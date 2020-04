15 meilleurs hôtes de talk-show des États-Unis et du Royaume-Uni

Les talk-shows ou les chats, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, peuvent être très amusants ou un accident de voiture total – comme vous pouvez probablement l’imaginer. Il existe de nombreuses variables différentes qui déterminent de quel côté de la pièce un spectacle tombe, l’un des plus grands facteurs étant l’hôte.

Alors que de nombreuses personnes ont des goûts et des points de vue différents en ce qui concerne leur favori, nous voulions prendre du recul pour essayer d’admirer les options de loin. Bien sûr, il y a des points négatifs, mais les points positifs les dépassent presque certainement à long terme.

Mis à jour le 21 avril 2020 par Matthew Wilkinson: Avec autant de talk-shows aux États-Unis et au Royaume-Uni, il y en a certainement pour tous les goûts. Qu’il s’agisse de mettre l’accent sur les sketchs et les farces ou plus sur une conversation sérieuse et engageante, il y a des hôtes qui font tout.

Bien sûr, l’animateur joue un rôle clé dans tout pour réussir un spectacle. Avoir la capacité de travailler avec des grands noms et de garder de plus petits invités célèbres tout aussi divertissants est une compétence sous-estimée. Dans cette liste, nous allons jeter un œil à 15 animateurs de talk-show brillants du Royaume-Uni et des États-Unis qui font actuellement du bon travail.

15 Jonathan Ross

Non, cela n’a rien à voir avec son rejet de la radio il y a quelques années ou sa voix légèrement différente. Jonathan Ross a tendance à attirer de très bons invités dans son émission et c’est le cas depuis qu’il est entré dans le jeu.

Cependant, nous ne pouvons pas prétendre que de très bons invités méritent d’être un type d’hôte modeste. Il a de l’esprit de temps en temps et il laisse les invités parler, mais la disposition fait défaut dans une certaine mesure. Mais il a de très beaux cheveux.

14 Russell Howard

Un autre grand animateur de talk-show au Royaume-Uni est Russell Howard. C’est un comédien bien connu qui a tout récemment fait le saut dans le monde des talk-shows, avec The Russell Howard Hour qui est devenu très populaire en peu de temps.

Parce que Russell est déjà un comédien populaire, il apporte son propre style au spectacle, qui est léger et permet beaucoup de plaisir. Cependant, il a surpris les gens avec ses invités car ils abordent souvent de gros problèmes et des sujets difficiles, ce qui rend son spectacle très intéressant à regarder.

13 Michael McIntyre

Vous pourriez faire valoir que ses jours de chat sont terminés, mais on dirait que Michael McIntyre est le genre de gars qui aime laisser les gens deviner.

Le comédien n’est pas la tasse de thé de tout le monde et quand il anime son propre spectacle, il n’est pas difficile de voir pourquoi. Il veut toujours être au premier plan de la capacité d’attention de chacun et, à bien des égards, il n’y a rien de mal à cela. Hélas, c’est pourquoi son «Big Show» lui convient probablement un peu plus que de s’asseoir et de discuter avec quelqu’un d’autre.

12 Alan Carr

Alan Carr est un autre comédien qui peut diviser les opinions du public, principalement parce qu’il est si plein d’énergie. Cependant, son esprit sec fait de lui un animateur de talk-show idéal et Chatty Man s’est toujours révélé populaire auprès du public britannique.

Carr n’a aucun problème à poser des questions difficiles, utilisant son côté effronté pour s’en tirer. Il aime s’amuser avec les invités et ne craint pas de se moquer d’eux, ce qui crée des moments vraiment drôles.

11 Jimmy Fallon

L’homme qui ouvre la voie avec The Tonight Show est le même homme qui divise la nation – donc, certains diraient qu’il est l’équivalent du talk-show de l’homme dans ce grand bureau ovale. La trajectoire ascendante de Jimmy Fallon a été assez remarquable à surveiller au cours des dernières années, et vous pourriez dire qu’il a encore plus à faire.

Il semble faire en sorte que ses invités se sentent relativement à l’aise et passe quelques moments amusants ici et là, même s’il ne peut toujours pas rivaliser avec les meilleurs.

10 Sean Evans

Cela pourrait être une entrée controversée, car Sean Evans n’anime qu’un talk-show sur YouTube, mais Hot Ones s’est avéré être un projet incroyablement populaire. Il a gagné à Evans son propre jeu télévisé, et il est devenu de plus en plus fort pour construire sa marque.

Hot Ones reçoit les plus grands invités de célébrités et les sort immédiatement de leur zone de confort avec des ailes de poulet brûlantes. Bien que cela seul puisse priver l’attention de l’entretien lui-même, la conversation se déroule vraiment bien avec Sean posant les meilleures questions à n’importe quel hôte de cette liste.

9 Trevor Noah

Trevor Noah est beaucoup plus drôle que quiconque ne lui en accorde aucun crédit, et c’est dommage. Pourtant, même dans ce cas, nous apprécions le fait que la plupart des médias choisissent de se concentrer sur les sujets sérieux dont il aime discuter.

