411 Box Office Report: Bad Boys for Life décolle pour # 1, Dolittle Falls Flat

Bad Boys For Life a prouvé que les franchises dormantes depuis longtemps peuvent en fait être relancées car elles ont massivement surperformé pour atteindre le box-office ce week-end. Le troisième film tant attendu de la franchise d’action a coûté 59,2 millions de dollars au cours du week-end de trois jours et un montant prévu de 68,1 millions de dollars au cours du week-end de quatre jours (y compris Martin Luther King Jr. Day) pour une victoire facile le week-end. C’est un chiffre énorme pour un film qui devait rapporter entre 45 et 50 millions de dollars sur quatre jours; il représente le deuxième plus grand week-end MLK Jr. de tous les temps derrière seulement le démarrage de 107,2 millions de dollars d’American Sniper en 2015.

Le résultat est une grande victoire pour Sony, qui jouait en essayant de ramener cette franchise à la vie. Bad Boys fait partie de ces franchises qui tentent depuis longtemps de se regrouper pour une nouvelle fois; dans ce cas, cela faisait presque deux décennies. Les tentatives récentes de ramener des franchises d’entre les morts comme Charlie’s Angels, The Grudge et Men in Black International ont toutes échoué au box-office, et il y avait plus que quelques personnes se demandant s’il y avait vraiment une demande des fans pour un autre film de Bad Boys après Si longtemps. Récemment, Will Smith a eu un palmarès inégal au box-office, Gemini Man et Collateral Beauty tombant à plat et ses succès, Aladdin et Suicide Squad, étant vendus plus sur la valeur IP que sur Star Power. Et Martin Lawrence est en grande partie MIA de multiplexes depuis 2011, lorsque Big Mommas: Like Father, Like Son était une balançoire et une miss.

Il s’est avéré que la demande des fans était bien là et Sony a bien commercialisé ce film. La notoriété du film était élevée et il était intelligemment programmé en janvier, où il serait relativement exempt de toute nouvelle concurrence pour les tarifs d’action. Le fait que ce soit un film apprécié a certainement aidé aussi; Les critiques ont apprécié le film avec un score global de 76% Rotten Tomatoes (contre 23% pour Bad Boys II et 42% pour Bad Boys). Plus important encore, le public a adoré avec un A CinemaScore stellaire, la même partition des deux films précédents. Le film décolle également à l’étranger avec 38,6 millions de dollars dans seulement 39 marchés pour une estimation mondiale de 106,7 millions de dollars jusqu’à lundi.

De toute évidence, Sony a un succès ici (et un succès dans la franchise, à cela). La question est, quelle sera sa taille? C’est un peu difficile à dire, car les films qui répondent aux attentes les plus élevées comme celui-ci ont tendance à avoir des baisses plus élevées. Il n’a que peu de concurrence dans les deux prochaines semaines avant l’ouverture de Birds of Prey le 7 février, et le bouche à oreille positif devrait l’aider. Il dépassera facilement les 138,5 millions de dollars de Bad Boys II, puis certains; en ce moment, il semble que 170 millions de dollars devraient être réalisables. Cela fera beaucoup contre le budget de 90 millions de dollars, sans parler des chiffres à l’étranger. En fin de compte, il s’agit d’un des premiers candidats à la réussite de l’année.

Un film qui ne sera pas candidat à ce titre est Dolittle. Le film d’aventure familiale mettant en vedette Robert Downey Jr. a rapporté 22,5 millions de dollars au cours du week-end de trois jours et environ 30 millions de dollars jusqu’à lundi. Si ces chiffres semblent bons, ce serait pour un film de famille – si ce film de famille ne coûtait pas 175 millions de dollars. Les animaux qui parlent (et les dragons) ont fait de Dolittle un film très lourd en CGI, et 21 jours de nouvelles prises de vue ont eu lieu en raison de mauvais tests de dépistage. Tout cela s’ajoute à un budget qui rivalise avec les films d’animation Pixar, mais à un week-end d’ouverture qui s’est élevé à une fraction absolue des nombres Pixar.

L’écriture était sur le mur pendant un moment. Les bandes-annonces étaient particulièrement vagues sur l’intrigue du film, s’appuyant davantage sur le travail des effets et la puissance vedette de Downey pour tenter de vendre le film. C’est parce qu’il n’y avait pas grand-chose à l’histoire, et le public et les critiques l’ont remarqué. Le film a été fortement filmé avec un score RT de 19%; le public a été houleux avec un B CinemaScore. Bien que cela semble bon, gardez à l’esprit que les films familiaux obtiennent généralement un score très élevé. Les bombes notables de 2019 Wonder Park et Uglydolls ont même réussi à obtenir des scores B +. Ajoutez au fait que le Dr Dolittle est un personnage plus associé à Eddie Murphy que les livres de Hugh Lofting ou les films Rex Harrison des années 1960, et il n’y avait tout simplement pas beaucoup d’intérêt ni de désir de faire passer un message positif à ce sujet.

La seule question à ce stade est exactement combien d’argent Dolittle perd. Ce sera substantiel malgré tout, et les revenus d’outre-mer ne l’enregistreront pas comme ils enregistrent de nombreux autres films. Le film a rapporté 17,2 millions de dollars à l’international ce week-end de 42 marchés, ajoutant au démarrage en douceur du week-end dernier pour 27,3 millions de dollars à l’étranger et 57,3 millions de dollars dans le monde entier jusqu’à lundi. Il reste encore quelques marchés importants à ouvrir, mais ils n’aideront pas assez. Sur le plan national, le film ne devrait pas dépasser 100 millions de dollars, même en l’absence de concurrence. Universal envisage une énorme dépréciation sur celui-ci.

