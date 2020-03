15 tatouages ​​Star Trek que seuls les vrais fans comprendront

La franchise Star Trek est un incontournable du genre science-fiction depuis six décennies. Depuis que la série originale a été diffusée en 1966, elle a inspiré les fans du monde entier à regarder les étoiles avec émerveillement après avoir regardé les exploits de l’USS Enterprise et de son équipe intrépide. Plusieurs autres séries Star Trek ont ​​été créées pour capturer la magie de l’original, de Star Trek: The Next Generation, Voyager et Deep Space Nine, au dernier Star Trek: Discovery et Star Trek: Picard.

Les nombreuses émissions de télévision et longs métrages n’ont pas seulement inspiré les fans à l’exploration spatiale; ils ont inspiré les fans à commémorer leur amour pour toutes choses Star Trek avec des tatouages ​​incroyables. Du Picard palpitant aux belles interprétations du sceau de la Fédération unie des planètes et de l’insigne Starfleet, les Trekkies ont trouvé des moyens uniques de montrer leurs aspects préférés du fandom Star Trek. Voici les 10 meilleurs tatouages ​​Star Trek que seuls les vrais fans comprendront.

Mis à jour par Kayleena Pierce-Bohen le 21 mars 2020: Compte tenu du succès massif de la saison 1 de Star Trek: Picard et du look des bandes-annonces de la troisième saison très attendue de Star Trek: Discovery, les fans de Star Trek trouvent de nouvelles façons de révéler leur amour pour la célèbre franchise de science-fiction. Qu'il s'agisse de capturer le nouveau look unique des Klingons ou d'honorer le capitaine Jean-Luc Picard, ces tatouages ​​célèbrent ce qui est passionnant à propos de Star Trek.

15 Thé, Earl Grey, chaud!

L’une des technologies les plus intéressantes de Star Trek est le réplicateur, qui permet à une personne de lui demander tout ce qu’elle veut en indiquant le nom de l’élément, suivi de tout descripteur qui pourrait rendre sa demande plus précise. De leur nourriture préférée – quelque chose de chocolat pour le conseiller Troi – à n’importe quel équipement – des pièces pour fixer un noyau de chaîne pour Geordi – il se matérialise devant eux en un clin d’œil.

Ce tatouage adorable représente l’élément le plus demandé par le réplicateur du capitaine Jean-Luc Picard; une tasse de thé Earl Grey servi très chaud! Son utilisation de couleurs vives est conforme à la palette de couleurs emblématique de Star Trek, et remarquez l’Enterprise à l’intérieur de la tasse!

14 sentiers de distorsion et oiseaux de proie

Les vaisseaux spatiaux présentés dans Star Trek ont ​​toujours fasciné les fans de la franchise, surtout compte tenu de leur grande variation. Le vaisseau spatial le plus largement reconnu de Starfleet, l’USS Enterprise, est un navire de classe Constitution qui comporte une douzaine de variantes différentes à travers les différentes séries télévisées et films dans lesquels il est présenté.

Les Klingons et les Romuliens aiment utiliser l’Oiseau de proie, un petit navire de guerre qui ressemble à un oiseau de proie comme un faucon ou un aigle, avec ses ailes en position de glissement vers l’avant. Ce tatouage de Redditor est une silhouette élégante de l’Entreprise dépassant deux oiseaux de proie, leurs traînées de chaîne coulant derrière eux dans les mots “Boldly Go!”

13 Corps d’ingénieurs de Starfleet

L’une des agences les plus célèbres de Star Trek et l’une des plus anciennes de Starfleet, le Starfleet Corps of Engineers, dont le siège est au Fleet Operations Center à San Francisco sur Terre, jouit d’une réputation interstellaire en tant que maîtres de la modification et de l’adaptation technologique.

Geordi La Forge, l’un des plus célèbres de leurs rangs d’août, était en charge de l’ingénierie Starfleet sur la NCC Enterprise 1701-D dans Star Trek: The Next Generation. Son aptitude à résoudre des problèmes d’ingénierie complexes était inégalée! Le tatouage du symbole du Corps par Chelsea Youngblood, avec le logo Starfleet et les deux branches de blé de l’UFP, est un engagement envers l’excellence technique.

12 Fédération Unie des Planètes, avec une petite touche

Lorsque la première série Star Trek a été lancée en 1966, le capitaine Kirk, M. Spock et le reste de l’équipage audacieux de l’USS Enterprise ont été envoyés en mission d’exploration pacifique par la Fédération unie des planètes. Il s’agit d’un gouvernement interstellaire composé de nombreux systèmes planétaires, tous travaillant ensemble pour atteindre des objectifs communs impliquant l’exploration spatiale, la recherche scientifique, la résolution des conflits et le commerce interstellaire.

