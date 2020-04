15 meilleures séries télévisées d’action à diffuser sur Netflix

Avec des tonnes de nouvelles séries publiées cette année, ainsi que de nombreuses anciennes séries bien-aimées rendues disponibles sur le service de streaming, il n’est pas étonnant que Netflix soit le service de streaming le plus populaire au monde avec plus de 137 millions d’abonnés. De plus, la programmation originale de Netflix offre aux téléspectateurs une programmation de qualité qu’ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs.

CONNEXES: 10 films à suspense obscurs (mais impressionnants) que vous pouvez diffuser sur Netflix aujourd’hui

Cela a permis aux fans de tout genre de trouver une programmation adaptée à leurs goûts, y compris ceux qui recherchent des séquences d’action à fort impact avec beaucoup de sensations fortes et de déversements. Jetons un coup d’œil à certaines des meilleures séries télévisées d’action que Netflix a à offrir.

Mis à jour le 29 mars 2020 par George Chrysostomou Il n’y a pas de meilleur moment pour binge certains de ces spectacles d’action classiques sur Netflix et nous avons donc revu cette liste pour mettre en évidence encore plus de grandes séries que les fans du genre doivent vérifier!

15 Breaking Bad

Quand un enseignant du secondaire se rend compte qu’il meurt d’un cancer, il change sa vie et essaie de subvenir aux besoins de sa famille avant de quitter ce monde pour de bon. Walter White se tourne vers son ancien élève Jesse Pinkman et commence à faire de la drogue!

La série est pleine d’action, pleine de moments extrêmement emblématiques. Que ce soit les tirs intenses, les escapades soudaines ou même certains des petits conflits qui surviennent, c’est l’une des meilleures émissions de télévision à diffuser sur Netflix pour une action de pointe.

14 Peaky Blinders

Le drame de la période britannique se déroulant à Birmingham, se concentre sur l’incroyable pouvoir des organisations criminelles au début du XXe siècle. Les scores sont réglés par les armes à feu et la violence dans ces rues anglaises.

Il n’y a jamais eu une série de combats de poings à la télévision aussi durs que ceux tout au long de la série et il y a très peu de drames d’époque qui parviennent à combiner à la fois une intrigue historique et beaucoup de pièces de théâtre. Ce qui vend vraiment tout ce conflit, c’est la profondeur des personnages.

13 L’Académie des parapluies

Le premier spectacle de super-héros sur cette liste n’est pas tout à fait comme les autres. Alors que de nombreux spectacles d’action Netflix visent un récit plus audacieux et plus grincheux, cette série basée sur le roman graphique à succès vise à capturer le cœur et l’esprit du matériel source.

CONNEXES: 10 meilleures séries télévisées d’action à diffuser sur Netflix

Avec des chimpanzés parlants, des explosions folles, des voyages dans le temps, de l’action de super-héros et d’énormes scènes de spectacle, tant de styles de genres différents sont englobés dans ce spectacle que tout fan d’action doit vérifier le parcours de ces étudiants.

12 carbone modifié

La première saison de cette série originale de Netflix a réussi à définir les prémisses générales de ce monde de science-fiction. Les humains peuvent continuer à survivre lorsque leur conscience passe d’un corps à l’autre. Cela rend une enquête sur un meurtre traditionnel encore plus complexe.

Avec le personnage principal changeant pour la deuxième saison, la nature de la science-fiction des séquences d’action a été augmentée et il y a encore plus pour les fans à se coincer les dents. Il y a des cascades incroyablement époustouflantes tout au long de ce spectacle et une chorégraphie de combat brillante.

11 The Witcher

Le premier spectacle fantastique sur cette liste est encore très récent pour de nombreux fans d’action, mais les combats mythiques entre le chasseur de monstres et les créatures magiques qu’il tue, ont réussi à se démarquer de la plupart des autres spectacles d’action sur Netflix.

