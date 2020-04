15 meilleurs films pour les fans de la mythologie grecque, classés

Il y a quelque chose d’attirant de façon indélébile dans la mythologie grecque. Il incorpore des éléments fantastiques imaginatifs à la sincérité de la religion. C’est le réalisme magique du plus haut niveau, dans lequel les humains coexistent avec des monstres. Les dieux eux-mêmes étaient tout aussi imparfaits que les humains, ce qui les rendait inattendus. Ils étaient vains et vengeurs, invitant au drame alambiqué et lyrique.

De plus, la civilisation elle-même était profondément intrigante. Leur politique et leurs coutumes sont des pièces historiques uniques et fascinantes, dont nous ne sommes pas particulièrement éloignés. Leurs histoires et vies grandioses les perpétueront dans l’éternité – comme le prouvent nos nombreux films du genre. Voici les dix meilleurs films pour les fans de la mythologie grecque.

Mis à jour par Madison Lennon le 4 avril 2020: La mythologie grecque reste l’un des sujets d’étude et de conversation les plus intéressants et les plus populaires. Les légendes, l’art et la culture qui gravitent autour de la Grèce antique sont fascinants et incroyables.

Il n’est pas surprenant que de nombreux artistes et cinéastes se soient inspirés de la mythologie grecque. Nous avons pensé mettre à jour cette liste avec plus de films que vous devriez vérifier si vous êtes un grand fan de la mythologie grecque. Vous trouverez peut-être quelque chose dans la liste ci-dessous que vous n’avez jamais vu auparavant.

15 Courroux des titans (2012)

Wrath of the Titans est la suite du film 2010 Clash of the Titans. Malheureusement, il a été principalement balayé par les critiques, mais il a toujours sa part de fans qui l’apprécient juste pour la bêtise.

Si vous êtes impatient de découvrir la mythologie grecque, cela vaut la peine de vérifier au moins une fois afin que vous puissiez regarder certains des êtres monstrueux se battre. Il se déroule une décennie après les événements du premier film, les dieux perdant leur emprise sur les légendaires Titans. Persée doit sauver Zeus et sauver la race humaine en battant les Titans.

14 films de Percy Jackson

Beaucoup de fans de livres hardcore rejettent les films de Percy Jackson parce qu’ils changent beaucoup de choses de la célèbre série de livres écrite par Rick Riordan. Cela dit, si vous n’avez pas lu les livres, ou si vous essayez de séparer les deux médiums, vous pourrez peut-être les apprécier en tant que films pop-corn amusants.

Il n’y en a que deux en ce moment, avec Logan Lerman, Jake Abel, Brandon T. Jackson et Alexandra Daddario. Les films suivent Percy Jackson (Lerman), un demi-dieu qui tend dans un camp avec d’autres demi-dieux de son âge et les aventures que Jackson est forcé de continuer dans le processus.

13 Le Minotaure (2006)

Le Minotaure est un récit très lâche du célèbre mythe grec. C’est un film d’horreur avec Tom Hardy. Le film se déroule à l’âge du fer. Un village adore un taureau comme dieu et une femme conçoit un enfant avec l’animal nommé Minotaure.

Ils emprisonnent la bête à l’intérieur d’un labyrinthe souterrain et toutes les quelques années, le village doit sacrifier plusieurs personnes toutes les quelques années à la bête. Puis un an, Theo (Hardy), découvre que sa petite amie sera sacrifiée et il demande au roi l’opportunité de la sauver du Minotaure.

12 Le premier roi: Naissance d’un empire (2019)

The First King: Birth of an Empire est un film dramatique historique italien avec Alessandro Borghi et Alessio Lapice. Ce film est basé sur le célèbre mythe Romulus et Remus, l’histoire de deux frères bergers, dont l’un a été élevé par un loup.

Dans le film, Romulus et Remus entreprennent un voyage qui les amène à découvrir une nouvelle nation et rencontrera une trahison sombre. Le film a reçu des éloges positifs de la part des critiques et il a été nominé pour plusieurs prix et a remporté deux d’entre eux.

