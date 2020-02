15 meilleures citations de BoJack Horseman

BoJack Horseman, la première série de comédies animées originales de Netflix, est également l’une des émissions les plus populaires du service de streaming. C’est une caricature d’un cheval qui parle plus humain que la plupart des autres personnages à la télévision. Le casting de soutien est rempli de personnages qui sont tout aussi adorables et également endommagés.

D’une certaine manière, BoJack Horseman parvient à se surpasser. Il fera une saison parfaite, puis l’année suivante, par miracle, il fera une saison encore plus parfaite et établira une nouvelle référence. Au fil des ans, il y a eu une tonne de répliques qui ont fait rire, pleurer, haleter les fans – chaque réponse que vous pouvez obtenir d’un public. Voici les 10 meilleures citations de BoJack Horseman.

Mis à jour le 25 février 2020: La sixième et dernière saison de BoJack Horseman, récemment publiée, nous a permis de clore tous les arcs des personnages et de terminer l’histoire de la manière parfaite. La saison est arrivée avec quelques rebondissements tragiques, mais elle a finalement été optimiste. La saison 6 a également apporté un tas de nouvelles citations mémorables – à la fois des lignes hilarantes et des phrases déchirantes (principalement déchirantes lorsque la série est arrivée à une conclusion qui donne à réfléchir) – nous avons donc mis à jour cette liste avec une poignée de nouvelles entrées.

15 «Avant de bondir, j’aurais dû voir la vue à mi-chemin.»

Dans l’avant-dernier épisode de BoJack Horseman, «The View From Halfway Down», alors que BoJack vit une expérience de mort imminente en se noyant dans sa piscine, il a une vision de toutes les personnes qu’il a connues qui sont décédées.

À un moment donné, pendant le spectacle obsédant que les connaissances mortes de BoJack ont ​​mis, le Secrétariat lit un poème poignant et percutant: «Mais c’est ça, l’acte est fait / Le silence noie le son / Avant de sauter, j’aurais dû voir / La vue à mi-chemin. “

14 «Vous vous retournez. Voilà toute l’histoire.”

Dans la finale de la série, Todd dit à BoJack qu’il a reconstruit sa relation avec sa mère et les choses vont bien, et il relie cela à ce qu’il considère comme le sens caché de la chanson “Hokey Pokey”.

Il ne pense pas du tout qu’il s’agisse du «hokey pokey»; il pense qu’il s’agit de se retourner. BoJack dit: “Je ne sais pas si les auteurs-compositeurs ont autant réfléchi à la signification existentielle des paroles”, mais le point de vue de Todd tient toujours.

13 “Aussi, dans ma version, elle est gay.”

Lorsque Kelsey Jannings est amenée à présenter un film sur un super-héros féminin appelé Fireflame, elle explique aux dirigeants de studio que le fait d’être un super-héros féminin est intrinsèquement différent d’être un super-héros masculin, en raison de la façon dont la société fonctionne malheureusement.

Elle explique: «Les règles sont différentes pour les femmes. Si vous êtes une femme et que vous sauvez la situation, personne ne vous aime. Les gens vous prennent pour acquis, ou pire, ils vous en veulent. Ils vous punissent. Plus vous êtes puissant, plus ils vous enlèveront votre pouvoir. ” Et puis, elle ajoute: “Aussi, dans ma version, elle est gay.”

12 «Il n’y a pas d’autre côté.»

Vers la fin de “The View From Halfway Down”, alors que la plupart des autres personnages ont disparu par la porte mystérieuse dans l’obscurité, un BoJack mélancolique dit à Herb, “A bientôt de l’autre côté.”

Dans une méditation effrayante et stimulante sur le grand inconnu qu’est la mort, Herb répond: «Oh, BoJack, non. Il n’y a pas d’autre côté. Ça y est.” L’une des pires craintes de l’humanité est qu’après votre mort, il n’y a plus rien, et Herb le confirme.

11 “Parfois, la vie est un B **** et ensuite vous continuez à vivre.”

Dans les derniers moments du dernier épisode de BoJack Horseman, BoJack et Diane sont assis sur le toit de la réception de mariage de la princesse Carolyn, regardant les étoiles dans le ciel nocturne.