La série originale basée sur les livres et jeux vidéo les plus vendus, suit un long guerrier qui procède à la mise à mort contractuelle d’un certain nombre de bêtes magiques. Le spectacle unique se distingue par ses pièces de théâtre haut de gamme et ajoute beaucoup au genre épée et sorcellerie.

10 Reine du Sud

Ce thriller émouvant suit Teresa Mendoza (interprétée par Alice Braga), une jeune Mexicaine en fuite après que son petit ami toxicomane ait été tué par un cartel notoire. Tout en se concentrant sur les efforts de Teresa pour venger le meurtre de son amant, cette série documente également l’ascension de Teresa de changeur d’argent en difficulté dans les rues de Sinaloa à reine de son propre empire.

Avec une intrigue rapide et beaucoup d’action dans des endroits exotiques comme la Bolivie, Malte, le Mexique, le Texas et l’Arizona, les fans de scénarios détaillés et de rebondissements inattendus adoreront cette série. Les deux premières saisons de l’émission sont actuellement disponibles sur Netflix, la troisième devrait arriver sur Netflix plus tard en 2019.

9 Fauda

L’une des séries de langues étrangères les plus révolutionnaires disponibles sur Netflix voit un groupe d’agents secrets israéliens s’engager dans des missions secrètes en Cisjordanie; traquer des militants dangereux tels que le célèbre Abu Ahmad.

CONNEXES: Tiger King de Netflix: Les 10 révélations les plus choquantes

Cette série a reçu de nombreux éloges, en particulier pour sa représentation sincère de ses personnages israéliens et palestiniens ainsi que pour leurs épreuves et tribulations.

8 Jessica Jones

L’une des productions les plus morbides de Marvel, Jessica Jones suit une jeune femme dont la carrière de super-héros a été interrompue en raison de la tragédie. Déménageant à New York peu de temps après, Jessica ouvre sa propre agence de détective pour aider ceux qui l’entourent. Plutôt que de sauver le monde comme la plupart des super-héros, la principale priorité de Jessica est de pouvoir couvrir ses dépenses et de rester à flot chaque mois.

Cette série sombre mais convaincante fournira un scénario addictif à toute personne ayant un goût pour le noir, ainsi qu’aux fans de super-héros qui recherchent quelque chose d’un peu plus sombre que les histoires impliquant la majorité des héros stéréotypés de Marvel. Il devrait revenir sur Netflix pour une troisième saison plus tard cette année.

7 Quand les héros volent

Encore une autre série non anglophone, cette histoire suit quatre anciens combattants de guerre qui se réunissent des années plus tard pour trouver une femme qu’ils croyaient tous morte; à savoir la sœur de l’un d’eux et l’ancienne petite amie d’un autre. Cette découverte les conduit dans les jungles de Columbia, où ils doivent affronter les traumatismes de leur passé et se regrouper pour retrouver cette femme et la remettre en sécurité.

Cette série est idéale pour les amateurs d’aventure qui aiment voir des personnages voyager loin pour réaliser des missions audacieuses.

6 Le dernier royaume

Pour ceux qui cherchent à être transportés des centaines d’années en arrière à une époque de chevaliers en armure étincelante, de guerres qui se sont déroulées avec des haches et des lances, et des hordes d’envahisseurs vikings féroces, ne cherchez pas plus loin. La série Last Kingdom suit les aventures d’Uhtred, un saxon dont la famille a été tuée et le village saccagé par les forces danoises, et qui a ensuite été adopté par un guerrier danois très respecté.

Cette série est idéale pour tous ceux qui aiment une histoire fictive avec des racines historiques, une violence réaliste et intense et de subtiles démonstrations de romance en cours de route.

5 Surnaturel

Dans sa quatorzième saison, Supernatural est l’une des émissions télévisées les plus anciennes, mais elle ne montre aucun signe de déclin. Cela pourrait être dû à la relation sincère entre les protagonistes et les frères Sam et Dean Winchester, à la gamme de rencontres intrigantes avec des monstres et des stars humaines invitées, ou à des scénarios fascinants tels que la brève défection de Castiel du côté obscur.