11 O frère, où es-tu? (2000)

Cela pourrait vous surprendre d’apprendre que ce drame de crime de comédie est basé sur le poème épique L’Odyssée d’Homère. Il s’agit d’un film satirique qui incorpore de nombreux éléments du poème emblématique.

Le film mettant en vedette George Clooney suit Ulysses Everett McGill essaie de s’adapter à sa peine de travail au Mississippi et pendant qu’il y rencontre Delmar et Pete. Le trio part en voyage à la recherche de trésors enfouis et, ce faisant, ils rencontrent un certain nombre de personnages éclectiques et rencontrent de nombreux obstacles et aventures.

10 Immortels

Les visuels de ce film sont indéniablement attrayants, avec une portée et un enthousiasme décents. Pourtant, il porte également une cote R difficile car il emprunte sans vergogne à 300, un film bien supérieur. Cette influence se vantait de la richesse artistique et de l’imagination de Frank Miller, avec qui on pourrait éviter de rivaliser. D’autant plus que la cinématographie sombre dans Immortals peut sembler terne en comparaison. L’histoire elle-même ne ressemble guère à un véritable mythe grec et joue simplement dans ce bac à sable. Ceci est malheureusement typique et devrait consterner les fans du conte de Thésée. Le jeu est décent, mais le dialogue est rigide. En fin de compte, en priorisant les visuels qui sont si similaires à un autre film, il vous demande principalement de regarder à nouveau 300.

9 Le choc des titans (2010)

Clash of the Titans a reçu beaucoup de haine, certains justifiés et indus. Le film original était généralement un spectacle de Ray Harryhausen, mettant en vedette une magie d’argile incomparable. En conséquence, rien de ce moderne ne serait comparable. De plus, l’original se concentrait beaucoup plus sur les dieux eux-mêmes et leur match d’échecs concernant l’humanité. La relation entre les humains et les dieux a pris le pas. Ce remake flashy peut être amusant, avec quelques réalisations éblouissantes d’argile qui pourraient être inaccessibles pour les nouveaux publics. Et l’action a une verve décente. Mais l’intrigue est quelque peu précipitée, et le développement du personnage n’est tout simplement pas impliqué.

8 Hercules (2014)

Ce film subvertit les attentes du genre à chaque tournant, transformant essentiellement la fantaisie en une plaisanterie récurrente. Hercules prétend expliquer comment des interprétations erronées peuvent souvent entraîner une spéculation sauvage et des légendes fantastiques ultérieures. Ainsi, ceux qui espèrent cet aspect de la mythologie grecque seront déçus. Au lieu de cela, l’histoire a un ton léger, presque juvénile, peut-être digne de son directeur controversé, Brett Ratner. Cependant, l’aventure est dynamique et rapide, et le héros titulaire est joué par Dwayne Johnson ⁠ – peut-être parce que faire un film d’action sans lui pourrait être illégal maintenant. Mais il a beaucoup de charisme et le bon physique. Il vend le rôle avec un enthousiasme sincère et élève définitivement l’histoire.

7 300: La montée d’un empire

Voici encore un autre film qui a l’air magnifique, mais met de côté l’intrigue et le personnage. Il se penche également sur la fantaisie, ce qui peut frustrer les fans du film original. Même pour toute son hyperbole visuelle, cette première sortie ne portait que des notes de fantaisie. Mais les nouvelles origines de Xerxes décrites ici sont … pour le moins discutables. Tout ce qui est décoré avec un fond océanique est intrinsèquement beau, y compris les séquences d’action correspondantes. La brutalité s’inscrit dans ce temps rude et orageux. Mais le protagoniste est la partie la plus faible du film, ce qui est extrêmement préjudiciable, en particulier par rapport à Leonidas. Le véritable point d’intrigue est Eva Green, dont Artemisia est à la fois sympathique et méchante magnétique.

6 Hercules (1997)

Disney a suffisamment d’influence pour rivaliser avec les dieux maintenant, alors assurez-vous de revisiter ce classique sur Disney +. Les chansons résistent à tout le reste à la Renaissance de Disney, et les personnages sont tout aussi mémorables. Hercules peut être un paria typique, mais sa détermination et sa ruse sont amusantes. Meg est l’un des plus grands personnages féminins du canon de Disney, avec un sarcasme charmant, de l’empathie et de l’indépendance. De plus, le méchant Hadès est absolument hilarant. En fait, toute la comédie est or, avec un degré de méta-humour surprenant. Cela s’étend aux références sur la mythologie grecque elle-même. Ce film satisfait les fans de Disney et des mythes grecs.

