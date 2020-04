15 meilleurs épisodes de Phineas et Ferb, selon IMDb

Il n’y a pas de spectacle comme Phineas and Ferb de Disney Channel. Dès sa première, le spectacle s’est imposé comme étant dans sa propre ligue. Phineas et Ferb sont des beaux-frères dont le seul objectif est de faire de ces cent quatre jours de vacances d’été le meilleur possible.

De la construction de montagnes russes à l’espace, les garçons et leurs amis Isabella, Buford et Baljeet ont pris chaque jour comme un nouveau défi en profitant de chaque heure. Leur sœur aînée, Candace, a adopté l’approche opposée, passant ses vacances à essayer de casser ses frères pour leurs inventions. Pendant tout ce temps, Perry, l’ornithorynque de Phineas et Ferb, a secrètement travaillé en tant qu’agent pour O.W.C.A, l’organisation sans un acronyme cool, contrecarrant le scientifique maléfique, le Dr Heinz Doofenshmirtz.

Selon IMDb, ce sont les meilleurs épisodes de la série.

Mis à jour par Amanda Bruce le 18 avril 2020: Bien que Phineas And Ferb ait cessé sa production en 2018, les épisodes sont toujours disponibles à regarder sur les plateformes de streaming, permettant à plus de téléspectateurs chaque jour – et il y a un film en route. De même, les utilisateurs IMDb peuvent toujours ajouter leurs propres notes à des épisodes individuels, ce qui fait que les notes changent constamment. La liste a été mise à jour depuis sa publication d’origine pour refléter ces changements.

15 ROLLERCOASTER: LE MUSICAL S2E37 (8.6)

Le tout premier épisode de Phineas And Ferb voit les deux frères construire une montagne russe dans leur arrière-cour. Dans la saison deux, les fans ont pu voir la même histoire se jouer d’une nouvelle manière alors que Phineas décide de revisiter tout le plaisir qu’ils avaient.

Alors que le duo construit ses nouvelles montagnes russes avec une petite chanson et de la danse, Candace, bien sûr, essaie de ramener sa mère à la maison tôt pour les surprendre en train de jouer. C’est devenu un favori des fans avec ses chansons comme “Hey Ferb” et “You Going Down”.

14 À LANCER: PIÈCES 1 ET 2 S1E24 (8.6)

Nommer une étoile après quelqu’un est un geste très doux. C’est exactement ce que fait le père de Phineas et Ferb dans cet épisode – nommer des stars pour tous les enfants. Découvrir qu’il y a une étoile pour eux incite les frères à vouloir la voir de près.

Pendant que Candace est occupée à s’inquiéter d’une danse alors qu’elle essaie de demander à Jeremy de sortir, les frères peuvent formuler leur plan. Ils décident de construire une fusée pour pouvoir visiter les étoiles eux-mêmes!

13 PHINEAS ET FERB NOËL VACANCES S2E22 (8.7)

Alors que la majeure partie de la série se concentre sur les aventures estivales de Phineas et Ferb, cet épisode a lieu pendant leurs vacances d’hiver. Il agit comme spécial de Noël pour la série alors que les deux frères décident de remercier le Père Noël pour tout son travail acharné.

Dans un effort pour remercier la personne qui apporte tant de bonheur aux enfants du monde entier, ils transforment leur toit en une halte pour lui. Lorsque la dernière invention de Doofenshmirtz transforme la plupart de la ville en vilaine, cependant, Phineas et Ferb doivent penser à un moyen de sauver Noël. Même Isabella, qui célèbre Hanoukka, leur donne un coup de main.

12 LES BALJEATLES / VANESSASARRY ROUGHNESS S2E12 (8.7)

Cet épisode en deux parties est en fait l’un des meilleurs épisodes votés par les fans. Il a atterri dans le top trois lorsque la chaîne Disney Channel a demandé aux fans de voter pour leurs favoris en 2011. Il n’est donc pas surprenant qu’il se classe parmi les meilleurs classés sur IMDb.

Dans la première moitié, Phineas aide Baljeet à former un groupe de rock au camp, mais il prend un siège arrière dans la seconde moitié alors que Ferb prend davantage la vedette. Ferb essaie d’aider Vanessa à impressionner son père afin qu’elle puisse obtenir sa propre voiture.