L’UFP est souvent simplement désignée comme la «Fédération» dans diverses séries de Star Trek, et son sceau est un amas d’étoiles entouré de deux branches de blé. Ce tatouage de Redditor présente le même groupe d’étoiles, mais deux branches de fleurs de cerisier à la place pour une touche unique sur une pièce traditionnelle d’images de science-fiction.

11 Live Long & Prosper

Les Vulcains ne sont pas connus pour être très expressifs, laissant souvent leurs mains «parler» pour ainsi dire. L’une de leurs manœuvres d’attaque les plus tristement célèbres est le «pincement du cou Vulcain», qui leur permet de rendre un adversaire immobile simplement en pinçant un certain nerf sur leur cou. Mais le signe de la main le plus célèbre attribué aux Vulcains est la formation d’un “V” avec leurs doigts, ainsi que les mots d’adieu “Vive longtemps et prospère”.

Ce tatouage représente une main donnant le Vulcan “V”, qui semble être fait d’une pierre ou d’un cristal qui s’effrite au milieu de la fumée gonflée. Entre le majeur et l’annulaire de la main se trouve un contour blanc de l’USS Enterprise d’origine, planant dans les étoiles.

10 Insigne Starfleet en fleurs

Les fleurs ont souvent joué un rôle important dans Star Trek. Dans la série originale de 1966, la «plante chantante» de Talos IV, une plante bleue avec une large feuille en forme de nénuphar et une fleur blanche sur le dessus, a été fortement représentée dans l’épisode «La cage». L’usine également référencée dans Star Trek: Découverte plus de cinquante ans plus tard! M. Spock a même déclaré son amour pour une femme en raison des fleurs produisant des spores dans «This Side of Paradise».

Ce tatouage représente une belle fleur bleue, noire et blanche, bien qu’il ne ressemble en rien aux plantes chantantes de Talos IV. C’est de longues vignes vertes serpentant en vrilles autour du fanion en forme de tête de flèche des insignes Starfleet en argent et en or.

9 NCC-1701-D

Le navire le plus célèbre de Star Trek, l’USS Enterprise a connu une douzaine de variantes différentes au cours des soixante dernières années. La version la plus reconnaissable du vaisseau de classe Constitution est le NCC-1701, dirigé par James T. Kirk de la série Star Trek originale. La deuxième version la plus reconnaissable est la NCC-1701-D, dirigée par Jean-Luc Picard dans Star Trek: The Next Generation.

Seul un Trekkie vraiment dévoué obtiendrait la désignation de navire de la TNG Enterprise tatouée sur leurs articulations, mais nous devons admettre que les chiffres combinés avec le contour fantomatique du navire ont l’air très cool lorsqu’ils sont réunis. Malheureusement, le placement d’un tatouage n’importe où sur les mains nécessite beaucoup de retouches selon la fréquence à laquelle vous les utilisez.

8 Tais-toi, Wesley!

Bien que Star Trek: The Next Generation nous ait donné beaucoup de personnages mémorables, l’un des plus calomniés – du moins au début – était le jeune Wesley Crusher, fils du docteur du navire Beverly Crusher, et des douleurs dans le cul du capitaine Jean-Luc Picard. Pour être honnête, Wil Wheaton ne pouvait jouer que le rôle qui lui avait été confié, et Gene Roddenberry considérait Wes comme une «merveille de garçon», mais sa naïveté aux yeux écarquillés était souvent agaçante au milieu du drame ancré de Star Trek.

Ce tatouage a tout pour plaire; Picard fait face à une autre chose stupide que Wesley a dit entourée de filigrane baroque jaune. Et bien sûr, en bas, les mots immortels, “Tais-toi, Wesley!” pour commémorer les quelques fois où le capitaine Picard a effectivement perdu son sang-froid.

7 Épée de Kahless

Pour les Klingons, l’épée de Kahless est l’un des artefacts les plus célèbres de leur culture. Le bat’leth d’origine, c’est une arme ancienne que le puissant guerrier Kahless utilisait pour vaincre la tyrannique Molor. Celui qui le possédera gagnerait l’honneur et le prestige dans l’Empire Kling, comme ils ne l’ont jamais connu.

L’épée a été présentée pour la première fois dans l’épisode d’ouverture de la saison quatre de Deep Space Nine. Il était plus orné que les bat’leth habituels utilisés par les Klingons dans la série Star Trek précédente, avec des gravures gravées à la main lui donnant une esthétique plus unique. Ce tatouage de poitrine de l’épée de Kahless est uniquement destiné au Trekkie le plus dévoué et à un membre honoraire de l’empire Klingon.

