15 meilleurs épisodes de Ghost Adventures, selon IMDb

The Travel Channel a fortement élargi sa programmation concernant le paranormal. C’est un sujet controversé, qui est curieux, étant donné la banalité de la religion. Cependant, la validité des phénomènes est souvent entravée par des émissions de téléréalité comme celle-ci. Les reconstitutions sont stupides, et Zak Bagans est un personnage désespérément théâtral.

Pourtant, Ghost Adventures a progressivement abandonné ses habitudes les plus embarrassantes et s’est concentré principalement sur la collecte de preuves. Il appartient aux téléspectateurs de décider de la légitimité de ces preuves. C’est un genre de niche, avec des sociétés comme Sightings et Paranormal Witness. Mais pour les croyants et les téléspectateurs occasionnels, Ghost Adventures est généralement une heure amusante et aérée. Pour les premiers, les rencontres peuvent parfois être véritablement effrayantes. Voici comment les fans ont évalué cet incontournable de la chasse aux fantômes.

Mis à jour par Madison Lennon le 7 mars 2020: Ghost Adventures est un incontournable pour tout fan inconditionnel de l’activité fantôme et des enquêtes paranormales. La série est toujours en cours même en 2020 et a donné naissance à un certain nombre de copieurs au fil des ans.

Cela dit, il y a beaucoup d’épisodes à suivre. Tout le monde n’a pas le temps de regarder le tout de manière excessive, nous avons donc compilé une liste des meilleurs épisodes sur la base des classements IMDb. Nous pensions que ce serait le bon moment pour revoir cette liste et la mettre à jour avec quelques ajouts supplémentaires.

15 Orphelinat Twin Bridges – 8,7

Le GAC visite la ville de Twin Bridges, Montana dans cet épisode. Ils auraient été la première équipe paranormale à enquêter sur l’ancien orphelinat Twin Bridges qui était censé être hanté par des centaines d’esprits.

Depuis que l’orphelinat a ouvert ses portes pour la première fois en 1894, il a supposément fait plusieurs morts étranges d’enfants et alors qu’il était enfermé à l’intérieur, l’équipage a essayé de prendre contact avec eux et les vieilles matrones. Les esprits d’enfants sont parmi les plus effrayants qui existent et cela ne devient pas beaucoup plus effrayant qu’un vieil orphelinat effrayant.

14 Malédiction de Upper Fruitland – 8,7

Cet épisode emmène le groupe à Upper Fruitland, au Nouveau-Mexique, où ils aident une famille à enquêter sur une hantise inquiétante qui comprend l’apparence spectrale d’un jeune garçon sans visage. L’une des raisons pour lesquelles cet épisode est si populaire est qu’il présente des séquences vidéo horribles d’une chaise qui semble bouger de son propre gré.

Il existe des preuves d’enquête supplémentaires que quelque chose ne va pas à l’intérieur de la maison lorsque la vidéo capture d’étranges figures sur bande et d’étranges sons grondants sont captés sur les appareils. Même Jay commence à se sentir malade à l’intérieur de la zone.

13 Manoir McPike – 8,7

Le McPike Mansion est un vieux manoir plutôt légendaire niché à Alton, Illinois. Il est considéré comme l’un des endroits les plus effrayants d’Amérique et a été présenté dans plusieurs émissions de télévision, même au-delà de Ghost Adventures.

Le vieux manoir victorien a une très longue histoire d’activité étrange et a signalé des phénomènes paranormaux. Quelques membres de l’équipage pensaient que le culte satanique aurait pu avoir lieu sur la propriété à un moment donné, mais cela n’a jamais été prouvé. Il serait hanté par son ancien propriétaire et domestique.

12 Crescent Hotel – 8,8

Tous les épisodes les plus intéressants de cette émission ont un cadre convaincant. Apprendre l’histoire vraie et sombre de divers établissements est assez amusant. Dans cet épisode, l’hôtel Crescent se révèle être la maison d’un méchant réel. Un homme du nom de Norman Baker a utilisé l’endroit comme hôpital pour s’attaquer aux victimes du cancer.

Il a délivré un faux remède, fait de bêtises mortelles, et a fait des millions. Zak parle de la perte de son père d’un cancer un mois auparavant, ce qui est étonnamment franc et émouvant. De plus, la majorité de l’épisode comprend des enquêtes plutôt que des entretiens. Le GAC utilise une bonne variété de technologies, plus que d’habitude. Les bizarreries EVP et SLS sont définitivement troublantes.