1917 a eu une bonne prise après son début stellaire le week-end dernier, en baisse de 40% à # 3 avec 22,1 millions de dollars pour les trois jours. Ce week-end a été marqué par les dix nominations aux Oscars du film ainsi que par le regard critique et le bouche à oreille. Le film réalisé par Sam Mendes s’élève actuellement à 76,8 millions de dollars au pays et à 138,7 millions de dollars dans le monde. Il lui reste encore du chemin à parcourir pour récupérer son budget de production de 100 millions de dollars, mais cela ne devrait pas être un problème car il joue pendant la saison des récompenses. Il devrait facilement dépasser 150 millions de dollars au niveau national et les chiffres à l’étranger semblent également bons, ce qui en fait un succès dont Universal a besoin après Cats and Dolittle.

Jumanji: The Next Level a perdu un très bon 32% lors de son sixième week-end avec 9,6 millions de dollars. Le total intérieur de la suite de l’ensemble s’établit désormais à 270,5 millions de dollars au niveau national et a franchi la barre des 700 millions de dollars dans le monde avec 708,5 millions de dollars. Cela ne va pas attraper Jumanji: Bienvenue dans la jungle de 404,5 millions de dollars nationaux ou 964,5 millions de dollars dans le monde, mais cela devrait se terminer à environ 300 millions de dollars aux États-Unis, plus que suffisant contre un budget de 130 millions de dollars pour qu’un autre film soit justifié.

Star Wars: The Rise of Skywalker était en baisse de 45% lors de son cinquième week-end avec 8,4 millions de dollars. Le blockbuster s’élève à 492 millions de dollars au pays et à 1,026 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait le neuvième film de 2019 à franchir le seuil magique (dont sept étaient Disney, et dont Disney s’est associé à Sony pour Spider-Man). Même avec les rendements décroissants des deux derniers films, c’est un énorme succès contre un budget de 275 millions de dollars.

Just Mercy avait une tenue décente, en baisse de 38% lors de son deuxième week-end avec 6 millions de dollars. Ce serait une prise fantastique pour un blockbuster; pour un drame apprécié par la critique sorti pendant la saison des prix, c’est tout simplement bon. Le drame juridique a eu une emprise comparable à la baisse de 36% de l’année dernière Sur la base du sexe. Just Mercy a 19,6 millions de dollars au pays et 20,9 millions de dollars contre un budget inconnu. Cela devrait être relativement correct, avec un produit intérieur brut final probable de 35 millions de dollars.

Little Women avait une grande emprise, transformant ses six nominations aux Oscars en une baisse de seulement 24% pour 5,9 millions de dollars. Le film réalisé par Great Gerwig représente jusqu’à 84,4 millions de dollars au pays et 128,7 millions de dollars dans le monde contre un budget de 42 millions de dollars, ce qui en fait un succès à part entière. À ce stade, le film a une très bonne chance de franchir la barre des 100 millions de dollars et pourrait le faire un peu plus que cela, faisant un bon bénéfice pour Sony / Columbia.

Knives Out n’a également baissé que de 24%, une autre prise fantastique en son huitième week-end pour rapporter 4,3 millions de dollars. Le mystère dirigé par Rian Johnson compte désormais 146 millions de dollars au pays et 272 millions de dollars dans le monde contre un budget de seulement 40 millions de dollars. De toute évidence, c’est un énorme succès et finira probablement à environ 160 millions de dollars au pays.

Comme un boss a connu la pire baisse du top 10, en baisse d’environ 62% lors de son deuxième week-end avec 3,8 millions de dollars. C’est un coup dur pour la comédie cotée R, mais ce n’est pas inattendu. La comédie d’entreprise Rose Byrne et Tiffany Haddish se situe à 16,9 millions de dollars au pays et à 17,1 millions de dollars dans le monde contre un budget de 29 millions de dollars. Comme un boss, il aura probablement besoin de l’aide de la foule qui aime Salma Hayek à l’étranger, car il cherche à finir au pays à environ 30 millions de dollars.

Frozen II a clôturé le top 10 avec 3,7 millions de dollars, en baisse de 37% lors de son huitième week-end. La suite animée compte 464,9 millions de dollars au pays et 1,401 milliard de dollars dans le monde. Il est toujours en passe de terminer sa tournée à 470 millions de dollars, soit 18% de plus que le total national final du premier film. Le budget était de 150 millions de dollars.

Le week-end prochain, Bad Boys For Life devrait de nouveau être au top, la compétition visant des départs en douceur. La comédie policière de Guy Ritchie, The Gentlemen, vise environ 10 à 15 millions de dollars, tout comme le film d’horreur The Turning.

BOX OFFICE TOP DEN (numéros nationaux de trois jours)

1. Bad Boys For Life – 59,2 millions de dollars (59,2 millions de dollars au total)

2. Dolittle – 22,5 millions de dollars (22,5 millions de dollars au total)

3. 1917 – 22,1 millions de dollars (76,8 millions de dollars au total)

4. Jumanji: le prochain niveau – 9,6 millions de dollars (270,5 millions de dollars au total)

5. Star Wars: The Rise of Skywalker – 8,4 millions de dollars (492 millions de dollars au total)

6. Just Mercy – 6 millions de dollars (19,6 millions de dollars au total)

7. Petites femmes – 5,9 millions de dollars (84,4 millions de dollars au total)

8. Knives Out – 4,3 millions de dollars (146 millions de dollars au total)

9. Like A Boss – 3,8 millions de dollars (16,9 millions de dollars au total)

10. Frozen II – 3,7 millions de dollars (464,9 millions de dollars au total)