11 IL EST TEMPS S1E07 (8.7)

Phineas et Ferb ont eu beaucoup de travaux scientifiques impressionnants au cours de la série, mais l’un de leurs plus impressionnants pourrait être dans ce premier épisode. Les frères réparent une machine à remonter le temps dans un musée et la font tourner.

Bien sûr, ils prennent accidentellement Candace avec eux, puis se retrouvent coincés. Ce sont Isabella et les Fireside Girls qui repèrent leur message historique et finissent par sauver la situation.

10 EXCALIFERB! S3E30 (8,7)

Un message de la Dame de la Flaque conduit Phinéas et Ferbalot dans une quête pour atteindre l’épée, Excaliferb. Rejoints par le sprite aquatique, Isabel, les trois partent à l’aventure pour franchir divers obstacles, dont le Pont de la Compréhension et la Grotte des dix mille monstres. Alors qu’ils voyagent, Candavere n’est pas loin derrière. Transformée par les potions de ses frères, Candavere passe rapidement de l’autre côté du pont, rencontrant ses frères et Malifishmirtz sur le champ de bataille.

À divers moments de l’épisode, il ramène le public à la réalité, où l’histoire se déroule dans un livre que Carl lit au Major Monogram.

9 MON FOYER GARDIEN S3E11 (8.7)

Les cousins ​​britanniques de Ferb rendent visite à la famille à Danville sous l’impression que Ferb a perdu ce qui le rend britannique. Voulant leur prouver le contraire, Phineas essaie de les convaincre du contraire en acceptant le défi des cousins ​​de Ferb lors d’un match de football.

Cependant, plutôt que de jouer au football en moyenne, Phineas et Ferb lui donnent un coup de pouce. Ils construisent un stade de Football X-7, une arène circulaire où les buts peuvent être faits sous n’importe quel angle, et les athlètes peuvent jouer dans plusieurs dimensions. Candace panique que Jeremy ne la trouve plus attrayante après avoir rencontré sa cousine, Eliza, alors Candace demande à Eliza de lui apprendre à être une britannique.

8 LES CHRONIQUES DE MEAP S2E12 (8.8)

Lorsque Meap s’écrase dans la cour de Phineas et Ferb, ils sont ravis de l’aider à retrouver sa famille. L’arrivée de Candace parlant de la casse des gens qui font des choses qu’ils ne devraient pas faire attire l’attention de Meap alors qu’il suit joyeusement Candace à sa convention. Regarder Phineas et Ferb se faire capturer par Mitch, Candace et Meap élaborent un plan pour sauver ses frères. Les sauver, le groupe doit encore sortir du navire.

Dans une tournure d’intrigue inattendue, Candace et ses frères sont choqués de voir Meap et Mitch se battre tandis que Meap jette des rayons de mort hors de sa bouche.

7 PHINEAS ET FERB’S QUANTUM BOOGALOO S2E25 (8.8)

Une machine à voyager dans le temps provoque le chaos lorsque la future Candace décide de démolir ses frères le jour où ils ont construit les montagnes russes. Réussissant, elle regarde joyeusement Phineas et Ferb descendre des montagnes russes avec le reste des enfants. Ce choix provoque un paradoxe auquel elle n’était pas préparée.

Sans le savoir, Candace avait empêché la série d’événements qui ont permis à Perry de vaincre le Dr Doofenshmirtz et de s’échapper avant de se faire frapper avec la boule géante de papier d’aluminium. Sans la victoire de Perry ce jour-là, le monde change où le Dr Doofenshmirtz a pris le contrôle de la zone des trois États, et Candace doit retourner dans le passé une fois de plus pour s’empêcher de réussir à combattre Phineas et Ferb.

6 MEAPLESS EN SEATTLE S3E41 (8.8)

Le diable Mitch vise le cutonium pur, l’arme ultime qui fera suivre Meap et le reste de sa planète sous la parole de Mitch. Avec du cutonium pur, Mitch deviendra l’être le plus mignon de l’univers sans aucune chance de l’arrêter. Son plan est détourné quand il constate que le Dr Doofenshmirtz a accidentellement bu l’élixir.

