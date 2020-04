15 meilleurs films d’horreur coréens

Juste au cas où vous ne le sauriez pas, l’horreur asiatique fait honte à l’horreur américaine, il est donc temps d’élargir vos horizons. La Corée du Sud, en particulier, est devenue une force majeure du genre en inventant pratiquement un nouveau sous-genre de thrillers psychologiques sur le thème de la vengeance. Train to Busan, par exemple, a battu des records et est devenu le film le plus rentable du pays de tous les temps (et un succès international également).

Étant donné que la Corée du Sud n’a commencé à produire des films d’horreur stellaires qu’à la fin des années 90, leur domination sur le genre est bien méritée et tout simplement remarquable. Voici 10 des meilleurs films d’horreur coréens.

Mis à jour le 15 avril 2020 par Anastasia Maillot: Avec l’été qui approche rapidement, l’un des principaux moyens de rester au frais en Corée du Sud pendant les journées chaudes est de rester et de regarder des films d’horreur effrayants et effrayants.

Avec un genre d’horreur aussi fort, il est dommage de ne pas partager certains de ces incroyables films d’horreur sud-coréens avec le monde. Voici cinq titres supplémentaires garantis pour vous donner des cauchemars pour les prochaines semaines.

15. Corridors chuchotants (1998)

Bien que Whispering Corridors ait plus de deux décennies, c’est l’une des pierres angulaires du genre d’horreur coréen. Il est sorti à une époque où la liberté d’expression était toute nouvelle dans le pays, et sert non seulement d’histoire effrayante, mais aussi de commentaire social.

Prenant place dans une école pour filles, qui serait hantée par un fantôme, le personnel et les élèves commencent à disparaître à la suite du suicide d’un enseignant. C’est l’histoire qui a tout commencé dans l’horreur coréenne, mais que son mystère soit résolu, c’est au spectateur de le voir.

14. Ne clique pas (2012)

Un titre plus récent qui est devenu extrêmement populaire en raison de ses thèmes modernes, Don’t Click est l’histoire d’une étrange vidéo qui circule sur Internet, étiquetée comme la “vidéo interdite”. Après que le personnage principal Jung-Mi a demandé au petit ami de sa sœur de télécharger le fichier pour elle, des choses étranges commencent à se produire dans sa vie.

C’est une astuce classique pour des films comme The Ring ou One Missed Call, addictifs et terrifiants à la fois.

13. Les chaussures rouges (2005)

Qui n’aime pas une belle paire de talons, surtout lorsqu’ils sont disponibles gratuitement? Après que Sun-Jae ait découvert une paire de magnifiques talons hauts rouges dans le métro, elle les ramène chez elle, seulement pour découvrir qu’ils ont un secret très, très sombre.

Basé sur le vieux conte de fées de Hans Christian Andersen, c’est une histoire moderne sombre et tordue sur la vanité et la beauté, qui se transforme en une hantise classique.

12. Cendrillon (2006)

La chirurgie plastique est un sujet majeur dans de nombreux films coréens, mais à Cendrillon, elle est traitée comme un aspect de l’horreur. Un chirurgien plasticien à succès et sa fille commencent bientôt à voir des choses étranges lorsque ses patients se suicident devant sa fille.

Un autre conte sur la vanité et l’image corporelle, pour ceux qui ont peur de l’horreur corporelle et du sang, cela pourrait être rude, mais c’est tout de même terrifiant.

11. La famille tranquille (1998)

Il n’y a rien de plus effrayant que de vivre dans un isolement presque total du reste du monde, et la famille Kang est sur le point de le découvrir. Alors que tout le ménage déménage dans un endroit éloigné de la montagne pour une entreprise, ils sont ravis d’avoir enfin leur premier client.

Cependant, alors que leur premier visiteur se suicide, la famille décide de l’enterrer sans chichis pour s’épargner de la mauvaise publicité. Malheureusement, ce n’est que le début de The Quiet Family.

10. Gonjiam: l’asile hanté (2018)

Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler, mais Gonjiam: Haunted Asylum a un score de 100% sur Rotten Tomatoes, et je ne savais même pas que c’était possible! Cette horreur “d’images trouvées” intense et effrayante suit l’équipage d’une websérie d’horreur alors qu’ils se rendent dans un asile abandonné pour une diffusion en direct.

Comme vous pouvez l’imaginer, les choses deviennent cauchemardesques très rapidement alors qu’elles commencent à ressentir des terreurs inattendues à chaque coin de rue. Si vous êtes un fan de Paranormal Activity, vous allez adorer chaque minute.

9. J’ai vu le diable (2010)

I Saw The Devil a l’une des scènes les plus brutales de la vengeance au cinéma, alors préparez-vous émotionnellement avant de le regarder par vous-même. Le film parle d’un agent des services secrets dont la fiancée est brutalement assassinée et démembrée par un tueur en série, et sa décision de prendre sa revanche par la poursuite et la torture implacables du tueur.

Il est sombre et tordu et a déjà un remake en développement par le scénariste Simon Barrett et le réalisateur Adam Wingard, qui ont déjà collaboré sur des films d’horreur comme You’re Next et V / H / S.

