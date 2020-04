15 meilleures citations du spectacle Truman

Le Truman Show est l’une des comédies les plus inventives et fascinantes de l’histoire du cinéma. Jim Carrey incarne Truman Burbank, un homme vivant une vie apparemment parfaite dans une ville idyllique. À son insu, il est la star d’une émission de téléréalité à succès et toute sa vie a été conçue pour le divertissement public.

Bien que comique, le concept brillant ouvre les portes à des moments très profonds alors que Truman se bat pour le contrôle de sa vie. De même, Carrey est drôle tout en montrant de vrais moments dramatiques en tant qu’acteur. Cela conduit à de nombreuses lignes hilarantes, touchantes et profondes. Voici les citations les plus mémorables de The Truman Show.

Mis à jour le 26 avril 2020 par Richard Keller: Le Truman Show a été un changement de ton significatif pour Jim Carrey. Au lieu d’une folie pure et simple, l’humour du film était plus calme, tout comme Carrey. De plus, le film contenait des citations mémorables. Voici quelques-unes des meilleures citations de The Truman Show.

15 “Dis quelque chose, g ** da ** it! Tu es à la télévision! Tu es en direct dans le monde entier!”

Alors que Truman se rapproche de sa liberté, le Christof (Ed Harris) habituellement composé commence à perdre le contrôle. Cela a du sens, car il est sur le point de perdre le spectacle qu’il a dirigé pendant des décennies. Pour lui, c’est comme regarder son enfant quitter la maison.

Alors que Truman ouvre la porte de sortie et s’arrête, Christof crie: “Dis quelque chose, g ** da ** it! Tu es à la télévision! Tu es en direct pour le monde entier!” Sur ce, Truman lève les yeux, sourit et fait ses adieux à sa vie télévisuelle.

14 “Vous n’avez jamais eu de caméra dans ma tête!”

La scène la plus prolifique du Truman Show est la discussion entre Truman et Christof. Cela montre le courage du personnage de Carrey. En même temps, il révèle la taille de l’ego de Christof.

Un exemple de cela est quand il dit à Truman: “Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même.” À cela, Truman répond: “Vous n’avez jamais eu de caméra dans ma tête!” C’est un moment charnière alors que Christof est descendu d’un piquet et se rend compte que Truman ne recule devant rien pour obtenir sa liberté.

13 “Tu vas devoir me tuer!”

Dans la scène de tempête culminante, Truman est frappé autour de l’océan artificiel du studio par une tempête créée sous la direction de Christof. Alors qu’il est frappé par des vagues déferlantes et des rafales de vent, les cinéphiles ne voient pas comment il pourrait y arriver.

Pourtant, Truman l’a fait. Alors qu’il enlevait les cils qui l’attachaient au bateau, il cria: “C’est le mieux que vous puissiez faire?” Lorsque Christof se retourne, choqué par les circonstances, Truman déclare: “Tu vas devoir me tuer!” C’est un moment qui rappelle le discours de l’ouragan du lieutenant Dan pendant Forrest Gump.

12 “Celui-là est gratuit.”

Après sa prétendue rupture et ses retrouvailles avec son «père», Truman semble se calmer. Pendant qu’il se prépare au lit, il semble regarder droit dans la salle de contrôle et dit bonjour aux opérateurs. Peur, ils se préparent à appeler Christof.

Ensuite, Truman fait une petite improvisation avec une barre de savon, faisant un casque et un drapeau d’astronaute. Cela calme le personnel du centre de contrôle. Ce qu’ils n’entendent pas de Truman, c’est “Celui-là est gratuit”. Un signal qu’il a commencé à comprendre ce qui se passe dans sa vie.

11 “… Je suis un personnage assez dangereux.”

Lauren n’a pas eu un rôle énorme dans The Truman Show, mais elle a eu un impact majeur sur Truman lui-même. Réunie au collège, Lauren a dit qu’elle ne pouvait pas vraiment parler à M. Burbank. La réponse de Truman a été: “Ouais, eh bien, je peux comprendre, je suis un personnage assez dangereux.”

Ce fut un tourbillon d’activité après cela, suivi par Lauren partant avec sa «famille». Il s’avère que c’était Sylvia dans le monde extérieur. Fait partie d’un groupe qui voulait faire sortir Truman du spectacle. Pendant ce temps, Truman était obsédé par Lauren au point de couper des publicités dans des magazines pour lui faire correspondre les traits du visage.

10 “Cue le soleil.”

Christof est l’homme derrière cette entreprise. Pour réussir une telle chose, il faut quelqu’un qui est évidemment très brillant et assez immoral. Mais Christof embrasse ce rôle, appréciant le défi de créer non seulement la vie de Truman telle qu’il la connaît, mais le monde entier autour de lui.

Le film joue avec l’idée de Christof comme un créateur divin, ce qui est probablement la façon dont il se voit. Nous voyons comment il contrôle le monde du spectacle comme une grande puissance et son rôle de créateur devient encore plus brutal et effrayant quand il commande “Cue the sun”.

9 “Vous ne pouvez plus vous éloigner avant de revenir.”

Même si Truman ne sait pas que le monde dans lequel il vit est faux, il ressent toujours ce besoin de s’échapper. La ville de Seahaven a été créée comme l’endroit idéal pour vivre et une maison que vous ne voudriez jamais quitter. Cependant, Truman commence à fantasmer sur le monde en dehors de Seahaven.

