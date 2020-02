411 Box Office Report: Bad Boys for Life règles pour la troisième semaine, Jumanji franchit 750 millions de dollars dans le monde

Aucun des nouveaux arrivants n’a failli faire tomber Bad Boys For Life du haut du box-office ce week-end alors qu’il poursuivait sa course impressionnante. La suite de l’action Martin Lawrence / Will Smith a récolté 17,7 millions de dollars supplémentaires pour régner pour un troisième week-end consécutif. Ce nombre est en baisse de 48% par rapport à la prise de vue du week-end dernier, alors que le film continue de battre Trump Bad Boys II. Bad Boys For Life est maintenant un succès absolu avec 148,1 millions de dollars au pays et 290,8 millions de dollars dans le monde, le plus gros chiffre d’affaires de la franchise avec beaucoup à faire dans le réservoir. Il devrait pouvoir approcher 200 millions de dollars au niveau national et même s’il n’atteint pas ce jalon, il y a plus qu’assez d’argent dans les coffres de Columbia Pictures ici pour justifier une autre entrée sur la base du budget de 90 millions de dollars.

1917 a également continué de bien performer, enregistrant une baisse supplémentaire de 9,7 millions de dollars au cours de sa sixième semaine. Cela porte le pic de guerre nominé aux Oscars à 119,2 millions de dollars au pays et à 249 millions de dollars dans le monde. Le film avait un budget et un marketing coûteux de 100 millions de dollars, il est en passe de remporter un succès au box-office, surtout si les Oscars arrivent le week-end prochain. Le dernier film de Sam Mendes devrait pouvoir terminer avec environ 135 millions de dollars ou plus d’ici la fin de sa tournée nationale.

Bien que Dolittle ait connu des prises mieux que prévu, c’est certainement un cas «trop peu, trop tard». La photo d’aventure fantastique basée sur le classique littéraire a rapporté 7,7 millions de dollars, en baisse de 37% au cours de sa troisième semaine. Dolittle se produit comme un film familial devrait et irait bien sans son budget hideux de 175 millions de dollars. À l’heure actuelle, il s’élève à 55,2 millions de dollars au pays et à 126,6 millions de dollars dans le monde, avec un total national probable de 75 millions de dollars environ. Universal perd beaucoup d’argent ici.

La première des nouveautés décevantes est arrivée à la 5e place chez Hansel & Gretel. L’horreur d’UA prend la célèbre histoire un peu en dessous de son démarrage prévu de 7 à 8 millions de dollars. United Artists n’a pas fait grand-chose pour promouvoir ce film qui, sans grandes stars commercialisables, cherchait surtout à échanger sur la propriété connue du conte de fées Grimm. Ce n’était pas suffisant pour attirer le public après que quelques autres films d’horreur aient échoué cette année dans The Grudge et The Turning.

Alors que le genre d’horreur est historiquement moins sensible aux mauvaises critiques, la barre a été relevée ces dernières années avec des entrées bien examinées comme les franchises It et Conjuring. Ainsi, un score global de 59% Rotten Tomatoes pour Hansel & Gretel, bien que rien à redire trop, n’a pas beaucoup aidé. Un C- CinemaScore est légèrement inférieur à la moyenne pour l’horreur et n’a pas aidé. La bonne nouvelle est que UA a maintenu le budget à 5 millions de dollars et que le marketing était très modéré, avec la plupart des dépenses en numérique où les coûts sont plus faibles. Hansel & Gretel n’ira probablement pas trop loin devant 12 millions à 15 millions de dollars au niveau national et aura besoin des éventuels chiffres à l’étranger pour voir beaucoup de bénéfices.

Le Gentlemen de STX est arrivé au cinquième rang, qui a récolté 6,1 $ au cours de sa deuxième semaine. C’est une solide baisse de 44% par rapport au premier week-end pour la comédie policière dirigée par Guy Ritchie, qui se chiffre à 20,4 millions de dollars au pays et à 42,9 millions de dollars très décents dans le monde contre un budget de 20 millions de dollars. STX ne gagnera pas énormément d’argent à ce sujet, mais ce sera un succès, avec une prise finale probable de 35 millions de dollars aux États-Unis.

