires pour les faire avancer. Cette liste rassemble 15 des meilleurs films / franchises à essayer si vous êtes un fan de Hunger Games.

Mis à jour le 25 mars 2020 par George Chrysostomou 5 ans après la sortie du dernier film de la saga Hunger Games et les fans sont toujours à la recherche d’alternatives à la série à succès pour jeunes adultes, nous avons donc plongé dans cet article pour vous offrir aux gens fins encore plus d’alternatives à vérifier. si vous avez faim de plus!

15 La série Percy Jackson

De nombreux romans pour jeunes adultes présentent un jeune héros qui s’initie à un tout nouveau monde auquel il devra rapidement s’adapter. Alors que Katniss poursuit sa formation pour participer aux jeux, Percy Jackson traverse un parcours très similaire.

En rejoignant le camp Half-Blood, Percy apprend son héritage demi-dieu et doit rapidement s’assimiler dans ce nouveau monde de mythes afin qu’il puisse survivre et un jour être à la hauteur de la prophétie qu’il est destiné à remplir. C’est bourré d’action et très amusant!

14 Stormbreaker (2006)

Alex Rider est un autre jeune héros qui doit être à la hauteur des attentes pour pouvoir protéger, ou dans ce cas venger, ce qui est arrivé à un membre de la famille. Après la mort de son oncle, Alex est jeté dans un monde d’espions et d’espionnage.

Basé sur la série de livres la plus vendue, il se déroule dans la Grande-Bretagne moderne et ne partage donc pas le ton post-apocalyptique de The Hunger Games. Cependant, l’action et la concentration sur un adolescent hors de leur profondeur ramènent certainement des souvenirs d’une autre franchise préférée des fans.

13 moteurs mortels (2018)

Un autre roman pour jeunes adultes qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, cette histoire est l’une des villes géantes qui se déplacent à travers le pays, dans une guerre pour les ressources et la survie. Il semble que ce soit une alternative à ce qui aurait pu arriver à la réalité de Katniss.

L’un des films les plus récents de cette liste, bien qu’il corresponde à The Hunger Games avec un rôle féminin fort, il le surpasse également avec une réalisation incroyablement imaginative de ce que pourrait être l’avenir. C’est une aventure que tout fan de fiction aimerait continuer.

12 Moineau rouge (2018)

Pour les fans de Jennifer Lawrence, c’est un film à rechercher. Non seulement cela montre l’évolution de sa carrière, mais l’actrice s’appuie également sur une partie de la formation à l’action de ses jours en tant que Katniss Everdeen.

Mettant en vedette un espion russe, savamment formé pour être une arme à tous égards, si les fans de Hunger Games cherchent à déployer leurs ailes sur un nouveau territoire, c’est un excellent moyen de leur faire découvrir un conte légèrement plus grincheux.

11 La route (2009)

Un autre ajout granuleux à cette liste maintenant et il est également basé sur le roman post-apocalyptique le plus vendu. L’histoire se concentre sur un jeune garçon et son père alors qu’ils voyagent à travers le pays pendant ce qui semble être le déclenchement d’une apocalypse zombie.

Protéger son fils à tout prix, c’est vraiment le voyage émotionnel que le père et son enfant traversent et les sacrifices qu’il va faire pour protéger sa famille. C’est un film émotionnellement puissant qui aborde certains des thèmes de la saga Everdeen.

10 La série Harry Potter

Honnêtement, vous avez probablement vu Harry Potter. C’est l’une des rares franchises qui a (énormément) dépassé Hunger Games et est littéralement l’une des plus grandes marques sur terre, ayant tout engendré, des productions théâtrales aux parcs à thème. Cependant, si vous ne l’avez pas fait, son ton chevauche beaucoup les escapades de Katniss and co.

En se concentrant sur les enfants qui ont trop de responsabilités en matière de vie ou de mort, les deux séries de films sont capables de créer un univers relativement sombre avec des moments de joie de bien-être et une rejouabilité presque illimitée. En plus de cela, vous pouvez approfondir les deux univers en comparant les films avec les livres.

9 La série Mad Max

Mad Max (en particulier le redémarrage relativement récent) ne suit pas exactement le même scénario de Hunger Games adapté aux adolescents et aux enfants, mais il existe certaines similitudes entre les futurs mondes dystopiques dans lesquels les protagonistes existent.

Le moteur de l’intégralité de Mad Max: Fury Road est la survie, le casting principal essayant désespérément de rester en vie tout en fuyant l’armée d’Immortan Joe. The Hunger Games suit Katniss essayant désespérément de survivre à la colère du président Snow et de la société dystopique qu’il dirige.

Jeu 8 Enders (2013)

Avec l’avantage supplémentaire d’avoir également le mot «jeu» dans son titre, Enders Game voit un enfant envoyé en formation pour une prochaine invasion extraterrestre. Bien que les éléments extraterrestres de science-fiction ne soient pas exactement similaires aux luttes de Katniss Everdeen, sa formation pour un combat dont elle ne veut pas faire partie a beaucoup de chevauchement avec le personnage d’Ender.

