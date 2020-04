15 spectacles à regarder si vous aimez les hommes fous

Pendant sept saisons, Mad Men a été l’une des émissions les plus captivantes de la télévision. Se déroulant à New York dans les années 1960, la série a exploré le monde d’une grande entreprise de publicité et l’un de ses esprits créatifs les plus pointus, Don Draper. C’était un drame intéressant, passionnant et perspicace qui est devenu un phénomène télévisuel.

Après que Mad Men ait cessé de diffuser, il restait un vide que peu de spectacles pouvaient combler. Bien que rien ne puisse tout à fait capturer la magie de ce spectacle, il y en a que les fans apprécieront probablement. Des autres pièces d’époque au protagoniste compliqué en passant par les thèmes communs de l’inégalité, voici quelques-unes des émissions que vous devriez regarder si vous aimez Mad Men.

Mis à jour par Colin McCormick le 31 mars 2020: Mad Men reste l’un des spectacles les plus dignes de la mémoire récente et ces jours-ci, tout le monde cherche le dernier spectacle pour les occuper. Donc, si vous venez de revisiter les années 1960 avec Don Draper et compagnie et que vous cherchez un nouveau spectacle pour le remplacer, nous avons encore quelques joyaux qui pourraient convenir. Des protagonistes imparfaits aux thèmes partagés en passant par le réglage de la période, voici d’autres émissions à regarder si vous aimez Mad Men.

15 Breaking Bad

Mad Men et Breaking Bad viennent en grande partie de l’ère moderne des émissions de télévision avec des protagonistes complexes. Nous pensons que nous soutenons Don Draper et sommes heureux de le voir réussir. Cependant, il prouve continuellement qu’il n’est pas un homme bon qui mérite d’être encouragé.

Walter White dans Breaking Bad est un personnage similaire, celui qui n’a notre sympathie initiale que pour s’aventurer sur un chemin de plus en plus sombre au fil de la série. Breaking Bad a cette même qualité digne de frénésie qui vous mettra sur le bord de votre siège pour ce qui se passera ensuite.

14 Maison

Il y a quelque chose de si intéressant chez un personnage qui est une personne tellement détestable à bien des égards, mais qui intrigue sans cesse. Don Draper a certainement ces qualités, tout comme le Dr Gregory House dans le drame médical House.

Comme Draper, House n’est pas vraiment une personne humaine. Il est impoli, brutal et arrogant, mais il est également extraordinairement bon dans son travail. C’est fascinant de voir un personnage jongler avec ces deux côtés de sa personnalité et de voir combien nous, le public, supporterons.

13 Le spectacle Dick Van Dyke

Le décor des années 60 pour Mad Men prépare le spectacle pour explorer toutes sortes de domaines intéressants. De la dynamique familiale de l’époque aux pierres de touche de la culture pop en passant par les grands événements de l’époque, c’est un retour sur une autre époque. C’est ce qui fait de The Dick Van Dyke Show un si grand spectacle à découvrir pour les fans de Mad Men.

Le Dick Vann Dyke Show se concentre sur un écrivain de télévision qui est une vie qui ressemble à la vie professionnelle de Don Draper. Ce qui est vraiment intéressant, c’est de voir un spectacle qui a été fait pendant l’ère de Mad Men. Cela fait une comparaison fascinante.

12 six pieds sous terre

Bien qu’il se déroule dans le monde passionnant et coloré de la publicité, Mad Men traite souvent de sujets beaucoup plus sombres. L’un des principaux thèmes de l’émission est la mortalité et la façon dont les personnages y font face. Bien que l’émission traite bien ce sujet, elle est pâle par rapport à Six Feet Under.

La célèbre émission HBO a duré cinq saisons et a suivi une famille qui travaillait dans un salon funéraire. La manière franche, honnête et souvent belle que le spectacle abordait la mort a fait une série captivante. Il est également largement considéré comme ayant l’une des meilleures finales de tous les temps.

11 Californication

Mad Men traite beaucoup des dépendances de Don Draper et de la façon dont elles contrôlent sa vie. Il se boit dans de nombreuses mauvaises situations et son coureur de jupes lui cause encore plus de problèmes. Ces problèmes reflètent le protagoniste de la comédie dramatique Californication.

David Duchovny joue le rôle d’un écrivain alcoolique qui passe ses journées à féminiser et à nourrir son comportement destructeur. Bien que peut-être un peu plus léger que Mad Men, le spectacle présente une vie miteuse pour le personnage principal et n’hésite pas à dépeindre la dépendance d’une manière désagréable.

10 costumes

Suits est un drame juridique se déroulant dans un cabinet d’avocats aux enjeux élevés et au rythme rapide. L’émission se concentre sur Harvey Specter, l’avocat brillant mais imprudent du cabinet, et sur Mike Ross, un jeune décrocheur qui s’est frayé un chemin vers un emploi au sein du cabinet.

Harvey et Mike ont le sentiment qu’ils pourraient se combiner pour créer un personnage comme Don Draper. Harvey est l’homme d’affaires arrogant mais talentueux tandis que Mike est l’homme avec un secret à cacher. Ajoutez à cela le monde professionnel de haut niveau des avocats et cela ressemble beaucoup à Mad Men.

