15 spectacles à regarder si vous aimez Poldark

Poldark a présenté au public quelque chose de complètement différent par rapport à ce que nous attendions d’un drame d’époque. Nous ne savons pas si c’est l’incroyable jeu d’acteur, les yeux hypnotisants d’Eleanor Tomlinson ou la voix grave d’Aidon Turner, mais cette émission est digne de toutes les distinctions que nous, en tant que société, pouvons conférer à une émission de télévision. Malheureusement, la cinquième saison semblant marquer la fin de Poldark, les fans de la série devront chercher ailleurs du réconfort.

Et même si revoir les cinq saisons encore et encore est une bonne solution, nous avons autre chose pour vous aider. Cela ne fait que quelques mois que la série s’est terminée, mais vous sentez probablement un trou en forme de drame d’époque se former dans votre cœur. C’est pourquoi nous avons compilé une liste de dix émissions de télévision à regarder si vous aimez absolument Poldark!

Mis à jour le 13 avril 2020 par Mariana Fernandes: Le vide laissé par Poldark est difficile à combler. Les fans de drames britanniques historiques sont maintenant perdus sur ce qu’il faut faire – et regarder – sans Poldark et Demelza pour répondre à leurs souhaits. Et nous pouvons parier que vous avez déjà parcouru la plupart des émissions de cette liste … mais heureusement, nous vivons à l’âge d’or de la télévision. Cela signifie qu’il existe de nombreuses autres séries que vous pouvez regarder en rafale et rendre votre cœur amoureux de Poldark heureux une fois de plus!

15 La reine blanche (2013)

Même si elle se déroule quelques siècles avant Poldark, The White Queen vaut toujours le détour. Offrant des performances stellaires de Rebecca Ferguson, Amanda Hale et Max Irons, l’émission est un régal pour les amateurs de télévision britannique.

À la suite de l’histoire d’Elizabeth Woodville au 15ème siècle, cette mini-série de 10 épisodes est une délicatesse digne d’une bouchée, pleine de drame, de suspense et même d’un peu de sorcellerie jeté dans le mélange. Bien que de nombreuses libertés soient prises en ce qui concerne l’exactitude historique, cela ravira même les historiens les plus sévères.

14 Le paradis (2012)

Un peu plus loin que le cadre historique de Poldark arrive The Paradise de la BBC, un drame de 16 épisodes qui captivera ceux qui ne peuvent tout simplement pas vivre sans quelques bons spectacles historiques à l’ancienne.

Après Denise, une country, prend un emploi au Paradise, l’un des plus grands magasins du pays, ce spectacle nominé aux Primetime Emmy est un must pour ceux qui aspirent à l’époque des Britanniques qui travaillent dur.

13 Land Girls (2009)

Les Land Girls apportent le pouvoir féminin supplémentaire dont Poldark manquait parfois, même avec la présence du fougueux Demelza et de la douteuse Elizabeth. Il a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale et il ose aller là où d’autres spectacles n’étaient pas allés dans le passé.

Avec quinze épisodes s’étalant sur trois saisons, Land Girls laissera tout téléspectateur en vouloir plus, alors qu’ils traversent les motions et les difficultés aux côtés des membres de la Women’s Land Army qui luttent dans tous les domaines de la vie sur fond de guerre violente.

12 incendies résidentiels (2015)

Malheureusement, Home Fires n’a duré que deux saisons avec douze épisodes au total, mais le contenu incroyable compense ce qu’il manque en quantité. Une fois de plus, nous rencontrons un groupe de femmes vivant pendant la Seconde Guerre mondiale.

Seulement cette fois-ci, ce trio de protagonistes inspirant et impressionnant nous présente les tenants et les aboutissants de la survie dans une communauté rurale du Cheshire alors que le monde est ravagé par la guerre. Le potentiel de déchirure est réel, alors apportez des tissus!

11 M. Selfridge (2013)

Le récit autodidacte en difficulté est-il ce qui vous manque le plus chez Poldark? Alors M. Selfridge est exactement ce que le médecin a ordonné! Basé sur des événements réels et l’histoire derrière le fondateur de Selfridge’s, ce spectacle gai et pourtant déchirant est celui pour vous.

Même s’il n’a pas le charme britannique qui caractérise la plupart des autres séries de cette liste, il apporte à la table des performances fantastiques, des décors époustouflants et un dialogue A +. Avec quarante épisodes à parcourir, vous voudrez peut-être prendre quelques collations!

10 Little Dorrit (2008)

Il ne vous surprendra probablement pas que la plupart des séries télévisées figurant sur cette liste soient de nouvelles adaptations, tout comme Poldark lui-même. Et nous commençons nos suggestions avec Little Dorrit, nominé aux Golden Globe, qui porte bien le nom du roman de Charles Dickens dont il s’inspire.

Des thèmes comme la classe sociale et la romance sont explorés en profondeur, c’est pourquoi les fans de Poldark trouveront cela un régal absolu. De plus, il met en vedette certains des acteurs britanniques les plus talentueux de notre génération, dont Claire Foy et Mathew Macfadyen dans les rôles principaux. Pouvez-vous imaginer ces scènes romantiques électriques?

9 Wuthering Heights (2009)

Si nous parlons de classiques de la littérature, nous devons simplement parler de Wuthering Heights. Ce chef-d’œuvre anglais a été adapté à la fois au grand et au petit écran des dizaines de fois, chaque adaptation nous donnant quelque chose de nouveau et d’unique. Nous vous suggérons de tremper vos orteils dans la version 2009.

