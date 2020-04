15 spectacles à regarder si vous aimez le garde du corps de Netflix

Bodyguard a été un énorme succès quand il a été diffusé à l’origine par la BBC au Royaume-Uni, où il a atteint les chiffres d’écoute les plus élevés de tout nouveau drame à l’ère du multicanal. Il a été salué comme le drame de la décennie par de nombreux téléspectateurs, qui attendent maintenant avec haleine pour l’annonce d’une deuxième saison. Quand il a été publié à l’international sur Netflix, le succès n’a cessé de croître, le public américain étant devenu accro à son histoire poignante d’un vétéran de la guerre devenu officier de protection spécialisé chargé de protéger un ministre de l’Intérieur controversé, dont la politique représente tout ce qu’il méprise.

Mais que devez-vous regarder une fois que vous avez terminé Bodyguard? Voici plusieurs émissions à essayer ensuite.

Mis à jour par Madison Lennon le 7 avril 2020: Cela fait un certain temps que le formidable thriller de conspiration de Richard Madden, Bodyguard, n’a pas été diffusé, et une deuxième saison est actuellement en préparation, mais il faudra un certain temps avant de la voir en ondes.

Jusque-là, vous pourriez envisager de regarder l’une des nombreuses émissions que nous avons répertoriées ci-dessous qui sont similaires d’une manière ou d’une autre à la populaire série BBC qui a dominé les ondes au Royaume-Uni et sur Netflix lorsqu’elle a commencé à diffuser. Nous avons mis à jour la liste suivante avec plusieurs options supplémentaires pour les fans.

15 Docteur Foster

Le docteur Foster met en vedette Suranne Jones dans le rôle titulaire de la Dre Gemma Foster, une omnipraticienne notable qui mène une vie pittoresque, du moins pense-t-elle. Le drame mystère suit Gemma après qu’elle commence à croire que son mari a une liaison et qu’elle commence à enquêter davantage.

Malheureusement, Gemma découvre une foule d’autres secrets mystérieux qui déclenchent une réaction de train qui affecte son monde et tout le monde. La série a reçu plusieurs nominations pendant sa diffusion et elle est courte, donc c’est une frénésie rapide, comme Bodyguard.

14 Peaky Blinders

Peaky Blinders est une autre série dramatique policière qui est actuellement diffusée sur Netflix. Il met en vedette des acteurs notables comme Cillian Murphy et Tom Hardy. Il se déroule après la Grande Guerre de 1919 en Grande-Bretagne. Les soldats et les gangs criminels tentent de le contrôler dans les rues après des crises économiques catastrophiques.

Les Peaky Blinders sont un gang notoire dirigé par Thomas Shelby et la famille du crime de Shelby. Mais Thomas veut plus dans la vie que de simplement diriger un gang. Malheureusement, il se rend vite compte qu’il ne sera pas facile de changer son chemin, surtout quand un inspecteur arrive qui tient à mettre tous les membres du gang derrière les barreaux.

13 Médicis

Médicis: Masters of Florence est sensiblement différent de Bodyguard dans le ton, mais cela vaut la peine d’être regardé si vous êtes un grand fan de Richard Madden. La série raconte l’histoire de la vraie famille Médicis et de son ascension au pouvoir dans l’Italie médiévale.

Madden a joué Cosmo de Medici lors de la première saison et il a tracé son chemin alors qu’il tentait de succéder à son père à la tête de la famille. Il y a trois saisons au total et chacune concerne un chapitre différent de la saga des Médicis, bien que Madden ne soit que dans la première saison, c’est toujours une série à regarder.

12 inoubliable

Unforgotten est un drame policier convaincant qui suit DCI Cassie Stuart et DS Sunny Khan alors qu’ils tentent de résoudre un meurtre qui s’est produit il y a 39 ans. L’affaire est ouverte après la découverte des ossements de leur victime sous une maison récemment démolie.

Résoudre le meurtre ne sera pas facile et alors que les détectives commencent à fouiller dans cette affaire vieille de plusieurs décennies, ils découvrent de sombres secrets, des suspects sinistres et une conspiration qui aurait pu être mieux si elle était restée enterrée pour de bon.

11 Ozark

Ozark est étonnamment sous-estimé dans le monde des drames policiers, même s’il s’agit de l’une des meilleures séries originales de Netflix. L’émission met en vedette Jason Bateman et Laura Linney en tant que couple qui s’enferme dans le monde du blanchiment d’argent.

Le patriarche de la famille, Marty Byrd, oblige sa famille à déménager après l’échec du projet, mais constate qu’il ne peut pas échapper à la vie criminelle, même dans sa nouvelle maison dans les Ozarks. Il ne faut pas longtemps à Marty pour s’impliquer avec des criminels et des familles de criminels plus dangereux.

