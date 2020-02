2 mauvaises décisions qui ont affecté Birds of Prey au box-office

Pourquoi Birds of Prey n’a pas réussi au box-office d’autres films de personnages de bandes dessinées? Nous analysons deux décisions erronées.

Oiseaux de proie Il a eu une performance au box-office bien en deçà des attentes et a beaucoup à voir avec deux décisions très importantes qu’ils ont prises en Warner bros. Au début de la production.

La première erreur a été d’appeler le film Oiseaux de proie, une équipe de bande dessinée connue mais beaucoup moins célèbre que Harley quinn. De plus, le film est joué et raconté par elle, il aurait donc été logique de prendre son nom dans le titre. Peut-être Harley Quinn: Oiseaux de proie Cela aurait été idéal. Car Birds of Prey et l’émancipation fantastique de Harley Quinn C’est trop long et peu commercial. Maintenant, ils ont essayé de le réparer en changeant le nom, une décision qu’ils auraient dû prendre dès le début et pas une semaine après sa première.

La deuxième erreur est leur classe d’âge.

Aux États-Unis, la question de la classification est très importante. Habituellement, les films de super-héros ou les adaptations de bandes dessinées Classification PG-13, ce qui signifie que les enfants de moins de 13 ans doivent aller au cinéma accompagnés. Alors que le Classification R interdit l’entrée aux personnes de moins de 18 ans. C’est-à-dire qu’elle limite l’entrée à un grand nombre de publics.

Il y a des exceptions comme Deadpool ou Joker qui ont la classification R et ont été un grand succès, mais Oiseaux de proie pour les remorques et le genre de protagonistes aurait emmené beaucoup de jeunes au cinéma qui n’ont pas pu y aller maintenant.

Le bouche à oreille ne fonctionne pas du tout, car le film, bien qu’il soit divertissant et ait eu d’excellentes critiques, ne peut pas atteindre le public de masse qui, en fin de compte, est ce qui détermine s’il est un succès ou non.

Combien d’argent les oiseaux de proie doivent-ils gagner pour ne pas perdre d’argent? Étant donné que cela a coûté environ 85 millions de dollars. L’estimation est que vous devez faire bien plus que doubler pour commencer à penser que ce ne sera pas un échec. Depuis le coût du tournage, il faut ajouter la promotion et la part que prennent les cinémas. Soit il dépasse 200 millions de dollars, soit ce sera un échec retentissant. Mais vous devez vous rappeler que Aquaman levé 1 148 millions de dollars, Shazam! atteint 395 millions et finalement Joker a obtenu 1 072 millions.

Alors Oiseaux de proie a été une véritable rupture dans les aspirations de DC Comics et Warner Bros.

