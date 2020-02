2020 a déjà vu beaucoup de bombes cinématographiques majeures

Le calendrier des films de 2020 a pris un mauvais départ, car Oiseaux de proie, Dolittle et La section rythmique tous bombardés au box-office. En revanche, 2019 a été une année record pour les superproductions. Non seulement Avengers: Fin de partie est devenu le film le plus rentable de tous les temps, mais l’année a également récompensé certaines sorties dont le succès n’était pas aussi garanti, tels que Knives Out, Joker et Detective Pikachu. Après une année aussi forte pour le cinéma, 2020 a toujours semblé être une proposition plus calme, en particulier en termes de superproductions, et avec Star Wars en pause, le MCU en transition et Pixar se concentrant sur les originaux, des studios qui n’ont pas de souris comme la mascotte espérait peut-être moins de concurrence.

Malheureusement, cela n’a pas été le cas, avec seulement Bad Boys For Life faisant du bruit. Dolittle était le premier film post-Iron Man de Robert Downey Jr.et présentait un casting étoilé comprenant Emma Thompson, John Cena et Tom Holland, mais non seulement les critiques étaient terribles, mais la production à gros budget était ouverte au son du tumbleweed. La section rythmique s’en sortit encore pire. Le thriller d’espionnage à indice d’octane élevé avec Blake Lively et Jude Law, de la même société de production que James Bond, semblait prêt à combler le vide des films d’action destinés aux femmes, mais a publié le pire week-end d’ouverture national pour une sortie en théâtre de plus de 3000 ans. Enfin, et plus surprenant, Birds of Prey du DCEU est devenu le film de super-héros le plus faible de la société, malgré de bonnes critiques et Harley Quinn de Margot Robbie dans le rôle principal, ce qui a incité Warner Bros.à changer le titre du film à mi-parcours. Les 3 auraient pu s’attendre à mieux performer.

Un troisième film des Bad Boys est-il donc le meilleur espoir des cinéphiles en 2020? Chacun de ces 3 flops avait certainement ses propres problèmes. Dolittle se vantait d’une solide campagne de marketing et d’un casting de liste A, mais il n’y avait jamais eu une énorme faim pour un autre remake des aventures du vétérinaire excentrique, en particulier une qui n’était pas très bonne. Une campagne de marketing discrète était plus le problème de The Rhythm Section, encore une fois pas aidé par des critiques médiocres. Bien que la mission de vengeance de Stephanie Patrick n’était pas si horrible qu’elle méritait son record peu enviable, sortir quelques mois avant No Time To Die n’était peut-être pas une décision intelligente avec le recul.

Birds of Prey est un cas plus curieux. Harley Quinn a prouvé maintes et maintes fois qu’elle est un gros tirage sur tous les supports, et son dernier film est le film le mieux évalué du DCEU depuis Wonder Woman. On pourrait dire que Warner Bros.n’a pas suffisamment capitalisé sur la présence de Harley, les téléspectateurs occasionnels voyant peut-être le titre et s’attendant à un documentaire sur le pygargue à tête blanche, mais DC pourrait également regretter une campagne de marketing assez moyenne qui n’a pas réussi à faire des oiseaux de proie une sortie incontournable pour les fans de super-héros. Enfin, on pourrait peut-être souligner la non-pertinence croissante du format d’univers partagé de DC. Avec le DCEU, le monde du Joker et le prochain Batman de Matt Reeves, la présence sur grand écran du Croisé Caped est mince et manque de cohésion. Le fan moyen ne saura pas si ces films se poursuivent les uns des autres ou existent séparément, et il semble parfois que DC ne le soit pas non plus.

Mais alors que chaque film a fait ses propres erreurs, il y a des facteurs plus généraux de l’industrie derrière le début moins impressionnant de 2020 dans les salles. Étant une année de cinéma plus calme, on pensait que certaines sorties plus inhabituelles pourraient avoir de meilleures chances de succès financier; au lieu de cela, il semble que les téléspectateurs économisent simplement leur argent pour les plus grands films alignés pour plus tard dans l’année. Il sera intéressant de voir si les prochaines entrées Pixar, MCU et Bond ont les mêmes problèmes.

Il convient également de prendre en compte le marasme général des salles de cinéma qui a souffert de la montée des services de streaming. Au cours des dernières années, les statistiques ont montré une baisse générale de la fréquentation du cinéma en ligne avec l’augmentation de la popularité du streaming, et avec Disney + maintenant sur la scène, ce modèle pourrait devenir encore plus prononcé. Les nouvelles versions doivent travailler plus dur pour convaincre les gens de ne pas Netflix et de se détendre, et Oiseaux de proie, La section rythmique et Dolittle n’était clairement pas à la hauteur.

Dates de sortie clés

Wonder Woman 1984 (2020) date de sortie: 05 juin 2020

The Suicide Squad (2021) date de sortie: 06 août 2021

Le Batman (2021) date de sortie: 25 juin 2021

Adam noir (2021) date de sortie: 22 déc.2021

Shazam 2 (2022) date de sortie: 01 avr.2022

DC Super Pets (2022) date de sortie: 20 mai 2022

Le Flash (2022) date de sortie: 01 juil.2022

Aquaman 2 (2022) date de sortie: 16 déc.2022