Il incarne nul autre que Tom Hardy lui-même comme le tristement célèbre Heathcliff, dans l’une des meilleures performances de sa vie. De plus, Hardy et Charlotte Riley, l’actrice qui incarne Cathy, sont tombées amoureuses pendant le tournage et sont mariées depuis des années. Vous pouvez imaginer à quel point la chimie est folle!

8 Jane Eyre (2006)

Encore un autre fabuleux classique du XIXe siècle, Jane Eyre a également été la cible d’innombrables adaptations de films et d’émissions de télévision au fil des ans. Cependant, la plupart des fans et des universitaires conviendront que la version 2006 est la meilleure à ce jour, principalement en raison de sa fidélité au matériel source.

La sensation sombre et sombre de la série sera familière aux fans de Poldark, tout comme la relation rocheuse de Jane et Rochester. Les performances sont un délice, et même si c’est une mini-série, cela vaut vraiment le coup d’oeil. Il étanchera instantanément votre soif de drames d’époque!

7 Victoria (2016)

Passant à quelque chose d’un peu plus royal, la série primée Victoria est une montre incontournable pour les fans du genre. C’est probablement le genre de spectacle qui est sur votre radar depuis quelques années ou mois, mais vous ne vous êtes tout simplement pas déplacé pour commencer à le regarder. Eh bien, il n’y a pas de temps comme le présent!

Il n’y a aucun doute sur la qualité du spectacle, avec plusieurs nominations sous sa manche. Les costumes et les décors sont à couper le souffle, et la vision de la jeunesse de la reine Victoria est quelque chose dont les fans ne savaient pas qu’ils avaient besoin jusqu’à ce qu’il arrive enfin sur les écrans.

6 règne (2013)

Reign pourrait avoir des dizaines d’inexactitudes historiques, mais si vous êtes là pour une valeur de divertissement pure, vous en aurez certainement pour votre argent. Les émissions qui dépeignent la vie des membres de la famille royale aux 15e, 16e et 17e siècles prennent également une part équitable des libertés créatives, mais dans ce cas, nous ne nous en soucions pas vraiment.

Les scénarios peuvent parfois sembler absurdes, mais ils sont définitivement saisissants et vous vous retrouverez incroyablement investi dans les histoires de vie et d’amour de Mary, reine d’Écosse. De plus, les costumes sont complètement hors de ce monde, et la bande sonore est un délice.

5 Les mousquetaires (2014)

Combien d’itérations du classique d’Alexandre Dumas avons-nous vu jouer au fil du temps? Eh bien, beaucoup. Mais les gens ne peuvent s’empêcher d’aimer les trois mousquetaires, surtout quand ils viennent dans un package aussi séduisant qu’ils le font dans l’adaptation de 2011 The Musketeers.

Avec trois saisons à parcourir, de nombreux acteurs et actrices de bonne mine et talentueux, et la véritable sensation du Paris du XVIIe siècle, les fans de Poldark se retrouveront complètement accro à cette émission.

4 Et puis il n’y en avait pas (2015)

Agatha Christie reste, à ce jour, l’une des écrivaines les plus réussies de tous les temps, principalement grâce à la création de son esprit, le détective Hercule Poirot. Cependant, Christie avait également d’autres trucs dans sa manche, proposant souvent des contes passionnants et induisant la peur tels que And Then There Were None.

Cette adaptation particulière de trois épisodes met en vedette Aidan Turner, Poldark lui-même, dans un rôle comme nous ne l’avons jamais vu auparavant. Non seulement la vue de Turner apaisera votre cœur, mais le mystère irrésistible de la fin des années 1930 vous mettra également au bord de votre siège.

3 La femme en blanc (2018)

Honnêtement, Wilkie Collins n’est pas suffisamment appréciée. Certes, il n’a pas produit autant d’œuvres au cours de sa vie que la plupart des autres auteurs de romans / mystères, mais The Woman In White doit être l’une des plus grandes œuvres du genre. Et tout comme le livre lui-même, l’adaptation de 2018 vous choquera et vous terrifiera.

Il a tout ce que vous recherchez dans un spectacle comme celui-ci – romance, drame et mystère, le tout dans le contexte magique de la campagne du 19e siècle en Angleterre.

2 Orgueil et préjugés (1995)

Nous sommes prêts à parier que, quel que soit votre âge, vous avez entendu parler de Pride And Prejudice. Tout comme les classiques Jane Eyre et Wuthering Heights, l’œuvre la plus célèbre de Jane Austen a fait l’objet d’adaptations sans fin, toutes complètement différentes les unes des autres, tout en conservant l’essence de l’histoire.

Eh bien, nous vous recommandons de prendre une photo de l’adaptation de la BBC en 1995. Non seulement il représente merveilleusement bien l’Angleterre d’Austen au XVIIIe siècle, mais il incarne Colin Firth comme l’insaisissable M. Darcy. La romance et la conversation de la hiérarchie sociale sont toutes là, avec des costumes très intéressants.

1 Downton Abbey (2010)

Quelle meilleure façon d’oublier la douleur causée par la fin de Poldark que d’embrasser finalement Downton Abbey, un spectacle qui est peut-être l’une des représentations les plus convaincantes et les plus aimables de la disparité des classes sociales au début du 20e siècle? Avec trois victoires aux Golden Globe, une série de six saisons et un film, on ne peut nier la qualité du spectacle.

Il y a plus qu’assez de drame et de romance autour, en quantités qui rivalisent même avec celles que nous avons vues à Poldark. Si vous ne l’avez pas encore fait, assurez-vous de donner un coup de feu à Downton Abbey – cela mérite l’attention!