BoJack dit le vieil adage, “La vie est une merde et puis tu meurs, non?”, Mais Diane contredit cette ligne de pensée: “Parfois, la vie est une merde et puis vous continuez à vivre.” Ils conviennent que c’est une bonne nuit et décident de simplement regarder le ciel. C’était le moyen idéal pour terminer la série.

10 «J’ai l’impression que ma vie n’est qu’une série d’aventures farfelues sans rapport.»

BoJack Horseman n’obtient pas trop souvent des méta, car c’est trop existentiel et impliquant pour pouvoir se permettre de vous en sortir comme ça. Cependant, cette réplique du personnage principal de la série est un peu la méta: “J’ai l’impression que ma vie n’est qu’une série d’aventures loufoques sans rapport.”

La vie de la plupart des personnages animés n’est “qu’une série d’aventures farfelues sans rapport”, mais la vie de BoJack va plus loin que cela. BoJack Horseman a un récit sérialisé, et contrairement à d’autres personnages de dessins animés tels que Peter Griffin et Eric Cartman, BoJack a évolué et développé et mûri au fil des ans.

9 “Parce qu’il est si gentil, les gens ne veulent pas penser qu’il est capable de choses horribles, alors ils l’ont laissé partir.”

L’épisode de BoJack Horseman sur les allégations d’agression sexuelle contre la célébrité fictive Hank Hippopopalous a souvent été appelé «l’épisode Cosby». Un journaliste demande à Diane: «Qu’avez-vous contre Hank Hippopopalous? Tout le monde dit que c’est un gars vraiment sympa. “

Diane répond: «C’est le problème. Parce qu’il est si gentil, les gens ne veulent pas penser qu’il est capable de choses horribles, alors ils l’ont laissé partir. ” Diane l’a cloué. Cela résume non seulement la réponse du public aux allégations de Bill Cosby, mais aussi les accusations #MeToo portées contre Louis C.K., Kevin Spacey et d’innombrables autres stars hollywoodiennes accusées.

8 “J’ai besoin que tu me dises que je suis une bonne personne.”

Quand Diane fait une session de questions / réponses dans l’épisode bien intitulé de la saison 1 “Downer Ending”, BoJack se présente et dit: “J’ai besoin de vous pour me dire que je suis une bonne personne. Je sais que je peux être égoïste, narcissique et autodestructeur, mais au-dessous de tout cela, au fond, je suis une bonne personne, et j’ai besoin que vous me disiez que je suis bon. Diane? Dites-moi, s’il vous plaît, Diane. Dites-moi que je vais bien. “

Et Diane reste juste complètement silencieuse. Elle ne peut pas le dire. L’épisode se termine sur ce silence, à la hauteur de son titre et nous laissant émerveillés par un moment mémorable.

7 “Il est tellement stupide, il ne se rend pas compte à quel point il devrait être misérable.”

Cette ligne résume l’état d’esprit de beaucoup de gens défaitistes. Des gens comme BoJack se détestent eux-mêmes et leur vie et tout ce qui concerne le monde qui les entoure, mais ils se sont convaincus que cela devrait être ainsi. Tu es censé tout détester.

Quand ils voient quelqu’un qui est vraiment heureux, ils se disent: “Il est tellement stupide, il ne se rend pas compte à quel point il devrait être misérable.” Mais c’est une question de perspective. La personne heureuse voit sa vie sous un angle différent de BoJack. Si BoJack pouvait juste trouver un moyen d’appliquer cette perspective à sa propre vie, alors il serait heureux aussi.

6 «Lorsque vous regardez quelqu’un à travers des lunettes roses, tous les drapeaux rouges ressemblent à des drapeaux.»

Cette citation de Wanda est si triste et pourtant si perspicace à la fois. Il est dangereux de tomber amoureux de quelqu’un et d’ignorer tout ce qui ne va pas avec lui jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Les verres roses sont souvent décrits comme une bonne chose. Vous êtes tellement amoureux de quelqu’un qu’il ne peut rien faire de mal.

Mais cette citation de Wanda envahit cette idée romantique idiote avec une certaine vérité. S’ils peuvent mal faire et que vous ne vous en rendez pas compte, alors vous raterez les problèmes flagrants de la relation: “Lorsque vous regardez quelqu’un à travers des lunettes roses, tous les drapeaux rouges ressemblent à des drapeaux.”

