24e appel à soumissions annuel du Festival du film d’Urbanworld – Blackfilm

La 24e édition Festival du film d’Urbanworld, qui se tiendra du 23 au 27 septembre 2020, à New York, veut votre soumission!

Urbanworld est l’un des plus grands festivals internationaux compétitifs de ce type. Chaque année, il organise une liste de films représentant le plus large objectif de diversité à travers des histoires, des personnages, des thèmes et des cultures.

«Nous sommes reconnaissants envers notre famille Urbanworld! Nous vous voyons partager des ressources et collaborer en ces temps difficiles. Comme COVID-19 a un impact sur les communautés créatives du monde entier, sachez que vous n’êtes pas seul. Nous vous encourageons à rester connectés et engagés tout au long de ce voyage. » – Urbanworld

“Une fois inventé” le festival du peuple “, nous restons déterminés à fournir un point d’intersection où les créateurs et le public se rencontrent pour découvrir des œuvres artistiques audacieuses et diversifiées.”

Le festival de cinq jours comprend des longs métrages narratifs, des documentaires, des courts métrages, des originaux sur le Web et des vidéoclips, ainsi que des projections et des conversations en vedette, des lectures de scénarios en direct.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au début juin – La date limite anticipée est le 30 mars! Aidez-les à garder le cap alors qu’ils se dirigent vers Urbanworld 2020! Ils apprécieraient également et feraient bon accueil aux dons, petits et grands.

Pour plus d’informations, visitez leur site Web.