15 spectacles à regarder après la fin des costumes

Le drame juridique d’Aaron Korsh, Suits, a pris fin, la neuvième et dernière saison ayant débuté le 17 juillet 2019. Suits a débuté sa course de neuf ans sur le réseau USA en 2011 et au fil des ans, il a développé une clientèle fidèle. Même si l’émission a subi un coup dur lorsque Patrick J. Adams et Meghan Markle sont partis après sept saisons, elle a réussi à revenir avec l’une des saisons les plus fortes.

Mis à jour le 26 avril par Matthew Wilkinson: Maintenant que les costumes incroyablement populaires sont terminés, les fans chercheront sans aucun doute une autre série passionnante à explorer. Celui qui est plein d’esprit, d’humour et de scènes incroyablement dramatiques.

Heureusement, avec le monde de la télévision en plein essor, il y a des tonnes d’émissions dans lesquelles les fans de Suits peuvent participer. Il existe de nombreuses émissions similaires sur le thème du drame juridique, et d’autres qui sont dans des mondes différents mais qui ont encore des similitudes. Donc, dans cette liste, nous révélerons quelques autres spectacles qui sont parfaits pour les fans de Suits maintenant que le spectacle est terminé.

15 Mieux appeler Saul

Une spin-off Breaking Bad créée par Vince Gilligan et Peter Gould, Better Call Saul se déroule au début des années 2000. Il suit l’histoire d’un escroc devenu petit avocat Jimmy McGill, montrant sa transformation en Saul Goodman. La série a reçu un large succès critique et a été renouvelée pour une cinquième saison.

Si le dialogue spirituel, l’humour et l’ambiguïté morale sont des choses que vous aimez dans Suits, alors Better Call Saul pourrait être le spectacle pour vous. Cela vous donnera une perspective différente sur le monde juridique d’une manière délicieusement brutale et comique. Le jeu, l’écriture et la mise en scène sont de premier ordre, et vous ne regretterez pas d’avoir essayé celui-ci.

14 Château de cartes

Malgré les controverses qui ont fini par entourer cette émission tardivement, House Of Cards est vraiment une émission captivante qui a amené le public à parler et à s’engager dans le monde de la politique. Bien qu’il s’agisse de politique, cela n’empêche pas que la série soit excellente pour les fans de Suits.

Il a tout le drame qui accompagne Suits, avec beaucoup de backstabbing dans les coulisses et un réel accent sur les relations personnelles. Il y a de la romance, de la mort et quelques trahisons majeures avec beaucoup de rebondissements difficiles à voir venir.

13 Boston Legal

Un ancien mais un goodie, Boston Legal est l’émission de télévision juridique par excellence et l’une des recommandations les plus fortes pour les fans de Suits. Créé par David E. Kelley en tant que spin-off de The Practice, Boston Legal met en vedette James Spader et William Shatner dans le rôle d’Alan Shore et de Danny Crane. L’émission fait suite à leurs exploits au cabinet d’avocats Crane, Poole & Schmidt.

Connu pour sa comédie décalée et l’excellente alchimie entre les personnages de Spader et Shatner, Boston Legal est un spectacle qui cochera certainement beaucoup de cases sur la liste des fans de Suits. Personnages intéressants, savoir-faire juridique et humour sec – que demander de plus?

12 Soie

Il s’agit d’une émission de télévision britannique, et à cause de cela, elle donne instantanément une sensation vraiment différente à Suits. Silk se concentre sur deux avocates qui sont au sommet de leur art et qui espèrent travailler pour la reine. Ils se battent les uns contre les autres pour gagner le rôle et ne craignent pas de saper l’autre pour y arriver.

C’est vraiment un spectacle captivant qui pourrait ne pas être aussi sophistiqué et exagéré que les costumes avec de gros étuis qui vont toujours bien. Mais au lieu de cela, c’est un peu plus granuleux mais tout aussi intéressant avec beaucoup de personnages convaincants et l’idée de pousser à travailler pour la famille royale est certainement un concept amusant.