11 Hôpital d’État de la Tuberculose de l’Idaho – 8.8

Assurément, il est parfaitement logique de prendre un emplacement aussi effrayant qu’un hôpital pour la tuberculose et d’en faire une auberge. Cependant, le Shining’s Overlook Hotel a également jeté une ombre étrange sur cela. Il est tragique que les propriétaires de l’auberge de cet épisode aient perdu deux enfants.

Quelle que soit votre position sur le surnaturel, cette émission traite de manière constante du chagrin et de la perte authentiques. Il a été suggéré plus tard que l’un des enfants tendait la main, fournissant apparemment des réponses intelligentes. Mais ce serait un contact bienveillant. La preuve la plus troublante est un enregistrement EVP de cris purs et frustrés. C’est un son inquiétant, même pour les non-croyants.

10 Ancien hôpital du comté de Lincoln – 8,8

Dans cet épisode, l’équipage se rend au Tennessee pour enquêter sur un hôpital abandonné. C’est tout simplement un cadre effrayant, partout. Il y a une raison pour laquelle il est utilisé dans de nombreux films d’horreur. Mais cet épisode a une tournure des événements vraiment intéressante – la police s’implique. Brièvement, en tentant une interview, la police arrive sur les lieux du tournage.

Un commandant local du département de police décrit une activité paranormale potentielle, ce qui ne peut pas être un témoignage plus apprécié. Pourtant, un seul élément de preuve peut faire toute la différence dans l’appréciation des fans. La présence d’une ombre potentielle est un film captivant. L’épisode est bien rythmé et l’équipage utilise également de nouveaux équipements intéressants.

9 Maison Harvey hantée – 8,9

C’est toujours intéressant quand cet équipage est la première équipe autorisée à enquêter officiellement sur un établissement. À tout le moins, cela leur donne une certaine crédibilité, étant donné que certains sites ont une réputation particulière en jeu. Cet épisode présente deux très vieux bâtiments à Las Vegas — Nouveau-Mexique.

Et encore une fois, les figures d’ombre apparentes sont les rencontres les plus alarmantes et les plus mémorables de l’épisode. Deux ombres sombres et éphémères passent devant une porte. C’est une séquence assez surprenante, semblable à tout dans un film Paranormal Activity. Mais le GAC recueille également un large éventail de nombreuses voix, et ils utilisent une bonne gamme de technologies.

8 Stone Lion Inn – 8,9

Les aventuriers se rendent en Oklahoma pour enquêter sur une petite chambre d’hôtes, qui était autrefois utilisée comme morgue. Maintenant, le propriétaire y organise un spectacle de mystère de meurtre et prétendument pratiquer de véritables rituels sataniques. Outre cette bêtise, il y a une histoire vraiment intéressante. L’épisode raconte l’histoire vraie du cadavre d’un voleur de train qui s’est transformé en attraction touristique momifiée pendant des décennies.

C’est assez dérangeant, avec de vraies photos des restes exposés. Cependant, cet épisode compile également des preuves assez incroyables. Cette fois, cela inclut une activité présumée de poltergeist. Les portes bougent apparemment de leur propre chef et le trépied d’un appareil photo est complètement renversé. Les images de Poltergeist sont le joyau de la couronne de ces enquêtes et amusantes à contester.

7 The Washoe Club: Chapitre final – 8.9

Cet endroit a été présenté dans le documentaire original de Ghost Adventures de 2004. Cette histoire est intrinsèquement attrayante pour les fans de longue date. Il est particulièrement émouvant que deux personnes qui ont aidé à la précédente enquête de Washoe soient décédées depuis. Et selon certaines communications étrangement fortuites et intelligentes, l’équipe pense que ces amis tendent la main.

C’est l’une des enquêtes les plus personnelles, avec des preuves visuelles et sonores intrigantes. Nous voyons une étrange silhouette SLS, la caméra à spectre complet capture une brume étrange et il y a une longue séquence de pas présumés. De plus, une brève visite dans une confiserie apporte une bonne humeur surprenante, qui fonctionne rarement sur ce spectacle.

École 6 Lewis Flats – 8,9

Dans cet épisode, l’enquête se déroule dans une école qui a brûlé et est devenue un steakhouse rempli de taxidermie. Cette sélection va presque directement aux preuves, plutôt qu’à la formule typique de demi-entrevue. Et c’est assez intrigant, avec des pointes EMF, des réponses audio intelligentes et même l’agrafe d’horreur classique des lumières fluctuantes.