Pendant ce temps, Meap fait équipe avec Phineas, Ferb, Candace et Isabella pour arrêter le plan diabolique de Mitch. En fin de compte, c’est la gentillesse naturelle d’Isabella à l’extérieur et à l’intérieur qui sauve l’univers des stratagèmes de Mitch. Le Dr Doofenshmirtz retrouve également son ancien meilleur ami, Balloony.

5 NUIT DES PHARMACIENS VIVANTS S4E44 (8.9)

Le complot du Dr Doofenshmirtz pour transformer son frère Rodger laid devient voyou quand son Inator a un autre effet. Rodger se transforme en un Dr Doofenshmirtz zombifié, et tous ceux qu’il touche, puis le deviennent également. Alors que le monde qui les entoure se transforme lentement en zombies, Phineas et Ferb se mettent en sécurité avec Buford et Baljeet tandis qu’Isabella explore la région, expliquant comment tout cela s’est produit.

En fin de compte, Isabella est la dernière à rester elle-même et elle sauve le monde, remettant tout le monde dans son état naturel. Pendant ce temps, Stacy est restée parfaitement ignorante des choses en regardant un marathon de films dans sa maison.

4 PHINEAS ET FERB: L’ÉTÉ VOUS APPARTIENT! S2E54 (9,1)

La décision de Phineas et Ferb d’avoir le meilleur jour le plus long de l’été se concrétise au cours de l’épisode d’une heure. À partir de Danville, les beaux-frères sont rejoints par de bonnes amies Isabella, Baljeet, Buford et leur sœur aînée Candace.

Pendant le voyage, ils doivent gérer la lente destruction de leur avion lorsqu’ils visitent divers pays. Pendant ce temps, le plan diabolique du Dr Doofenshmirtz dérange sa fille, Vanessa, alors qu’elle est jetée de la tour et se rend à Paris avec Phineas et Ferb. En chemin, Isabella essaie de faire en sorte que Phineas la remarque de manière romantique, mais cela ne fonctionne pas car il est trop distrait. À la fin, c’est une course contre la montre pour atteindre leur cour avant le coucher du soleil.

3 DUDE, NOUS RECONSTITUONS LA BANDE ENSEMBLE! S1E22 (9,1)

Après que Lawrence oublie son anniversaire de mariage à Linda, leurs enfants, Phineas, Ferb et Candace se sont regroupés pour élaborer un plan pour que les choses se passent bien entre leurs parents. En entendant une histoire sur leur passé lors d’un concert pour Love Handle, Phineas et Ferb vont aux ex-camarades essayant de rassembler le groupe.

Candace distrait Linda en repoussant son arrivée à la maison jusqu’à ce que tout soit prêt à être vu. Le plan du Dr Doofenshmirtz d’organiser une fête d’anniversaire pour sa fille, Vanessa, se termine par un décollage dans une fusée conçue pour Perry l’ornithorynque.

2 AGISSEZ VOTRE ÂGE S4547 (9.3)

Fixé dans dix ans, Phineas a le choix troublant de décider quel collège fréquenter. Les luttes de Phineas ne s’intensifient qu’après avoir finalement appris le béguin d’Isabella pour lui. Sachant qu’il veut être en couple avec Isabella, Phineas se précipite pour lui parler quand il apprend qu’Isabella part à l’université ce jour-là.

Bien qu’il soit en retard pour l’atteindre, Phineas tente sa chance quand il voit Isabella assise devant sa maison. Leur discussion mène à une autre révélation, le choix final d’aller à l’université avec Isabella à Tri-State State.

1 DERNIER JOUR D’ÉTÉ S4E48 (9.4)

Le dernier jour de l’été, Phineas et Ferb veulent vivre leur plus belle aventure à ce jour. Leur dernière invention est appelée “tout” par Phineas quand on lui demande ce que c’est. Après avoir rendu à Vanessa ses DVD, Candace allume accidentellement le Do-Over-Inator, créant un effet Groundhog Day sur le monde qui l’entoure et Doofenshmirtz.

Bien que les jours répétitifs soient amusants au début, cela devient un problème flagrant lorsque les jours raccourcissent et que les objets et les personnes disparaissent, oubliés par tout le monde. Dernier espoir de l’humanité, Candace et Doofenshmirtz sauvent séparément le monde avec l’aide de leurs familles et amis.