11 milliards

La série dramatique de Showtime créée par Brian Koppelman, David Levien et Andrew Ross Sorkin, Billions se concentre sur une guerre financière impitoyable entre des riches de différents horizons. Le principal attrait de l’émission est la rivalité entre Chuck Rhoades, un avocat américain pour le district sud de New York (joué par Paul Giamatti) et Bobby Axelrod, un milliardaire ambitieux joué par Damien Lewis.

Avec un casting primé étoilé, des performances exceptionnelles et des intrigues passionnantes, Billions est devenu l’un des meilleurs drames de la télévision. Si des doublures pointues sont ce qui vous a attiré chez Suits, vous devriez donner une chance à Billions.

10 Château

Castle n’est peut-être pas la recommandation la plus évidente, mais nous pensons avoir un argument assez solide. Alors que Castle est une procédure policière qui s’appuie fortement sur des tropes de genre fatigués, c’est l’une de ces émissions qui prouve que même les idées remaniées peuvent sembler fraîches avec suffisamment de charme, d’intrigue et de créativité. L’écriture est assez stellaire, vous pouvez donc vous attendre à un dialogue plaisant et à un humour sec, ce qu’un fan de Suits appréciera certainement.

L’émission suit le duo anti-criminalité inhabituel de l’écrivain mystère Richard Castle (Nathan Fillion) et du détective NYPD Kate Beckett (Stana Katic) alors qu’ils attrapent des tueurs, généralement en s’appuyant sur des méthodes non conventionnelles de Castle. La chimie entre les personnages principaux est un attrait majeur du spectacle et la principale source de son humour plein d’esprit et de son drame convaincant. Si vous voulez quelque chose de léger mais engageant, vous devriez regarder Castle.

9 Comment s’en tirer avec le meurtre

Si vous cherchez quelque chose d’actuel dans lequel vous plonger, vous devriez peut-être envisager Comment vous en sortir avec le meurtre. Ce drame policier / juridique a été créé par Peter Nowalk et est produit par Shonda Rimes. La série suit Annalize Keating (professeur de droit dans une université de Philadelphie jouée par Viola Davis) et ses aspirants étudiants en droit qui se retrouvent mêlés à un complot de meurtre.

Si les personnages et les histoires moralement ambigus qui sont construits sur le suspense sont votre confiture, alors How to Get Away with Murder est un must-watch. Il n’a peut-être pas l’humour plein d’esprit des costumes, mais il vous gardera collé à votre siège.

8 Faire un meurtrier

En parlant de séries avec meurtre dans le titre, la série documentaire Making A Murderer est une autre excellente option à regarder pour les téléspectateurs. C’est différent de Suits dans le sens où cela est réel, et est basé sur de vrais événements, mettant en valeur ce qui s’est passé pendant le temps du procès et toutes les preuves impliquées.

Bien que cela soit très différent, cela donne aux fans qui ont apprécié l’aspect juridique de Suits un aperçu dans la salle d’audience de quelque chose de légitime et de vrai. Il est très intéressant de voir comment les choses fonctionnent réellement, sans le faste et le glamour que Suits ajoute à ces sections de l’émission.

7 Le peuple c.O.J. Simpson American Crime Story

Cette émission, également disponible sur Netflix, fait un excellent travail en mélangeant un cas réel avec le drame d’une émission de télévision. Le spectacle d’une saison documente le célèbre procès de O.J. Simpson, mais ce n’est pas un documentaire. Au lieu de cela, c’est un spectacle qui est joué avec beaucoup de drames ajoutés pour faire bonne mesure.

Bien sûr, l’histoire elle-même est incroyablement dramatique et n’a pas nécessité trop d’injection pour la rendre attrayante pour un public. Cependant, c’est certainement une montre fantastique tout au long de laquelle le public remettra en question les décisions prises et émettra ses propres jugements.

6 Mad Men

Le drame d’époque acclamé par la critique et primé aux Emmy Awards, Mad Men, se déroule dans les années 1960 et se concentre sur les affaires d’une agence de publicité ainsi que sur la vie personnelle des personnages. Alors que l’objectif principal de l’émission est Don Draper (Jon Hamm), un manipulateur expert, un assistant financier et un coureur de jupons, la série se nourrit de sa fascinante distribution d’ensemble.