5 “Cela devient plus facile.”

Tout au long de l’épisode final de la saison 2 dont provient cette citation, un babouin continue de courir devant la maison de BoJack et il pense qu’il est un cinglé total. Puis, quand il décide d’essayer de se mettre en forme, il sort courir et s’évanouit virtuellement sur sa pelouse. Il découvre rapidement que courir n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Le babouin jogging aide BoJack à se relever (ou plutôt à ses sabots) et lui dit: «Ça devient plus facile. Chaque jour, cela devient un peu plus facile. Mais tu dois le faire tous les jours – c’est la partie difficile. Mais cela devient plus facile. » Le babouin parle de courir, mais c’est universellement applicable.

4 «La même chose qui arrive toujours. Tu ne me connaissais pas et tu es tombé amoureux de moi. Et maintenant, tu me connais. “

BoJack a toujours lutté dans le monde des rencontres, et c’est surtout sa faute. Ce qui n’est pas de sa faute est la raison pour laquelle les gens tombent amoureux de lui en premier lieu. Ils l’ont vu jouer un très bon gars qui était bon avec ses enfants dans une émission de télévision, mais dans la vraie vie, il est beaucoup plus endommagé et destructeur que ça.

Chaque fois que l’une de ses relations amoureuses s’effondre, elle suit généralement le même schéma, et il est parfaitement conscient du schéma: «Même chose qui se produit toujours. Tu ne me connaissais pas et tu es tombé amoureux de moi. Et maintenant, tu me connais. “

3 “Je dois aller prendre une douche pour ne pas savoir si je pleure ou non.”

Les meilleures citations de BoJack Horseman sont celles qui font la distinction entre triste et drôle. Si une ligne est si triste et dit tellement de vérité que tout ce que vous pouvez faire est d’en rire, alors la magie de BoJack Horseman est bel et bien vivante. Un bon exemple de cela est quand BoJack dit: “Je dois aller prendre une douche afin que je ne puisse pas dire si je pleure ou non.”

Le personnage principal de BoJack Horseman est l’un des personnages les plus tristes de la télévision. Il a juste besoin d’un câlin. Il a besoin de savoir que quelqu’un s’en soucie. Il ne sait pas grand-chose, des millions d’abonnés Netflix s’en soucient. Le spectacle est plus une tragicomédie qu’autre chose – très sombre, mais aussi très touchant.

2 «Je suis responsable de mon propre bonheur? Je ne peux même pas être responsable de mon propre petit-déjeuner! “

Il y a beaucoup de débats sur ce qu’est l’idéologie sous-jacente chez BoJack Horseman. Certaines personnes pensent que le personnage-titre souffre d’une terrible dépression. D’autres pensent qu’il est nihiliste. La vérité est qu’il est difficile de cerner BoJack à un seul problème. C’est d’abord un spectacle sur la recherche du bonheur d’un cheval.

Tous ses rêves se sont réalisés – il a été la star d’une sitcom de longue date et reste une riche célébrité hollywoodienne (ou «Hollywoo») – et il n’est pas plus heureux qu’auparavant. Une de ses plus belles réflexions existentielles se présente ainsi: «Je suis responsable de mon propre bonheur? Je ne peux même pas être responsable de mon propre petit-déjeuner! “

1 «Personne ne regarde le spectacle pour ressentir des sentiments. La vie est déjà assez déprimante. »

De temps en temps sur BoJack Horseman, nous aurons un flash-back sur le moment où Horsin ’Around était toujours à l’antenne et BoJack travaillait avec son ami Herb sur les scripts et les arcs de l’histoire. Herb est tombé dans la toxicomanie et a cessé de se soucier de la créativité du spectacle.

Mais il a aussi compris son public et pourquoi ils ont apprécié son spectacle: «C’est une comédie de situation. Personne ne regarde le spectacle pour ressentir des sentiments. La vie est déjà assez déprimante. » C’est assez méta, mais pas en référence à BoJack Horseman lui-même. La vie est déprimante, mais les gens ne regardent pas BoJack pour oublier cela – ils le regardent pour comprendre cela.