Tout en parlant avec son ami, Truman admet qu’il rêve de s’enfuir à Figi. Lorsque son ami, un acteur, essaie de le dissuader, Truman est catégorique de ne partir que parce que c’est le plus loin qu’il puisse obtenir de l’endroit où il a vécu toute sa vie.

8 “Seahaven est la façon dont le monde devrait être.”

Le spectacle dont Truman est la star a sa part de controverse dans le monde réel du film. Christof rejette les inquiétudes sur son éthique en affirmant qu’il rend service à Truman en lui épargnant les troubles du monde réel et en lui créant un paradis.

Ce que Christof ne comprend pas, c’est que Seahaven n’est que la façon dont le monde devrait être selon lui. Pour Truman, l’existence au sein de l’émission ressemble davantage à une prison dans laquelle il ne sait pas qu’il a été condamné.

7 “Quelqu’un m’aide, je suis spontané!”

Finalement, Truman en a marre de la même vieille vie mondaine qu’il a vécu et décide de faire un changement. Mais quand il est empêché à chaque tour de quitter Seahaven, il commence à soupçonner que quelque chose de plus est à l’œuvre ici.

Truman monte dans la voiture et commence à conduire n’importe où loin de là. Alors que sa femme acteur essaie de le calmer, Truman embrasse joyeusement d’être sur le point de prendre ses propres décisions. Il crie fort pour que tout le monde l’entende alors qu’il commence à soupçonner que d’autres écoutent.

6 “Nous acceptons la réalité du monde avec lequel nous sommes présentés. C’est aussi simple que cela.”

Autant que The Truman Show est une comédie légère et touchante, le concept donne parfois l’impression d’une aventure surréaliste. L’idée du film est tellement folle mais elle réussit parce qu’elle donne au public l’impression que ce n’est pas si farfelu d’une idée.

Lors d’une interview sur l’émission, on demande à Christof comment Truman n’a pas remis en question sa réalité, il donne une réponse très simple et vraie. C’est une citation comme celle-là qui fait que le public commence à se demander quelles parties de leur réalité prennent-ils une valeur nominale.

5 “Nous ne pouvons pas le laisser mourir devant un public en direct!”

Executive Network: Nous ne pouvons pas le laisser mourir devant un public en direct! Christof: Il est né devant un public en direct.

Alors que Truman décide finalement de surmonter sa peur artificielle de l’océan et de s’éloigner de Seahaven, Christof prend des mesures désespérées pour l’arrêter. En ce moment, il devient clair qu’il n’est pas un ange gardien qui cherche Truman, mais plutôt un homme de télévision qui ne veut pas voir son émission ruinée.

Alors que Truman navigue vers la liberté, Christof déclenche une tempête sur lui, que tout le monde proteste. Comme Truman est presque tué par les efforts d’un fou, Christof indique clairement qu’il sent qu’il détient le pouvoir de cet homme et qu’il peut faire tout ce qu’il veut pour lui.

4 “Vous étiez réel. C’est ce qui vous a rendu si agréable à regarder.”

Truman survit à la tempête et s’écrase au bord de son faux monde. Il découvre un mur peint ressemblant à l’horizon et un escalier menant à une sortie. Alors que Truman est sur le point de partir, Christof lui parle enfin.

Alors que Christof explique son monde à Truman, Truman demande “N’était-ce rien de réel?” La réponse de Christof est “Vous étiez réel. C’est ce qui vous a rendu si agréable à regarder.” Bien qu’il essaie de réconforter Truman, cela ne révèle que Christof comme indifférent, ne voyant Truman que comme un divertissement.

3 “De quoi parlez-vous? À qui parlez-vous?”

L’un des aspects les plus intelligents et drôles du film est la façon dont le faux monde force les publicités dans la vie quotidienne de Truman. C’est un petit aspect de ce concept incroyablement inventif qui crée de grands moments comiques.

Après un moment très tendu où Truman remet en question la légitimité de leur mariage, sa femme (Laura Linney) lui offre du chocolat chaud. La façon dont elle décrit le cacao comme elle est dans une publicité est hilarante. Et la réponse perplexe de Truman est fantastique.

2 “Au cas où je ne te verrais pas, bon après-midi, bonsoir et bonsoir.”

Bien qu’il ne sache pas la vérité de son existence. Truman est la star idéale d’une émission de télévision saine. Il est gentil, poli et aimable avec tous ceux qu’il rencontre. En fait, il a même son propre slogan comme il salue tout le monde avec un bon matin avant d’ajouter: “Et au cas où je ne te verrais pas, bon après-midi, bonsoir et bonsoir.”

La salutation charmante est utilisée tout au long du film et quand on lui dit enfin sa vraie réalité, ce slogan est son adieu au départ. À ce moment, il s’éloigne du spectacle tout en donnant au public ce qu’il veut.

1 “Quoi d’autre est sur?”

Tout au long du film, nous voyons des aperçus de personnes dans le monde réel qui regardent le spectacle et réagissent à la vie de Truman. Ces moments montrent que les gens se soucient vraiment de ce qui arrive à Truman et commentent nos habitudes en tant que téléspectateurs.

Après avoir vu Truman enfin se libérer du spectacle et partir, nous voyons le public se réjouir et l’encourager. Puis, dans le dernier moment du film, nous sommes revenus à deux des téléspectateurs qui, après avoir vu le moment qui a changé la vie de Truman, ont immédiatement commencé à chercher autre chose à regarder. C’est un commentaire drôle et précis et la fin parfaite du film.