Jumanji: The Next Level a franchi une nouvelle étape dans le monde entier alors qu’il s’approchait d’un aux États-Unis avec 6 millions de dollars ce week-end, en baisse de seulement 22%. La suite d’ensemble prouve une fois de plus la longévité de la franchise au box-office, avec 291,2 millions de dollars nationaux et ayant franchi la barre des 750 millions de dollars dans le monde avec 754,8 millions de dollars au total. Le film dépassera certainement 300 $ aux États-Unis et est un succès majeur contre son budget de 130 millions de dollars.

Star Wars: The Rise of Skywalker a chuté de 43% lors de son sixième week-end avec 3,2 millions de dollars. Le blockbuster s’élève à 507,1 millions de dollars au pays et à 1,058 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait un énorme succès contre un budget de 275 millions de dollars.

Le Turning a poursuivi son faible démarrage le week-end dernier avec une baisse de 56% à 3,1 millions de dollars. Le film voit un succès basé sur le F-CinemaScore qu’il a reçu grâce en grande partie à une fin très critiquée. Le film a 11,7 millions de dollars au pays et 14 millions de dollars dans le monde contre un budget de 14 millions de dollars. Le profit est probablement hors de portée pour Universal à ce sujet, mais il ne perdra probablement pas trop d’argent non plus.

Little Women continue de bien tenir, en baisse de 35% lors de son sixième week-end avec 3 millions de dollars. Le film réalisé par Greta Gerwig s’élève à 98,8 millions de dollars au pays et à 162,9 millions de dollars dans le monde contre un budget de 42 millions de dollars, un succès majeur pour Sony. Il devrait finir à 110 millions de dollars aux États-Unis.

La section rythmique a absolument bombardé lors de son week-end d’ouverture, rapportant seulement 2,8 millions de dollars. Le thriller d’action avec Blake Lively a été victime d’une production troublée qui a vu Lively subir une blessure sur le plateau qui a retardé le film de six mois. Les critiques ont été mauvaises à 33% sur RT, et les quelques membres du public qui l’ont vu n’ont pas été impressionnés par un C + CinemaScore. Il semble que Paramount et EON savaient que cela allait commencer, car ils n’ont pas fait grand-chose pour commercialiser le film et franchement, le titre ne crie pas exactement «film d’action» qui n’a pas aidé.

Il n’y a vraiment pas de bonnes nouvelles ici. Non seulement c’est de loin l’ouverture la plus basse de la carrière de Lively, mais c’est le pire début pour un film qui a ouvert sur 3000 écrans (le plus bas précédent étant Hoot en 2006 à 3,4 millions de dollars). Ajoutez un budget coûteux à 50 millions de dollars et il n’y a aucun espoir. Cela ne devrait même pas dépasser 10 millions de dollars aux États-Unis.

Le week-end prochain verra un nouveau n ° 1 alors que Birds of Prey arrive avec beaucoup de battage médiatique et vise un démarrage de 45 à 50 millions de dollars.

BOX OFFICE TOP DEN (numéros nationaux de trois jours)

1. Bad Boys For Life – 17,7 millions de dollars (148,1 millions de dollars au total)

2. 1917 – 9,7 millions de dollars (119,2 millions de dollars au total)

3. Dolittle – 7,7 millions de dollars (55,2 millions de dollars au total)

4. Les Messieurs – 6,1 millions de dollars (20,4 millions de dollars au total)

5. Hansel & Gretel – 6 millions de dollars (6 millions de dollars au total)

6. Jumanji: le prochain niveau – 6 millions de dollars (291,2 millions de dollars au total)

7. Star Wars: The Rise of Skywalker – 3,2 millions de dollars (507,1 millions de dollars au total)

8. The Turning – 3,1 millions de dollars (11,7 millions de dollars au total)

9. Petites femmes – 3 millions de dollars (98,8 millions de dollars au total)

10. The Rhythm Section – 2,8 millions de dollars (2,8 millions de dollars au total)