15 meilleurs spectacles de rencontres de plaisir coupables sur Netflix et Hulu, classés

Si vous ne pouvez tout simplement pas en avoir assez des émissions de rencontres, vous cherchez probablement des endroits pour en voir plus. Bien que The Bachelorette touche à sa fin cette semaine, et que regarder les anciennes saisons de la série ne soit pas disponible sur les services de streaming en ce moment, il existe de nombreuses autres séries que vous pouvez regarder de façon excessive. Netflix et Hulu proposent une variété d’émissions de rencontres que vous pouvez diffuser en ce moment. Que vous aimiez des émissions comme The Bachelor ou Bravo, vous obtiendrez probablement votre correctif de série de rencontres avec l’une de ces séries.

Nous avons rassemblé une liste des 10 meilleures émissions de rencontres de plaisir coupable sur Netflix et Hulu et les avons classées en tête des meilleures.

15 CATFISH: HULU

Il y a quelque chose d’intrigant dans cette longue série MTV qui vous fait continuer à regarder. Non seulement les personnes surlignées sur Catfish ont des problèmes de rencontres potentiels, mais elles ne sont pas vraiment sûres de savoir si la personne à qui elles parlent est réelle. En fin de compte, l’émission est en partie un programme de rencontres et en partie un mystère.

Yaniv “Nev” Schulman et son équipe ne distribuent pas de roses ni de grandes vacances. Au lieu de cela, ils découvrent si la personne de l’autre côté du téléphone ou de la plate-forme de médias sociaux est qui ils disent être. Une fois cela fait, ils passent à la question principale: cette personne s’intéresse-t-elle vraiment à son «client»? En fin de compte, toutes les fins ne sont pas heureuses sur Catfish, et cela le rend d’autant plus intéressant.

14 MY HOTTER HALF: NETFLIX

Bien que nous n’ayons aucun problème avec qui est la partie la plus sexy de nos relations – c’est l’autre personne – il y en a d’autres qui le font. C’est le concept de My Hotter Half.

Animé par le comédien britannique Melvin Odoom, le programme Netflix s’appuie sur les résultats des personnes dans la rue pour déterminer lequel des deux couples est le plus chaud. Les «perdants» font peau neuve pour les rendre aussi chauds que les gagnants. En conclusion, personne n’est vraiment un perdant sur My Hotter Half.

13 JERSEY SHORE: HULU

Il y a quelques émissions qui crient “Plaisir coupable” aux téléspectateurs à la recherche d’un programme de rencontres pour les sortir de leur marasme. Jersey Shore vient à l’esprit comme l’un d’entre eux. Oserions-nous dire que ce programme MTV classique a retracé la vie et les préférences de rencontres de huit colocataires qui ont passé l’été dans une maison à Shore à Seaside Heights, dans le New Jersey.

Les personnalités sont si jersey que les téléspectateurs sont instantanément immergés dans la culture côtière unique de l’État. Il y a des liens entre les colocataires ainsi que ceux qui ne connaissent pas leur drame quotidien. Avec six saisons, Jersey Shore est une frénésie assez rapide.

12 TERRASSE MAISON: ALOHA ÉTAT: NETFLIX

Terrace House: Aloha State est un original Netflix basé sur la populaire franchise japonaise Terrace House. Au lieu d’être située sur la nation insulaire comme d’habitude, la série en streaming uniquement place les acteurs sur les plages d’Hawaï.

Il y a beaucoup à aimer dans ce chapitre de la série. Tout d’abord, six nouveaux colocataires sont introduits. Deuxièmement, ils doivent s’acclimater aux cultures et à la langue américaines. Tout cela crée des moments intéressants en matière de rencontres. Surtout lorsque les colocataires rencontrent les habitants de l’île.

11 RETOUR AVEC L’EX: NETFLIX

Vous pouvez retrouver cette émission, qui a été réalisée en Australie, sur Netflix. Il suit quatre célibataires qui ont la possibilité de relancer une romance avec leur ex. Cette série est un regard intéressant sur l’amour et les ruptures et comment ces connexions peuvent durer au fil des ans.

Si vous avez déjà eu une mauvaise rupture que vous n’arrivez pas à surmonter ou quelqu’un à qui vous pensez encore des années plus tard, vous trouverez certainement cette émission convaincante. Malheureusement, il n’y a qu’une seule saison de ce spectacle disponible.

10 AGE GAP LOVE: NETFLIX

Age Gap Love est une série télévisée britannique que vous pouvez regarder sur Netflix dès maintenant. La série dure depuis 2014 et a trois saisons. Cette émission examine les couples qui ont de grands écarts d’âge entre eux.

Les couples ont des antécédents divers et des situations uniques, mais le seul dénominateur commun est qu’ils ne sont pas proches en âge. Certains des couples de cette émission sont assez controversés, ce qui mérite d’être noté avant de donner une montre à la série.

9 FIANCE DE 90 JOURS: HEUREUSEMENT APRÈS ?: HULU

90 Day Fiance est une série TLC à succès qui a inspiré quelques spin-offs. Le bonheur pour toujours? spin-off suit les couples qui étaient dans l’émission originale et regarde leur vie après le mariage. Vous pouvez regarder cette série sur Hulu.