CONNEXES: 5 meilleures émissions Netflix annulées (et les 5 meilleures émissions d’Amazon)

Un succès auprès des fans de fantasy et d’action, les 13 premières saisons de Supernatural sont disponibles en streaming sur Netflix, offrant aux téléspectateurs de nombreux contenus dignes de sensations fortes.

4 Garde du corps

Cette émission voit Richard Madden livrer une performance convaincante en tant que garde du corps d’élite David Budd, qui est chargé de protéger le ministre de l’Intérieur Julia Montague, une figure politique controversée dont la vie est en danger en raison d’un complot sournois. Bien qu’il se retrouve souvent en désaccord avec Montague, Budd lutte également avec le SSPT qu’il souffre en raison de son service militaire en Afghanistan.

Alors que seulement six épisodes, la première saison de cette émission offrira une expérience de visionnement agréable à ceux qui aiment les thrillers politiques, car elle dépasse le traitement de contenus tels que l’abus de pouvoir du gouvernement pour des raisons de sécurité nationale, les difficultés à faire face au SSPT, et complots de terreur.

3 Daredevil

Encore une autre série Marvel à succès, Daredevil suit les aventures de Matt Murdock, un super-héros aveugle vigilant qui a juré de protéger son quartier, Hell’s Kitchen, du crime et de l’injustice. Rempli de tonnes de scènes de combat bien exécutées et d’histoires fascinantes entourant ce super-héros troublé mais sympathique, Daredevil promet de retenir l’attention des amateurs de super-héros pendant la durée de ses trois saisons.

Étonnamment, la série a été annulée par Netflix vers la fin de 2018, mais les téléspectateurs peuvent toujours profiter des escapades de Daredevil sur le service de streaming.

2 Money Heist (La Casa De Papel)

Les séries télévisées en langue étrangère semblent recevoir un accueil exceptionnellement chaleureux sur Netflix, et celui-ci n’est pas différent. Une production espagnole, ce thriller psychologique tourne autour de Tokyo, une jeune femme avec un dossier prouvé pour réussir des cambriolages bancaires, ainsi que sept autres voleurs, qui ont tous été recrutés par un homme pour réaliser le plus grand cambriolage de l’histoire.

Le cerveau de ce braquage, connu simplement sous le nom de The Professor, a conçu cette idée avec un seul objectif en tête; pour prendre le contrôle de la fabrique nationale de monnaies et de timbres d’Espagne et imprimer 2,4 milliards d’euros en espèces. Chaque épisode est rempli de suspens et de rebondissements étonnants, alors que ce groupe de bandits interagit avec des otages dans l’usine, la police, les médias et d’autres membres du monde extérieur.

1 Narcos

Ceux qui ont une affinité pour les thrillers historiques (avec des événements si convaincants qu’ils n’ont même pas besoin d’être romancés pour la télévision) tomberont amoureux de cette série. Basée sur la montée de tristement célèbres piliers de la drogue avec le cartel de Cali et le cartel mexicain de Guadalajara, cette émission documente les histoires d’agents de la DEA qui sont allés derrière les lignes ennemies dans le but de gagner la guerre contre la drogue.

La série originale Narcos, basée sur des événements en Colombie et s’étalant sur trois saisons, était si populaire qu’un spin-off, Narcos: Mexico, a été publié un an plus tard pour le plus grand plaisir de sa fidèle base de fans.

SUIVANT: Top 10 des documentaires sur Netflix en ce moment (selon IMDb)

Prochain

Shameless: les 5 meilleures tenues de Fiona (et les 5 pires)



A propos de l’auteur

Écrivain de sports et de divertissement, je suis écrivain pour TheSportster et . et analyste de football pour Barca Blaugranes, un blog de SB Nation. Mon travail a également été publié sur le Times of Israel, 90 min et Sportskeeda.

Aimez ma page Facebook:

https://web.facebook.com/mathewcohenmedia/

En savoir plus sur Mathew Cohen