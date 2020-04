15 films à regarder si vous avez aimé prêt ou non

L’une des fonctionnalités indépendantes les plus discutées cette année est Ready or Not. Cette comédie noire devenue film d’horreur a été défendue par presque tous ceux qui l’ont vu, applaudissant son esprit, sa brutalité et son plaisir.

Si vous avez vu le film, vous êtes probablement d’accord avec tous ceux qui l’ont vu. Plus que cela, vous cherchez peut-être un film similaire pour suivre la folie de cette soirée de jeu de l’enfer. Si c’est le cas, les dix films suivants offrent un mélange d’humour, de macabre et d’esprit sportif que vous recherchez.

Mis à jour le 12 avril 2020 par Alyssa Avina. Ready Or Not est un tour incroyablement amusant et terrifiant d’un film d’horreur qui est sorti l’année dernière et a été un grand succès parmi les cinéphiles. Cet hybride de comédie noire / film d’horreur indépendant nous a tous pris par surprise avec sa vision intelligente de la nuit de noces la plus horrible que nous ayons jamais vue.

Si vous aimez vos films d’horreur mélangés à un humour noir, Ready Or Not n’est pas le seul film qui répondra à vos besoins. Il y a beaucoup plus d’où cela vient avec ces films qui devraient être les prochains sur votre liste.

15 Souhaitez-vous Plutôt

Tout comme Ready Or Not, Would You Rather est un film d’horreur basé sur un jeu avec des conséquences désastreuses pour toutes les personnes impliquées. Avec Brittany Snow dans le rôle d’Iris, Iris est invitée dans un manoir par un homme incroyablement riche pour avoir la possibilité de jouer à un jeu qui pourrait lui rapporter une grosse somme d’argent.

Elle a besoin de cet argent pour aider avec les factures médicales de son frère, alors elle y va, seulement pour apprendre que le jeu lui-même n’aura qu’un gagnant et que les autres invités auront rencontré leur sort meurtrier avant la fin de la nuit. Il a ses moments de soulagement comiques ainsi que des morts horribles. Que pourrais-tu vouloir de plus?

14 couteaux

Un autre succès de 2019, Knives Out avait un pouvoir de star sérieux qui a attiré le public. Mais c’est son complot de meurtre mystère qui a gardé le public captivé.

Les performances de Chris Evans, Daniel Craig et Ana de Armas en tant que Marta étaient tout simplement parfaites. Mais c’était le polar classique du film qui nous a fait deviner tout au long.

Tout comme Ready Or Not, il mélange harmonieusement humour noir et meurtre et vous tiendra au bord de votre siège jusqu’à la fin.

13 Action ou vérité

Trum Or Dare de Blumhouse est sorti en 2018 et était le film d’horreur pour adolescents qui nous manquait depuis un certain temps. Il a également l’élément clé du chaos qui s’ensuit après qu’un jeu simple est joué – un peu comme Ready Or Not – par les étudiants en vacances.

Le jeu prend une vie propre à leur retour de leur voyage et ils doivent continuer à jouer la vérité ou à oser, sinon ils feront face à une conséquence mortelle. C’est brutal et parfois même digne des défis qu’ils doivent accomplir, mais c’est un film d’horreur amusant que vous ne voudrez pas manquer.

12 Vous êtes le suivant

Une autre sensation d’horreur indépendante qui mélange parfaitement le macabre avec la comédie noire pleine d’esprit? Oui s’il vous plaît. Et c’est exactement pourquoi You’re Next est devenu un film d’horreur classique culte depuis sa sortie initiale en 2011.

Nous avons une héroïne badass femelle qui prend des intrus meurtriers lors d’une invasion de domicile au domicile des parents de son petit ami. Nous avons également un humour noir intelligent tout au long de tout en obtenant des scènes de mort violentes et dignes d’un film. Pour les fans de films d’horreur du monde entier, ce n’est pas celui sur lequel vous voulez dormir.