Mais le moment le plus alarmant est l’ombre extraordinairement distincte derrière une porte. Assez clair pour suggérer un intrus vivant, qui a apparemment laissé des os d’animaux. Ce genre de menace est tout aussi déconcertant que tout fantôme présumé. Pourtant, après quelques objets lancés, Aaron est laissé seul. Il a peur de son esprit à cause de bruits étranges, sautant plus tard à son propre reflet. C’est à la fois convaincant et assez amusant.

5 Ville fantôme de Cerro Gordo – 8,9

Dans cet épisode, qui a fait ses débuts en novembre 2019, le gang a enquêté sur une ancienne ville minière mystérieuse et supposément hantée. Le nom Cerro Gordo se traduit vaguement par «Fat Hill», et c’est une ville fantôme située dans les montagnes Inyo en Californie.

À juste titre, il est situé près de Death Valley et ce n’est pas facile d’accès car il est caché dans les falaises. De nombreux assassinats y ont eu lieu car c’était une ville classique du “Old West” avec des fusillades, des accidents miniers, etc. La ville avait des maisons closes, des maisons de jeu, des salons, etc., mais pas de shérif ni d’église à proprement parler.

4 Démons celtiques d’Irlande – 8,9

Ce spécial de deux heures se rend de manière appropriée au lieu de naissance d’Halloween et raconte une brève origine pour les vacances. C’est une façon amusante de se mettre dans l’ambiance pour Halloween, un moment invitant pour regarder ce spectacle. Les gars subissent un rituel d’entrée pour apaiser une vieille déesse celtique, et il y a une histoire sur un chat démoniaque. C’est un peu trop, mais les spéciaux le sont généralement.

C’est juste la chose pour dissuader un public plus occasionnel. Mais des fans familiarisés sont à bord tant que les preuves et l’histoire sont intrigantes. Le cadre irlandais est fascinant, et bien que la première moitié n’offre pas beaucoup plus qu’un cri EVP, Loftus Hall livre. Construit en 1666, l’équipe capture un fantôme presque stéréotypé dans une porte, une brume blanche. Ils obtiennent également un chiffre SLS étendu apparemment debout sur les épaules d’Aaron.

3 Spécial Halloween: Malédiction de la ferme Harrisville – 8,9

Cet épisode spécial a vu Zak et l’équipage se rendre à l’infâme Harrisville Farmhouse pour enquêter sur la hantise de la famille Perron. Si cela vous semble familier pour une raison quelconque, c’est probablement parce que la ferme vieille de 300 ans a servi de base aux films The Conjuring.

La famille Perron faisait auparavant l’objet d’une enquête par les célèbres démonologues Lorraine et Ed Warren. L’affaire est là-haut aux côtés d’autres hantises notables comme Amityville pour l’un des plus notables de tous les temps.

2 prison de Hell Hole – 9,0

Les prisons ont longtemps été un endroit terrifiant et horrible, quelle que soit la prétendue activité paranormale. C’est une population concentrée de gens immoraux et vicieux. Les gardiens et les prisonniers perpétuent la violence à l’intérieur de ces murs. Mais dans cet épisode, l’équipage recueille des preuves SLS de certains types remarquablement amicaux.

Cela peut sembler idiot, mais une bande entière de fantômes semble se produire sur une scène. Ils réagissent avec des réponses intelligentes à la communication de l’équipe. C’est un film profondément étrange, amusant et impressionnant. Si vous croyez au surnaturel et à ce spectacle, il est facile de comprendre (comprendre) comment il a précédemment obtenu le classement IMDb le plus élevé de tous.

1 Spécial Halloween: Route 666 – 9.2

Il s’agissait d’une réunion en deux parties à l’hôtel DeSoto et au pont Goatman’s. Ainsi, le spécial est, en fait, disponible pour être diffusé sur Hulu, bien que par ces titres individuels. Ce fut une spéciale assez étonnante. Il avait des preuves incroyables et une expérience qui a convaincu la femme de Jay Wasley de quitter la série. Sans aucun doute, l’hôtel DeSoto comprend certains des moments les plus mémorables du spectacle.

Les personnages fantômes obligent Billy à appeler la police dans un cimetière. Un ventilateur de plafond est jeté à la vue et la lumière au-dessus s’allume d’elle-même. De plus, un câble est tiré en vue égale des caméras. Le pont de Goatman est malheureusement situé dans les bois, où les preuves sont encore plus peu fiables et peu claires. Pire encore, les effets physiques sont totalement indéterminables comme preuve. Cependant, il y a encore du son intéressant.