8. Bedeviled (2010)

Bedeviled est un film d’horreur psychologique brutal et magnifique sur une femme qui est victime de violences mentales, physiques et sexuelles sur une île isolée. Le film est cependant bien plus qu’une horreur.

Selon une critique de film, “Le seul soulagement du chagrin et de la souffrance est l’effusion de sang, ce qui est exactement ce que nous obtenons. ‘Bedeviled’ est plus qu’une histoire de femme méprisée, il s’agit de la lutte constante des femmes pour trouver une place dans le monde et ce qui se passe quand on lui enlève. Cela est particulièrement vrai pour le cinéma asiatique, car les femmes sont généralement montrées comme plus réservées et délicates, essayant de ne pas faire une ondulation dans l’océan qui est le monde d’un homme. “

7. Téléphone (2002)

Phone est un film d’horreur sud-coréen sur la possession de fantômes qui a fait ses tournées dans les festivals de films internationaux et a ensuite été nominé dans différentes catégories, notamment Meilleur nouveau réalisateur, Meilleure actrice et Meilleure actrice de soutien.

Bien que le titre du film soit suffisamment basique, l’intrigue est l’histoire complexe d’une journaliste d’investigation, littéralement hantée par la sonnerie constante du téléphone au lendemain d’un article qu’elle a publié. Lorsque la fille de son amie répond un jour au téléphone, les choses tournent au noir.

6. Cloche de la mort (2008)

L’école est assez effrayante sans que des élèves très performants disparaissent au hasard et meurent de façon horrible, mais c’est exactement ce qui se passe dans Death Bell.

En tant que seul film d’horreur coréen à être sorti à l’été 2008, il a très bien fonctionné au box-office et a été décrit par Derek Elley de Variety comme ayant un “concept soigné” avec “suffisamment de chocs et de sang pour garder les toxicomanes de genre satisfaits. ” Ce film marque également les débuts d’acteur de Nam Gyu-ri, un ancien chanteur de SeeYa.

5. Le Silencieux (2015)

Il y a beaucoup de films d’horreur sous-estimés, et The Silenced en fait partie. Lorsqu’une nouvelle fille est transférée dans un pensionnat, plusieurs de ses camarades disparaissent et ses tentatives pour révéler le mystère derrière les disparitions mettent sa propre vie en danger.

Un bonus: ce film regorge d’histoire coréenne, tel qu’il se déroule en 1938 pendant l’occupation japonaise. Le film a été décrit comme “visuellement époustouflant” et “un film calme et inquiétant, avec toutes sortes de rebondissements horribles rendus imaginables par sa période coloniale japonaise”.

4. Soif

En dépit d’être un film d’horreur solide, Thirst a été étiqueté comme l’un des films d’horreur les plus sexy de tous les temps (pour ceux qui aiment mélanger les moments sexy et le sang).

Le film, qui suit un prêtre ressuscité en tant que vampire, a remporté le prix du jury au Festival de Cannes en 2009 et a figuré sur la liste des “meilleurs films d’horreur” lors des nominations aux Scream Awards 2010. La soif est une histoire d’amour sombre et sexy qui effrayera même les observateurs les plus aguerris.

3. Une histoire de deux sœurs (2003)

A Tale of Two Sisters n’est pas le dernier film d’horreur coréen, mais c’est certainement l’un des meilleurs. Le film suit deux sœurs qui, après leur retour d’une institution psychiatrique, se retrouvent entourées d’une belle-mère cruelle, de fantômes vengeurs et de révélations inattendues sur le sombre passé de leur famille.

Le film est devenu le film d’horreur coréen le plus rentable de son époque, décrochant même un remake américain renommé The Uninvited, avec Emily Browning et Elizabeth Banks.

2. Les lamentations (2016)

Après avoir récolté près de 50 millions de dollars au box-office, marqué 99% sur Rotten Tomatoes, et apparu sur de nombreuses listes des “meilleures horreurs de 2016”, est-il étonnant que Ridley Scott ronge le bit pour faire une refonte en anglais du film d’horreur sud-coréen, The Wailing?

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, les habitants d’un village de montagne sud-coréen sont touchés par une maladie mortelle et mystérieuse, et il appartient à un policier local d’aller au fond des choses avec l’aide d’un puissant chaman. Étant donné que le scénario regorge de culture coréenne, de terreur et de soulagement comique inattendu, il n’est pas clair si un remake pourrait tenir une bougie à l’original.

1. Train pour Busan (2016)

Train to Busan a été décrit comme l’un des films d’horreur les plus sous-estimés que seuls les plus grands cinéphiles connaissent, et heureusement pour tout le monde, il est disponible en streaming sur Netflix en ce moment. À première vue, il semble que ce ne soit qu’un autre film de base sur les zombies: le virus éclate, les gens ont du mal à s’échapper avant de devenir de la viande.

Rien de spécial, non? FAUX. Contrairement à d’autres films zombies, le développement du personnage et le jeu dans le film sont de qualité et la cinématographie est de premier ordre. Il y a une raison pour laquelle il est devenu le 8e film coréen le plus rentable de tous les temps.