6 Le meilleur des meilleurs

Lorsque Star Trek: The Next Generation a été créé en 1987, il était difficile d’imaginer un nouvel équipage de l’USS Enterprise à la hauteur de l’équipage mémorable de la série originale. Mais après d’innombrables films avec le casting de la série originale sur vingt ans, le moment était venu pour eux de passer le flambeau à une génération plus jeune.

TNG est devenu aussi populaire que la série Star Trek originale, peut-être encore plus. Les aventures du capitaine Jean-Luc Picard, de son commandant en second William Riker et de l’adorable androïde Data étaient tout aussi passionnantes que celles du capitaine James T. Kirk, de M. Spock et de Doc McCoy. Ce tatouage dans le dos est une belle commémoration des hommes audacieux de Starfleet qui sont allés hardiment là où personne n’est allé auparavant.

5 La découverte géométrique

Avec chaque nouvelle série Star Trek, un nouveau navire est à suivre pour les fans, de l’USS Voyager à la station spatiale Deep Space 9. Star Trek: Discovery leur a donné l’USS Discovery, l’un des premiers navires du genre et l’un des le plus unique de Starfleet en raison de son “lecteur de spores” pratique.

Ce tatouage minimaliste mais non moins beau de Blue Hawaii Tattoo montre la forme géométrique spéciale du navire, qui agit comme un hommage à l’USS Enterprise tout en conservant son propre sens de l’expression. Le positionnement du navire en forme de diamant accompagné de plusieurs anneaux imite certaines cartes stellaires que le navire a utilisées lors de son voyage dans l’espace.

4 Commandant Kol

Avec une série intitulée Star Trek: Discovery, ce n’est pas un hasard si la série se concentre sur le navire du même nom, elle se concentre également sur les personnages et les espèces qui se découvrent. Les fans de Star Trek ont ​​un premier aperçu des Klingons et de leur culture avant leurs débuts dans Star Trek: The Original Series.

Ce tatouage du commandant Kol par Jacob Richmond, un courageux Klingon qui pensait que les maisons Klingon devraient cesser leurs querelles insensées et se réunir dans un seul empire, capture parfaitement le zèle et l’effronterie du guerrier. Les stries de sang avec lesquelles il s’est peint le visage sont particulièrement frappantes pour cimenter son engagement envers sa cause.

3 Données du commandant

Les données sont devenues un favori des fans de Star Trek: The Next Generations en raison de son comportement singulier, de son sens de l’humour étrange et de son innocence enfantine. En tant que seul androïde de Starfleet, il a servi avec distinction à bord du navire amiral Enterprise, s’efforçant toujours de mieux comprendre les humains autour de lui.

Ce tatouage unique réalisé par Laura Casey dépeint Data tel qu’il est apparu dans un curieux épisode de TNG qui tournait autour de sa capacité à rêver. Il est même vu ici avec son chat de compagnie Spot et la pipe bien-aimée qu’il fumait en l’honneur de son héros Sherlock Holmes.

2 Capitaine Jean-Luc Picard

Jean-Luc Picard est devenu l’un des plus grands officiers de Starfleet qui ait jamais vécu en raison de sa croyance inébranlable dans le potentiel des autres. Maintenant qu’il a retrouvé son mojo dans Star Trek: Picard, il est plus que jamais célébré comme le plus grand des humains pour conduire la Fédération dans une nouvelle ère d’espoir et d’altruisme.

Ce portrait incroyablement réaliste d’Alex Diego capture parfaitement la bienveillance, la prévenance et la compassion de Sir Patrick Stewarts. Picard pouvait être ferme, et il n’a jamais reculé du conflit s’il croyait en son but, mais il était surtout connu pour sa diplomatie et sa gentillesse.

1 L’incomparable EMH

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Robert Picardo, qui a si brillamment donné vie à l’hologramme médical d’urgence sur Star Trek: Voyager, a repris le rôle de Picard Saison 2, faisant de ce tatouage une célébration utile. Picard a montré son propre EMH (ainsi que quatre autres holos), il reste donc à voir si les deux vont interagir (et encore moins s’entendre!).

L’expression curieuse souvent trouvée sur le visage de Picardo alors qu’il enquêtait sur un nouveau problème médical est évidente dans ce tatouage de Matt Youl. Faire fondre son portrait en pixels est une touche poignante, même si l’EMH pourrait ne pas l’approuver.