Il trouve parfaitement l’équilibre entre la comédie et le drame dans ses monologues, qui nous obligent tous à nous arrêter, regarder et écouter. Selon le style de spectacle que vous aimez regarder, il y a de très bonnes chances que Noah soit encore plus haut dans cette liste pour vous. Perspective, hein?

8 Ellen DeGeneres

Le Ellen Show pourrait ne pas avoir lieu dans un format de fin de soirée, comme la majorité de cette liste, mais cela ne signifie pas qu’Ellen n’est pas une animatrice de talk-show incroyable. Elle est devenue l’une des célébrités les plus populaires pour un certain nombre de raisons, mais principalement parce qu’elle est chaleureuse, gentille et met toujours ses invités à l’aise.

Cela mène à des interviews vraiment amusantes où les célébrités sont heureuses de parler de tout. Elle joue à des jeux et aime faire des farces, ce qui rend son spectacle engageant et imprévisible. Bien qu’elle soit une énorme star, Ellen n’éclipse jamais celui qui est sur le canapé.

7 James Corden

Le gars anciennement connu sous le nom de Smithy est arrivé aux États-Unis d’Amérique il y a environ une demi-décennie maintenant, et depuis lors, il essaie de s’approprier la télévision tard le soir. Carpool Karaoke a pris une vie propre comme nous le savons tous, au point où c’est facilement le segment le plus populaire de son émission.

Il reste à voir s’il sera ici ou non à long terme, mais il n’a pas peur de susciter une certaine controverse et de lancer quelques drôles de monologues dans le processus.

6 John Oliver

En parlant de Britanniques qui ont traversé l’étang et ont réussi à devenir un animateur de talk-show, John Oliver est un autre hôte fantastique qui fait de grandes choses en Amérique en ce moment. Il adopte une approche légèrement plus sérieuse que James Cordon, mais son émission, Last Week Tonight, est vraiment divertissante.

Il plonge profondément dans le grand problème de l’époque, et parmi tous les hôtes de cette liste, il est le meilleur à donner une opinion ferme en ce qui concerne les questions politiques et mondiales. Bien sûr, il est toujours aussi doué pour parler avec les invités, tirant souvent le meilleur parti des gens en engageant une conversation intéressante.

5 Jimmy Kimmel

C’est peut-être plus une sélection personnelle qu’autre chose, mais nous sommes de grands fans de Kimmel. Il est assez sec et difficile à lire la première fois que vous le regardez, mais comme c’est le cas lorsque vous vous faites un nouvel ami, il semble presque qu’il se détend et commence vraiment à se détendre au fil du temps.

Il reçoit toujours de grands invités et nous fournit des interactions amusantes, et bien que ses tâches d’hébergement ne se soient pas toujours déroulées comme une maison en feu lors des grands prix, Jimmy a un cœur d’or et il peut se présenter cette nuit et cette nuit en dehors.

4 Seth Meyers

Ne jugez pas un livre par sa couverture. Seth Meyers est drôle, plein d’esprit et incroyablement intelligent – et surtout, il nous fait sentir comme faisant partie de la famille. Il n’est peut-être pas la personnalité la plus grande que la vie que beaucoup de gens veulent voir dans cette position, mais il n’a pas besoin de l’être.

Il devrait être considéré comme l’héritier du trône pour la plupart des grands talk-shows, et nous dirions qu’il mérite d’obtenir deux fois l’audience qu’il reçoit actuellement. Le ciel, à notre avis, est la limite pour lui.

3 Stephen Colbert

De ses longs entretiens avec des invités à ses discours sur la politique et au-delà, il y a quelque chose de si puissant dans la manière dont Stephen Colbert est capable de livrer son travail. C’est un personnage fascinant qui a une grande voix, et même si ce n’est pas la seule chose dont vous avez besoin pour réussir à ce niveau, nous ne pouvons pas prétendre que ce n’est pas important.

Il exige pratiquement votre attention uniquement sur la base de son accouchement, et bien qu’il ne soit pas considéré comme l’un des grands garçons, nous pensons qu’il lui reste beaucoup de place pour grandir.

2 Conan O’Brien

Le héros oublié de The Tonight Show qui n’a tout simplement pas eu suffisamment de temps pour avoir un impact substantiel. C’est ça, c’est le tweet. L’une des meilleures choses que l’on puisse dire pour Conan O’Brien est qu’il est alternatif. Il ne fait pas les choses par le livre et il ne suit pas l’agenda des autres – parce qu’il se fraye un chemin.

Son timing comique est différent de la plupart dans son domaine et nous mettrons au défi quiconque de trouver un autre animateur de talk-show nord-américain qui soit tout aussi engageant avec ce qu’il fait.

1 Graham Norton

L’irlandais populaire a interviewé à peu près tout le monde qu’il y a à interviewer, et il continue de briller aussi brillamment qu’il l’a fait quand il a commencé. Graham Norton est agréable, il est hors de contrôle et il nous fait vraiment manquer Craig Ferguson.

Norton a également élargi ses horizons pour devenir juge sur RuPaul’s Drag Race UK, en plus de commenter le concours Eurovision de la chanson qui devrait prouver une fois pour toutes qu’il est l’homme le plus fabuleux de la planète. Quoi qu’il en soit, vous devriez tous aller voir son émission.