Le drame à grande échelle de ce film résume efficacement le ton et la portée de toute la série Hunger Games, plutôt que le seul film original.

7 Cercle (2015)

Alors que Circle est beaucoup plus axé sur les adultes et ne se concentre pas spécifiquement sur la lutte pour la survie des enfants, son appareil central brutal crée un chevauchement distinct entre les deux films. Inspiré par 12 Angry Men et son drame d’une pièce, le film voit 50 personnes dans (vous l’avez deviné) un cercle, tuées lorsqu’elles tentent de partir ou une par une chaque minute.

Ils forment diverses alliances (pas trop loin de ce que nous voyons naître dans les Jeux eux-mêmes) et sont capables de tuer des gens de manière sélective, avec l’idée d’un «survivant» imprégnant l’esprit. Familier?

6 Seigneur des mouches

Il n’y a aucun élément compétitif et imposé ici, mais il est indéniable que Suzanne Collins doit avoir pris au moins une certaine influence du légendaire roman de William Golding, Lord Of The Flies. Après s’être écrasé sur une île, un groupe d’enfants doit former une société. Nous voyons l’interaction entre les enfants sur laquelle Hunger Games se concentre tellement, et finalement, nous commençons à voir des tensions dramatiques et violentes parmi un groupe de personnes forcées de mûrir trop rapidement.

Bien que la version 1990 du film soit une recréation beaucoup plus récente, il est largement admis que le film de 1963 est une meilleure montre.

5 Le spectacle Truman (1998)

Avec Jim Carrey dans le rôle principal, ce film n’a certainement pas le chevauchement des adolescents pour lequel Hunger Games est si bien connu. Ce qu’il a, cependant, c’est le cadre étrange de 1984 qui crée une ambiance effrayante dans un film qui (pendant un certain temps) vise à dégager une sensation positive et ensoleillée.

Regarder Truman vivre sa vie douloureusement sans savoir que tout le monde autour de lui agit et que le monde regarde chacun de ses mouvements est similaire au processus de récolte, dans lequel les hôtes et les sponsors promeuvent joyeusement un spectacle dont ils savent qu’il se termine par la mort de plusieurs enfants.

4 Hanna (2011)

Encore une fois, il y a un élément distinct de ce film qui va au-dessus du drame pour adolescents de Hunger Games. Cependant, Hanna suit le titulaire Hanna Heller, une jeune de 15 ans (juste un an plus jeune que Katniss au début du premier film de la série) avec une immense habileté au combat. Bien que nous ne puissions pas vraiment voir les prouesses de Katniss avant qu’elle n’attire l’attention des sponsors pendant sa formation, Hanna a été formée par un ancien membre de la CIA depuis l’âge de deux ans. En tant que telle, elle est une assassin qualifiée.

L’intrigue qui suit n’a pas la même nature dystopique que Hunger Games, mais il y a certainement des chevauchements entre les personnages principaux.

3 Battle Royale (2000)

Battle Royale est venu bien avant la création de l’univers Hunger Games. Dans l’esprit de Koushun Takami, le roman du même nom est à l’origine de ce phénomène culturel qui a inspiré le nom du genre de jeu vidéo Battle Royale actuellement en plein essor.

Prendre un groupe d’enfants et les placer sur une île, les laisser se battre jusqu’à la mort jusqu’à ce qu’il reste un vainqueur semble extrêmement similaire aux Hunger Games. En fait, la seule vraie différence entre les films est que celui-ci n’est pas diffusé à la télévision et que les enfants utilisés sont décrits comme “indisciplinés” plutôt que tirés au sort.

2 La série divergente

Avec des personnages adolescents devant cette trilogie et un avenir dystopique prévu pour eux, les similitudes entre Divergent et Hunger Games sont nombreuses. Premièrement, tout le monde dans ce monde futur est divisé en factions basées sur des traits. Pas exactement la même chose, mais elle recoupe certainement l’idée de quartiers.

De plus, le simple fait de regarder le costume que Tris porte dans une grande partie du film vous fait immédiatement penser à la tenue de Katniss dans ces derniers films. En plus de tout cela, des histoires d’amour, des drames pour adolescents et des scènes d’action en font un film parfait à explorer après Hunger Games.

1 La série Maze Runner

Encore une fois, il y a quelque chose dans cette série qui se connecte si distinctement à Hunger Games qu’il est presque difficile de la séparer. Situé dans une dystopie dans laquelle les adolescents forment une société, l’abondance de romans pour adolescents et de séquences d’action trop héroïques en font un suivi naturel. Le labyrinthe mystérieux est le seul moyen de sortir de la zone herbeuse dans laquelle le groupe est piégé et, un peu comme les Jeux eux-mêmes, il est assez difficile de survivre là-bas.

Grâce à quelques rebondissements sympas vers la fin du film, The Maze Runner pourrait surpasser Hunger Games en qualité.