10 Ligne de service

Les fans du complot compliqué et de la tension palpitante de Bodyguard devraient aimer Line Of Duty, également créé par l’écrivain Jed Mercurio. C’est la cinquième série lancée au Royaume-Uni le 31 mars et au fil de son temps d’antenne, elle est devenue l’un des drames de la BBC les plus populaires du moment. L’émission fait suite aux exploits d’AC-12, une unité anti-corruption de la police dirigée par le surintendant Ted Hastings (Adrian Dunbar), DS Steve Arnott (Martin Compston) et DC Kate Fleming (Vicky McClure). La première série les a vus enquêter sur le cuivre corrompu Tony Gates, joué par l’acteur de The Walking Dead Lennie James, et les saisons suivantes ont vu des acteurs bien connus comme Thandie Newton (Westworld) et Stephen Graham (Boardwalk Empire) rejoindre le casting, ainsi que Keeley de Bodyguard. Hawes.

9 Luther

Si vous aimez un thriller policier britannique qui embrasse sa nature pulpeuse plus que les goûts de Line Of Duty ou Bodyguard, alors vous devriez certainement consulter Luther. Il met en vedette le poids lourd hollywoodien Idris Elba (Thor) dans le rôle de DCI John Luther, un détective londonien troublé qui ne semble pas pouvoir quitter sa maison sans trébucher sur un tueur en série. Luther est presque incroyablement brillant, avec un esprit déductif inégalé, et les adversaires qu’il affronte sont exagérés à des super-vilains presque comiques. Cela rend le spectacle diaboliquement sombre, sombre et, surtout, extrêmement divertissant.

Mais ce qui place vraiment le spectacle au-dessus, c’est la relation de Luther avec la brillante psychopathe Alice Morgan (The Affair’s Ruth Wilson), qui joue le rôle de Catwoman pour son Batman. Personne ne pourrait jamais accuser Luther d’être un spectacle réaliste, mais c’est vraiment son attrait.

8 Jack Ryan

Si regarder Bodyguard enflamme en vous un désir de sensations fortes basées sur des espions, Jack Ryan d’Amazon devrait être votre prochaine escale. Il met en vedette John Krasinski (A Quiet Place) en tant qu’analyste titulaire de la CIA devenu héros de l’action, aux côtés de son patron bourru mais avec un cœur d’or James Greer (joué par l’acteur de The Wire Wendell Pierce). Abbie Cornish (Limitless) fournit l’intérêt amoureux et le spectacle a été co-créé par Carlton Cuse (Lost).

C’est un thriller d’espionnage à l’ancienne qui fait que le public se soucie profondément de Ryan, un homme qui est hors de son élément mais qui essaie juste de faire la bonne chose. Mais le spectacle prend également du temps pour présenter une représentation assez nuancée de Mousa Bin Suleiman et de sa vie de famille; il n’est pas un méchant d’une note et on nous montre le pourquoi et le comment de ce qui l’a conduit à se radicaliser. La deuxième saison arrive cet été et Amazon a déjà mis en lumière une troisième saison.

7 Patrie

Homeland a été un aliment de base de l’âge d’or de la télévision depuis près d’une décennie à ce stade. À partir de 2011, il diffusera sa huitième et dernière saison à la fin de 2019. Les deux premières saisons ont été particulièrement fortes, recevant des éloges de la critique universelle et accumulant plusieurs Emmy Awards (y compris la série dramatique exceptionnelle et des prix d’acteur individuel pour Claire Danes et Damian Lewis) . Danes incarne Carrie Mathison, un officier de la CIA atteint de trouble bipolaire qui devient convaincu que le marin américain Nicholas Brody de Lewis a été “ détourné ” par Al-Qaïda, qui l’avait détenu prisonnier de guerre. Elle pense qu’il prépare une attaque sur le sol américain, mais les choses sont compliquées par son statut public de héros de guerre. La série suivante se concentre sur le travail secret de Mathison et n’est généralement pas aussi bonne que les premiers épisodes, mais vaut toujours la peine d’être regardée.

6 24

24 est le grand-père moderne de tous lorsqu’il s’agit d’espionner des émissions de télévision. Il a duré huit saisons, un téléfilm, une saison de réveil et un spin-off de courte durée et est le drame américain sur le thème de l’espionnage / contre-terrorisme le plus long jamais réalisé. Cela a donné à Kiefer Sutherland une renaissance en fin de carrière et un personnage déterminant dans l’agent de la CTU Jack Bauer, un homme d’action dont les pouvoirs de combattre des hordes tout en fonctionnant sans sommeil étaient légendaires.

