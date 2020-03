2K recommencera à faire des matchs de la NFL pour la première fois depuis 2004

Jeux 2K est de retour sur le terrain pour faire à nouveau des matchs officiels de la NFL après une absence de plus de 15 ans. Le dernier jeu NFL sous licence officielle du développeur était NFL 2K5, sorti en 2004. Depuis lors, EA a eu les droits exclusifs pour créer des jeux de simulation basés sur la NFL.

Dans le temps où il détenait la licence exclusive, EA a profité de son accord, en lançant chaque année un nouveau jeu dans la franchise Madden NFL. La série se vend toujours bien et reçoit des critiques positives de la part des critiques, mais beaucoup plus de critiques négatives de la part des fans, la critique la plus courante étant la similitude de la sortie de chaque année avec les éditions précédentes. . game le dernier opus, Madden NFL 20, 3,5 / 5 étoiles, louant les nouveaux modes du jeu, mais disant qu’il “ne se sépare pas des jeux précédents.”

Maintenant, il y aura une nouvelle franchise NFL sous licence en ville, mais pas une en concurrence directe avec Madden. Selon 2K Games, son accord avec la NFL couvre «les expériences de jeux de football sans simulation». L’éditeur dit qu’il annoncera plus tard les développeurs et les titres de ses prochains jeux NFL, mais l’interdiction des jeux de simulation signifie que la série NFL 2K ne reviendra pas, du moins sans une refonte majeure, car il est considéré comme un jeu de simulation. Quel que soit le résultat du nouveau partenariat, il ressemblera probablement plus à des jeux de football de style arcade comme NFL Blitz qu’à Madden NFL. Le président de 2K, David Ismailer, a déclaré que les nouveaux jeux seront «centrés sur des expériences amusantes, accessibles et sociales». Le premier match du nouveau partenariat 2K-NFL est attendu en 2021.

EA a répondu par une déclaration de sa part, affirmant que son partenariat avec la NFL “reste inchangé”.

Notre engagement envers les fans de la NFL, qui s’étend sur près de 30 ans, n’a jamais été aussi fort, et nous vivons notre plus grande année à ce jour. Madden NFL 20 est le jeu le plus réussi de la franchise, et de nouveaux modes comme Superstar KO et nos émissions e-sport Madden NFL augmentent la base de fans.

Selon EA, Madden NFL 2020 est le jeu le plus réussi de la franchise. L’éditeur a également déclaré qu’il prévoyait d’introduire de nouvelles expériences sur différentes plates-formes dans les années à venir, mais n’a pas précisé la forme qu’ils prendraient. En tant que jeu de simulation, Madden NFL occupe un espace très différent de tout ce qui vient de Jeux 2K, même utilisé pour prédire le Super Bowl chaque année.

Bien que ce ne soit pas exactement la nouvelle que les fans de NFL 2K voulaient entendre, avoir plus de compétition entre les jeux de sport est certainement une bonne chose pour les joueurs, surtout si cela se traduit par des expériences différentes qui plaisent aux joueurs qui ne sont pas intéressés par les jeux de simulation. Pour ceux qui ne sont intéressés que par les jeux de sport de simulation, tous les signes indiquent que EA continue de dominer le domaine.