9 Les Sopranos

The Sopranos est le drame révolutionnaire sur le gangster et l’homme de famille Tony Soprano. La série suit les exploits souvent violents de Tony alors qu’il jongle entre les dangers de son travail et l’impact de sa vie criminelle sur sa famille. Alors qu’il lutte avec ces responsabilités, Tony commence à voir un thérapeute.

Tony Soprano a aidé à ouvrir la voie à des personnages complexes comme Don Draper. Don n’est souvent pas un protagoniste facile à rechercher, mais il est fascinant à regarder. Les deux émissions explorent également ce que c’est que de partager une vie et d’avoir une romance avec un homme comme celui-ci.

8 Mieux appeler Saul

Bien que Breaking Bad soit l’une des émissions les plus acclamées de tous les temps, Better Call Saul parvient à être un spin-off brillant et digne qui survit par ses propres mérites. La série suit Saul dans son parcours progressif d’avocat ambitieux en blessures à fugitif criminel.

Comme Don Draper, Jimmy McGill, alias Saul Goodman, est un homme qui se fait un nom dans un monde professionnel difficile tout en cachant un secret qui pourrait le faire dérailler. Plus nous explorons ces personnages trompeurs, plus ils sont amusants à regarder.

7 Rectifier

Rectifier est un petit drame peu vu qui a néanmoins reçu un grand succès lorsqu’il a été diffusé. L’histoire du gothique méridional est centrée sur Daniel Holden, qui est libéré de prison après avoir été disculpé d’un meurtre des décennies plus tôt. Bien que libres, de nombreuses personnes, dont certains membres de sa famille, doutent encore de son innocence.

Le drame calme, tendu et captivant est une autre série qui explore l’esprit torturé d’un homme dont le passé le hante. Daniel et Don sont des hommes très différents mais ils partagent une lutte similaire, qui est convaincante à vivre.

6 Les Américains

le Americans est un drame FX très acclamé qui a été l’une des séries les plus intenses à la télévision pendant six saisons. Se déroulant pendant la guerre froide, la série a suivi deux espions russes qui infiltrent les États-Unis tout en construisant une famille ensemble.

Dans cette série, le sombre secret est partagé par le mari et la femme mais n’est pas plus facile à gérer pour eux. Le suspense et l’intrigue de la série sont assez différents de Mad Men, mais l’exploration des relations et des secrets est similaire.

5 Appelez la sage-femme

Ce drame de la BBC est une autre pièce d’époque, qui se déroule dans les années 1950 à Londres. La série suit une jeune sage-femme commençant son poste dans la nouvelle ville et étant confrontée aux luttes de la vie et de la mort de l’emploi.

L’un des aspects les plus intéressants et les plus réussis de Mad Men est l’exploration de la vie d’une femme en ce moment. Bien que situées dans des mondes très différents, les deux séries explorent les difficultés rencontrées par les femmes les plus talentueuses et accomplies de cette époque.

4 La merveilleuse Mme Maisel

La merveilleuse Mme Maisel est une comédie d’époque unique et divertissante qui entame sa troisième saison cette année. Se déroulant dans la ville de New York des années 50, la série suit une femme au foyer qui poursuit ses rêves de comédienne debout.

La période et le cadre de New York contribuent certainement à donner à la série une ambiance Mad Men distincte. En plus de cela, The Marvellous Mme Maisel fait également un excellent travail illustrant la vie opprimée des femmes au foyer et des femmes qui tentent de réussir dans une profession dominée par les hommes.

3 Cavalier BoJack

BoJack Horseman est une comédie dramatique animée qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant. La série Netflix suit un cheval anthropomorphe qui est un acteur échoué vivant à Hollywood. Alors qu’il essaie de faire son retour, il continue de faire face à ses nombreux démons personnels.

Bien qu’il puisse sembler étrange de comparer un personnage comme Don Draper à un cheval de bande dessinée, ces personnages et leurs voyages sont assez similaires. Ils rencontrent tous deux des niveaux de réussite variables mais semblent incapables de cesser de se saboter. Les émissions sont très émouvantes sur l’autodestruction.

2 maîtres du sexe

Masters of Sex est un autre drame d’époque qui se déroule également dans les années 1950. Basée sur des événements réels des recherches de Masters et Johnson sur la sexualité humaine, la série explore la relation entre les deux collègues qui ont mené cette recherche influente.

Parallèlement à la période, Masters of Sex partage un certain nombre de thèmes similaires avec Mad Men. Les deux émissions passent une grande partie de leur temps à explorer les relations humaines et leurs complexités. Ils explorent également la vie des femmes professionnelles à l’époque.

1 Halte et attraper le feu

Halt and Catch Fire est un autre drame d’époque, bien que très différent de tous ceux explorés sur cette liste jusqu’à présent. Cette série se déroule dans les années 1980 dans la Silicon Valley et se concentre sur un petit groupe qui tente de construire un système informatique révolutionnaire.

Bien que la période soit très différente, Halt et Catch Fire explorent également cette époque et le paysage professionnel, tout comme Mad Men le fait avec succès. Il suit des professionnels déterminés et obsédants dans un monde professionnel fascinant.

