Bonne Saint Valentin! Aujourd’hui, c’est la Saint-Valentin et, pour célébrer l’amour, voici une liste des 23 meilleures phrases d’amour dans les films. Lequel aimez-vous le plus et celui dont vous vous souvenez le plus? À qui le dédieriez-vous?

Aujourd’hui c’est le Jour de la Saint Valentin et, pour commémorer la journée des amoureux, nous avons décidé de faire une liste avec le 23 phrases d’amour dans les films le plus beau de l’histoire du cinéma. Après avoir recommandé 7 films romantiques et 5 films de super-héros assez aimants, maintenant nous quittons cette liste. Vive l’amour et vive la Saint-Valentin!

Ici, vous avez les 23 phrases d’amour dans les films pour célébrer la Saint-Valentin!

Nous espérons que vous aimerez la liste des 23 phrases d’amour dans les films que nous avons sélectionnés pour la Saint Valentin. N’oubliez pas de nous en laisser un dont vous vous souvenez (et que vous aimez) beaucoup et qui n’est pas répertorié dans la zone de commentaire. Bonne Saint Valentin!

“J’aimerais bien savoir comment te quitter.” («Montagne de Brokeback«)

“L’amour est un mot très faible pour décrire ce que je ressens.” («Annie Salle«)

“Je préfère passer une vie avec toi, que d’affronter tous les âges de ce monde seul.” («Le Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau«)

“Tu me donnes envie d’être un homme meilleur.” («Meilleure impossible«)

“Il semble que tout ce que j’ai fait dans ma vie m’a amené à toi.” («Ponts de Madison«)

«Jamie m’a sauvé la vie. Elle m’a tout appris. Ce que je sais de la vie, de l’espoir et du long chemin à parcourir. Elle me manquera toujours. Mais notre amour est comme le vent: je ne le vois pas mais je le sens. » («Une promenade inoubliable«)

«Je promets de t’aimer passionnément de toutes les manières, maintenant et pour toujours. Je promets de ne jamais oublier qu’il s’agit d’un amour pour toute une vie et de toujours savoir au plus profond de mon âme que peu importe ce qui peut nous séparer, nous nous retrouverons toujours. » («Tous les jours de ma vie«)

“C’est pour toi, petite fille.” («Maison Blanche«)

«Si je pouvais demander une chose à Dieu, ce serait que la lune s’arrête. Pour la lune et faire durer cette nuit et ta beauté pour toujours. » («Le destin du gentilhomme«)

“Je pense que tu me manquerais même si nous ne nous étions jamais rencontrés.” («Jour de mariage«)

«J’aurai de la poésie dans ma vie. Et l’aventure. Et l’amour. L’amour avant tout. L’amour qui démolit la vie, impétueux, ingouvernable comme une émeute dans le cœur ». («Shakespeare amoureux«)

«Ils étaient un million de petits détails, et en les ajoutant tous, nous avons pu voir que nous étions faits l’un pour l’autre. Et je le savais, je le savais la première fois que je l’ai touché. C’était comme rentrer à la maison, seulement dans une maison que je n’avais jamais vue. Et c’était en se serrant la main pour l’aider à sortir d’une voiture … et je le savais. C’était comme … de la magie. ” («Quelque chose à retenir«)

“Il peut être utile de savoir que pendant les quelques heures que nous passons ensemble, nous nous aimons toute une vie.” («Terminator«)

“Je suis juste une fille debout devant un garçon lui demandant de l’aimer.” («Notting Colline«)

“J’aurais préféré avoir une odeur de ses cheveux, un baiser de sa bouche ou un contact de sa main … Pour une éternité sans ça.” («Cité des anges«)

«Gagner le billet, Rose, a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Cela m’a amené vers toi. Je suis reconnaissante pour cette Rose, très reconnaissante. Vous devez me promettre que vous survivrez, que vous n’abandonnerez pas. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point vous êtes désespéré. Promets-moi maintenant Rose, et ne romps jamais cette promesse. » («Titanic«)

“La mort n’arrête pas l’amour, tout ce que vous pouvez faire est de le retarder.” («La princesse promise«)

“Quand vous réalisez que vous voulez passer le reste de votre vie avec quelqu’un, vous voulez que le reste de votre vie commence le plus tôt possible.” («Quand Harry a trouvé Sally«)

«L’amour est passion, obsession, ne pas pouvoir vivre sans quelqu’un. Perdez la tête, trouvez quelqu’un à aimer aussi fou et qui vous aime de la même manière. Comment le trouver? Oubliez l’intellect et écoutez votre cœur. Parce que la vérité, chérie, c’est que vivre sans ça n’a aucun sens. Vieillir sans vraiment tomber amoureux, bref, c’est comme ne pas avoir vécu. Vous devez essayer parce que si vous n’essayez pas, vous n’aurez pas vécu. » («Connaissez-vous Joe Black?«)

«J’ai peur de tout. J’ai peur de ce que j’ai vu, de ce que j’ai fait et de ce que je suis, et ce qui me fait le plus peur, c’est de quitter cette pièce et de ne plus jamais ressentir dans ma vie ce que je ressens quand je suis avec vous. » («Dirty Dancing«)

«Vous savez… je vis comme Robinson Crusoé, naufragé parmi 8 millions de personnes. Puis, un jour, j’ai vu une empreinte dans le sable et vous y étiez; C’est une chose merveilleuse, un dîner pour deux. » («L’appartement«)

«Tu es mon chemin, tu seras toujours mon chemin. Il y a des millions de raisons pour nous de nous séparer, mais j’en ai marre. Je suis fatigué de chacun d’entre eux. Nous devons tous choisir et je vous choisis. » («The Amazing Spider-Man 2: La puissance de l’électro«)

“Je te le promets … Peu importe où nous sommes dans ce monde … Je te promets que nous nous reverrons.” («Votre nom«)