11 Funny Games

Ce remake américain du film autrichien du même nom était un thriller psychologique qui a laissé sa marque partout dans le monde quand il est sorti en 2007. Avec Michael Pitt dans la moitié d’un jeune et articulé duo de tueurs en série, le film se concentre sur eux terrorisant une jeune famille dans leur maison de vacances.

Ils jouent à des «jeux» sadiques avec cette famille, pour leur plus grand plaisir. Il est également censé être un aperçu de la manière dont la violence est décrite dans les médias. Et aussi dérangeant que c’était, c’était aussi très divertissant et un excellent film pour les fans de films d’horreur.

10 indice

Si vous souhaitez maintenir l’élan du jeu de société, Clue est peut-être votre meilleure option. Aucun autre film n’a donné autant de vie à un jeu de société que ce classique culte. Dirigé par un casting de stars comprenant Tim Curry, Madelin Kahn et Christopher Lloyd, c’est un mélange parfait d’humour et de meurtre que vous pourriez rechercher.

L’idée derrière une adaptation cinématographique d’un jeu de société peut sembler horrible, mais si vous n’avez jamais vu ce film, vous passez à côté. Il est hilarant, offre plusieurs fins à choisir et n’est qu’un plaisir à regarder. Cela ne devrait pas fonctionner, mais en quelque sorte, Clue réussit à presque tous les niveaux.

9 La maison du diable

Ready or Not a canalisé d’excellents tropes féminins finaux qui sévissaient à l’époque de l’horreur des années 80. Si une époque était à la mode aujourd’hui, ce sont les années 80. De Stranger Things à It, les années 80 et l’horreur sont à un niveau record. House of the Devil est l’un des meilleurs films pour perpétuer la tradition de cette époque d’horreur.

House of the Devil est l’un des films les plus effrayants à être sorti dans la mémoire récente. Il est incroyablement conscient de lui-même sous les tropes avec qui il joue, mais les respecte en traitant le film comme une grave horreur. Jocelin Donahue est un parfait lead, à la fois héroïque et sympathique. Ne regardez pas celui-ci seul.

8 Sortez

Si vous n’avez pas vu Get Out, que faites-vous de votre vie au nom de Dieu? Le film adopte une approche similaire à Ready or Not, montrant un nouveau venu essayant de se fondre dans la famille de son autre significatif. Mais comme Ready or Not, cette famille a un gros secret culte.

Les deux films adoptent une approche comique de leur horreur, jouant avec les moments gênants qui accompagnent les réunions de famille. Mais Get Out joue avec un ensemble de thèmes très différent de Ready or Not, offrant une nouvelle approche sur un principe similaire.

7 méchants

Les méchants sont toujours dans les théâtres de nombreuses villes et valent certainement le prix d’entrée. Avec une petite distribution de quatre personnes composée de Bill Skarsgård, Maika Monroe, Jeffrey Donovan et Kyra Sedgwick, cette minuscule comédie noire est pleine de rires maladroits et de sensations fortes. Skarsgård et Monroe jouent un duo comme Bonnie et Clyde lors de leur dernier grand vol. Après avoir pénétré par effraction dans une maison pour voler la voiture du propriétaire, ils trouvent à l’intérieur un couple encore plus étrange, joué par Donovan et Sedgwick.

Ce qui suit est un mélange insensé d’invasion de domicile, d’enlèvement, de consommation de drogue et de torture qui est encore en quelque sorte une explosion totale à regarder. Il a un ton tranchant semblable à Ready or Not mais aborde un ensemble complètement différent de tropes dans le genre d’horreur.

6 Le bébé de romarin

La conspiration, le satanisme et la trahison conjugale sont tous des aspects cruciaux pour l’histoire de Ready or Not. Ils sont également présents dans l’horreur classique et le thriller psychologique Rosemary’s Baby. Cette icône du genre est l’un des plus grands films de genre jamais réalisés, avec une écriture pleine d’esprit, des performances mesurées et un rythme défini qui mène à une conclusion choquante mais inévitable.