5 Le choc des titans (1981)

L’intrigue rapide est en soi essentiellement une autre aventure simple, comme beaucoup d’histoires de ce type ont tendance à offrir. Cependant, le talent artistique étrange d’un Ray Harryhausen est profondément enrichissant et contagieux à voir. Chaque nouvelle créature rayonne simplement de créativité et de passion esthétique. C’était peut-être derrière les temps, quand Star Wars avait déjà volé le cœur des fans de fantasy, mais Harryhausen était un génie indéniable. Mis à part ce plaisir, la tragédie de ce conte n’est pas perdue par l’adaptation, et heureusement, les performances tiennent le coup. L’interférence et la perspective prioritaire des dieux est sans doute la facette la plus intéressante de ce classique.

4 Wonder Woman (2017)

Ce succès à succès a été une bouffée d’air frais pour ce genre de niche, malgré le rythme occasionnel des super-héros. Les origines de Diana sur Themyscira sont tout à fait captivantes, convaincantes et visuellement à couper le souffle. Et son intégration dans la Première Guerre mondiale fournit une gestion habile des problèmes de race, de sexe et de défauts humains. De telles conversations directes sont rarement traitées avec une telle nuance digestible. L’histoire vient en premier et se déroule avec un superbe équilibre entre action, cœur et humour. Diana ne combat peut-être pas des créatures géantes, mais elle affronte certainement les plus vrais monstres. Cette riche narration est également renforcée par un grand casting, des effets éblouissants et cette musique puissante.

3 Jason et les Argonautes (1963)

Le film classique incontournable pour les fans de la mythologie grecque. Ses effets étaient bien au-delà de leur temps, innovants et captivants pour chaque design unique. L’histoire fascinante se suffit à elle-même, mais elle était également propice à une marmite bouillonnante de diverses créatures. Et c’est l’astuce ultime du genre – établir des humains et leurs adversaires monstrueux avec des parts égales de personnalité. Le rythme est assez rapide et chaque scène respire profondément l’amour de la mythologie grecque. Les personnages sont bruyants et amusants. Prophéties, monstres, Hercule, les dieux intermédiaires – ce film est une compilation de grands succès pour tout amateur de mythologie. Heureusement, cette histoire tranchante est soutenue par le travail intemporel de Ray Harryhausen et ses performances solides.

2 300

Le roman graphique de Frank Miller joue définitivement avec l’histoire très librement. Et l’intrigue réelle est considérablement simple, principalement fixée aux Thermopyles. Mais c’est peut-être l’une des guerres les plus célèbres de l’histoire, une histoire d’outsider qui introduit une culture machiste convaincante. Les Spartiates et leurs coutumes sont si brutaux et puissants, malgré leur véritable amour et leur sympathie. Il existe une solide fraternité, paternité et passion conjugale. Les personnages sont plus grands que nature, tout comme leur guerre, récitée par un Spartiate. Cet angle narratif pardonne toutes les fabrications ou points de vue potentiels. Bien que ce récit de guerre puisse être exagéré et stylé, il s’agit certainement de l’exécution la plus brute et la plus divertissante d’un tel excès gratuit.

1 Troy

Cette approche ancrée de la guerre de Troie n’est peut-être pas aussi tape-à-l’œil que les autres énumérées ici, mais c’est certainement la présentation la plus convaincante et la plus motivée d’un mythe grec qui offre toujours des séquences d’action subtiles. Parce que le public est autorisé à investir dans l’ensemble des personnages, chaque bataille semble méritée. Le sentiment accru de romance et d’honneur est toujours motivé par une approche convaincante. Même des choses comme la philosophie et le destin sont invoquées dans un dialogue à la fois grandiose et intime. Les personnages sont parfaitement moulés et offrent des performances saisissantes. L’iconographie est passionnante, le scénario est mesuré pour le personnel et l’épopée, et la partition de James Horner est à parts égales émouvante et vaste.