Si vous aimez 90 Day Fiance, il est particulièrement fascinant de voir ces couples comme des scènes de la vie réelle encore plus. Avoir seulement trois mois pour se marier est un court laps de temps, donc être en mesure de voir comment tout se passe est éclairant.

8 PARADISE HOTEL: HULU

Paradise Hotel est un autre spectacle de rencontres quelque peu dans la veine de The Bachelor. La série a trois saisons, et vous pouvez regarder la première saison sur Hulu en ce moment. Le Paradise Hotel suit six hommes et six femmes qui vivent ensemble dans un complexe exclusif.

Les couples sont jumelés et doivent décider s’ils veulent rester ensemble ou non, car de nouveaux individus sont introduits au fil du temps. En fin de compte, un couple est élu vainqueur par les autres candidats, et le couple doit alors décider s’il partagera l’argent du prix ou s’il ne laissera rien à son partenaire.

MATCHMAKER 7 MILLIONNAIRES: HULU

Il s’agit d’une émission Bravo quelque peu classique qui était sur la chaîne depuis de nombreuses années, et vous pouvez maintenant regarder toute la série sur Hulu. Cette émission suit la marieuse Patti Stanger alors qu’elle crée des millionnaires.

La série ne vieillit parfois pas très bien, mais voir les millionnaires, qui sont souvent excentriques, alors qu’ils recherchent l’amour en utilisant un entremetteur, est définitivement intrigant. Patti exprime sans aucun doute son avis, et ce spectacle est suffisamment convaincant pour que vous puissiez juste binge une saison entière en un week-end.

6 MARIÉS DE PREMIÈRE VUE: HULU

Cette série est en quelque sorte une émission de rencontres, mais plus encore, c’est une expérience sociale. Cette série diffusée sur Lifetime est désormais disponible sur Hulu. La prémisse de ce spectacle est exactement ce que le titre suggère. Deux inconnus complets sont jumelés par des experts supposés, et la première fois qu’ils se rencontrent est à leur mariage.

Marié à première vue suit ensuite les trois couples car ils ont huit semaines pour décider s’ils veulent rester mariés ou divorcer. La série est définitivement un regard fascinant sur les relations et l’engagement.

5 RENCONTRE AUTOUR: NETFLIX

Dating Around est un original Netflix qui donne un aspect plus moderne et réaliste sur les rencontres. La série suit les singles au fur et à mesure de leurs cinq premières dates. Après ces dates, ils ont la possibilité de choisir une personne avec laquelle ils veulent partir pour un deuxième rendez-vous.

Cette série est un peu plus réaliste que certaines autres émissions de rencontres et donne un aperçu de ce à quoi les rencontres modernes peuvent ressembler. De plus, il y a de la diversité dans cette série avec des personnes homosexuelles incluses, ce qui est rafraîchissant. Regarder ces premières dates est tour à tour maladroit, charmant et réel.

4 LOVE ISLAND: HULU

Love Island n’est peut-être pas très connue aux États-Unis, mais c’est une émission de rencontres très populaire au Royaume-Uni. Cette série est dans une catégorie similaire avec Paradise Hotel ou The Bachelor.

Les candidats se disputent l’argent alors qu’ils vivent ensemble dans une villa, et c’est le public qui peut voter sur les couples qui restent et ceux qui partent. Le drame de cette série est élevé et c’est définitivement une course folle du début à la fin.

3 FIANCE 90 JOURS: HULU

Bien que les séries dérivées de ce spectacle soient vraiment fascinantes à regarder, rien ne peut vraiment battre l’original. Bien qu’il s’agisse moins d’une émission de rencontres traditionnelle que d’une série sur les personnes qui prévoient déjà de se marier, c’est un regard fascinant sur l’amour et les relations.

Cette série incite les téléspectateurs à remettre en question leurs propres perceptions de l’amour et comment les antécédents, la culture et la distance influencent les relations.

MAISON 2 TERRASSE: NETFLIX

Terrace House est une émission de rencontres japonaise que de nombreuses personnes à travers le monde ont appris à aimer. La série peut être vue sur Netflix, y compris la saison de Tokyo et la saison Opening New Doors peut être regardée dès maintenant. Cette émission suit six étrangers alors qu’ils vivent dans la maison et ont la chance de sortir ensemble.

Bien que ce spectacle n’ait pas autant de dramatiquement ouvert que les rencontres américaines, il est extrêmement convaincant.

1 * 1. L’AMOUR EST AVEUGLE: NETFLIX

Netflix a fait passer le concept des engagements rapides à un niveau supérieur. Love is Blind amène les hommes et les femmes à tomber amoureux et à se fiancer avant même de se rencontrer. Le résultat est une émission de rencontres en streaming qui a suscité un énorme succès.

De plus, il y a une douceur au spectacle. Plutôt que de souhaiter de mauvaises choses aux couples, les fans cherchent à se connecter pendant leur séjour en tant qu’étrangers. Bien sûr, il y a un spectacle de retrouvailles pour aider les fans à découvrir comment leurs favoris ont fait une fois le spectacle terminé.