Malheureusement, ce qui arrive à Rosemary est beaucoup plus tragique que Grace. Au lieu de se venger de ceux qui l’ont piégée dans leur culte satanique, Rosemary tombe à leurs plans. C’est un film obsédant et tragique qui fait beaucoup regarder tous les fans de cinéma.

5 Hot Fuzz

Il y a quelque chose dans les cultes et la comédie qui vont de pair. Alors que le culte de Ready or Not traite du bon culte satanique à l’ancienne, le culte de Hot Fuzz ne vise qu’à garder leur village agréable et convenable. Sans doute le meilleur film de la trilogie Cornetto d’Edgar Wright, Hot Fuzz est un film d’action comique qui se mêle à la tradition anglaise de l’horreur populaire.

Avec son montage rapide, son humour vif et son posture maladroite, Hot Fuzz est l’une des meilleures comédies sombres jamais créées. Il sait exactement de quoi il s’agit, embrassant toute l’étendue de sa prémisse ridicule. Cela étant dit, il se prend au sérieux dans son cinéma, avec un excellent jeu d’acteur, de montage et de conception sonore.

4 L’invitation

L’invitation n’est peut-être pas la plus amusante que vous ayez à regarder un film, mais c’est un drame extrêmement tendu sur une réunion similaire animée par un culte. Le film se concentre sur un groupe d’amis et d’ex-amants qui organisent un dîner longtemps après une tragédie partagée. Le mélange maladroit de traumatismes tacites et d’émotions est assez tendu, mais bientôt les hôtes révèlent qu’ils ont rejoint un système de croyance moins orthodoxe.

Ce qui suit est une combustion lente qui révèle que personne à la fête n’est en sécurité, et peut-être que personne dans la ville n’est en sécurité non plus. C’est un drame superbement joué avec un puissant sentiment de terreur. Cela ressemble à la version opposée complète de la narration culte par rapport à Ready or Not, ce qui en ferait tous les deux une excellente double fonctionnalité.

3 Chut

Du créateur de Haunting of Hill House, Hush est l’un des meilleurs thrillers d’invasion à domicile en streaming. Un écrivain sourd s’enferme dans une cabane isolée, pour être chassé sans le savoir par un envahisseur. L’utilisation du son est utilisée à la fois pour augmenter les sensations fortes, mais aussi pour embrasser un ton légèrement comique. Hush est un mélange parfait d’horreur et d’humour, qui a une excellente fille finale en son centre. Le gadget d’avoir un protagoniste sourd peut sembler bon marché pour certains, mais il profite au film de se démarquer des autres dans le genre, inventant une nouvelle façon d’amplifier les peurs et les rires.

2 cabines dans les bois

Ready or Not et The Cabin in the Woods font face à une date limite de menace démoniaque si aucun sacrifice n’est fait. Ils combinent également l’humour et l’horreur pour créer des pièces viscérales de narration d’horreur pour un large public. Cabin in the Woods prend la prémisse entourant de nombreux films classiques tels que Evil Dead, et le renverse sur sa tête. Le film connaît son cinéma d’horreur de la même manière que Ready or Not, et choisit à la fois de lui rendre hommage et de s’en moquer.

1 soirée de jeu

Une soirée de jeu qui a mal tourné? Cela semble un peu familier. La prémisse de Game Night 2018 se traduit par l’une des meilleures comédies de l’année dernière. Dirigé par un excellent casting, ce film embrasse son thème de jeu de société et le pousse au niveau supérieur. Étonnamment, le film traite beaucoup des mêmes éléments thématiques que Ready or Not en ce qui concerne les relations et la famille. Les deux montrent le meilleur des deux côtés du spectre romantique et familial, mais avec en toile de fond une prémisse amusante et fantaisiste.