24 était vraiment révolutionnaire, chaque épisode se déroulant en «temps réel» et chaque saison nous montrant 24 heures dans la vie de Bauer et de ses collègues de la CTU. Cela signifiait qu’il y avait toujours une horloge fonctionnant contre eux, dont les créateurs de l’émission avaient tiré le plus de tension possible. Le spectacle est devenu connu pour ses rebondissements, qui ont parfois viré à la ridicule, mais le plus souvent étaient absolument passionnants.

5 Broadchurch

De retour en Grande-Bretagne pour cette entrée, Broadchurch est une autre émission qui devrait plaire aux fans de Bodyguard. Mettant en vedette Olivia Colman, récemment lauréate d’un Oscar, et David Tennant, de Doctor Who, la série a suivi deux détectives alors qu’ils enquêtaient sur le meurtre de Danny Latimer, un garçon de 11 ans, dans la ville balnéaire fictive de Broadchurch. Il explore comment le meurtre d’un enfant affecte la communauté locale très unie et comment les personnages réagissent à l’attention des médias et à la suspicion mutuelle qui en découle. Les trois saisons ont été diffusées respectivement en 2013, 2015 et 2017, le créateur Chris Chibnall pouvant terminer sa trilogie, c’est ainsi qu’il a toujours envisagé le spectacle. Le jeu est phénoménal tout au long et l’histoire frappe vraiment fort émotionnellement. Le spectacle obtient également des points geek supplémentaires car il ne présente pas un, mais deux médecins: le treizième médecin de Jodie Whittaker joue la mère en deuil Beth Latimer.

4 Killing Eve

La deuxième série de Killing Eve sortira le 7 avril sur BBC America et AMC. La première saison a été l’une des choses les plus rafraîchissantes et brillantes à la télévision en 2018 et nous ne pouvons pas attendre la deuxième saison. Apparemment, c’est un thriller d’espionnage sur un officier du M15 nommé Eve Polastri qui devient obsédé par l’assassin psychopathe Villanelle, qui à son tour devient obsédé par son poursuivant. Les deux jouent ensuite un jeu mortel de chat et de souris. Mais le spectacle est tellement plus en raison de son ton décalé et excentrique et des performances vraiment incroyables des leaders Sandra Oh et Jodie Comer.

Le spectacle est aussi drôle que passionnant, aussi sexy qu’effrayant et aussi banal que glamour. En fait, il subvertit glorieusement toutes les attentes que l’on pourrait avoir sur la façon dont un thriller d’espionnage devrait se dérouler, et tout le mérite doit aller au showrunner Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

3 château de cartes

House Of Cards était la toute première émission Netflix Original lors de ses débuts en 2013, elle était donc à la pointe du paysage télévisuel en évolution de l’ère du streaming. Cela ne pouvait pas être ignoré, avec David Fincher (Fight Club) réalisant les deux premiers épisodes et assemblant un casting comprenant Kevin Spacey et Robin Wright. Il a récemment conclu sa course avec une sixième saison sans Spacey, qui a été licenciée après des allégations d’inconduite sexuelle, mettant Claire Underwood au premier plan de la série et mettant en vedette une puissante présidente.

2 La liste noire

The Blacklist est un thriller d’action basé sur l’espionnage qui se dirige vers 24 sur l’échelle de l’improbabilité ridicule, mais c’est précisément pourquoi les fans l’adorent. Il présente James Spader dans le rôle de Raymond «Red» Reddington, l’un des meilleurs personnages de la télévision moderne; un ancien officier de la marine américaine est devenu un cerveau criminel international.

Il accepte de travailler avec le FBI pour capturer des criminels dangereux auxquels ils n’auraient jamais accès sans sa «liste noire», qu’il a établie au fil des ans, en échange de l’immunité de poursuites. Bien sûr, il a aussi ses propres motivations, souvent néfastes (et très compliquées).

1 Happy Valley

Happy Valley est un autre drame policier britannique qui a obtenu un succès critique important et les fans de Bodyguard devraient certainement le vérifier. Elle mettait en vedette Sarah Lancashire en tant que sergent de police volontaire et volontaire Catherine, qui découvre que l’homme qui a agressé sa fille adolescente (et l’a conduite au suicide) a été libéré de prison. Elle devient obsédée par le trouver, ignorant qu’il s’est également impliqué dans le complot de capture d’une femme du coin. La performance du Lanchashire est vraiment étonnante et le spectacle est un voyage à la fois pénible et fascinant.