Avec des personnages intéressants, moralement ambigus et imparfaits, une écriture de premier ordre, un jeu d’acteur et une authenticité historique, Mad Men est considérée comme l’une des meilleures émissions de télévision de tous les temps. Les fans de costumes trouveront beaucoup de similitudes entre les deux, de l’environnement des affaires aux personnages et au dialogue plein d’esprit.

5 La bonne épouse

Le drame juridique et politique de CBS The Good Wife, créé par Robert et Michelle King, a été largement salué par la critique pour son mélange captivant de drames juridiques et personnels. La série suit Alicia Florrick alors qu’elle revient sur le marché du travail en tant que plaideur pour subvenir aux besoins de ses deux enfants (à la suite de la corruption de son mari et du scandale qui l’a conduit en prison). Cette prémisse assez simple a ouvert la voie à une narration inspirante au fur et à mesure que le spectacle a mûri au fil des ans.

Les intrigues compliquées de l’émission qui ont duré tout au long d’une saison (ce qui n’est pas ce pour quoi la plupart des émissions de CBS sont connues) ont été très appréciées par les critiques. Le mélange de drame personnel et juridique et les arcs tout au long de la saison est quelque chose que les fans de Suits devraient trouver attrayants, car Suits suit un format similaire.

4 balles

L’une des principales raisons pour lesquelles Suits a connu un tel succès est qu’il était si plein de chimie et de charisme. Eh bien, il est difficile de trouver beaucoup de gens plus charismatiques que Dwayne ‘The Rock’ Johnson, qui joue le rôle principal pour Ballers. Le concept est unique et intéressant, et le spectacle est à la fois drôle et dramatique.

Johnson dépeint une ancienne star de la NFL qui a pris sa retraite du jeu mais reste incroyablement réussie en devenant un manager pour de nouveaux joueurs qui sont toujours impliqués dans le sport. Il y a des tonnes de drames et différentes situations obligent certains changements qui aident à garder le spectacle frais, ce que tout fan de Suits appréciera.

3 L’aile ouest

Le drame politique d’Aaron Sorkin, The West Wing, est considéré comme l’une des émissions télévisées les plus importantes et les plus influentes de tous les temps. La série primée aux Emmy Awards présentait une distribution d’ensemble pour décrire les nombreuses positions impliquées dans le travail quotidien du gouvernement fédéral, avec un accent particulier sur le président, la Première Dame, les cadres supérieurs et les conseillers du président.

Connu pour les scripts à tir rapide et plein d’esprit de Sorkin et le désormais célèbre «walk-and-talk» qu’il a développé, The West Wing est une des meilleures recommandations pour les fans de Suits. Même si l’accent est mis sur la politique plutôt que sur le système juridique, le dialogue brillamment écrit et les personnages fascinants seront plus que suffisants pour vous garder à regarder.

2 col blanc

Le col blanc pourrait bien être notre recommandation la plus forte. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une émission sur les avocats, elle ressemble à Suits. Tout comme Suits, White Collar s’appuie sur la relation naissante entre ses partenaires non conventionnels, l’escroc génial devenu consultant du FBI Neal Caffrey et l’agent du FBI Peter Burke.

Plus important encore, vous constaterez également que White Collar a une marque similaire d’humour plein d’esprit et d’écriture intelligente, ainsi qu’un casting de personnages fascinants, un joli mélange de drame procédural et personnel et beaucoup de cœur. Si vous aimez les costumes en raison de ses personnages bien développés et de leurs relations, White Collar est un incontournable.

1 Pearson

Enfin, Pearson, le spin-off des Suits avec Gina Torres (alias Jessica Pearson). Quand un spectacle se termine, l’autre commence. Récemment, Suits et Pearson ont eu une date de première partagée, le 17 juillet 2019.

Dans la saison 6, Jessica a quitté la firme et New York, déménageant à Chicago. Pearson se concentrera sur la nouvelle vie de Jessica Pearson à Chicago. Nous verrons Jessica affronter le sale monde de la politique de Chicago, ce qui sera certainement une expérience différente de celle de diriger un cabinet d’avocats à New York. Nous sommes extrêmement heureux de voir Jessica revenir et de voir quelles histoires Aaron Korsh a inventées.

